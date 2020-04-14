GitHub сделал бесплатными средства для работы с приватными репозиториями

GitHub объявил о снятии ограничений на приватные репозитории и переводе данной функциональности в разряд полностью бесплатных. Любой пользователь GitHub получил возможность бесплатного создания приватных репозиториев с неограниченным числом участников. Ранее в GitHub позволял бесплатно подключать не более трёх разработчиков к приватным репозиториям, предназначенным для развития непубличных или не подлежащие разглашению проектов, доступ к которым предоставляется только узкому кругу разработчиков. Число создаваемых приватных репозиториев не ограничено.

Снятие ограничения на число пользователей позволяет командам любых проектов использовать GitHub как единое место для решения всех основных задач разработки, включая непрерывную интеграцию, управление проектом, рецензирование кода, формирование пакетов и т.п. В конкурирующей платформе BitBucket.org число приватных репозиториев также не ограничено, но бесплатный тарифный план позволяет подключиться не более 5 участникам.

Финансирование GitHub продолжит осуществляться через оказание расширенных платных сервисов для предприятий, таких как использование SAML, режим обязательного рецензирования, отмена лимита в 2000 автоматизированных обработчиков, большое хранилище для пакетов (бесплатно даётся 500MB), разделение доступа к коду на уровне отдельных участников, расширенные инструменты аудита и персонализированная техническая поддержка. Также заявлено об уменьшении стоимости подписки на тарифный план Team с 9 до 4 долларов на одного пользователя в месяц.



