Проект OpenBSD охватил изменениями всю отделившуюся от NetBSD кодовую базу

Тэо де Раадт (Theo de Raadt) объявил о достижении проектом OpenBSD рубежа, при котором вся импортированная в 1995 году кодовая база охвачена изменениями - не осталось ни одного не изменённого или не удалённого оригинального файла оригинальной кодовой базы. Последним не изменённым компонентом оставалась игра quiz, в которой на днях проверка знаний, связанных с Грецией, заменена на проверку терминологии, связанной с кораблями. Проект OpenBSD был основан Тэо де Раадтом (Theo de Raadt) в 1995 году после конфликта с разработчиками NetBSD, в результате которого для Тэо был закрыт доступ к CVS-репозиторию NetBSD. После этого Тэо де Раадт с группой единомышленников создал на базе дерева исходных текстов NetBSD новую открытую операционную систему, главными целями развития которой стали переносимость, стандартизация, корректная работа, проактивная безопасность и интегрированные криптографические средства.



