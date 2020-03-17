Micrоsoft покупает NPM и будет развивать его вместе с GitHub

|
|
|
|2.44, Аноним (44), 10:40, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Единственное решение это ввод проверок и бэйджика "проверено".
|
|2.64, gogo (?), 12:12, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Помойка помойку не аннигилирует. А наооборот, говно к говну липнет.
|
|1.3, Аноним (3), 07:39, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
"GitHub ввёл в строй реестр пакетов, совместимый с NPM, Docker, Maven, NuGet и RubyGems"
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50667
Первый пошёл, теперь можно ждать покупки Docker, Maven, NuGet и RubyGems.
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 07:48, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну как минимум с docker фиг бы с ним, уже давно все кто по умнее перелезли на oci.
|
|
|
|3.41, заминированный тапок (ok), 10:32, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Overseas Citizenship of India
Гражданство Индии за рубежом - это иммиграционный статус, позволяющий иностранному гражданину индийского происхождения жить и работать в Республике Индия неограниченное время.
не думаю, что это чем-то лучше
|
|2.18, Аноним (18), 08:51, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>теперь можно ждать покупки ... NuGet
нафига MS покупать самих себя?
|
|1.12, Аноним (12), 08:11, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
> повышение надёжности ... репозитория
Я уже сталкивался со сбоями GitHub, когда не мог минимум час удалить репозиторий до тех пор пока не решили проблему. Но может подобное и ранее было до приобретения Microsoft-ом
|
|1.13, Аноним (13), 08:12, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
То есть когда оно развалится, то развалится всё вместе? Есть решения по сохранению исходников в аварийных ситуациях? Желательно что-то вроде guix, но с бОльшим количеством поддерживаемых архитектур и систем
|
|1.14, Аноним (15), 08:14, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Кстати никто не заметил что новости в 2020 году напоминают фильм катастрофу? Может 2021 будет попроще.
|
|
|
|2.16, Fracta1L (ok), 08:25, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Кстати никто не заметил что новости в 2020 году напоминают фильм катастрофу?
А ты не читай новости))
|
|2.17, Аноним (17), 08:49, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Может 2021 будет попроще.
Даже не сомневайся! На Пустошах вообще всё просто и без затей.
|
|2.19, Andrey (??), 08:52, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не расстраивайся. Главное досмотри этот фильм до титров.
Там обязательно будет хиппи-енд. Иначе на следующий фильм этого режиссера никто не придет.
|
|
|
|3.26, Аноним (15), 09:13, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
И там будет "продолжение следует", а хеппи энд только в третьей части и то не факт.
Так и представляю конце 2020 года нефть 30 долларов, рубль 100 рублей, карантин не отменили, новогоднее поздравление решили тупо не проводить. На нг больше 3-х не собираться. На праздничном столе только туалетная бумага.
Майкрософт взяла Линуса Торвальдса и Столлмана на работу. Оба последних персонажа объявили что в связи с эпидемией нафиг этот ваш свободный софт не нужен. Потом все узнают что это цифровые клоны, но никому это уже не будет интересно. Потому что в связи с карантином все в VR-e и там же работают.
|
|
|
|4.47, Аноним (47), 10:52, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если все так и будет, тогда скажу что Дед Мороз таки существует. Торвальдса и Столлмана можно не трогать.
|
|
|
|2.22, Брат Анон (?), 09:03, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Как раз эти ребята деньги считат ьумеют. Такого бардака как в жабаскрипт нет больше нигде.
Была бы моя воля я бы ноду вообще прикрыл. А если по умному (как сделают эти ребята) -- они всё заточат под ТайпСкрипт и закопают жабаскрипт.
|
|
|
|3.28, Аноним (15), 09:16, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Можно ввести модерацию кода. Проверки на возраст, тест iq, идентификацию по кредитной карте, персональную ответственность за заливаемый в npm код. Платную сертификацию что это проверенный код. Вот туда код и перестанут заливать можно будет смело npm закрывать.
|
|
|
|3.38, Аноним (38), 10:06, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что без покупки было нельзя? В npm и так помойка, если засунешь в глубокую зависимость бэкдор аккуратно, ничего не сломав, - никто не заметит, пока 100500 биткоинов не уведут, потому что проверять все зависимости никто не будет - очень дорого это, дешевле либо написать полностью своё и использовать только его, либо вообще не использоветь npm.
А у GitHub Actions завязаны на говно из npm. Если встроить бэкдор в зависимости checkout, то можно спереть секретные переменные (путём инфицирования кода, который чекаутится) + помайнить на всех пайплайнах за счёт майкрософта. Как покупка npm помогает решить эту проблему совершенно не понятно.
|
|
|
|4.43, анб (?), 10:37, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>А что без покупки было нельзя?
Неэффективно. Теперь будет сложнее обнаружить, плюс охват больше. Ещё экономическое давление на неугодных путём блокировки во время санкций.
|
|4.65, gogo (?), 12:19, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Они сделают пакет для проверки чего-нибудь, от которого нельзя будет отказаться. Каких-нибудь сертификатов или еще чего.
Все по честному будет. Бэкдор будет железобетонный с кодовым замком )
|
|1.32, Fyjy (?), 09:46, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
npm, Inc., is being purchased by GitHub.
Не Microsoft, а Github.
Да, Github принадлежит MS, но является совершенно отдельной компанией со своим руководством и именно он покупает npm. И принадлежать npm будет ему, а в случае его продажи MSом или полного отделения останется у него
Не нужно врать в новостях.
|
|
|
|2.45, Аноним (3), 10:41, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
специально для вас скопирую с сайта - "subsidiary of Microsoft", никакая GitHub не отдельная компания, а лишь подразделение.
|
|2.50, Аноним (50), 11:05, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не нужно вводить людей в заблуждение. Фактически покупателем является микрософт. Гитхаб несамостоятельная дочерняя компания, которая не может самостоятельно принимать бизнес-решения уровня покупки других компаний.
|
|1.33, я_есть_грут (?), 09:53, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
> репозиторий NPM обслуживает более 1.3 млн пакетов, которыми пользуются около 12 млн разработчиков. В месяц фиксируется около 75 миллиардов загрузок и этот показатель неуклонно растёт.
Многие говорят, что JavaScript - гвно. Тогда почему он пользуется такой популярностью!?
|
|
|
|2.58, Q2W (?), 11:42, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Потому что в браузере другой использовать нельзя.
А раз так, то как минимум часть кода будет на js.
А раз так, то и бекенд при возможности есть экономический смысл писать на том же языке.
Особенно если бекенд ничего интересного из себя не представляет (тупой CRUD), а весь продукт является фронтендовыми свистоперделками. А таких продуктов сейчас большинство.
|
|
|
|3.60, с (?), 11:47, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> то и бекенд при возможности есть экономический смысл
И в чем же он? нанять одного васяна-фулстэка? вместо двух
|
|
|
|4.67, Аноним (67), 12:41, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для описания схемы данных один раз и на одном языке.
Например, код для валидаторов полей:
User.addValidator((u) => {
const classes = [/[0-9]/, /[a-z]/, /[A-Z]/, /[^0-9a-zA-Z]/];
const bad = ['qwerty', 'password'];
if (bad.includes(u.password) || !classes.every((c) => c.exec(u.password))) {
throw ValidationError('password complexity is too low');
}
});
Можно подсветить поле красным ещё до отправки формы прямо в браузере, а затем, если пользователь отключил/не поддерживает js (или похачил код), проверить ещё раз на беке.
|
|2.61, с (?), 11:53, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Многие говорят
Не от ума, js шикарен, но нода это эпик фэйл, скрестим пальчики и понадеемся что что мс ушатает ее как они это умеют, вероятно появится что-то достойное.
|
|2.62, YetAnotherOnanym (ok), 11:54, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
JS, на самом деле, для своей области применения достаточно хорош, просто 99.9% пользователей не любят его, потому что он даёт идиотам возможность делать вещи, которые реально бесят.
|
|2.66, Коломойский (?), 12:25, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Многие говорят, что JavaScript - гвно. Тогда почему он пользуется такой популярностью!?
ну вот смотри, ты любишь говно ? нет ? не тем неменее каждый день его производишь
|
|
|
|2.54, MS (??), 11:27, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
сколько раз повторять - МЫ дерьма - не покупатели. Гугль вон попросите, он такое любит.
|
|1.57, YetAnotherOnanym (ok), 11:39, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Искренне надеюсь, что, благодаря шитфингеру Майкрософта, NPM постигнет такая же судьба, как Windows Live, CodePlex и другие столь же успешные проекты.
|
|1.69, Zenitur (ok), 12:48, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Один раз пользовался, когда настраивал запуск ПО для Android в Google Chrome (по руководству из Опеннета). Там какая-то прога для распаковки apk-файлов, всего 100 килобайт бинарник, а тащит за собой целый npm.
В местах, где я читаю новости и всё такое прочее, не особо что-то про npm пишут. Был замечательный ресурс Gears on Gallium, там меня научили пользоваться Docker и выжимать максимум из открытых драйверов видеокарт. Сгинул. А про полезные плагины для Python, Perl, npm, java, apache и проч - вообще не знаю где об этом читать и узнавать... IBM developerWorks Connections - и тот закрывают, сволочи
|