Выпуск NetBSD 9.4

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|2.3, ТАнконим (?), 11:39, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем Фряха не устраивает? Poh... пусть пилят Шура! Коль времени у их валом.
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|3.11, нах. (?), 12:54, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, он этим сломал s/key
Но любители модных смузитехнологий во фре даже и не заметили.
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|2.5, Аноним (5), 11:40, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не получится, тщеславие фанатов помешает. Ну и некоторые из них большие поклонники cuck-license, другие более прагматичные и используют тот же gcc.
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|3.19, Бывалый Смузихлёб (ok), 13:48, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дело не в тщеславии - дело в бабках. Как бы то ни звучало на фоне мифов про универы и академических академиков ещё и из своих доплачивающих
Абстрактные ежегодные пожертвования на разные бзди могут различаться даже не в разы, а на порядки
И едва ли кто-то на ровном месте готов вдруг взять и отстегнуть, скажем, полмиллиона из целого миллиона пожертвованных для них средств, на допиливание чего-то стороннего, отчасти касающегося других бздей, равно как и финансирования их команд разработки, а не собственной.
Просто на ровном месте взять - и потерять половину или более денег. Точнее, не потерять, а просто так подарить недавним конкурентам.
И на подобное они едва ли пойдут
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|4.21, Аноним (5), 13:55, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вообще-то сабж реально котируется в вузиках. При этом, бюджет нетбсд 2 миски риса и они более успешны подделок от мартышек.
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|2.8, Аноним (-), 11:43, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> и пилить бы общий UniBSD
Ты чего? Каждый же bsd пилит свой, самый правильный бсд.
И они никогда не договорятся.
Вот того же Тео выперли не просто так из разработки.
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|3.13, Ананий (?), 13:22, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Про сотню дистров линукса тоже что-то скажешь?
3-4 БСД на этом фоне смотрятся верхом адекватности, тем более что есть более существенные различия и подходы к ядру/миру/архитектурам, чем просто нескучные rpm/deb.
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|4.18, Бывалый Смузихлёб (ok), 13:41, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так это дистры. По сути, доп. обвес поверх одной штуковины
А тут - и сами штуковины не шибко совместимые меж собой
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|4.20, Аноним (20), 13:54, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да эти дистр просто отличаются обоями и DE.
С другой стороны, BSD системы все разные: в сабже, к примеру, есть MD/MI слои - https://www.netbsd.org/about/portability.html. Чего в других BSD нету, тут есть RUMP ядро - https://en.wikipedia.org/wiki/Rump_kernel, чего в других BSD и близко нету (vkernel в стрекозе не считается, это не то). Звуковой API в NetBSD - это sunaudio, как в Солярис, в других BSD - OSS. Короче отличий много у них друг от друга, в отличие от дистров линукса друг от друга. В стрекозе, к примеру, сисколов нету, вместо них - сообщения как в March-ядре, а сисколы просто прослойка, их эмулирующая.
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|5.22, Аноним (20), 14:01, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дополню: еще у них абсолютно разные гипервизоры, написанные ими самостоятельно (кроме стрекозы, к-я портировала NVMM из NetBSD). NetBSD: NVMM, OpenBSD: vmm, FreeBSD: bhyve
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|2.23, Аноним (23), 14:03, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всем бы Linux объединиться и пилить бы общий UniLinux.Ох уж эта маниловщина шизофреническая.
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|3.9, Аноним (6), 12:17, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я как десктоп ее пытаюсь рассматривать. Даже вижу истории успеха в посковике.но они меня не впечатлили. Вот и спросил,а то может не совсем то нашел. Судя по всему не готова для десктопа, с зелеными по крайней мере.
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|4.10, Аноним (5), 12:37, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Она интересна покопаться или скопировать код. Запустить на тостере. С видеокартами сложности.
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|3.17, Аноним (6), 13:38, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про это читал,но интерес у меня другой. Фряха мне лучше подойдет.
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|1.16, Nv (?), 13:38, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда слышишь про BIND то это уже все linux ubuntu/debian и все подобное , зачем маскироваться все равно именуемая стырит бинд llama
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|1.26, Аноним (23), 14:09, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Объясните мне дураку, почему авторы сабжа не формируют сборки с предустановленным KDE?
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