Атакующие получили контроль над NPM-пакетами проекта DuckDB и опубликовали вредоносные выпуски

1.1, Жироватт (ok), 08:44, 10/09/2025
Шо, опять?
Никогда ж такого не было - и вот опять.
А, между прочим, карго так активно еще не ломали...видимо Неуловимый Джо неуловим
2.7, localhostadmin (ok), 09:51, 10/09/2025
Потому что раст никому не нужен. Пользовались бы им столько же, сколько и нодой. Тогда и взламывали его примерно с такой же частотой
3.8, пох. (?), 10:06, 10/09/2025
да может и нужен и поломали - но код-то прочитать никто кроме ЫЫ не может.
Это тебе не нескучный js.
3.9, Аноним (9), 10:14, 10/09/2025
Юные хакеры просто не смогли написать код, на который боров не жалуется.
1.2, Аноним (2), 08:56, 10/09/2025
А зачем было ломать, утка сама собрана из зависимостей более чем полностью. И какое еще проведение платежей через криптовалюту, автор сам понял что написал? Это же СУБД.
2.4, Diozan (ok), 09:28, 10/09/2025
Взломанная СУБД - это уже не просто СУБД и не только СУБД....
2.5, 1 (??), 09:29, 10/09/2025
Т.е. в зависимостях кода СУБД Не может быть вредоносных пакетов действующих во всем приложении ? Это же нода, - в названии S, это Security.
2.6, Аноним (6), 09:44, 10/09/2025
Там для браузеров пакеты есть "DuckDB-Wasm is an in-process analytical SQL database for the browser".
1.10, Аноним (10), 10:31, 10/09/2025
Это может быть не фишинговая атака, а цепная реакция, вызванная ИИ-червём. После захвата контроля над растопакетами её будет уже не остановить: растопакеты без карго-дерьма просто не соберутся.
На вашем бы месте побыл бы две недельки без обновлений, пока пыль не уляжется.
1.11, Аноним (11), 11:29, 10/09/2025
А мне всегда интересно. Там ведь во вставке был фактически IP атакующего. Почему его так сложно вычислить по IP?
