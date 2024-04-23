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Выпуск NetBSD 9.4

23.04.2024 11:07

Опубликован релиз операционной системы NetBSD 9.4, который завершил цикл сопровождения прошлой значительной ветки 9.x. NetBSD 9.4 отнесён к категории корректирующих обновлений и включает в основном исправления проблем и уявзимостей, выявленных с момента публикации NetBSD 9.3 в августе 2022 года. Для тех, кому важна новая функциональность недавно был выпущен значительный релиз NetBSD 10.0. Для загрузки подготовлены установочные образы размером 507 МБ, доступные в сборках для 57 системных архитектур и 16 различных семейств CPU.

Кроме исправления ошибок в NetBSD 9.4 из ветки NetBSD 10 перенесены некоторые новые возможности, как правило связанные с поддержкой оборудования. Например, добавлена поддержка новых контроллеров MegaRAID, Ethernet-карт на чипе RTL8168GU и 3G-модемов ZTE MF112 и D-Link DWM222. Расширена поддержка новых CPU AMD (zen3, zen4) и Intel (Comet Lake, Skylake-X, Cascade Lake). Добавлена поддержка RAM-дисков в ZFS и CGD. Улучшена совместимость с QEMU сборок для aarch64.

Для sshd прекращена генерация хостовых ключей DSA. В утилиту audioplay добавлена поддержка IEEE FP .wav, в date добавлена опция "-f", а в ftp реализованы относительные HTTP-редиректы. Обновлены версии openssl 1.1.1t, postfix 3.8.4, openssh 9.6, BIND 9.18.24, nsd 4.8.0 и unbound 1.19.1.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.netbsd.org/release...)
  2. OpenNews: Релиз операционной системы NetBSD 10.0
  3. OpenNews: Выпуск NetBSD 9.3
  4. OpenNews: Исполнилось 30 лет с первого рабочего релиза 386BSD, прародителя FreeBSD и NetBSD
  5. OpenNews: Релиз FreeBSD 14.0
  6. OpenNews: Выпуск OpenBSD 7.5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61048-netbsd
Ключевые слова: netbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:31, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Всем бы BSD объединиться и пилить бы общий UniBSD
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:39, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А потом придёт Плохиш с банкой печенья?
     
  • 2.3, ТАнконим (?), 11:39, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем Фряха не устраивает? Poh... пусть пилят Шура! Коль времени у их валом.
     
  • 2.4, крокодил мимо.. (-), 11:40, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    благими намерениями..

    https://marc.info/?l=openbsd-tech&m=127902889214172&w=2

     
     
  • 3.11, нах. (?), 12:54, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, он этим сломал s/key

    Но любители модных смузитехнологий во фре даже и не заметили.

     
  • 2.5, Аноним (5), 11:40, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не получится, тщеславие фанатов помешает. Ну и некоторые из них большие поклонники cuck-license, другие более прагматичные и используют тот же gcc.
     
     
  • 3.19, Бывалый Смузихлёб (ok), 13:48, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело не в тщеславии - дело в бабках. Как бы то ни звучало на фоне мифов про универы и академических академиков ещё и из своих доплачивающих
    Абстрактные ежегодные пожертвования на разные бзди могут различаться даже не в разы, а на порядки
    И едва ли кто-то на ровном месте готов вдруг взять и отстегнуть, скажем, полмиллиона из целого миллиона пожертвованных для них средств, на допиливание чего-то стороннего, отчасти касающегося других бздей, равно как и финансирования их команд разработки, а не собственной.
    Просто на ровном месте взять - и потерять половину или более денег. Точнее, не потерять, а просто так подарить недавним конкурентам.
    И на подобное они едва ли пойдут
     
     
  • 4.21, Аноним (5), 13:55, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще-то сабж реально котируется в вузиках. При этом, бюджет нетбсд 2 миски риса и они более успешны подделок от мартышек.
     
  • 2.8, Аноним (-), 11:43, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > и пилить бы общий UniBSD

    Ты чего? Каждый же bsd пилит свой, самый правильный бсд.
    И они никогда не договорятся.
    Вот того же Тео выперли не просто так из разработки.

     
     
  • 3.13, Ананий (?), 13:22, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Про сотню дистров линукса тоже что-то скажешь?
    3-4 БСД на этом фоне смотрятся верхом адекватности, тем более что есть более существенные различия и подходы к ядру/миру/архитектурам, чем просто нескучные rpm/deb.
     
     
  • 4.18, Бывалый Смузихлёб (ok), 13:41, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так это дистры. По сути, доп. обвес поверх одной штуковины
    А тут - и сами штуковины не шибко совместимые меж собой
     
  • 4.20, Аноним (20), 13:54, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да эти дистр просто отличаются обоями и DE.
    С другой стороны, BSD системы все разные: в сабже, к примеру, есть MD/MI слои - https://www.netbsd.org/about/portability.html. Чего в других BSD нету, тут есть RUMP ядро - https://en.wikipedia.org/wiki/Rump_kernel, чего в других BSD и близко нету (vkernel в стрекозе не считается, это не то). Звуковой API в NetBSD - это sunaudio, как в Солярис, в других BSD - OSS. Короче отличий много у них друг от друга, в отличие от дистров линукса друг от друга. В стрекозе, к примеру, сисколов нету, вместо них  - сообщения как в March-ядре, а сисколы просто прослойка, их эмулирующая.
     
     
  • 5.22, Аноним (20), 14:01, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дополню: еще у них абсолютно разные гипервизоры, написанные ими самостоятельно (кроме стрекозы, к-я портировала NVMM из NetBSD). NetBSD: NVMM, OpenBSD: vmm, FreeBSD: bhyve
     
  • 2.23, Аноним (23), 14:03, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всем бы Linux объединиться и пилить бы общий UniLinux.Ох уж эта маниловщина шизофреническая.
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:41, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Она блоб Нвидии не поддерживает же по-моему?
     
     
  • 2.7, Аноним (5), 11:42, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем тебе блоб Нвидии на тостере?
     
     
  • 3.9, Аноним (6), 12:17, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я как десктоп ее пытаюсь рассматривать. Даже вижу истории успеха в посковике.но они меня не впечатлили. Вот и спросил,а то может не совсем то нашел. Судя по всему не готова для десктопа, с зелеными по крайней мере.
     
     
  • 4.10, Аноним (5), 12:37, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Она интересна покопаться или скопировать код. Запустить на тостере. С видеокартами сложности.
     
     
  • 5.12, Аноним (12), 13:20, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    точнее даже этим она не интересна
     
     
  • 6.14, Аноним (5), 13:29, 23/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.15, Аноним (20), 13:35, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, но есть nouveau
     
     
  • 3.17, Аноним (6), 13:38, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про это читал,но интерес у меня другой. Фряха мне лучше подойдет.
     
     
  • 4.25, Аноним (23), 14:08, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто купи АДМ и ЦПУ и ГПУ и экскерементируй.
     

  • 1.16, Nv (?), 13:38, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда слышишь про BIND то это уже все linux ubuntu/debian и все подобное , зачем маскироваться все равно именуемая стырит бинд llama
     
  • 1.26, Аноним (23), 14:09, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Объясните мне дураку, почему авторы сабжа не формируют сборки с предустановленным KDE?
     

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