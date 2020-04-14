GitHub сделал бесплатными средства для работы с приватными репозиториями

|
|
|
|2.3, pin (??), 20:02, 14/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
На здоровье. А мы пока позаимствуем ваш код.
|
|
|
|3.9, HottabXP (ok), 20:16, 14/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
1) Какое право вы имеете говорить от имени Microsoft?
2) В Microsoft хватает своих квалифицированных специалистов, и я не думаю что у них есть отдельный офис воров чужого кода.
3) Если кто-то боится, что у него украдут строчку кода, пусть покупает сервер, нанимает штат админов, и они пусть настаивают git-сервер. Хотя не исключено, что владелец сервера не может посмотреть что у вас хранится на севере.
4) Github за многие годы зарекомендовал себя. Кто понимает что такое github, тот им пользуется, кто нет - тот пишет коменты, что там воруют код.
|
|1.5, Аноним (5), 20:07, 14/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Это очевидный Embrace, Extend, and Extinguish.
С уважением, опеннетчик-конспиролог, борец с корпорациями и захватчиками из Нибиру.
|
|1.7, Аноним (7), 20:13, 14/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Фу мелкочофт как мелочно, жадный мелкософтя кродёть код, фу.
Битбакет наше фсе
|
|1.11, Код Базилио (?), 20:21, 14/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Не прячьте ваши байтики по банкам и углам!
P.S. не думаю что ms интересуется васян-кодом. От него одни проблемы. Но вот возможность дать кому-надо заглянуть в закрытые от посторонних репо (необязательно там - код) - вполне вероятно, окупает затраты.
|
|1.13, Crazy Alex (ok), 20:25, 14/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Похоже, гитлаб с битбакетом им пятки чуток отдавили.
IMHO, это плюс - будет меньше в открытом доступе мусора, который в принципе пилится для себя и ни для какого реюза не пригоден вообще.
|
|
|
|2.15, хотел спросить (?), 20:32, 14/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Согласен что давит, но врядли битбакет, скорее gitlab.
Битбакет не юзал бы вообще, потому что он австралийский.
|
|
|
|3.18, Аноним (17), 20:39, 14/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Помню что глючный он какой-то и в нем все как-то крайне тяжело было реалиовано. ПОлгода сидели на нем, а потом купили GitHUB ;)
|
|2.16, anon345634758 (?), 20:34, 14/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вообще если без конспирологии, то действительно, это единственная разумная мотивация, которая приходит в голову - чтобы от мусорных реп избавиться
|
|
|
|3.23, нах. (?), 21:04, 14/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вообще если без конспирологии, то действительно, это единственная разумная мотивация,
> которая приходит в голову - чтобы от мусорных реп избавиться
не понял, как ты избавишься от "мусорных реп", разрешив делать их закрытыми? Тебе понатащат еще больше мусорных реп, которые раньше не выкладывали, потому что Кумар-старший-менеджер не дает добро даже мусор выложить в паблик, а разработчиков там больше пяти.
Единственное предположение - ничуть не конспирологическое, а в рамках бритвы Оккама, ровно обратное - закрытые репы разрешили именно потому, что новый владелец гитхаба зачем-то _хочет_ чтобы они к нему переехали из разных темных углов.
А дальше можно гадать, зачем, и тут конспирология ничуть не худший выбор.
Потому что это таки действительно неплохой способ заглянуть, а что там у этих васянов за мусор в репо. Другое дело, что вряд ли самой MS.
|
|1.21, Шарп (ok), 20:54, 14/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Майкрософт стал одним из столпов опенсорса. Пока остальные курвятся, он - открывает. Вот что индус животворящий делает.
|
|1.22, Аноним (22), 21:02, 14/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Теперь нужно расширение для git, которое перед push шифрует все файлы, а при pull расшифрует.
|
|1.24, m (??), 21:07, 14/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Что так сложно поставить git-сервер и работать через ssh?
|