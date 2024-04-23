Выпуск NetBSD 9.4

Опубликован релиз операционной системы NetBSD 9.4, который завершил цикл сопровождения прошлой значительной ветки 9.x. NetBSD 9.4 отнесён к категории корректирующих обновлений и включает в основном исправления проблем и уявзимостей, выявленных с момента публикации NetBSD 9.3 в августе 2022 года. Для тех, кому важна новая функциональность недавно был выпущен значительный релиз NetBSD 10.0. Для загрузки подготовлены установочные образы размером 507 МБ, доступные в сборках для 57 системных архитектур и 16 различных семейств CPU.

Кроме исправления ошибок в NetBSD 9.4 из ветки NetBSD 10 перенесены некоторые новые возможности, как правило связанные с поддержкой оборудования. Например, добавлена поддержка новых контроллеров MegaRAID, Ethernet-карт на чипе RTL8168GU и 3G-модемов ZTE MF112 и D-Link DWM222. Расширена поддержка новых CPU AMD (zen3, zen4) и Intel (Comet Lake, Skylake-X, Cascade Lake). Добавлена поддержка RAM-дисков в ZFS и CGD. Улучшена совместимость с QEMU сборок для aarch64.

Для sshd прекращена генерация хостовых ключей DSA. В утилиту audioplay добавлена поддержка IEEE FP .wav, в date добавлена опция "-f", а в ftp реализованы относительные HTTP-редиректы. Обновлены версии openssl 1.1.1t, postfix 3.8.4, openssh 9.6, BIND 9.18.24, nsd 4.8.0 и unbound 1.19.1.



