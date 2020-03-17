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Micrоsoft покупает NPM и будет развивать его вместе с GitHub

17.03.2020 06:55

Компания NPM Inc, контролирующая разработку пакетного менеджера NPM и занимающаяся поддержанием репозитория NPM, объявила о продаже бизнеса компании GitHub Inc, принадлежащей Microsoft и функционирующей в качестве независимого бизнес-подразделения. Сумма сделки не называется.

Утверждается, что смена владельца не повлияет на репозиторий NPM, который продолжит своё существование и останется общедоступным и бесплатным для разработчиков открытого ПО. Разработка пакетного менеджера NPM продолжится с привлечением дополнительных ресурсов, что может стать стимулом для его более активного развития. GitHub намерен активно взаимодействовать с сообществом разработчиков на языке JavaScript для сбора идей и определения будущего NPM.

B качестве основных векторов развития упоминаются повышение надёжности, масштабируемости и производительности репозитория и инфраструктуры, а также повышение удобства повседневной работы разработчиков и сопровождающих с пакетным менеджером. Из ожидаемых в npm 7 значительных новшеств называются рабочие области (Workspaces, позволяют агрегировать в один пакет зависимости из нескольких пакетов для их установки за один шаг), улучшение процесса публикации пакетов и расширение поддержки мультифакторной аутентификации.

Для повышения безопасности процессов публикации и доставки пакетов планируется произвести интеграцию NPM в инфраструктуру GitHub. Интеграция также позволит использовать интерфейс GitHub для подготовки и размещения NPM-пакетов - изменения в пакетах можно будет отслеживать в GitHub от поступления pull-запроса до публикации новой версии npm-пакета. Предоставляемые в GitHub средства выявления уязвимостей и информирования об уязвимостях в репозиториях будут применимы и для NPM-пакетов. Для финансирования работы сопровождающих и авторов NPM-пакетов будет доступен сервис GitHub Sponsors.

Айзек Шлютер (Isaac Z. Schlueter), создатель NPM, продолжит работать над проектом и ему будут предоставлены дополнительные ресурсы и более спокойная обстановка для работы. Основатель NPM считает, что в составе GitHub NPM получит дополнительную поддержку от одной из самых крупных мировых компаний, стоящей за крупнейшим сообществом разработчиков. В настоящее время репозиторий NPM обслуживает более 1.3 млн пакетов, которыми пользуются около 12 млн разработчиков. В месяц фиксируется около 75 миллиардов загрузок и этот показатель неуклонно растёт.

Напомним, что в прошлом году компания NPM Inc пережила смену руководства, череду увольнений сотрудников и поиск инвесторов. Из-за сложившейся неопределённости в отношении дальнейшем судьбы NPM и неверия в то, что компания будет отстаивать интересы сообщества, а не инвесторов, группа сотрудников во главе с бывшим техдиректором NPM основала репозиторий пакетов Entropic. Новый проект призван был устранить зависимость экосистемы JavaScript/Node.js от одной компании, полностью контролирующей разработку пакетного менеджера и поддержание репозитория. По мнению основателей Entropic у сообщества нет рычагов для привлечения NPM Inc к ответственности за совершаемые действия, а ориентация на получение прибыли мешает реализации первичных с точки зрения сообщества, но не приносящих денег и требующих дополнительных ресурсов, возможностей, таких как поддержка верификации по цифровой подписи.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2020-03-16...)
  2. OpenNews: Microsoft успешно завершил сделку по покупке GitHub
  3. OpenNews: Компания Microsoft объявила о покупке GitHub за 7.5 миллиардов долларов
  4. OpenNews: GitHub ввёл в строй реестр пакетов, совместимый с NPM, Docker, Maven, NuGet и RubyGems
  5. OpenNews: Бывший техдиректор NPM развивает распределённый репозиторий пакетов Entropic
  6. OpenNews: В пакетный менеджер NPM 6.13 добавлены инструменты для финансирования разработчиков
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52554-npm
Ключевые слова: npm, github, microsoft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (61) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:31, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Ну может быть хоть они смогу в порядок эту помойку привести.
     
     
  • 2.23, Hellraiser (??), 09:06, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    это врядли; здесь больше подойдёт "Наконец-то они нашли друг друга!"
     
     
  • 3.55, perdelsprodanlove (?), 11:29, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Leftpad Incorporated.
     
  • 2.44, Аноним (44), 10:40, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Единственное решение это ввод проверок и бэйджика "проверено".
     
  • 2.64, gogo (?), 12:12, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Помойка помойку не аннигилирует. А наооборот, говно к говну липнет.
     

  • 1.2, Аноним (2), 07:33, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Наконец-то!
     
  • 1.3, Аноним (3), 07:39, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "GitHub ввёл в строй реестр пакетов, совместимый с NPM, Docker, Maven, NuGet и RubyGems"
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50667

    Первый пошёл, теперь можно ждать покупки Docker, Maven, NuGet и RubyGems.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 07:48, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну как минимум с docker фиг бы с ним, уже давно все кто по умнее перелезли на oci.
     
     
  • 3.41, заминированный тапок (ok), 10:32, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Overseas Citizenship of India
    Гражданство Индии за рубежом - это иммиграционный статус, позволяющий иностранному гражданину индийского происхождения жить и работать в Республике Индия неограниченное время.

    не думаю, что это чем-то лучше

     
  • 2.8, Аноним (8), 07:57, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    "да я вас, б-дей, на этот корабль целый год собирал!"

     
  • 2.18, Аноним (18), 08:51, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >теперь можно ждать покупки ... NuGet

    нафига MS покупать самих себя?

     
     
  • 3.46, Аноним (46), 10:46, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А были бы они россиянской компанией, придумали бы зачем ;)
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 11:02, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    А были бы они усраинской компанией.. А, нет, не были бы.
     
     
  • 5.68, Аноним (68), 12:46, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Максимально много дизлайков этому господину
     

  • 1.4, Аноним (4), 07:43, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Microsoft® LeftPad™ Home Edition
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 08:00, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один единый набор тулинга давно бы не помешал.
     
     
  • 3.11, Аноним (4), 08:05, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Будет просто еще один единый набор тулинга.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 08:15, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Еще один единственно верный набор.
     

  • 1.5, Аноним (5), 07:46, 17/03/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.7, Аноним (7), 07:53, 17/03/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.9, Аноним (10), 07:59, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    EEE
     
     
  • 2.25, slava_kpss (ok), 09:12, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    бой
     
  • 2.53, Аноним (53), 11:17, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если бы.
     

  • 1.12, Аноним (12), 08:11, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > повышение надёжности ... репозитория

    Я уже сталкивался со сбоями GitHub, когда не мог минимум час удалить репозиторий до тех пор пока не решили проблему. Но может подобное и ранее было до приобретения Microsoft-ом

     
  • 1.13, Аноним (13), 08:12, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    То есть когда оно развалится, то развалится всё вместе? Есть решения по сохранению исходников в аварийных ситуациях? Желательно что-то вроде guix, но с бОльшим количеством поддерживаемых архитектур и систем
     
  • 1.14, Аноним (15), 08:14, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Кстати никто не заметил что новости в 2020 году напоминают фильм катастрофу? Может 2021 будет попроще.
     
     
  • 2.16, Fracta1L (ok), 08:25, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Кстати никто не заметил что новости в 2020 году напоминают фильм катастрофу?

    А ты не читай новости))

     
     
  • 3.36, artenox (?), 10:02, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Окружающие напомнят.
     
  • 2.17, Аноним (17), 08:49, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Может 2021 будет попроще.

    Даже не сомневайся! На Пустошах вообще всё просто и без затей.

     
  • 2.19, Andrey (??), 08:52, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не расстраивайся. Главное досмотри этот фильм до титров.
    Там обязательно будет хиппи-енд. Иначе на следующий фильм этого режиссера никто не придет.
     
     
  • 3.20, лол (?), 08:56, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прямо таки хиппи-энд?
     
     
  • 4.63, YetAnotherOnanym (ok), 11:55, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можешь устроить себе персональный панк-энд или готик-энд.
     
  • 3.26, Аноним (15), 09:13, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И там будет "продолжение следует", а хеппи энд только в третьей части и то не факт.

    Так и представляю конце 2020 года нефть 30 долларов, рубль 100 рублей, карантин не отменили, новогоднее поздравление решили тупо не проводить. На нг больше 3-х не собираться. На праздничном столе только туалетная бумага.  

    Майкрософт взяла Линуса Торвальдса и Столлмана на работу. Оба последних персонажа объявили что в связи с эпидемией нафиг этот ваш свободный софт не нужен. Потом все узнают что это цифровые клоны, но никому это уже не будет интересно. Потому что в связи с карантином все в VR-e и там же работают.

     
     
  • 4.29, Аноним (15), 09:16, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    доллар 100 рублей. Хотя какая уже разница.
     
  • 4.42, Fracta1L (ok), 10:34, 17/03/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 4.47, Аноним (47), 10:52, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если все так и будет, тогда скажу что Дед Мороз таки существует. Торвальдса и Столлмана можно не трогать.
     

  • 1.21, SkyNet (??), 08:59, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем это микрософту? Совсем сбрендили
     
     
  • 2.22, Брат Анон (?), 09:03, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как раз эти ребята деньги считат ьумеют. Такого бардака как в жабаскрипт нет больше нигде.
    Была бы моя воля я бы ноду вообще прикрыл. А если по умному (как сделают эти ребята) -- они всё заточат под ТайпСкрипт и закопают жабаскрипт.
     
     
  • 3.28, Аноним (15), 09:16, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Можно ввести модерацию кода. Проверки на возраст, тест iq, идентификацию по кредитной карте, персональную ответственность за заливаемый в npm код. Платную сертификацию что это проверенный код. Вот туда код и перестанут заливать можно будет смело npm закрывать.
     
  • 2.31, анб (?), 09:39, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы зонды внедрять.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 10:06, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что без покупки было нельзя? В npm и так помойка, если засунешь в глубокую зависимость бэкдор аккуратно, ничего не сломав, - никто не заметит, пока 100500 биткоинов не уведут, потому что проверять все зависимости никто не будет - очень дорого это, дешевле либо написать полностью своё и использовать только его, либо вообще не использоветь npm.

    А у GitHub Actions завязаны на говно из npm. Если встроить бэкдор в зависимости checkout, то можно спереть секретные переменные (путём инфицирования кода, который чекаутится) + помайнить на всех пайплайнах за счёт майкрософта. Как покупка npm помогает решить эту проблему совершенно не понятно.

     
     
  • 4.43, анб (?), 10:37, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А что без покупки было нельзя?

    Неэффективно. Теперь будет сложнее обнаружить, плюс охват больше. Ещё экономическое давление на неугодных путём блокировки во время санкций.

     
  • 4.65, gogo (?), 12:19, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они сделают пакет для проверки чего-нибудь, от которого нельзя будет отказаться. Каких-нибудь сертификатов или еще чего.
    Все по честному будет. Бэкдор будет железобетонный с кодовым замком )
     

  • 1.32, Fyjy (?), 09:46, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    npm, Inc., is being purchased by GitHub.

    Не Microsoft, а Github.
    Да, Github принадлежит MS, но является совершенно отдельной компанией со своим руководством и именно он покупает npm. И принадлежать npm будет ему, а в случае его продажи MSом или полного отделения останется у него

    Не нужно врать в новостях.

     
     
  • 2.45, Аноним (3), 10:41, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    специально для вас скопирую с сайта - "subsidiary of Microsoft", никакая GitHub  не отдельная компания, а лишь подразделение.
     
  • 2.50, Аноним (50), 11:05, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не нужно вводить людей в заблуждение. Фактически покупателем является микрософт. Гитхаб несамостоятельная дочерняя компания, которая не может самостоятельно принимать бизнес-решения уровня покупки других компаний.


     

  • 1.33, я_есть_грут (?), 09:53, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > репозиторий NPM обслуживает более 1.3 млн пакетов, которыми пользуются около 12 млн разработчиков. В месяц фиксируется около 75 миллиардов загрузок и этот показатель неуклонно растёт.

    Многие говорят, что JavaScript - гвно. Тогда почему он пользуется такой популярностью!?

     
     
  • 2.58, Q2W (?), 11:42, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что в браузере другой использовать нельзя.
    А раз так, то как минимум часть кода будет на js.
    А раз так, то и бекенд при возможности есть экономический смысл писать на том же языке.

    Особенно если бекенд ничего интересного из себя не представляет (тупой CRUD), а весь продукт является фронтендовыми свистоперделками. А таких продуктов сейчас большинство.

     
     
  • 3.60, с (?), 11:47, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > то и бекенд при возможности есть экономический смысл

    И в чем же он? нанять одного васяна-фулстэка? вместо двух

     
     
  • 4.67, Аноним (67), 12:41, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для описания схемы данных один раз и на одном языке.
    Например, код для валидаторов полей:

    User.addValidator((u) => {
        const classes = [/[0-9]/, /[a-z]/, /[A-Z]/, /[^0-9a-zA-Z]/];
        const bad = ['qwerty', 'password'];
        if (bad.includes(u.password) || !classes.every((c) => c.exec(u.password))) {
            throw ValidationError('password complexity is too low');
        }
    });

    Можно подсветить поле красным ещё до отправки формы прямо в браузере, а затем, если пользователь отключил/не поддерживает js (или похачил код), проверить ещё раз на беке.

     
  • 2.61, с (?), 11:53, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Многие говорят

    Не от ума, js шикарен, но нода это эпик фэйл, скрестим пальчики и понадеемся что что мс ушатает ее как они это умеют, вероятно появится что-то достойное.

     
  • 2.62, YetAnotherOnanym (ok), 11:54, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JS, на самом деле, для своей области применения достаточно хорош, просто 99.9% пользователей не любят его, потому что он даёт идиотам возможность делать вещи, которые реально бесят.
     
  • 2.66, Коломойский (?), 12:25, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Многие говорят, что JavaScript - гвно. Тогда почему он пользуется такой популярностью!?

    ну вот смотри, ты любишь говно ? нет ? не тем неменее каждый день его производишь

     

  • 1.34, Аноним (38), 09:57, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Осталось только Python Software Foundation купить.
     
     
  • 2.54, MS (??), 11:27, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сколько раз повторять - МЫ дерьма - не покупатели. Гугль вон попросите, он такое любит.

     

  • 1.39, Аноним (39), 10:14, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://github.com/tkashkin/GameHub/issues/289
    когда санкции будут распространены на остальную территорию рф, то npm будет заблокирован
     
     
  • 2.52, Fyjy (?), 11:08, 17/03/2020 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.56, пох. (?), 11:32, 17/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.49, Аноним (49), 11:02, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не можешь победить, возглавь!!!
     
  • 1.57, YetAnotherOnanym (ok), 11:39, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Искренне надеюсь, что, благодаря шитфингеру Майкрософта, NPM постигнет такая же судьба, как Windows Live, CodePlex и другие столь же успешные проекты.
     
  • 1.69, Zenitur (ok), 12:48, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Один раз пользовался, когда настраивал запуск ПО для Android в Google Chrome (по руководству из Опеннета). Там какая-то прога для распаковки apk-файлов, всего 100 килобайт бинарник, а тащит за собой целый npm.

    В местах, где я читаю новости и всё такое прочее, не особо что-то про npm пишут. Был замечательный ресурс Gears on Gallium, там меня научили пользоваться Docker и выжимать максимум из открытых драйверов видеокарт. Сгинул. А про полезные плагины для Python, Perl, npm, java, apache и проч - вообще не знаю где об этом читать и узнавать...  IBM developerWorks Connections - и тот закрывают, сволочи

     

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