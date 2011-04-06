Атакующие получили контроль над NPM-пакетами проекта DuckDB и опубликовали вредоносные выпуски

История с компрометацией 18 NPM-пакетов, в сумме насчитывающих более 2 миллиардов загрузок в неделю, получила продолжение. Выявлен аналогичный захват через фишинг учётных данных сопровождающего NPM-пакеты проекта DuckDB. Для пакетов DuckDB также были сформированы версии с вредоносным кодом, осуществляющим подмену реквизитов при проведении платежей через криптовалюты, но атака была сразу выявлена и зафиксированы лишь единичные загрузки вредоносных пакетов. При этом по предварительным данным пакеты с вредоносной вставкой, опубликованные в ходе вчера анонсированной атаки на 18 NPM-пакетов, успели загрузить более 2.5 миллионов раз. Пакеты, скомпрометированные во второй фишинговой атаке: Пакет Пиковое число загрузок в неделю Число зависимостей Версия с вредоносным кодом duckdb 242 тысячи 61 1.3.3 @duckdb/duckdb-wasm 170 тысяч 43 1.3.3 @duckdb/node-api 81 тысяча 33 6.2.2 @duckdb/node-bindings 82 тысячи 1 1.29.2 @coveops/abi 551 0 2.0.1



