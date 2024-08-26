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Проект OpenBSD охватил изменениями всю отделившуюся от NetBSD кодовую базу

26.08.2024 23:12

Тэо де Раадт (Theo de Raadt) объявил о достижении проектом OpenBSD рубежа, при котором вся импортированная в 1995 году кодовая база охвачена изменениями - не осталось ни одного не изменённого или не удалённого оригинального файла оригинальной кодовой базы. Последним не изменённым компонентом оставалась игра quiz, в которой на днях проверка знаний, связанных с Грецией, заменена на проверку терминологии, связанной с кораблями. Проект OpenBSD был основан Тэо де Раадтом (Theo de Raadt) в 1995 году после конфликта с разработчиками NetBSD, в результате которого для Тэо был закрыт доступ к CVS-репозиторию NetBSD. После этого Тэо де Раадт с группой единомышленников создал на базе дерева исходных текстов NetBSD новую открытую операционную систему, главными целями развития которой стали переносимость, стандартизация, корректная работа, проактивная безопасность и интегрированные криптографические средства.

  1. Главная ссылка к новости (https://undeadly.org/cgi?actio...)
  2. OpenNews: В OpenBSD добавлена поддержка VA-API для аппаратного ускорения декодирования видео
  3. OpenNews: Из OpenBSD удалена утилита dhclient в пользу фонового процесса dhcpleased
  4. OpenNews: В OpenBSD обеспечена поддержка среды рабочего стола KDE 6
  5. OpenNews: Выпуск OpenBSD 7.5
  6. OpenNews: Выпуск NetBSD 9.4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61768-openbsd
Ключевые слова: openbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:38, 26/08/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Все равно ни тем ни другим пользоваться невозможно и нигде не применяется в чистом виде.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:43, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чего это? Netbsd единственная норм из всей плеяды.
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 00:09, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Список где применяется в чистом виде ну или производные. Роутеры эпл не в счёт их уже давно закрыли.
     

  • 1.2, Аноним (1), 23:38, 26/08/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    А сам опенбзд давно пора переименовать в троян.
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 23:49, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А сам опенбзд давно пора переименовать в троян

    ... сказали счастливые пользователи Bvp47.
    В течение 10 лет? Или больше?))

     
  • 2.5, Аноним (5), 23:50, 26/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что есть причины?
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 00:11, 27/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начиная отсюда https://opennet.ru/28998-openbsd
    Заканчивая этим https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61470

    А по середине целая гора причин.

     

  • 1.6, Аноним (6), 23:56, 26/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    Вот такое вот признание в NIH-синдроме и мании переписывания.
     
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