NPM для усиления защиты уходит от использования TOTP 2FA и классических токенов

23.09.2025 20:20

После новой волны фишинг-атак на сопровождающих, инцидентов с компрометацией популярных пакетов и появления червей, поражающих зависимости, в репозитории NPM решено реализовать дополнительные меры защиты:

  • Двухфакторная аутентификация станет обязательной при локальной публикации пакетов.
  • Использование одноразовых паролей (TOTP) для двухфакторной аутентификации будет объявлено устаревшим. Пользователи будут переведены на протокол FIDO U2F.
  • Переход на гранулированные токены, время жизни которых ограничено 7 днями. Классические токены будут объявлены устаревшими и доступ с их помощью будет по умолчанию отключён.
  • Применение механизма "Trusted Publishers", основанного на использовании стандарта OpenID Connect (OIDC) и токенов аутентификации с ограниченным временем действия, которыми обмениваются внешние сервисы и каталог пакетов для подтверждения операции публикации пакета вместо использования традиционных паролей или постоянных токенов доступа к API.


Обсуждение (69) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, FSA (ok), 20:30, 23/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    [РКН]. Я только понял как удобно использовать TOTP... Это заговор. Всё то, что мне начинает нравится, скатывается... KDE, Gnome, Ubuntu, Jabber...
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:33, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Джаббер-то где и чем скатился, пардон?
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 22:41, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ровно в тот момент, когда оказалось что Whatsapp не будет включать федерацию.
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 23:23, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну это решение проприетарного Штоапа. При чём здесь Jabber вцелом? Виноват только тем, что Всосап тоже использовал XMPP ?
     
  • 2.11, Аноним (11), 20:52, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    За 5 лет использования аппаратного FIDO токена убедился, что это примерно в 10 тысяч раз удобнее чем ввод кодов с телефона.
     

  • 1.2, Аноним (3), 20:33, 23/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот это их хлопнуло по голове. Интересно, они понимают что большинство контрибьюторов на три буквы их отправит с этими пожеланиями?

    Нормальный TOTP в качестве MFA - это достаточно защищённо. Все вот эти вот мертворожденные высеры с FIDO - это для шизиков уровня бородача Столлмана, которые никуда никогда не поедут, и дико ограничат людей как в железе, так и в софте.

    NPM, походу, решил себя закопать.

     
     
  • 2.13, morphe (?), 20:55, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Все вот эти вот мертворожденные высеры с FIDO - это для шизиков уровня бородача Столлмана, которые никуда никогда не поедут, и дико ограничат людей как в железе, так и в софте.

    Fido2 уже везде есть. Нет возможности использовать железный ключ - в браузерах есть passkeys.

    TOTP намного менее удобно чем нажать на nitrokey стоящий в usb порту

     
     
  • 3.14, Аноним (3), 20:57, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не всё в жизни - это браузер. По крайней мере, у меня.
     
     
  • 4.22, morphe (?), 22:07, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Не всё в жизни - это браузер. По крайней мере, у меня.

    Браузеры используют системное хранилище ключей по идее

    Не уверен как это работает в софте, у меня уже лет 8 железный ключ есть, знаю лишь что софтверные u2f давно везде существуют

     
     
  • 5.27, penetrator (?), 22:30, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а чем это отличается от рандомного пасворда в текстовом файле? иллюзией изоляции и защищенности?
     
     
  • 6.29, Аноним (28), 22:43, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Файл можно незаметно украсть. Лаптоп — нет.
     
     
  • 7.36, Аноним (36), 22:52, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лаптоп можно случайно полить кофе.. забыть в такси. причём вместе с сумкой где и резервный токен лежал..

    еще раз, если чел озаботился САМ безопасностью то резервный токен у него будет лежать отдельно, но он и на поддельное письмо скорее всего не клюнет, и TOTP не подарит... а если клюнет, то скорее всего и токен будет пролюблен при первой же возможности.

     
  • 7.38, penetrator (?), 22:54, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Файл можно незаметно украсть. Лаптоп — нет.

    если у тебя появился доступ к лаптопу и его файлам на уровне - что хочу то ворочу, то ты сможешь встроиться в пайплан и тебе никакой 2FA не поможет

    ну как можно надеяться на магический токен, если систему уже скомпрометирована? ну это же сюр

     
     
  • 8.40, morphe (?), 23:00, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FIDO2 требует физического подтверждения присутствия, удачи что-то серьёзное пров... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.47, Аноним (47), 23:19, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно робота сделать, который силиконовым муляжом пальца с фейковыми паппилярным... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.50, morphe (?), 23:32, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если речь про аттестацию - то да, в стандарте действительно заложено, однако оно... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.53, Аноним (53), 23:42, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет абсолютно любая аттестация именно для этого и предназначена приказать скоту... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.54, morphe (?), 23:49, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого не нужно ничего в FIDO2 добавлять, владельцы платформ при желании давн... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.56, Аноним (56), 23:55, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит могли Делали Стандартизировали не для этого А чтобы всех на него... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.58, morphe (?), 00:03, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ошейники в лице windows hello, play integrity api, и чего-то там у apple сущес... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.59, Аноним (59), 00:12, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не говорил, что полностью подходит WEI похоронили потому, что Apple - важный ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 16.60, morphe (?), 00:43, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У эпла Private Access Tokens, при чём тут FIDO2 ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.63, penetrator (?), 03:14, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а кто мне мешает от твоего имени действовать после того как ты аутенфицировался ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.69, morphe (?), 03:59, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Украсть файл намного проще чем активно атаку проводить Файл можно украсть полнос... текст свёрнут, показать
     
  • 3.44, Аноним (47), 23:08, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в процессорах - SGX, SEV и TrustZone. А у кого нет - те бомжи пусть на свалку проследуют, где им и место: в современном обществе нет места нежелательным элементам, саботирующим хозяйский надзор и контроль за своей собственностью, своим поголовьем. Не нравится в стойле - мусорный полигон с бомжами вон там.
     
     
  • 4.46, morphe (?), 23:11, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в процессорах - SGX, SEV и TrustZone.

    Это к чему вообще? Что из этого есть в условном nitrokey/любой другой fido2 железке?

     
     
  • 5.49, Аноним (47), 23:24, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Стандарт читайте. В самодельных токенах нет, а вот в фабричных токенах официальных партнёров альянса, включая Google Titan, Windows Hello, Google SafetyNet, и устройствах от Apple всё есть. И послать тебя за использование не своего устройства - эта штатная фича стандарта. В будущем будет в дополнение к reCAPTCHA/hCAPTCHA (которые нифига не капчи) - хочешь на сайт? Докажи, что у тебя какое надо устройство. Не доказал? Ну значит ты нежелателен, потому что законопослушному гражданину не зачем использовать что-то из того, что хозяева не одобрили.
     
     
  • 6.52, morphe (?), 23:39, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хочешь на сайт? Докажи,
    > что у тебя какое надо устройство. Не доказал? Ну значит ты
    > нежелателен, потому что законопослушному гражданину не зачем использовать что-то из того,
    > что хозяева не одобрили.

    FIDO2 конечно такое позволяет... Однако при желании компании могут и без webauthn аттестацию проводить, банально на устройстве поднять вебсокет и из JS к нему цепляться, а там уже гонять что надо для аттестации. FIDO2 тут ничего нового не приносит, и есть причины почему так не делают.

     
     
  • 7.55, Аноним (55), 23:50, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Однако при желании компании могут и без webauthn аттестацию проводить, банально на устройстве поднять вебсокет

    Могут, но это нестандартизировано. А вот когда это стандартизировали - это уже не звоночек, а целый набат. Вы находитесь здесь.

     
     
  • 8.68, Аноним (-), 03:52, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ноджыэса - подмял майкрософт Так что его ждет та же участь что гитхаб, скайп и ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.61, Аноним (28), 01:11, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно, они понимают что большинство контрибьюторов на три буквы их отправит с этими пожеланиями?

    Минусы будут? Если разработчик не может разобраться как токенами пользоваться, он и как разработчик может не особо-то и нужен. А ну как pow от xor не отличит или ещё какую-нибудь такую дичь выкинет?

     

  • 1.4, Аноним (4), 20:37, 23/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Не проще ли просто не пользоваться ни nodejs, ни npm? Да и вообще джаваскриптом тож не пользоваться.
     
     
  • 2.6, пох. (?), 20:37, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не пользуйся, кто тебе не дает?

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 21:10, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он и не пользуется. И у него никаких проблем в жизни нет типа описанных в соседних новостях. Вот он и спрашивает, для чего этим пользуются другие.
     

  • 1.5, пох. (?), 20:37, 23/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    такое впечатление, что они спросили совета как жыть - у чатгопоты.

    (последний пункт еще мог бы иметь какой-то смысл, но все остальное - какой-то полный bullshit составленный по мотивам модных трендов без малейшей попытки понять причину и механизм последних взломов)

     

  • 1.7, Аноним (-), 20:40, 23/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    FIDO2 хорош тем, что ключ не будет выдан, если домен отличается. TOTP от такого типа атак не защищает.
     
     
  • 2.20, Аноним (36), 21:59, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    и тут ваш fido2 девайс внезапно сдох и...... (да, я понимаю что у Вас лично их 5 шт  запасных настроено, но у среднего обывателя он был ровно один.)

    а если там есть рекавери вариант входа, для получения нового секрета для нового токена (а он есть), то "мы просто свели задачу к предыдущей".

     
     
  • 3.24, morphe (?), 22:14, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и тут ваш fido2 девайс внезапно сдох и...... (да, я понимаю что
    > у Вас лично их 5 шт  запасных настроено, но у
    > среднего обывателя он был ровно один.)

    Большинство сайтов требуют регистрировать минимум 2 ключа, и что android, что macos, что windows из коробки имеют системную реализацию на базе tpm. В Linux тоже можешь поставить. Либо просто купить 2 железных ключа, они стоят мало, а большинство имеют у себя на борту opengpg, через который ты сможешь и письма подписывать, и по ssh авторизоваться куда угодно, и вообще что угодно делать.

    Ну и не говоря о том что железные ключи практически бессмертные.

     
     
  • 4.57, Аноним (56), 23:59, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну и не говоря о том что железные ключи практически бессмертные.

    Да что тут ключи, вы ведь и сами до 150 лет дожить небось надеялись, а там и бессмертия достичь...

     
  • 4.66, Аноним (-), 03:45, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну и не говоря о том что железные ключи практически бессмертные.

    А о том что делать если они все же сдохли или про@#$лись мы подумаем - потом. Хотя для начала - про@#$тся девелоперы. Ибо задолбаются канкан танцевать за право поработать бесплатно на корпорацию майкрософт. Это и так то - не бог весть какая привилегия.

     
     
  • 5.70, morphe (?), 04:02, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SSH/GPG используешь? Железные токены имеет смысл брать как минимум ради него, просто потому что это удобно и безопасно

    Никто не заставлял до этого людей использовать железки, много разработчиков к ним успели привыкнуть задолго до того как npm решил их потребовать.

     
  • 3.26, morphe (?), 22:18, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а если там есть рекавери вариант входа, для получения нового секрета для нового токена (а он есть), то "мы просто свели задачу к предыдущей".

    Ну и обычно с fido2 у тебя либо скачивается код восстановления, либо только через саппорт
    Не думаю что кто-то это иначе реализует.

     
     
  • 4.32, Аноним (36), 22:46, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да да, 2 недели назад дядю как раз отправляли фейковым письмом не восстановление 2ФА кодов... ну отправят на восстановление FIDO2... и получат код сами.
     
     
  • 5.34, morphe (?), 22:50, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ну отправят на восстановление FIDO2... и получат код сами.

    Потому что человек привыкает к подобным действиям и выполняет их машинально, не думая, и это проблема всех подобных схем основанных на людях.

    Код восстановления же никто на постоянке не использует (= у человека больше времени на подумать не делает ли он чот не то), а FIDO2 от подобного MITM защищён (= машинально применять можно).

     

  • 1.8, Аноним (8), 20:42, 23/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    А TOTP чем-то им не угодил?
     
     
  • 2.10, Аноним (11), 20:50, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем что все его ставят аддоном в браузер и хранят рядом с паролем.
     
  • 2.12, morphe (?), 20:52, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Злоумышленники создают фейк сайты где запрешивают оба фактора. От такого totp не спасает
     
     
  • 3.16, Аноним (36), 21:31, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что из предложенного спасёт ?
     
     
  • 4.18, Секрет Полишинеля (?), 21:43, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Правильно настроенный парольный менеджер. Он пароль не отдаст фейковому сайту и не покажет коллеге за спиной. И никакой 2FA не нужен. Только тссс!
     
     
  • 5.19, Аноним (36), 21:55, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но это на стороне клиента делается, а не на стороне сервера.. если клиент очень хочет подарить свой доступ третьим лицам, он это сделает несмотря на препоны..
     
     
  • 6.21, Аноним (36), 22:05, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну и
    >Переход на гранулированные токены, время жизни которых ограничено 7 днями.
    >Классические токены будут объявлены устаревшими и доступ с их помощью будет
    > по умолчанию отключён.

    тут все это автоматические автоматизации по выкату версий через гит пуш, билт, тест, коммут в npm, идут лесом.. раз в 7 дней перевыпускать руками токен можно первые пару месяцев, потом это задолбает даже самых упёртых.

    ну и таки если ты постоянно чтото разрабатываешь, то токен актуальный ты таки положишь, и тогда в приведённой несколько дней назад схеме ничего не поменяется, червю глубоко нас рать на то, временный он спёр токен или постоянный, что бы запушить "одно небольшое дополнение к безусловно хорошему пакету".

     
     
  • 7.25, morphe (?), 22:16, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тут все это автоматические автоматизации по выкату версий через гит пуш, билт,
    > тест, коммут в npm, идут лесом.. раз в 7 дней перевыпускать
    > руками токен можно первые пару месяцев, потом это задолбает даже самых
    > упёртых.

    Для CI предлагается OIDC (последний пункт), без постоянных токенов.

     
     
  • 8.30, Аноним (36), 22:43, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как оно поможет не получить секрет в момент штатной сборки и, напомню, тут же... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.33, morphe (?), 22:47, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он за пределы CI не выходит Атаки на CI конечно существуют, спасибо кривизне гит... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.39, Аноним (36), 22:57, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так буча и пошла именно с такой атаки изнутри, при СИ скачивался заражённый мод... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.43, morphe (?), 23:05, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше был постоянный токен которым пользователь сам руками распоряжался и мог п... текст свёрнут, показать
     
  • 5.37, morphe (?), 22:53, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Он пароль не отдаст фейковому сайту и не покажет коллеге за спиной.

    Сайты изменяются, и парольные менеджеры перестают определять формы входа порой. А на некоторых сайтах автозаполнение просто не работает.

    Поэтому у людей всё равно есть привычка механически копировать и вставлять данные, и в итоге они не защищены.

     
     
  • 6.62, Ангним (?), 02:10, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мой менеджер паролей (битварден) даже если не смог угадать форму, показывает только креды от сайта, на котором я нахожусь.
    Если мне надо куда-то зайти,а менеджер не показывает логины и их надо искать -  это небольшой такой колокол, что происходит какая-то стрёмная хрень.
     
  • 4.41, morphe (?), 23:02, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что из предложенного спасёт ?

    Fido2. Нормальная криптография вместо паролей, и проверка кто на самом деле ключ запрашивает идёт в железке, его нельзя так просто перехватить.

     
  • 2.45, Аноним (47), 23:10, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что нет TEE-аттестации и биометрии.
     

  • 1.23, Bob (??), 22:11, 23/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пора бы уже "галочки" подтверждённых адресантов и адресатов делать.

    ООО Mozilla и условный "анонимный" Вася, аппрувнутый через GNU.ORG

    p.s.: о Васе знает только ООО GNU.ORG (сразу вайпает данные, после проверки на валидность). А Мозилла верит GNU и держателю Васеного "идентификатора".

     
     
  • 2.31, Аноним (28), 22:45, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять дети WoT изобретают. Ты бы ещё key signing party предложил провести.
     
  • 2.51, Аноним (51), 23:36, 23/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не, время эту лапшу на уши вешать давно прошло. Сейчас время "ультраправых" политиков: нам не будут лапшу науши вешать про "вот он ГНУ, но ничего никуда никому не сольёт", вместо этого будут через колено ломать: заходить будете через госуслуги, а кто не хочет через госуслуги заходить - тот вообще никак заходить не будет.
     
     
  • 3.65, Аноним (65), 03:41, 24/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > через госуслуги заходить - тот вообще никак заходить не будет.

    Ага, в зимбабве или как там его - уже попробовали. И тут вдруг хипстеры как полезли на улицы из всех щелей. И таки вон те - несколько напряглись с такой фигни. Ж@па то - не казенная, за нее стремновато.

     

  • 1.35, Аноним (35), 22:51, 23/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Шиза крепчала. Не нужно. Не взлетит. Красная полоска тоже не нужна. Хватит. Достаточно.
     
  • 1.42, Аноним (47), 23:05, 23/09/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 1.64, Аноним (65), 03:39, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в репозитории NPM решено реализовать дополнительные меры защиты:

    Предлагаю более эффективный вариант - запретить прием пакетов. К чему все эти голимые полумеры и издевательства над хипстерами? Это пожалуй единственный вариант как сделать безопасно при хипстерах в роли разработчиков, который и правда будет работать на практике.

     
  • 1.71, Аноним (71), 04:29, 24/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И правильно, давно пора. Все эти токены, все это для соевых хипстеров. Нормальная защита начинается с двухфакторки по смс, а заканчивается на ограничении входа с определенного статического айпи.
    У нормальных разработчиков есть выделенка со статикой, а уж вторую симку купить, вставив её в "бабушкофон" который всегда будет лежать на одном месте и никуда не выноситься, это раз плюнуть.
     

