В OpenBSD запретили использование нулевых символов в shell-скриптах

2.5 , Аноним ( 5 ), 13:28, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Си здесь ни при чём. Си использует нуль-терминатор для конца строк. Кто виноват в том, что shell их обрабатывал неверно? Явно не Си.

Советую вам использовать rust с автоматической расстановкой free(). Так безопаснее. А если захотите обойти боровчекер, используйте стандартный счётчик ссылок: std::sync::Arc. Ведь раст - это ручное и безопасное управление памятью!

(Да, я буду теперь делать набросы, как делают подобные набросы любители ржавчины.)

3.6 , Аноним ( - ), 13:33, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да, я буду теперь делать набросы, как делают подобные набросы любители ржавчины. Наброс просто уныл. Ты лучше потренируйся перед зеркалом.

Даже местные СИ-камаки знают, что для того, чтобы послать борова нафиг, есть магическое слово unsafe.

Думаю они Arc не осилят. Так же как и не поняли что такое GC в прошлой теме.

4.7 , Аноним ( 5 ), 13:34, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > есть магическое слово unsafe Тогда зачем rust?

5.15 , Аноним ( 15 ), 14:26, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чтобы хейтить Си

4.19 , Аноним ( 19 ), 14:41, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ключик компилятора, что-то типа, -fno-borrow-checker имеется?

3.8 , Аноним ( - ), 13:36, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – М... а собственно где наброс?

Ты практически все правильно сказал!

Хочешь набрасывать - старайся получше. PS: а чего ты сразу раст приплел? Я вообще за по настоящему безопасные языки вроде хаскеля. И всякие ваши расты не нужны.

4.9 , Аноним ( 5 ), 13:40, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Rust программисты говорят о безопасности (работы с памятью), но редко пишут о том, каким образом она организуется. У такого подхода есть свои достоинства и недостатки. А фанатики (не вы конкретно) преподносят rust как панацею. Пусть люди знают за счёт чего rust такой безопасный.

5.10 , Аноним ( 5 ), 13:41, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > но редко пишут о том, каким образом она организуется По крайней мере, здесь, на opennet.

3.11 , Аноним ( 5 ), 13:42, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вот я "набросил", а теперь захотел сам на rust прогать. Простите меня, Си-традиционалисты...

4.16 , Аноним ( 15 ), 14:27, 25/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так чего в итоге не попрограммировал, а только захотел?

