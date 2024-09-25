В OpenBSD запретили использование нулевых символов в shell-скриптах

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|1.3, Аноним (-), 13:20, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> позволит исключить неопределённость поведения, связанную с обработкой нулевого символа в коде, написанном на языке Си и использующем строки, нулевой байт в которых задействован для индикации конца строки.
Типи-кал сишка.
Впрочем, ничего удивительного.
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|2.5, Аноним (5), 13:28, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Си здесь ни при чём. Си использует нуль-терминатор для конца строк. Кто виноват в том, что shell их обрабатывал неверно? Явно не Си.
Советую вам использовать rust с автоматической расстановкой free(). Так безопаснее. А если захотите обойти боровчекер, используйте стандартный счётчик ссылок: std::sync::Arc. Ведь раст - это ручное и безопасное управление памятью!
(Да, я буду теперь делать набросы, как делают подобные набросы любители ржавчины.)
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|3.6, Аноним (-), 13:33, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да, я буду теперь делать набросы, как делают подобные набросы любители ржавчины.
Наброс просто уныл. Ты лучше потренируйся перед зеркалом.
Даже местные СИ-камаки знают, что для того, чтобы послать борова нафиг, есть магическое слово unsafe.
Думаю они Arc не осилят. Так же как и не поняли что такое GC в прошлой теме.
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|4.19, Аноним (19), 14:41, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ключик компилятора, что-то типа, -fno-borrow-checker имеется?
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|3.8, Аноним (-), 13:36, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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М... а собственно где наброс?
Ты практически все правильно сказал!
Хочешь набрасывать - старайся получше.
PS: а чего ты сразу раст приплел? Я вообще за по настоящему безопасные языки вроде хаскеля. И всякие ваши расты не нужны.
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|4.9, Аноним (5), 13:40, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Rust программисты говорят о безопасности (работы с памятью), но редко пишут о том, каким образом она организуется. У такого подхода есть свои достоинства и недостатки. А фанатики (не вы конкретно) преподносят rust как панацею. Пусть люди знают за счёт чего rust такой безопасный.
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|5.10, Аноним (5), 13:41, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> но редко пишут о том, каким образом она организуется
По крайней мере, здесь, на opennet.
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|3.11, Аноним (5), 13:42, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот я "набросил", а теперь захотел сам на rust прогать. Простите меня, Си-традиционалисты...
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|1.4, Аноним (-), 13:21, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ничоси Тео жжет!
Просто невероятный прогесс.
А, простите, дрова на бзде будут? Или не при нашей жизни))?
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|3.17, Аноним (15), 14:28, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Корпик что то не хочет просто так тратить время на ненужную ос.
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