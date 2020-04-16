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GitHub успешно завершил сделку по покупке NPM

16.04.2020 09:01

Компания GitHub Inc, принадлежащая Microsoft и функционирующая в качестве независимого бизнес-подразделения, объявила об успешном завершении сделки по покупке бизнеса компании NPM Inc, контролирующей разработку пакетного менеджера NPM и занимающейся поддержанием репозитория NPM. Репозиторий NPM обслуживает более 1.3 млн пакетов, которыми пользуются около 12 млн разработчиков. В месяц фиксируется около 75 миллиардов загрузок. Сумма сделки не называется.

Ahmad Nassri, технический директор NPM Inc, сообщил о решении уйти из команды NPM, отдохнуть, проанализировать свой опыт и воспользоваться новыми возможностями (в профиле Ахмеда появились данные, что он занял должность техдиректора в компании Fractional). Айзек Шлютер (Isaac Z. Schlueter), создатель NPM, продолжит работать над проектом.

GitHub пообещал, что репозиторий NPM всегда останется бесплатным и общедоступным для всех разработчиков. GitHub назвал три ключевые области дальнейшего развития NPM: взаимодействие с сообществом (учёт мнения разработчиков на языке JavaScript при развитии сревиса), расширение базовых возможностей и инвестирование в развитие инфраструктуры и платформы. Инфраструктура будет развиваться в направлении повышения надёжности, масштабируемости и производительности репозитория.

Для повышения безопасности процессов публикации и доставки пакетов планируется произвести интеграцию NPM в инфраструктуру GitHub. Интеграция также позволит использовать интерфейс GitHub для подготовки и размещения NPM-пакетов - изменения в пакетах можно будет отслеживать в GitHub от поступления pull-запроса до публикации новой версии npm-пакета. Предоставляемые в GitHub средства выявления уязвимостей и информирования об уязвимостях в репозиториях будут применимы и для NPM-пакетов. Для финансирования работы сопровождающих и авторов NPM-пакетов будет доступен сервис GitHub Sponsors.

Развитие функциональности NPM сосредоточится на повышении удобства повседневной работы с пакетным менеджером разработчиков и сопровождающих. Из ожидаемых в npm 7 значительных новшеств можно отметить рабочие области (Workspaces - позволяют агрегировать в один пакет зависимости из нескольких пакетов для их установки за один шаг), улучшение процесса публикации пакетов и расширение поддержки мультифакторной аутентификации.

Напомним, что в прошлом году компания NPM Inc пережила смену руководства, череду увольнений сотрудников и поиск инвесторов. Из-за сложившейся неопределённости в отношении дальнейшем судьбы NPM и неверия в то, что компания будет отстаивать интересы сообщества, а не инвесторов, группа сотрудников во главе с бывшим техдиректором NPM основала репозиторий пакетов Entropic. Новый проект призван был устранить зависимость экосистемы JavaScript/Node.js от одной компании, полностью контролирующей разработку пакетного менеджера и поддержание репозитория. По мнению основателей Entropic, у сообщества нет рычагов для привлечения NPM Inc к ответственности за совершаемые действия, а ориентация на получение прибыли мешает реализации первичных с точки зрения сообщества, но не приносящих денег и требующих дополнительных ресурсов, возможностей, таких как поддержка верификации по цифровой подписи.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2020-04-15...)
  2. OpenNews: GitHub сделал бесплатными средства для работы с приватными репозиториями
  3. OpenNews: Micrоsoft покупает NPM и будет развивать его вместе с GitHub
  4. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2019 году
  5. OpenNews: В пакетный менеджер NPM 6.13 добавлены инструменты для финансирования разработчиков
  6. OpenNews: Microsoft успешно завершил сделку по покупке GitHub
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52746-npm
Ключевые слова: npm, github, microsoft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Ан (??), 09:09, 16/04/2020 [ответить]  
    		• +3 +/
    В конечном итоге они запретят публиковать пакеты не с Github и будут оправдывать свои действия тем что они все исходники проверяют, проводят аудит и т.д. А еще Microsoft зависит от законодательства США, что означает правительство будет в состоянии вмешаться когда это потребуется)))
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:46, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так Npm. inc и был в правовом поле США, у них офис главный в Калифорнии.
     

  • 1.3, n1rdeks (ok), 09:28, 16/04/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Microsoft наступает...
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:30, 16/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    пистос...
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:36, 16/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    И из Крыма тоже не разрешат работать и публиковаться, как сейчас гитхаб поступает (закрыв им приватные репозитории)
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:46, 16/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Не верьте Данайцам. Винду ведь не открыли, значит рано или поздно воздействуют всеми имеющиеся активами.
     
  • 1.8, крокодил мимо.. (?), 09:47, 16/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    неужели доживу до нормального пакетного менеджера в Windows?!
    "не верю!"©™..
     
  • 1.9, Аноним (9), 09:59, 16/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Виндовсу лефтпад понадобился?
     

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