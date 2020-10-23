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Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 15.0

23.10.2020 10:45

Состоялся релиз Node.js 15.0, платформы для выполнения сетевых приложений на языке JavaScript. Node.js 15.0 относится к ветке с обычным сроком поддержки, обновления для которой будут выпускаться до июня 2021 года. В ближайшие дни будет завершена стабилизация ветки Node.js 14, которая получит статус LTS и будет поддерживаться до апреля 2023 года. Сопровождение прошлой LTS-ветки Node.js 12.0 продлится до апреля 2022 года, а позапрошлой LTS-ветки 10.0 до апреля 2021 года.

Основные улучшения:

  • Добавлена экспериментальная реализация класса AbortController, основанного на Web API AbortController и позволяющего отменять сигналы в выбранных API на основе Promise.
  • N-API (API для разработки дополнений) обновлён до версии 7, в которой появились новые методы для работы с ArrayBuffers.
  • Движок V8 обновлён до версии 8.6, что позволило реализовать в Node.js 15 такие возможности, как Promise.any(), AggregateError, String.prototype.replaceAll(), а также операторы логического присвоения "&&=", "||=" и "??=".
  • Осуществлён переход на новый выпуск пакетного менеджера NPM 7.0, в котором появилась поддержка рабочих областей (Workspaces) для объединения зависимости из нескольких пакетов в один пакет, реализована автоматическая установка peer-зависимостей, предложена вторая версия формата блокировок (package-lock.json v2) и поддержка файла-блокировки yarn.lock.
  • Обработчик unhandledRejection переключен на использование по умолчанию исключений "throw" вместо предупреждений "warn". В режиме "throw" при отсутствии явно определённого обработчика unhandledRejection генерирует неперехватываемое исключение, но если обработчик задан поведение не изменится. Для возвращения старого поведения предусмотрен флаг "--unhandled-rejections=warn".
  • В модуль "net" добавлена экспериментальная поддержка протокола QUIC, который лежит в основе HTTP/3 и рассматривается как альтернатива связке TCP+TLS для Web, решающая проблемы с большим временем установки и согласования соединений в TCP и устраняющая задержки при потере пакетов в процессе передачи данных. QUIC представляет собой надстройку над протоколом UDP, поддерживающую мультиплексирование нескольких соединений и обеспечивающую методы шифрования, эквивалентные TLS/SSL. Для включения поддержки QUIC в Node.js требуется сборка с флагом "--experimental-quic".

Напомним, что платформа Node.js может быть использована как для серверного сопровождения работы Web-приложений, так и для создания обычных клиентских и серверных сетевых программ. Для расширения функциональности приложений для Node.js подготовлена большая коллекция модулей, в которой можно найти модули с реализацией серверов и клиентов HTTP, SMTP, XMPP, DNS, FTP, IMAP, POP3, модули для интеграции с различными web-фреймворками, обработчики WebSocket и Ajax, коннекторы к СУБД (MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB), шаблонизаторы, CSS-движки, реализации криптоалгоритмов и систем авторизации (OAuth), XML-парсеры.

Для обеспечения обработки большого числа параллельных запросов Node.js задействует асинхронную модель запуска кода, основанную на обработке событий в неблокирующем режиме и определении callback-обработчиков. В качестве способов мультиплексирования соединений поддерживаются такие методы, как epoll, kqueue, /dev/poll и select. Для мультиплексирования соединений используется библиотека libuv, которая является надстройкой над libev в системах Unix и над IOCP в Windows. Для создания пула потоков (thread pool) задействована библиотека libeio, для выполнения DNS-запросов в неблокирующем режиме интегрирован c-ares. Все системные вызовы, вызывающие блокирование, выполняются внутри пула потоков и затем, как и обработчики сигналов, передают результат своей работы обратно через неименованный канал (pipe). Выполнение JavaScript-кода обеспечивается через задействование разработанного компанией Google движка V8 (дополнительно Microsoft развивает вариант Node.js с движком Chakra-Core).

По своей сути Node.js похож на фреймворки Perl AnyEvent, Ruby Event Machine, Python Twisted и реализацию событий в Tcl, но цикл обработки событий (event loop) в Node.js скрыт от разработчика и напоминает обработку событий в web-приложении, работающем в браузере. При написании приложений для node.js необходимо учитывать специфику событийно-ориентированного программирования, например, вместо выполнения "var result = db.query("select..");" с ожиданием завершения работы и последующей обработкой результатов, в Node.js использует принцип асинхронного выполнения, т.е. код трансформируется в "db.query("select..", function (result) {обработка результата});", при котором управление мгновенно перейдёт к дальнейшему коду, а результат запроса будет обработан по мере поступления данных. .





  1. Главная ссылка к новости (https://nodejs.org/en/blog/rel...)
  2. OpenNews: Автор Node.js представил защищённую JavaScript-платформу Deno 1.0
  3. OpenNews: Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 14.0
  4. OpenNews: Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 13.0
  5. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.5 с поддержкой Node.js
  6. OpenNews: Бэкдор в зависимости к event-stream, популярной библиотеке для Node.js
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53950-node.js
Ключевые слова: node.js
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  • 1.1, zo0M (ok), 10:59, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А почему про Deno так не клепаются новости на каждый новый релиз?
     
     
  • 2.11, vitalif (ok), 11:48, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что никому оно не нужно
     
     
  • 3.12, zo0M (ok), 11:50, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    местных грамотеев как послушать, так вообще интернеты эти ваши непонятно зачем существуют.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:00, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ненужно 15.0
     
  • 1.3, m.makhno (ok), 11:01, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Обработчик unhandledRejection переключен на использование по умолчанию исключений "throw" ... В режиме "throw" при отсутствии явно определённого обработчика unhandledRejection генерирует неперехватываемое исключение, но если обработчик задан поведение не изменится.

    Что за «фича» такая?

     
     
  • 2.15, Good enough (?), 12:10, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ловит все необработанные исключения. Что не понятно?
     
     
  • 3.17, m.makhno (ok), 12:30, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что не понятно?

    Возможно, я не так понял, но получается, что это ВСЕГДА неперехватываемое исключение? Оно ловится каким-то особым catch? Я просто не знаю Node.js, да и JavaScript, вот и уточняю. Может, эта фича действительно интересная. А может и нет.

     

  • 1.4, Неиллюзорная Машина Локалхоста (?), 11:06, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > AbortController

    Как это до сих пор не переименовали?

     
  • 1.5, Страшно (?), 11:13, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >код трансформируется в "db.query("select..", function (result) {обработка результата});", при котором управление мгновенно перейдёт к дальнейшему коду

    Это же кошмар!

     
     
  • 2.9, Cradle (?), 11:35, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    к асинхронному исполнению еще привыкнуть можно, но у ноды есть такие вот риски
    1) в яваскрипте вы можете очень легко сделать замыкание, тогда на каждый вызов обработчика для каждой записи она будет резервировать неожиданно много памяти,
    2) у V8 очень ленивый сборщик мусора, поэтому разгребать он начнет через какое-то время после того как весь запрос обработается

    В результате может очень легко случиться что запрос на порядка 100к записей может запросто сожрать все ваши гигабайты оперативки, при том что на тестах вы ничего такого не замечали, обьемы-то меньше были

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:38, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да всем пох
     
  • 3.14, vitalif (ok), 12:01, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хз, по моим наблюдениям память хорошо подбирает, по крайней мере по сравнению с явой. яве допустим дали 10 гб - она такая оооо гуляем!!! а нода отдаёт быстро обратно.
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:50, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кошмар? Сразу видно человека, который слабо разбирается и не видит многих классных фич.
     

  • 1.6, Виталик (??), 11:16, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >дополнительно Microsoft развивает вариант Node.js с движком Chakra-Core).

    Уже не развивает, гугл всех победил

     
  • 1.7, Аноним (7), 11:30, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще-то это неделю назад было.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:31, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 2020-10-20
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:33, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А слабо вам написать целый браузер на Bash? А я написал

    Так что вам ЖС не нужен

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:31, 23/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ссылку, сестра
     

  • 1.16, YetAnotherOnanym (ok), 12:15, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > код трансформируется в "db.query("select..", function (result) {обработка результата});", при котором управление мгновенно перейдёт к дальнейшему коду, а результат запроса будет обработан по мере поступления данных

    Пытаюсь вспомнить что-нибудь хорошее про ноду, но пока не вспомнил, просто напишу какой-нибудь комментарий.
    > Добавлена экспериментальная реализация класса AbortController

    А впрочем, нуевонафиг, коммент уже написан, можно уже ничего не вспоминать.

     
  • 1.18, Аноним (20), 12:30, 23/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    отличный фреймворк. а уж с параллельными вычислениями там просто сказка о колобке.
     
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