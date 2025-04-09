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Релиз OpenSSH 10.0

09.04.2025 21:54

Опубликован релиз OpenSSH 10.0, открытой реализации клиента и сервера для работы по протоколам SSH 2.0 и SFTP. Основные изменения:

  • Удалена поддержка цифровых подписей на базе алгоритма DSA, уровень защиты которых не соответствует современным требованиям. Затраты на продолжение сопровождения небезопасного алгоритма DSA не оправдывают себя и его удаление позволит стимулировать прекращение поддержки DSA в других реализациях SSH и криптографических библиотеках. По умолчанию использование ключей DSA прекращено ещё в 2015 году.
  • Продолжено разделение sshd на несколько отдельных исполняемых файлов. В OpenSSH 9.8 из sshd был выделен процесс sshd-session, выполняющий задачи, связанные с обработкой сеансов. В OpenSSH 10.0 из sshd-session в отдельный процесс sshd-auth перенесён код, выполняющий аутентификацию. Процесс sshd-auth позволяет дополнительно изолировать связанные с аутентификацией данные в адресном пространстве отдельного процесса, что не даст получить доступ к этим данным в памяти в случае проведения атак на код, используемый для обработки стадий соединения до завершения аутентификации. Кроме того, изменение немного снизит потребление памяти, так как связанный с аутентификацией код теперь присутствует в памяти только в момент проведения аутентификации, а затем выгружается при завершении процесса sshd-auth.
  • В ssh по умолчанию задействован гибридный алгоритм обмена ключами "mlkem768x25519-sha256", стойкий к подбору на квантовом компьютере и представляющий собой комбинацию из X25519 ECDH и алгоритма ML-KEM (CRYSTALS-Kyber), стандартизированных Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST). ML-KEM использует методы криптографии, основанные на решении задач теории решёток, время решения которых не отличается на обычных и квантовых компьютерах.
  • В ssh_config в директивы SetEnv и User добавлена поддержка подстановки "%-token" и раскрытия переменных окружения.
  • В ssh_config и sshd_config добавлена поддержка выражения "Match version", позволяющего применять настройки в зависимости от имеющейся версии OpenSSH, например, для привязки к OpenSSH 10 можно указать "Match version OpenSSH_10.*".
  • В ssh_config добавлена поддержка выражений:
    • "Match sessiontype", позволяющего применять настройки в зависимости от типа запрошенного сеанса: "shell" для интерактивных сеансов, "exec" для запуска команд, "subsystem" для sftp и "none" для туннелей и перенаправления трафика.
    • "Match command" для привязки действий к командам, указанным в командной строке для запуска через ssh.
    • 'Match tagged ""' и 'Match command ""' для привязки к пустым тегам и запуску ssh без указания выполняемой команды.
  • В sshd_config разрешено использование масок в файловых путях, указываемых в директивах AuthorizedKeysFile и AuthorizedPrincipalsFile.
  • В клиент ssh добавлена поддержка опции "VersionAddendum" для добавления произвольного текста к строке с номером версии (ранее данная опция была доступна только для сервера sshd).
  • В утилитах scp и sftp обеспечена передача настройки "ControlMaster no" для запрета использования существующих соединений, при повторном подключении к хосту.
  • В sshd по умолчанию отключена поддержка реализации алгоритма Диффи — Хеллмана в конечном поле, что привело к удалению из списка KEXAlgorithms методов "diffie-hellman-group*" и "diffie-hellman-group-exchange-*". По сравнению с алгоритмом Диффи — Хеллмана на базе эллиптических кривых удалённая реализация медленнее и требует дополнительных вычислительных ресурсов при идентичном уровне безопасности.
  • В ssh при выборе шифра для соединения режим AES-GCM теперь является более предпочтительным, чем AES-CTR. По умолчанию выставлен список приоритетов при выборе шифров: Chacha20/Poly1305, AES-GCM (128/256) и AES-CTR (128/192/256).
  • В ssh-agent реализовано удаление всех загруженных ключей при получении сигнала SIGUSR1.
  • В ssh-keygen добавлена поддержка токенов FIDO, не возвращающих данные аттестации, таких как WinHello.
  • В ssh-agent добавлена опция "-Owebsafe-allow=..." для переопределения белого списка FIDO-приложений.
  • Добавлена экспериментальная утилита regress/misc/ssh-verify-attestation для верификации данных аттестации FIDO, опционально генерируемых ssh-keygen при регистрации ключей FIDO.
  • В ssh-keygen разрешено использовать "-" вместо имени файла.
  • В ssh-agent и переносимую версию OpenSSH добавлена поддержка активации по сокету в стиле systemd, реализованная с использованием механизма LISTEN_PID/LISTEN_FDS.
  • В переносимой версии:
    • Реализована поддержка криптографической библиотеки AWS-LC (AWS libcrypto).
    • В sshd добавлена поддержка wtmpdb, аналога wtmp, не подверженного проблеме 2038 года.
    • В sshd добавлена опция "--with-linux-memlock-onfault" для закрепления sshd в памяти (запрета вытеснения в раздел подкачки).
    • Добавлена опция "--with-security-key-standalone" для сборки обособленной библиотеки sk-libfido2.
    • Из спецификации RPM-пакета убраны настройки сборки для RHEL 6.
  • Изменение в sshd, связанное с безопасностью: директива DisableForwarding не запрещала должным образом перенаправление протокола X11 и обращений к ssh-agent. Перенаправление X11 отключено по умолчанию на стороне сервера, а перенаправление ssh-agent на стороне клиента.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.mindrot.org/pipe...)
  2. OpenNews: Обновление OpenSSH 9.9p2 с устранением возможности совершения MITM-атаки
  3. OpenNews: В OpenSSH код аутентификации вынесен в отдельный процесс sshd-auth
  4. OpenNews: Релиз OpenSSH 9.9 с поддержкой алгоритма постквантового шифрования ML-KEM
  5. OpenNews: Уязвимость в поставляемом во FreeBSD варианте OpenSSH, допускающая удалённое выполнение кода
  6. OpenNews: Уязвимость в пакетах с OpenSSH из состава RHEL 9, допускающая удалённое выполнение кода
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63042-openssh
Ключевые слова: openssh
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:11, 09/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >его удаление позволит стимулировать прекращение поддержки

    Какое они право имеют "стимулировать" (формировать экосистему)? Монопольное. Как Гугл и Cloudflare имеют полное право скоту навязывать. Так и эти. Помните об этом.

     
     
  • 2.6, Аноним (-), 22:36, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какое они право имеют "стимулировать" (формировать экосистему)?

    Наверное потому что они ее и создают?
    Тот кто делает, тот и решает. А потpe6ляди могут только жрать с лопаты.

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 23:38, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >позволит стимулировать прекращение поддержки DSA в других реализациях SSH и криптографических библиотеках

    Они уже пытаются навязывать другим проектам, к которым отношения не имеют.

     
     
  • 4.19, Ананимус (?), 23:55, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Они уже пытаются навязывать другим проектам, к которым отношения не имеют.

    Что это вообще значит? Они пилят свой SSH сервер и больше не хотят поддерживать DSA. Остальные вольны делать что им заблагорассудится.

     
  • 2.7, Аноним (7), 22:36, 09/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.2, Аноним (1), 22:15, 09/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >По сравнению с алгоритмом Диффи — Хеллмана на базе эллиптических кривых

    Но есть нюанс - они не считаются настолько же безопасными, насколько работа с теорией чисел. Но Национальная Безопасность (тм) в некоторых государствах считается uber alles. И ради неё могут на каких угодно разработчиков, живущих там, давление оказать.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:38, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Но есть нюанс - они не считаются настолько же безопасными, насколько работа с теорией чисел.

    Простейший квартовый компьютер может взломать биткоин за неделю.
    Суперкомпьютер будет взламывать это временем зарождения миллионов галактик.

     
     
  • 3.10, Аноним (1), 22:43, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >квартовый

    Это же сколько кварт надо выпить, чтобы достичь нужного эффекта!

     
  • 3.23, Аноним (23), 00:57, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сказал аноним знакомый с биткойном из новостей. Не позорьтесь.
     

  • 1.14, Аноним (14), 22:59, 09/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Версия для линукса бодро докладывает, что она уже р2
    ssh -V
    OpenSSH_10.0p2
     
  • 1.15, Аноним (15), 22:59, 09/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А почему mlkem768x25519-sha256 а не sntrup761x25519-sha512?

    sntrup761x25519 же лучше будет, или я не прав?

     

  • 1.17, Аноним (17), 23:32, 09/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.20, Аноним (20), 00:12, 10/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В клиенте они тоже dsa выпилили? То есть на какое-нибудь hp StorageWorks зайти -- гульден? От спасибочки!
     
  • 1.22, Ivan_83 (ok), 00:42, 10/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > задействован гибридный алгоритм обмена ключами "mlkem768x25519-sha256", стойкий к подбору на квантовом компьютере

    И видимо не стойкий на обычном :)


    > По сравнению с алгоритмом Диффи — Хеллмана на базе эллиптических кривых удалённая реализация медленнее и требует дополнительных вычислительных ресурсов при идентичном уровне безопасности.

    Вот только к элиптике есть вопросы.


    > По умолчанию выставлен список приоритетов при выборе шифров: Chacha20/Poly1305, AES-GCM (128/256) и AES-CTR (128/192/256).

    Глупое умолчание.
    AES-NI есть много где в железе а чачи нигде нет.
    Более того это по сути единственный в мире чисто поточный шифр (не считая RC4 отправленного на пенсию).


    > В sshd добавлена опция "--with-linux-memlock-onfault" для закрепления sshd в памяти (запрета вытеснения в раздел подкачки).

    Хорошо но на фре это делается банальным
    sshd_oomprotect="ALL"
    в rc.conf, который там внутри дёргает /usr/bin/protect для указанного PID.
    Я так кучу важных сервисов на системе сделал неубиваемыми.
    Хотя нет. Сделали банальный лок страниц памяти.

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 02:49, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот только к элиптике есть вопросы.

    Можно поподробнее?

     

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