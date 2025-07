Инициатива Maintenance Fee, предлагающая взимать плату за доступ к сборкам релизов открытых проектов

2.64 , Аноним ( - ), 14:37, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Но когда кто-то берёт централизацию процессов финансирования на себя,

> причём разных проектов - это не гут. Смешно))

Особенно когда в Манифесте ГНУ предлагается ввести "программный налог" и "Правительство передаёт его агентству вроде Национального научного фонда для вклада в развитие программ" > не только за деньги (в случае опенсорса это пожертвования), но и через вклад. Идеи, помощь в реализации, публикация багов/описание уязвимостей. Локализация, не только текстов, но и функциональная, под законодательство, под стандарты... Отличное предложение, но абсолютно не actionable.

Чем вы предлагаете кроме денег? Ввести какие-то баллы? "За каждый баг репорт получаем один балл"?))

3.96 , L10N ( ok ), 16:01, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Особенно когда в Манифесте ГНУ предлагается ввести "программный налог" Почему нет. Это же дискуссия. >Отличное предложение, но абсолютно не actionable. Т.е. этого никто не делает? Делают. Кстати, рейтинги тоже бывают.

Но вообще да, рейтинговая идея тоже не очень.

Или за рейтинг должны быть плюшки, не связанные с доступом к продуктам и исходникам.

4.112 , Анонусс (-), 16:18, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Почему нет. Это же дискуссия. Манифест это не дискуссия. Это цель существования гну. > Или за рейтинг должны быть плюшки, не связанные с доступом к продуктам и исходникам. Я знаю некоторые фирмы, которые просто бетчикам дают премиум. Но это не про опенсорс конечно. А с рейтингами начнутся проблемы в накрутках, щитпостинге багрепортов и тд.

Потому что на халяву. А вот деньги тут вне конкуренции))

5.117 , L10N ( ok ), 16:38, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Манифест это не дискуссия. Это цель существования гну. GNU is Not Unix? Ну, вообще опенсорс поставляется не только под GNU-лицензией.

Да, сейчас появляются всякие копилефты и пр.

Но я не думаю, что у этого будет успех.

Мне кажется, это попытка из опенсорса сделать очередную реализацию коммерции.

Но тогда какие отстройки от коммерции? :)

И как раз при развитии формулировок лицензий, через их конкуренцию и ведётся дискуссия.

Дискуссия приводит к появлению новых версий лицензий и новых типов лицензий :) >А с рейтингами начнутся проблемы в накрутках, щитпостинге багрепортов и тд. Согласен. И появятся античитерские механизмы, как в онлайн-играх :)

Это просто другой процесс.

Где-то ломают проприетарщину, где-то выстраивают альтернативные вселенные.

С одной стороны, да, деньги - это инвариант.

Но необязательно делать деньги центром.

Опенсорс - это левые идеи. Если от них отказываться, это будет очередная правая коммерция :)

6.144 , Аноним ( 144 ), 19:07, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что-то эти левые идеи всё время к нищете сводятся. То рабы-крестьяне должны за просто так работать, то программисты за еду. А потом голодные бунты дубинками разгонять.

Левые идеологии - это идеологии ненависти к какому-либо классу людей.

7.146 , Аноним ( - ), 19:11, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Левые идеологии - это идеологии ненависти к какому-либо классу людей. Вы слышали про теоремы г-на Эскобара)? Скины, фашки, респы и прочие правые не дадут соврать.

Главное назначить кого-то виноватым.

2.73 , Аноним ( - ), 15:12, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Если у тебя нет лучшего времяпровождения, ты можешь взять и собрать бинари самос... 3.104 , L10N ( ok ), 16:11, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Ну, собственно, так оно и должно в опенсорсе происходить И происходит Что знач... 4.123 , Аноним ( - ), 17:01, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Через плечо Ой, вот только не надо указывать нам, что нам делать, и что как наз... 3.149 , torvn77 ( ok ), 19:25, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Патреон сегодня наверное экстремистская организация, да? В России Бусти процветает.