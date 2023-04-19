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Доступна серверная JavaScript-платформа Node.js 20.0

19.04.2023 07:10

Состоялся релиз Node.js 20.0, платформы для выполнения сетевых приложений на языке JavaScript. Node.js 20.0 отнесён к веткам с длительным сроком поддержки, но данный статус будет присвоен только в октябре, после проведения стабилизации. Поддержка Node.js 20.x будет осуществляться до 30 апреля 2026 года. Сопровождение прошлой LTS-ветки Node.js 18.x продлится до апреля 2025 года, а позапрошлой LTS-ветки 16.x до сентября 2023 года. Сопровождение LTS-ветки 14.x будет прекращено 30 апреля, а промежуточной ветки Node.js 19.x - 1 июня.

Основные улучшения:

  • Движок V8 обновлён до версии 11.3, применяемой в Chromium 113. Из изменений по сравнению с веткой Node.js 19, в которой использовался движок Chromium 107, отмечаются функции String.prototype.isWellFormed и toWellFormed, методы Array.prototype и TypedArray.prototype для работы с копией при изменении объектов Array и TypedArray, флаг "v" в RegExp, поддержка изменения размера ArrayBuffer и увеличения размера SharedArrayBuffer, хвостовая рекурсия (tail-call) в WebAssembly.
  • Предложен экспериментальный механизм Permission Model, позволяющий ограничить доступ к определённым ресурсам в процессе исполнения. Поддержка Permission Model включается через указание при запуске флага "--experimental-permission". В начальной реализации предложены опции для ограничения доступа на запись (--allow-fs-write) и чтение (--allow-fs-read) к определённым частям ФС, дочерним процессам (--allow-child-process), дополнениям (--no-addons) и потокам (--allow-worker). Например, чтобы разрешить запись в каталог /tmp и чтение файла /home/index.js можно указать: 
    
    node --experimental-permission --allow-fs-write=/tmp/ --allow-fs-read=/home/index.js index.js

    Для проверки доступа предлагается использовать метод process.permission.has(), например, "process.permission.has('fs.write',"/tmp/test").

  • Обработчики внешних модулей ECMAScript (ESM), загружаемых через опцию "--experimental-loader", теперь выполняются в отдельном потоке, изолированном от основного потока, что исключает пересечение кода приложений и загружаемых ESM-модулей. По аналогии с браузерами метод import.meta.resolve() при вызове из приложения теперь выполняется в синхронном режиме. В одной из следующих веток Node.js поддержку загрузки ESM планируют перевести в разряд стабильных возможностей.
  • В число стабильный переведён модуль node:test (test_runner), предназначенный для создания и запуска тестов на языке JavaScript, возвращающих результат в формате TAP (Test Anything Protocol).
  • Сформирована отдельная команда разработчиков, отвечающая за оптимизацию производительности, которая при подготовке новой ветки провела работу по ускорению различных runtime-компонентов, включая разбор URL, fetch() и EventTarget. Например, накладные расходы при инициализации EventTarget снижены в два раза, значительно повышена производительность метода URL.canParse() и повышена эффективность работы таймеров. Кроме того, в состав включён выпуск парсера URL - Ada 2.0, написанного на языке C++.
  • Продолжено развитие экспериментальной возможности для поставки приложений в форме одного исполняемого файла (SEA, Single Executable Applications). Создание исполняемого файла теперь требует подстановки блоба, формируемого на основе файла конфигурации в формате JSON (вместо подстановки JavaScript-файла).
  • Улучшена совместимость API Web Crypto с реализациями из других продуктов.
  • Добавлена официальная поддержка Windows на системах ARM64.
  • Продолжена реализация поддержки расширений WASI (WebAssembly System Interface) для создания обособленных WebAssembly-приложений. Убрана необходимость указания специального флага командной строки для включения поддержки WASI.

Платформа Node.js может быть использована как для серверного сопровождения работы Web-приложений, так и для создания обычных клиентских и серверных сетевых программ. Для расширения функциональности приложений для Node.js подготовлена большая коллекция модулей, в которой можно найти модули с реализацией серверов и клиентов HTTP, SMTP, XMPP, DNS, FTP, IMAP, POP3, модули для интеграции с различными web-фреймворками, обработчики WebSocket и Ajax, коннекторы к СУБД (MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB), шаблонизаторы, CSS-движки, реализации криптоалгоритмов и систем авторизации (OAuth), XML-парсеры.

Для обеспечения обработки большого числа параллельных запросов Node.js задействует асинхронную модель запуска кода, основанную на обработке событий в неблокирующем режиме и определении callback-обработчиков. В качестве способов мультиплексирования соединений поддерживаются такие методы, как epoll, kqueue, /dev/poll и select. Для мультиплексирования соединений используется библиотека libuv, которая является надстройкой над libev в системах Unix и над IOCP в Windows. Для создания пула потоков (thread pool) задействована библиотека libeio, для выполнения DNS-запросов в неблокирующем режиме интегрирован c-ares. Все системные вызовы, вызывающие блокирование, выполняются внутри пула потоков и затем, как и обработчики сигналов, передают результат своей работы обратно через неименованный канал (pipe). Выполнение JavaScript-кода обеспечивается через задействование разработанного компанией Google движка V8 (дополнительно Microsoft развивает вариант Node.js с движком Chakra-Core).

По своей сути Node.js похож на фреймворки Perl AnyEvent, Ruby Event Machine, Python Twisted и реализацию событий в Tcl, но цикл обработки событий (event loop) в Node.js скрыт от разработчика и напоминает обработку событий в web-приложении, работающем в браузере. При написании приложений для node.js необходимо учитывать специфику событийно-ориентированного программирования, например, вместо выполнения "var result = db.query("select..");" с ожиданием завершения работы и последующей обработкой результатов, в Node.js использует принцип асинхронного выполнения, т.е. код трансформируется в "db.query("select..", function (result) {обработка результата});", при котором управление мгновенно перейдёт к дальнейшему коду, а результат запроса будет обработан по мере поступления данных.

  1. Главная ссылка к новости (https://nodejs.org/en/blog/ann...)
  2. OpenNews: Доступна серверная JavaScript-платформа Node.js 19.0
  3. OpenNews: Атака на Node.js через манипуляции с прототипами объектов JavaScript
  4. OpenNews: Автор Node.js представил защищённую JavaScript-платформу Deno 1.0
  5. OpenNews: Доступна серверная JavaScript-платформа Node.js 18.0
  6. OpenNews: В JavaScript-платформе Deno обеспечена совместимость с модулями NPM
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58998-node.js
Ключевые слова: node.js
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Антифрактал (?), 11:42, 19/04/2023 [ответить]  
    		• +/
    >Сформирована отдельная команда разработчиков, отвечающая за оптимизацию производительности

    Неужели? А не будет отдельной команды по архитектуре, чтобы от этого отказывались все

     
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