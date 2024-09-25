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В OpenBSD запретили использование нулевых символов в shell-скриптах

25.09.2024 13:06

Тэо де Раадт (Theo de Raadt) добавил в ветку OpenBSD-Current, на базе которой будет сформирован релиз OpenBSD 7.6, изменение, запрещающее использование символа с нулевым кодом в shell-скриптах, обрабатываемых командным интерпретатором ksh, используемым в OpenBSD по умолчанию. Наличие нулевых символов в скриптах теперь будет приводить к завершению выполнения с выводом ошибки, за исключением из размещения среди данных в конце файла, прикреплённых после кода.

Отмечается, что подобное изменение позволит исключить неопределённость поведения, связанную с обработкой нулевого символа в коде, написанном на языке Си и использующем строки, нулевой байт в которых задействован для индикации конца строки. Изучение обработки нулевого символа в различных оболочках показало, что в каждой из них было выявлен один или несколько случаев, когда нулевой байт во входных данных или содержимом переменных приводил к отличающемуся от других оболочек поведению, например, некоторые оболочки игнорировали его, некоторые заменяли на пробел, а некоторые завершали дальнейший разбор скрипта или прекращали его выполнение.

  1. Главная ссылка к новости (https://undeadly.org/cgi?actio...)
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Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61929-openbsd
Ключевые слова: openbsd
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  • 1.1, Аноним (1), 13:14, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это было единственное применение.
     
  • 1.2, Изя (?), 13:18, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Жизни нулевых символов важны
     
  • 1.3, Аноним (-), 13:20, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > позволит исключить неопределённость поведения, связанную с обработкой нулевого символа в коде, написанном на языке Си и использующем строки, нулевой байт в которых задействован для индикации конца строки.

    Типи-кал сишка.
    Впрочем, ничего удивительного.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:28, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Си здесь ни при чём. Си использует нуль-терминатор для конца строк. Кто виноват в том, что shell их обрабатывал неверно? Явно не Си.
    Советую вам использовать rust с автоматической расстановкой free(). Так безопаснее. А если захотите обойти боровчекер, используйте стандартный счётчик ссылок: std::sync::Arc. Ведь раст - это ручное и безопасное управление памятью!
    (Да, я буду теперь делать набросы, как делают подобные набросы любители ржавчины.)
     
     
  • 3.6, Аноним (-), 13:33, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, я буду теперь делать набросы, как делают подобные набросы любители ржавчины.

    Наброс просто уныл. Ты лучше потренируйся перед зеркалом.
    Даже местные СИ-камаки знают, что для того, чтобы послать борова нафиг, есть магическое слово unsafe.
    Думаю они Arc не осилят. Так же как и не поняли что такое GC в прошлой теме.

     
     
  • 4.7, Аноним (5), 13:34, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > есть магическое слово unsafe

    Тогда зачем rust?

     
     
  • 5.15, Аноним (15), 14:26, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы хейтить Си
     
  • 4.19, Аноним (19), 14:41, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ключик компилятора, что-то типа, -fno-borrow-checker имеется?
     
  • 3.8, Аноним (-), 13:36, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    М... а собственно где наброс?
    Ты практически все правильно сказал!
    Хочешь набрасывать - старайся получше.

    PS: а чего ты сразу раст приплел? Я вообще за по настоящему безопасные языки вроде хаскеля. И всякие ваши расты не нужны.

     
     
  • 4.9, Аноним (5), 13:40, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust программисты говорят о безопасности (работы с памятью), но редко пишут о том, каким образом она организуется. У такого подхода есть свои достоинства и недостатки. А фанатики (не вы конкретно) преподносят rust как панацею. Пусть люди знают за счёт чего rust такой безопасный.
     
     
  • 5.10, Аноним (5), 13:41, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но редко пишут о том, каким образом она организуется

    По крайней мере, здесь, на opennet.

     
  • 3.11, Аноним (5), 13:42, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот я "набросил", а теперь захотел сам на rust прогать. Простите меня, Си-традиционалисты...
     
     
  • 4.16, Аноним (15), 14:27, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так чего в итоге не попрограммировал, а только захотел?
     

  • 1.4, Аноним (-), 13:21, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ничоси Тео жжет!
    Просто невероятный прогесс.
    А, простите, дрова на бзде будут? Или не при нашей жизни))?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:10, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так пиши, или всё за тебя делать?
     
     
  • 3.17, Аноним (15), 14:28, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корпик что то не хочет просто так тратить время на ненужную ос.
     

  • 1.13, Минона (ok), 13:52, 25/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тео красавчег!
     

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