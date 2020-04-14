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GitHub сделал бесплатными средства для работы с приватными репозиториями

14.04.2020 19:56

GitHub объявил о снятии ограничений на приватные репозитории и переводе данной функциональности в разряд полностью бесплатных. Любой пользователь GitHub получил возможность бесплатного создания приватных репозиториев с неограниченным числом участников. Ранее в GitHub позволял бесплатно подключать не более трёх разработчиков к приватным репозиториям, предназначенным для развития непубличных или не подлежащие разглашению проектов, доступ к которым предоставляется только узкому кругу разработчиков. Число создаваемых приватных репозиториев не ограничено.

Снятие ограничения на число пользователей позволяет командам любых проектов использовать GitHub как единое место для решения всех основных задач разработки, включая непрерывную интеграцию, управление проектом, рецензирование кода, формирование пакетов и т.п. В конкурирующей платформе BitBucket.org число приватных репозиториев также не ограничено, но бесплатный тарифный план позволяет подключиться не более 5 участникам.

Финансирование GitHub продолжит осуществляться через оказание расширенных платных сервисов для предприятий, таких как использование SAML, режим обязательного рецензирования, отмена лимита в 2000 автоматизированных обработчиков, большое хранилище для пакетов (бесплатно даётся 500MB), разделение доступа к коду на уровне отдельных участников, расширенные инструменты аудита и персонализированная техническая поддержка. Также заявлено об уменьшении стоимости подписки на тарифный план Team с 9 до 4 долларов на одного пользователя в месяц.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2020-04-14...)
  2. OpenNews: GitHub частично перевёл приватные репозитории в разряд бесплатной опции
  3. OpenNews: GitHub ввёл в строй реестр пакетов, совместимый с NPM, Docker, Maven, NuGet и RubyGems
  4. OpenNews: GitHub запустил сервисы финансовой поддержки и информирования об уязвимостях
  5. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2019 году
  6. OpenNews: Micrоsoft покупает NPM и будет развивать его вместе с GitHub
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52733-github
Ключевые слова: github
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  • 1.1, n1rdeks (ok), 20:00, 14/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Microsoft наступает.
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:01, 14/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Спасибо Майкрософт за щедрость!
     
     
  • 2.3, pin (??), 20:02, 14/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    На здоровье.  А мы пока позаимствуем ваш код.
     
     
  • 3.9, HottabXP (ok), 20:16, 14/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    1) Какое право вы имеете говорить от имени Microsoft?
    2) В Microsoft хватает своих квалифицированных специалистов, и я не думаю что у них есть отдельный офис воров чужого кода.
    3) Если кто-то боится, что у него украдут строчку кода, пусть покупает сервер, нанимает штат админов, и они пусть настаивают git-сервер. Хотя не исключено, что владелец сервера не может посмотреть что у вас хранится на севере.
    4) Github за многие годы зарекомендовал себя. Кто понимает что такое github, тот им пользуется, кто нет - тот пишет коменты, что там воруют код.
     
     
  • 4.10, Аномномномнимус (?), 20:20, 14/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на сосновых шишках настаиваете?
     
     
  • 5.12, Crazy Alex (ok), 20:22, 14/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По ходу не на сосновых
     
  • 3.19, Аноним (19), 20:43, 14/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это который именно для этой цели и выложен?
     

  • 1.4, Столяров (?), 20:02, 14/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ура микрософт!
     
  • 1.5, Аноним (5), 20:07, 14/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это очевидный Embrace, Extend, and Extinguish.

    С уважением, опеннетчик-конспиролог, борец с корпорациями и захватчиками из Нибиру.

     
  • 1.6, Аноним (6), 20:10, 14/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    С чего б такая щедрость? Решили совсем рынок подмять?
     
  • 1.7, Аноним (7), 20:13, 14/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Фу мелкочофт как мелочно, жадный мелкософтя кродёть код, фу.
    Битбакет наше фсе
     
     
  • 2.14, A.Stahl (ok), 20:32, 14/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мыш кродёться а Микросовт рикламиться!!!
     

  • 1.8, Аноним (8), 20:16, 14/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть битбакет не крадёт? :)))
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 20:38, 14/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Крадет, но делает это с уважением =)
     

  • 1.11, Код Базилио (?), 20:21, 14/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не прячьте ваши байтики по банкам и углам!

    P.S. не думаю что ms интересуется васян-кодом. От него одни проблемы. Но вот возможность дать кому-надо заглянуть в закрытые от посторонних репо (необязательно там - код) - вполне вероятно, окупает затраты.

     
  • 1.13, Crazy Alex (ok), 20:25, 14/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Похоже, гитлаб с битбакетом им пятки чуток отдавили.

    IMHO, это плюс - будет меньше в открытом доступе мусора, который в принципе пилится для себя и ни для какого реюза не пригоден вообще.

     
     
  • 2.15, хотел спросить (?), 20:32, 14/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен что давит, но врядли битбакет, скорее gitlab.

    Битбакет не юзал бы вообще, потому что он австралийский.

     
     
  • 3.18, Аноним (17), 20:39, 14/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помню что глючный он какой-то и в нем все как-то крайне тяжело было реалиовано. ПОлгода сидели на нем, а потом купили GitHUB ;)
     
  • 2.16, anon345634758 (?), 20:34, 14/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще если без конспирологии, то действительно, это единственная разумная мотивация, которая приходит в голову - чтобы от мусорных реп избавиться
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 20:43, 14/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  которая приходит в голову

    разве что в твою, пустую

     
  • 3.23, нах. (?), 21:04, 14/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вообще если без конспирологии, то действительно, это единственная разумная мотивация,
    > которая приходит в голову - чтобы от мусорных реп избавиться

    не понял, как ты избавишься от "мусорных реп", разрешив делать их закрытыми? Тебе понатащат еще больше мусорных реп, которые раньше не выкладывали, потому что Кумар-старший-менеджер не дает добро даже мусор выложить в паблик, а разработчиков там больше пяти.

    Единственное предположение - ничуть не конспирологическое, а в рамках бритвы Оккама, ровно обратное - закрытые репы разрешили именно потому, что новый владелец гитхаба зачем-то _хочет_ чтобы они к нему переехали из разных темных углов.

    А дальше можно гадать, зачем, и тут конспирология ничуть не худший выбор.

    Потому что это таки действительно неплохой способ заглянуть, а что там у этих васянов за мусор в репо. Другое дело, что вряд ли самой MS.

     

  • 1.21, Шарп (ok), 20:54, 14/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Майкрософт стал одним из столпов опенсорса. Пока остальные курвятся, он - открывает. Вот что индус животворящий делает.
     
  • 1.22, Аноним (22), 21:02, 14/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь нужно расширение для git, которое перед push шифрует все файлы, а при pull расшифрует.
     
  • 1.24, m (??), 21:07, 14/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что так сложно поставить git-сервер и работать через ssh?
     
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