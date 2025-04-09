Релиз OpenSSH 10.0

|
|1.1, Аноним (1), 22:11, 09/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
>его удаление позволит стимулировать прекращение поддержки
Какое они право имеют "стимулировать" (формировать экосистему)? Монопольное. Как Гугл и Cloudflare имеют полное право скоту навязывать. Так и эти. Помните об этом.
|
|
|
|2.6, Аноним (-), 22:36, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Какое они право имеют "стимулировать" (формировать экосистему)?
Наверное потому что они ее и создают?
Тот кто делает, тот и решает. А потpe6ляди могут только жрать с лопаты.
|
|
|
|3.18, Аноним (18), 23:38, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>позволит стимулировать прекращение поддержки DSA в других реализациях SSH и криптографических библиотеках
Они уже пытаются навязывать другим проектам, к которым отношения не имеют.
|
|
|
|4.19, Ананимус (?), 23:55, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Они уже пытаются навязывать другим проектам, к которым отношения не имеют.
Что это вообще значит? Они пилят свой SSH сервер и больше не хотят поддерживать DSA. Остальные вольны делать что им заблагорассудится.
|
|1.2, Аноним (1), 22:15, 09/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>По сравнению с алгоритмом Диффи — Хеллмана на базе эллиптических кривых
Но есть нюанс - они не считаются настолько же безопасными, насколько работа с теорией чисел. Но Национальная Безопасность (тм) в некоторых государствах считается uber alles. И ради неё могут на каких угодно разработчиков, живущих там, давление оказать.
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 22:38, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Но есть нюанс - они не считаются настолько же безопасными, насколько работа с теорией чисел.
Простейший квартовый компьютер может взломать биткоин за неделю.
Суперкомпьютер будет взламывать это временем зарождения миллионов галактик.
|
|
|
|3.10, Аноним (1), 22:43, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
>квартовый
Это же сколько кварт надо выпить, чтобы достичь нужного эффекта!
|
|3.23, Аноним (23), 00:57, 10/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Сказал аноним знакомый с биткойном из новостей. Не позорьтесь.
|
|1.14, Аноним (14), 22:59, 09/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Версия для линукса бодро докладывает, что она уже р2
ssh -V
OpenSSH_10.0p2
|
|1.15, Аноним (15), 22:59, 09/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А почему mlkem768x25519-sha256 а не sntrup761x25519-sha512?
sntrup761x25519 же лучше будет, или я не прав?
|
|1.20, Аноним (20), 00:12, 10/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В клиенте они тоже dsa выпилили? То есть на какое-нибудь hp StorageWorks зайти -- гульден? От спасибочки!
|
|1.22, Ivan_83 (ok), 00:42, 10/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> задействован гибридный алгоритм обмена ключами "mlkem768x25519-sha256", стойкий к подбору на квантовом компьютере
И видимо не стойкий на обычном :)
> По сравнению с алгоритмом Диффи — Хеллмана на базе эллиптических кривых удалённая реализация медленнее и требует дополнительных вычислительных ресурсов при идентичном уровне безопасности.
Вот только к элиптике есть вопросы.
> По умолчанию выставлен список приоритетов при выборе шифров: Chacha20/Poly1305, AES-GCM (128/256) и AES-CTR (128/192/256).
Глупое умолчание.
AES-NI есть много где в железе а чачи нигде нет.
Более того это по сути единственный в мире чисто поточный шифр (не считая RC4 отправленного на пенсию).
> В sshd добавлена опция "--with-linux-memlock-onfault" для закрепления sshd в памяти (запрета вытеснения в раздел подкачки).
Хорошо но на фре это делается банальным
sshd_oomprotect="ALL"
в rc.conf, который там внутри дёргает /usr/bin/protect для указанного PID.
Я так кучу важных сервисов на системе сделал неубиваемыми.
Хотя нет. Сделали банальный лок страниц памяти.
|