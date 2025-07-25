Инициатива Maintenance Fee, предлагающая взимать плату за доступ к сборкам релизов открытых проектов

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|1.1, Аноним (1), 12:22, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> EULA
Противоречит gpl. Если я получу бинарник, обязан получить исходник. И затем могу с исходников делать абсолютно всё, что угодно. Хоть другим в сеть слить.
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|2.5, Аноним (5), 12:31, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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EULA только на бинарники и пакеты, исходники остаются доступны:
"Доступ к исходным текстам остаётся без изменений и производится в соответствии с применяемыми проектами открытыми лицензиями. ...может использовать код из репозитория и самостоятельно формировать для себя сборки"
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|3.60, Аноним (-), 14:25, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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> EULA только на бинарники и пакеты, исходники остаются доступны:
GPL запрещает навешивать дополнительные ограничения. И на то и на другое. Правда, денег брать - все же не запрещает. И если это оформить как какой-нибудь "доступ к удобному серваку с кучей даунлоадов за 10 баксов в месяц" - в принципе за это предъявить нечего будет, а с юзерами винды может даже прокатить.
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|4.70, Аноним (-), 14:58, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Суд думает иначе)
Недавно как раз был суд по Neo4j
theregister.com/2025/03/04/free_software_foundation_agplv3/
и оказалось, что разработчик может дописывать к agpl все что пожелает.
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|5.83, Аноним (-), 15:36, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Дописывать он может - но в случае GPL лицензия действовать таки - перестанет А ... большой текст свёрнут, показать
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|5.150, Аноним (150), 19:27, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лицензия требует исходники вот те и исходника. А взять деньги за то что потратил ресурсы своего сервера на то что сбилдил никто не запрещает.
И взять деньги за то что баг репорт от тебя вообще рассмотрят тоже никто не запрещает.
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|2.8, Аноним (8), 12:36, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Подписка на использование шрифта Segoe UI Variable.
И этот вот пиксель в интерфейсе тоже дизайнер сделал.
Кстати ведь есть еще платные смайлики от Microsoft.
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|2.9, Аноним (-), 12:38, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Противоречит gpl.
Значит GPL проекты будут или кушать Хурд-без-соли, или на поклон к корпорациям идти.
> Если я ЛЕГАЛЬНО получу бинарник, обязан получить исходник
Чуть подправил.
GPL не запрещает продавать бинарники, а потом выдавать сорцы.
Просто в след раз тебе бинарь могут и не продать, у них же нет такой обязанности)
Как пример - Шапка с ее соглашением.
ФСФ что-то покуракекивал про "противоречит ЖПЛ", но доказать предсказуемо не смогли.
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|3.15, Аноним (15), 12:51, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Как пример - Шапка с ее соглашением.
> ФСФ что-то покуракекивал про "противоречит ЖПЛ", но доказать предсказуемо не смогли.
Доказывать и не надо, уже было доказано подробно даже в комментах на опеннете с сылками на GPL с комментариями, полотнами выкладывали. Ссылки искать не буду, мне лень.
Противоречие в том, что на продукты под GPL нельзя добавлять дополнительные ограничения к распространению, это если вкратце, но там по предложениям было разобрано.
А вот судиться у FSF тупо денег нет, поэтому дальше кукареков дело не пошло, у красношляпы кошелёк толще.
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|4.25, Аноним (-), 13:16, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Неа Как раз надо Единственное доказательство - это выигрыш в суде Если ты про... большой текст свёрнут, показать
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|4.128, Аноним (128), 17:39, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ограничения зато можно добавить на сам факт продажи.
Ты купил у меня ПО, получил бинарники и исходники. Слил. Окей, GPL это позволяет.
А я просто откажусь тебе продать следующий релиз. GPL не налагает обязательств продавать ПО любому желающему.
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|5.129, Аноним (-), 17:46, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дополню Анонима(128).
Нигде нет обязанности выдавать всем одни и те же исходники.
Главное чтобы исходник был от нужного бинарника.
Т.е сам исходный код может содержать какие-то данные, позволяющие определить покупателя.
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|2.121, Аноним (121), 16:53, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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GPL комми лицензия, особенно в поздних редакциях, когда у Ричарда сорвало башню. Так что не аргумент. Впрочем, неважно, GPL и так не является популярной лицензией.
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|1.2, Аноним (2), 12:24, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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>Автор WiX, открытого инструментария для создания установочных пакетов для Windows
Ну кто бы мог подумать!..
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|2.28, Аноним (28), 13:36, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1) Поднять установщик и установить из репозитория бинарники.
2) Торренты и сборки всё решат.
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|2.29, Аноним (28), 13:37, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дистрибутивы на это не пойдут, поэтому разработчики в 90% случаев будут в пролёте.
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|2.30, Аноним (30), 13:39, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что делать с FlatHub, где разработчики сами размещают свой бинарный код?
Он превратиться в магазин?
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|3.36, Аноним (36), 13:53, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ага, с вайфами и гатчей, 90 круток гарантия что получешь то что хотел...каждый месяц евенты, и беспощадный фарм виртуальной валюты для оплаты круток
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|1.10, Аноним (-), 12:39, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ну наконец-то кто-то в очередной раз поднял тему, что разработчики ВНЕЗАПНО! хотят кушать.
Не каждый получает грантики за танцы в фуррисьюте антилопы или защиту эпштейнов.
Нормальный человек хочет получать достойное вознаграждение.
Ну или хотя бы деньги на поддержку проекта.
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|2.14, Аноним (14), 12:50, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Нормальный человек хочет получать достойное вознаграждение.
Так нормальный человек его и получает. Потому что нормальный не работает за бесплатно.
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|2.20, Аноним (15), 13:01, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Хотят кушать все, вот только тут речь не о разработчиках проектов, а о пакетирую... большой текст свёрнут, показать
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|3.26, Аноним (-), 13:18, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> DIE-фриков
Хоть бы выучил как пишется объект твоей ненависти))
> но услуги должны быть оказаны
Так в любой пользовательской EULA прописано "as is".
И тем не менее покупают, потому выбора нет - софт нужен.
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|3.44, Аноним (36), 14:03, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не против платить деньги за услуги,
вспоминаем про деглобализацию, и кучи новых законов, о размещении баз данных на территории...а это уже полноценная инфоаструктура и обслуживающий персонал, и юрлицо с лицензией на оказание услуг, ...даже если это будет работать в 0 сумма будет не маленькой, и в 10 долларов это мечты, которые при прочих равных разобьются об айсбер политоты, в стиле выкидывания разрабов по цвету паспорта, а еще хейт о покупки libbuttplug, и прочих прелестях деанонимизации, нафиг, тухляк
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|3.141, torvn77 (ok), 18:40, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Предлагаемое видится как какие-то общие поборы за сам факт использования, без внятного инструмента стимуляции, со стороны пользователя, чтобы мейнтенер "делал хорошо", а не спустя рукава и вот в такой постановке вопроса это скорее выглядит как форсированный сбор на очередных раздолбаев, причём половину этого сбора пойдёт на очередных DIE-фриков, а не на технических специалистов, как бы эта хрень не декларировалась.
С одной стороны я рад тому что сообщество наконец задумалось о скромной финансовой основе, но с другой стороны есть опасность того что вы правы, распределение доходов должно быть прозрачным и кправляемым.
Ну и стимулирование пркупок более тонким, например темы могут создать все, но те кто платит раз в сутки могут раз или два апнуть тему в трекере сайта.
Ну и бинари всем, но тем кто не платит по ipfs, а хочешь ставить с сервера плати.
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|1.11, Аноним (14), 12:44, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Ну и ну Оказывается, открытость кода - это не бизнес-модель, и кодерам нужно эл... большой текст свёрнут, показать
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|2.16, Аноним (-), 12:56, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
Противоречит учению св Столмана, который в Манифесте говорил просто программист... большой текст свёрнут, показать
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|3.131, Аноним (-), 17:57, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Противоречит учению св.Столмана, который в Манифесте говорил "просто программисты будут
> меньше зарабатывать"))
Они и так меньше стали. Индусы аутсорсеры и AI ассистенты не дадут соврать. Правда с AI ассистентами кажется - доигрались, заметив что разработка таки тормозится а проекты начинает заваливать левыми багами.
Но вообще-то быть вот именно джуном именно в айти именно сейчас стало менее комфортно.
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|3.151, Аноним (151), 19:30, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Противоречит учению св.Столмана, который в Манифесте говорил
Я не совсем понял, к чему ты в каждой своей реплике поносишь GPL. Во-первых, WiX не под ней, во-вторых, работать за бесплатно можно под любой лицензией.
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|1.12, Аноним (15), 12:46, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Готов платить за сопровождение, как описано в данной статье, только если это будет действительно сопровождением, т.е. мейнейнер будет следить за актуальностью выпускаемых фиксов и обновлений безопасности и своевременно обновлять версии пакетов, на разумные промежутки времени в зависимости от вариантов опций предоставляемых самими проектами, а если же просто надо платить за опакечивание в дистр без поддержки, типа как делают в некоторых дистрах нерадивые мейнтенеры у которых лапки, не будем показывать пальцем (Да, Fedora?!), то тогда такие мейнтейнеры и на#@* не нужны, лучше уж тогда донатить непосредственно разрабу проекта, и ждать от него каких-нибудь флэтпаков официальных или типа того.
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|2.153, Аноним (150), 19:35, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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тут все просто. Если все хорошо, то можно и заплатить. Если плохо, то скачал исходники и скомпилил привильно.
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|2.154, Аноним (151), 19:37, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Готов платить за сопровождение, как описано в данной статье, только если это будет действительно сопровождением
Еще немного, и вы с такой ересью дойдете до... платы за софт! Там ведь тоже и поддерживают-развивают, и фиксы с инсталляшками выпускают - и берут за это деньги.
Побойтесь бога! Достойный софт должен быть написан полуголодными кодерами за бесплатно.
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|1.13, Аноним (13), 12:47, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Крайне вредная инициатива, которая приведёт к фрагментации опенсорса и постановке его пользователей в зависимость от майкрософта, государоства и платёжных систем через обязывание их проводить платежи через назначенных посредников.
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|2.87, Анониссимус (?), 15:42, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надо сделать через Gnu Taler :D
А если серьёзно — просто monero. Лучший инструмент платежей.
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|1.17, Аноним (17), 12:57, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> в ведении ежемесячного платежа для пользователей и компаний, которые получают коммерческую выгоду и прямо или косвенно зарабатывают на использовании открытого проекта.
Как раз данные компании не скачивают бинарники, а берут исходники и собирают свои бинарники, которые продают пользователям. Поэтому инициатива как раз направлена против пользователей, которые не имеют желания/возможности сами собирать программы. Инициатива преследует реальные цели, прямо противоположные декларируемым.
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|2.19, Аноним (19), 13:00, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ничего страшного. Сборку можно так поломать, что собираться будет исключительно на виртуалке у автора.
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|1.18, Аноним (19), 12:58, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Даже интересно, а дистрибутивы будут платить? Например, rhel, в котором много софта из подсанкционных стран.
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|2.22, Аноним (-), 13:08, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Например, rhel, в котором много софта из подсанкционных стран.
rhel сам все собирает, поэтому зачем им пользоваться чужими сборками?
Скорее они могут начать собирать денежки. Не то чтобы им это было слишком нужно, но десять баксов это десять баксов!
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|1.27, Аноним (27), 13:32, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> как справедливое и взаимовыгодное решение, при котором компании напрямую финансируют сопровождающих проектов, от которых зависят их продукты.
...
> GitHub Sponsorship
"Лудьшие друзья опенсорса", имеющие с этого свои скромные 6%, одобряют!
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|2.31, Аноним (17), 13:41, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> GitHub Sponsorship
Платиновые зайчики, чьи уши не спрятать, наносят очередной удар по открытому ПО.
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|2.32, Аноним (-), 13:41, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> "Лудьшие друзья опенсорса", имеющие с этого свои скромные 6%, одобряют!
Озвучьте другие варианты!
PayPal? Там 2.9% + a fixed fee
Patreon? От 5% до 12%
ko-fi? 5%
buymeacoffee? 5%
Или вас просто жаба давит что это получит мелкософт?
Ну так они заслужили - мало кто сделал так много для развития опенсорса как они!
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|3.69, Аноним (27), 14:55, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Каноничный: GNU Taler, не?
А вообще, тут речь не о совсем уж "микротранзакциях", так что PayPal (где кое-кто скромно забыл указать, что "fixed fee" там в районе 0.29-0.35$) -- уже на 20$ "отожмет" меньше, не говоря уже о своей собственной платежной системе ...
> Или вас просто жаба давит что это получит мелкософт?
> Ну так они заслужили - мало кто сделал так много для развития опенсорса как они!
Неа, не заслужили.
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|4.71, Аноним (-), 15:01, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> GNU Taler, не?
Нет конечно!
Во-первых, пользователи не будут разбираться с какими-то талерами, которые нужно покупать
Во-вторых, успешных внедрений талера или нет, или все очень хорошо скрывают
В-третьих, мараться в гну никому не упала
> Неа, не заслужили.
Типичная неблагодарность "сообщества". Причем даже когда носом тыкаешь в то, сколько они сделали для линукса.
А могли бы хотя бы за то что Леню к себе забрали спасибо сказать.
Но от вас и этого не дождешься.
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|5.75, Аноним (27), 15:16, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Неа, не заслужили.
> Типичная неблагодарность "сообщества". Причем даже когда носом тыкаешь в то, сколько они сделали для линукса.
Чо именно они сделали, что не "окупилось" в многократном размере в абажуре и какая "сообществу" в том конкретая выгода?
Можно гонять свои собственные, подкроватные абажуры или тут тоже, как обычно у SaaSовцев - в апстрим отдали лишь то, что напряжно и невыгодно поддерживать самим?
И какая мне, БЗДшнику, с того разница?
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|1.34, xsignal (ok), 13:48, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А вы смеялись над слакварщиками, что они собирают всё из исходников, при том, что давно есть готовые бинарные сборки, которые "большие умные дяди" для вас сделали. Но оказывается, что "большие умные дяди" тоже хотят кушать!)
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|3.56, Аноним (-), 14:21, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Угу давай собирай слаку на парк из ста машин.
А что, для слаки собрать образ 1 раз и задеплоить на 100 машин - почему-то не работает? Для дебиана точно катит, там дебутстрап ваякие есть. Но это лишь convenience, в принципе образ можно хоть голыми руками скроить. Побольше возни - но если 100 машин - то это все равно оптимальнее чем руками на 100 машин фигачить.
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|2.39, Аноним (-), 13:54, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие нехорошие люди - нельзя смеяться над убогими!
Совести у них вообще нету.
> Но оказывается, что "большие умные дяди" тоже хотят кушать!)
Не, оказалось, что маленькие нищуки тоже)
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|2.63, НяшМяш (ok), 14:33, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А вы смеялись над слакварщиками, что они собирают всё из исходников
Разве не гентушниками? Все остальные дистрибутивы собирают пакеты из исходников на своих мощностях и потом распространяют готовые сборки пользователям.
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|3.65, xsignal (ok), 14:41, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Slackware распространяет сборки только ограниченного набора самых ходовых программ. Если нужно что-то нестандартное - добро пожаловать на SlackBuilds!)
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|2.43, Аноним (43), 14:03, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тоже об этом сказать хотел, особенно сейчас можно легко и просто навайбсборить пакетов.
На бумаге возможно и не плохо, но по факту окажется очередной распил. Ментейнеры это же самые дармоеды из всех айтишников, да еще и с чсв повыше других. Лучше бы их всех железными цепями к рабочему месту приковать, шоб пакеты собирали и поддерживали пожизненно.
Да и не только этих - вон там вейланд все еще не готов.
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|1.40, Аноним (-), 14:00, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Всё гораздо проще. Берём и делаем счётчик как на онлике. Полоска, текущий статус и goal. Как только добиваем до goal - делаем оттестированный релиз с починкой багов.
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|2.47, Аноним (-), 14:06, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Халявщики пишут тебе в личку "что раз они твои пользователи, то ты обязан исправлять баги, добавлять фичи и вот это всё"))
Некоторые даже опускаються до угроз.
Ты немного прифигиваешь от такого, бросаешь СПО и идешь работать за деньги.
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|3.62, Аноним (-), 14:30, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Халявщики пишут тебе в личку "что раз они твои пользователи, то ты обязан
> исправлять баги, добавлять фичи и вот это всё"))
А можно это хитрее сделать - мол так и так: сделаю, бага вот, но - работы много, жрать что-то надо, поэтому если вы хотите это ускорить и сдвинуть приоритеты - подкиньте тугриков. И я развернусь в вашу сторону немного задвинув других, во. Хотите на халяву? Ну тогда ждите когда мне будет не лениво, у меня будет время на это, или кто-то другой сподвигнется баг из трекера фиксануть, допустим. А если "видишь там на горе рассвистелся вдруг рак" - тогда вы делаете морду официатна из анектода - "ну значит не прокатило :("
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|2.53, Аноним (53), 14:19, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что мешает продавать программы на деньги? В Убунте в магазине вроде так можно.
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|1.41, фихуа (?), 14:01, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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идея Столлмана утопична , его движение развилась на поколении хиппи и коммунистических идей прошлого века и с уходом этих людей - всё затихнет.
большие корпорации будут развивать свои общие проекты под псевдо бесплатной лицензией , будут энтузиасты одиночки (юродивые от программирования) - остальные будут свой 1 доллар требовать .
бесплатное развращает , отучает от уважения к чужому труду.
вредное это.
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|2.66, Аноним (53), 14:41, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>остальные будут свой 1 доллар требовать .
Расскажи это пользователям живущим меньше чем на 1 доллар в день и нашедших свой Intel Core 2 Duo на свалке.
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|3.68, Аноним (-), 14:52, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> живущим меньше чем на 1 доллар в день
"и ви это називаете жизнью???" (с)
> и нашедших свой Intel Core 2 Duo на свалке.
Шикарная находка! Сабжу просто невероятно повезло.
А этого доллара на оплату электричества ему хватит?))
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|4.100, Аноним (-), 16:07, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Шикарная находка! Сабжу просто невероятно повезло.
> А этого доллара на оплату электричества ему хватит?))
Деревенские в РФ имеют тенденцию - электричество тырить. И кор2 запустить - это по божески. А как тебе вариант - накинуть провода и сварочником полдня хреначить? В РФии так довольно много гавриков делает по моим наблюдениям. Ну и они реально могут на бакс в день жить. А где они в своем сельпо деньги то возьмут?
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|5.118, Анонусс (-), 16:48, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Деревенские в РФ имеют тенденцию - электричество тырить.
А зачем деревенским корка?
Им лучше... ну не знаю... цветмет найти. Как раз на бухло хватит.
Хотя корку тоже можно попробовать толкнуть, но гемора больше.
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|6.127, Аноним (-), 17:37, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да затем же зачем остальным И с помойки - оно условно так Я по оказии притаски... большой текст свёрнут, показать
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|4.156, Аноним (13), 19:45, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>"и ви это називаете жизнью???" (с)
Ну всё, теперь опеннет закроют одновременно за пропаганду суицида и нацистской идеологии.
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|2.125, Аноним (125), 17:13, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Человеколюбием понесло так что не продохнуть. Вот сидит человек на пенсии и не желает к примеру вымогать жестко деньги за то что человек поставит, но примет добровольно уплаченные деньги. Тебе такое не понять потому что ты зажмешь каждую копейку и понимаешь только когда общественная грязь кругом с жестким вымогательством. Линус Торвальдс по твоим меркам тоже юродивый, ведь ядро то бесплатное.
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|3.126, Аноним (-), 17:17, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Человеколюбием понесло так что не продохнуть.
Ну... не продыхай. Только не роскомнадзорнись, пожалуйста.
> Вот сидит человек на пенсии и не желает к примеру вымогать жестко деньги за то что человек поставит, но примет добровольно уплаченные деньги.
Звучит классно!
Так и представляю как российский пенс отказывается от денег))
> кругом с жестким вымогательством.
Прям жестким)?
> Линус Торвальдс по твоим меркам тоже юродивый, ведь ядро то бесплатное.
Ты про того, кто получает тонны баксов от корпораций?
Ядро бесплатное только для пользоватлей. За него платят корпы.
Плюс - халява, минус - они сами решают и определяют развитие.
Предложенная схема позволяет финансировать проекты сообшеством.
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|1.45, Аноним (38), 14:04, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Бесплатность это одна из степеней свободы.
Если человек не имея денег купить проприетарные ОС и прикладное ПО, но имеет возможность скачать ОС и прикладное ПО бесплатно это свобода.
Если человек имея деньги, но не имея возможность купить проприетарную ОС и прикладное ПО, но имеет возможность бесплатно скачать свободные ОС и прикладное ПО, это степенно свободы.
Если бы я хотел платить за ПО, я бы купил мак или вин, там хотя бы качество на уровне.
Тех кого пересадили на Винду, спросили их, что они думаю про бесплатный Линукс который им продали, относительно той же винды и офиса, много нового узнаете о свободном ПО и его авторах.
Продавать свободное ПО придумали первыми Red hat, не вижу тут ничего нового.
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|2.72, Аноним (-), 15:06, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Бесплатность это одна из степеней свободы.
Только если за тебя кто-то сделал работу.
Или у тебя свобода, а там где-то рабы на галере пашут.
> Если бы я хотел платить за ПО, я бы купил мак или вин, там хотя бы качество на уровне.
А ты не думал, что если бы какая-то Крита, стоила хотя бы как треть илюстратора то ее качество было бы гораздо выше?
Сейчас они побираются и смогли получить чуть больле 2.5к баксов.
fund.krita.org/
Кого можно нанять за эти деньги? Джуна-интерна?
А если бы они получали хотя бы раз в 5 больше?
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|3.77, Аноним (53), 15:28, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Добрые и благородные люди из светлых помыслов делают свою работу, возможно даже ... большой текст свёрнут, показать
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|4.85, Анонусс (-), 15:38, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> к тому же оплата за покупку условной криты не дает мне
> рычаг на управление дальнейшем развитием Криты. Я буду
> платить за Криту, а авторы будут вытворять то что их душе угодно.
А... т.е. тебе мало того, что тебе уже дали один из лучших открытых графических редакторов.
Ты хочешь еще и получить рычаги управления! А не попухли ли вы, сударь?
(вообще-то именно подписочная оплата и является прямым фидбеком: автор что-то накрутил - денег в след. месяце не получил)
> Ну а если серьезно, за весь полезный свободный софт, платят корпорации.
Если это так (а это к сожалению практически так), то почему столько "пользователей" воняют по поводу того, что "то не нравится, это не нравится"? Какое они вообще имеют моральное право вякать, если за все платят корпы?
Вот как раз эту ситуацию и пытаются изменить.
Чтобы платили не корпы, а пользователи. И их тогда начнут слушать.
> Корпорации используют СПО из-за бесплатности
Ты же сам выше написал, что они за него и платят))
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|5.107, Аноним (53), 16:15, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А... т.е. тебе мало того, что тебе уже дали один из лучших открытых графических редакторов.
Ты хочешь еще и получить рычаги управления! А не попухли ли вы, сударь?
Ну обычно разработчики бесплатного свободного ПО исполняют хотелки бесплатных пользователей. Потому что программа делается ради пользователей. А если я деньги отдаю, то тем более хочу управлять.
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|5.108, Аноним (53), 16:16, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Если это так (а это к сожалению практически так), то почему столько "пользователей" воняют по поводу того, что "то не нравится, это не нравится"? Какое они вообще имеют моральное право вякать, если за все платят корпы?
А я говорю что рептилоиды с планеты Нибиру специально гадят, Гном коверкают, но модерация скрывает. Вон Майкрософт тоже корпорация, сделала удобный Виндовс ХР,
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|5.109, Аноним (53), 16:17, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Чтобы платили не корпы, а пользователи. И их тогда начнут слушать.
Не начнут. Маленькая группа всегда лучше организованна, чем народные массы.
>Ты же сам выше написал, что они за него и платят))
Донаты все равно выгоднее чем покупать лицензии.
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|6.114, Анонусс (-), 16:20, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Донаты все равно выгоднее чем покупать лицензии.
Чем? Тем что можно не донатитить?
"Пусть донатит кто-то другой, а я просто буду пользоваться софтиной"?
Ну так это и привело опенсорс туда где он сейчас.
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|2.124, фихуа (?), 17:01, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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если ты прожил жизнь и не сумел накопить 100$ на нужную тебе программу - что то в твоей жизни прошло не так..
бесплатность - попытка оправдать себя что ты голодранец и у тебя ничего нет.
до 40 лет я был за бесплатность (голодранцем) , потом что то у меня в голове поменялась и нужные мне в работе программы я начала покупать (вменяемые цены в приделах до 300$)
более дорогие это уже коммерческий сектор (не для дома)
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|2.145, torvn77 (ok), 19:08, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если человек не имея денег купить проприетарные ОС и прикладное ПО, но
> имеет возможность скачать ОС и прикладное ПО бесплатно это свобода.
Дорогой, если у человека нет денег значит он живёт на улице и пользуется мобильным трафиком за который платит в несколько раза в два или три больше чем эти просят за свой дистрибутив.
И это по ценам на мобильный интернет в России, на западе где сотовые сети менее развиты плата за моюильный трафик ещё больше.
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|1.52, Аноним (-), 14:18, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> производится через добавление сопровождающим пользовательского
> соглашения (EULA),
Типичное понимание юзером винды опенсорца. Осталось еще адварь и спайваоь в этот wix встроить и будет вообще нормуль. Да, пусть этот автор wix первым подпишется и перечислит мне 10 баксов? :)
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|1.54, Grand (?), 14:19, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Кто тут рассказывал про мертвый дебиан ??! Да на него скоро молиться будете !
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|2.58, Аноним (-), 14:22, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Кто тут рассказывал про мертвый дебиан ??!
Типа от этого он станет живее)
> Да на него скоро молиться будете !
Логично. В религиях любят молиться на какие-то останки)
Скорее ментенеры дебиана подумают "а фигли они получают деньги за работу, а мы шишъ с маслом? мы что дебиалианы?"
и тоже попросят денег или уйдут.
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|1.57, Grand (?), 14:22, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хотя ... Думаю, через пол-года инициатива заглохнет. Ну как появится нейросеть пишущая сборочные скрипты для кода ...
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|1.59, Аноним (59), 14:22, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Grsecurity пошли дальше и отнимали право получения обновлений при попытке воспользоваться налагаемыми гпл свободами.
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|1.61, L10N (ok), 14:25, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дискуссия по этой теме полезная. Но я бы именно в таком варианте не стал реализовывать. Идея показать, что опенсорс - это не бесплатно, это сообщества, это участие каждого, включая каждого пользователя - полезная. Ибо не понимают. Но когда кто-то берёт централизацию процессов финансирования на себя, причём разных проектов - это не гут. Это уже не оперсорс. И должна быть возможность получать результат не только за деньги (в случае опенсорса это пожертвования), но и через вклад. Идеи, помощь в реализации, публикация багов/описание уязвимостей. Локализация, не только текстов, но и функциональная, под законодательство, под стандарты...
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|2.64, Аноним (-), 14:37, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Но когда кто-то берёт централизацию процессов финансирования на себя,
> причём разных проектов - это не гут.
Смешно))
Особенно когда в Манифесте ГНУ предлагается ввести "программный налог" и "Правительство передаёт его агентству вроде Национального научного фонда для вклада в развитие программ"
> не только за деньги (в случае опенсорса это пожертвования), но и через вклад. Идеи, помощь в реализации, публикация багов/описание уязвимостей. Локализация, не только текстов, но и функциональная, под законодательство, под стандарты...
Отличное предложение, но абсолютно не actionable.
Чем вы предлагаете кроме денег? Ввести какие-то баллы? "За каждый баг репорт получаем один балл"?))
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|3.96, L10N (ok), 16:01, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Особенно когда в Манифесте ГНУ предлагается ввести "программный налог"
Почему нет. Это же дискуссия.
>Отличное предложение, но абсолютно не actionable.
Т.е. этого никто не делает? Делают. Кстати, рейтинги тоже бывают.
Но вообще да, рейтинговая идея тоже не очень.
Или за рейтинг должны быть плюшки, не связанные с доступом к продуктам и исходникам.
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|4.112, Анонусс (-), 16:18, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почему нет. Это же дискуссия.
Манифест это не дискуссия. Это цель существования гну.
> Или за рейтинг должны быть плюшки, не связанные с доступом к продуктам и исходникам.
Я знаю некоторые фирмы, которые просто бетчикам дают премиум. Но это не про опенсорс конечно. А с рейтингами начнутся проблемы в накрутках, щитпостинге багрепортов и тд.
Потому что на халяву. А вот деньги тут вне конкуренции))
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|5.117, L10N (ok), 16:38, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Манифест это не дискуссия. Это цель существования гну.
GNU is Not Unix? Ну, вообще опенсорс поставляется не только под GNU-лицензией.
Да, сейчас появляются всякие копилефты и пр.
Но я не думаю, что у этого будет успех.
Мне кажется, это попытка из опенсорса сделать очередную реализацию коммерции.
Но тогда какие отстройки от коммерции? :)
И как раз при развитии формулировок лицензий, через их конкуренцию и ведётся дискуссия.
Дискуссия приводит к появлению новых версий лицензий и новых типов лицензий :)
>А с рейтингами начнутся проблемы в накрутках, щитпостинге багрепортов и тд.
Согласен. И появятся античитерские механизмы, как в онлайн-играх :)
Это просто другой процесс.
Где-то ломают проприетарщину, где-то выстраивают альтернативные вселенные.
С одной стороны, да, деньги - это инвариант.
Но необязательно делать деньги центром.
Опенсорс - это левые идеи. Если от них отказываться, это будет очередная правая коммерция :)
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|6.144, Аноним (144), 19:07, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то эти левые идеи всё время к нищете сводятся. То рабы-крестьяне должны за просто так работать, то программисты за еду. А потом голодные бунты дубинками разгонять.
Левые идеологии - это идеологии ненависти к какому-либо классу людей.
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|7.146, Аноним (-), 19:11, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Левые идеологии - это идеологии ненависти к какому-либо классу людей.
Вы слышали про теоремы г-на Эскобара)?
Скины, фашки, респы и прочие правые не дадут соврать.
Главное назначить кого-то виноватым.
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|2.73, Аноним (-), 15:12, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если у тебя нет лучшего времяпровождения, ты можешь взять и собрать бинари самос... большой текст свёрнут, показать
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|3.104, L10N (ok), 16:11, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, собственно, так оно и должно в опенсорсе происходить И происходит Что знач... большой текст свёрнут, показать
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|4.123, Аноним (-), 17:01, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Через плечо Ой, вот только не надо указывать нам, что нам делать, и что как наз... большой текст свёрнут, показать
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|3.149, torvn77 (ok), 19:25, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Патреон сегодня наверное экстремистская организация, да?
В России Бусти процветает.
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|1.74, Аноним (74), 15:12, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очередное повреждение, что все независимые и опенсорсные, не хотящие работать на дядю, сами мечтают быть теми дядями.
Не осуждаю, просто забавно.
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|2.155, Аноним (151), 19:43, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> все независимые и опенсорсные, не хотящие работать на дядю, сами мечтают быть теми дядями.
Та не, не хотят - иначе бы стремились к этому, а не сутулились годами за железкой.
Тут дело в элементарной зависти: чел видит, что корпы с помощью его софта косвенно делают деньги, и жаба душит от того, что у самого него получать выгоду от собственного труда ума не хватило.
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|1.76, Аноним (-), 15:27, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Стимулирование оплаты производится через добавление сопровождающим пользовательского соглашения (EULA)
Копилефт и GNU не против денежных отношений, только "За"! Но тут Свободой и не пахнет. Это ещё одно доказательство того, что проприетарщики и копирасты боятся копилефта.
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|1.79, Аноним (79), 15:30, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В итоге бабло будут получать те кто собирает пакеты, а не автор исходников. Ну и как бы 10 баксов в месяц это "маленькая сумма" только для развитых стран.
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|1.80, prokoudine (ok), 15:31, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> [...] могут лишь [...] пользователи, не получающие коммерческую выгоду от применения проекта.
Если SaaS ещё как-то могут это контролировать (через запрет регистрации с бесплатными ящиками, через закрытие фич или ограничения на доступные фичи в зависимости от уровня подписки), то в FOSS это контролировать невозможно.
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|1.81, AlexYeCu_not_logged (?), 15:34, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Тут ещё один вектор атаки на OpenSource очень чётко просматривается: если ты проживаешь в государстве, с которым не дружит САСШ и сателлиты, ты не сможешь заплатить, даже если захочешь. По сути, получается ещё один метод отрезания неугодных от технологий. OpenSource — он кого надо OpenSource!
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|2.89, Аноним (-), 15:46, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Тут ещё один вектор атаки на OpenSource очень чётко просматривается: если ты проживаешь в государстве, с которым не дружит САСШ и сателлиты, ты не сможешь заплатить, даже если захочешь.
А в чем собственно атака на OpenSource?
Его в США придумали, компании из США делают большую часть работы, некоторые 321сы (из США) даже хотели закопирайтить термин, но благо суд (из США) их послал.
> По сути, получается ещё один метод отрезания неугодных от технологий. OpenSource — он кого надо OpenSource!
По делам воздастся (с)
Вот когда неугодные будут писать столько же кода, тогда и получат право варежку открывать.
Да и все равно всякие тоталитарные помойки цап-царапнут.
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|3.102, Аноним (-), 16:09, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А в чем собственно атака на OpenSource?
>Его в США придумали, компании из США делают большую часть работы
Опять ложь. Open Source придумало сообщество программистов. Американские компании вообще были против СПО.
>компании из США делают большую часть работы
Компании всё делают для себя.
>По делам воздастся (с)
Ого! Библию цитирует. Да, Зло оно такое.
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|4.105, Аноним (-), 16:12, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Его в США придумали, компании из США делают большую часть работы
> Опять ложь. Open Source придумало сообщество программистов.
Сферических в вакууме?
Или конкретных американских программеров из университетов и лабораторий?
>>компании из США делают большую часть работы
> Компании всё делают для себя.
А халявщики этим пользуются.
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|2.157, Аноним (13), 19:48, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну заплатишь параллельным импортёрам, а они в свою очередь заплатят авторам.
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|2.88, Grand (?), 15:46, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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10$ за qt,10$ за mysql ,10$ за expat ,10$ за numpy ... , по итогу еще окажется что на windows у проприентарщиков много дешевле ....
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|2.93, Аноним (82), 15:53, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А теперь посчитай все свои подписки.
Пока ты платишь подписки, другие ржут на тобой и вкладывают эти деньги в домашний сервер с библиотекой с коллекцией из зелёного магазина, без рекламы, DRM, телеметрии, нативно без ненужных приложений...
А платить из этой сферы достаточно только за интернет.
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|3.101, Аноним (-), 16:07, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Пока ты платишь подписки, другие ржут на тобой и вкладывают эти деньги в домашний сервер с библиотекой с коллекцией из зелёного магазина,
В любом обществе найдутся отбросы, которые захотят халяву.
Типа заклеить листиком номер при парковке, прокатиться зайцем в общественном транспорте или спиратить чужой труд.
К счастью в нормльных обществах таких находят и наказывают.
Возможно ты живешь в какой-то АУЕшной стране и для тебя это норма.
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|1.90, Аноним (90), 15:48, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Удобная схема: получать бинарные закладки из официальных релизов, но ещё и не бесплатно, а за деньги
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|1.94, Аноним (94), 15:54, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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1. Лиха беда - начало. Раздор в дом.
2. Деньги вперед и бегай за поддержкой. Писульки опускать в их ящик можешь, но ответ не гарантирован. Тезис "мы вам ничего не должны" остается.
3. Сейчас переизбыток ПО в мире. Применяют маркетинг для спроса и чтобы была работа у программистов. Бесконечные улучшения и новые фишки без которых можно обойтись. ПО превратилось в прачечную.
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|1.113, Аноним (125), 16:19, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Да пусть пробует. Только у него с математикой не лады. Кому это нужно за деньги когда даже винда бкдет стоить дешевле по итогу? Хрен он получит, а не 10 бачей в рыло. Линуксоидов и так мало, так что не получится их заставить пользоваться подпиской.
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|1.120, Аноним (120), 16:50, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Никита? Ты ли это? И так уже многие опенсурц проекты неюзабельны, т.к. юзверю для их использования надо настроить 100500 инструментов, чтобы это все собрать. Я хоть сам и проггер, но предпочитаю IDE, так что ставить всякие там месоны, или как их там, не умею. С чего я должен тащить весь этот мусор на свою систему. Так они еще и бабки брать за это хотят?
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|1.133, Аноним (133), 18:05, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересные у сишников проблемы. Нормальные программы не надо скачивать с платного сервера, просто пишешь 'cargo install ...'.
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|1.135, Аноним324 (ok), 18:17, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Они хотят решить проблему недофинансирования, путём внедрения налоха на 10 баксов, чем сами же себе и отрубают финансирование. Ибо 99% процентов населения планеты не могут позволить себе такую огромную сумму отправить каким-то безработным маинтейнерам которые делают непонятно что. И среди этих 99% населения планеты которые живут меньше чем на 2 доллара в месяц, 146% пользователей опенсорса находится, которые ничево платить не будут. Начали бы разговор с 1 условной валюты, там типа для африканцев 1 афродоллар, для узбеков 1 узбекодоллар.
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|2.140, Аноним (-), 18:37, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А т е до этого в деньгах купались 1 это 60 миллионов людей Даже если 1 милл... большой текст свёрнут, показать
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|1.136, Аноним (-), 18:20, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ересь противоречащая пункту 2 B лицензии GPL-2.
Все производное от GPL-2 кода обязано распространятся абсолютно бесплатно и строго только под GPL-2.
Можно "продавать" GPL-2 код взимая плату за запись на физический носитель, цену носителя, цену почтовой пересылки носителя.
Можно брать деньги за консультации, сопровождение и поддержку пользователей.
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|2.138, Аноним (-), 18:32, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ересь противоречащая пункту 2 B лицензии GPL-2.
А кому не пофиг на GPL?
Кроме нее есть много других лицензий.
> Все производное от GPL-2 кода обязано распространятся абсолютно бесплатно и строго только под GPL-2.
Прям так и написано "абсолютно бесплатно" ?))
Может даже цитату приведешь?
> Можно брать деньги за консультации, сопровождение и поддержку пользователей.
Вот! 10 баксов за сопровождение и поддержку.
Есть 10$ - есть баг фиксы,
нету - ну... вам никто ничего не обещал))
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|2.152, torvn77 (ok), 19:30, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Можно "продавать" GPL-2 код взимая плату за запись на физический носитель, цену
> носителя, цену почтовой пересылки носителя.
А это мысль, украсить носитель проприетарным рисунком собственного изготовления и назначить цену какую захочется на сам носитель, а код высылать хоть вообще безплатно.
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|2.143, 12yoexpert (ok), 18:54, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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малолетние мейнтенеры-паразиты дистров для домохозяек хотят денег: берут готовый чужой софт, правят две строчки в конфигах раз в год, и всё - царь во дворца
судя по навязчивой рекламе гитхаба - бал правят мелкомягкие
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|1.147, anonymous (??), 19:21, 25/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Maintenance Fee - надеюсь все прочитали заголовок внимательно? Maintainer - это ведь не developer.
Это плата мейнетенеру пакета, а не автору. Автору ничего и не достанется, бинарные сборки как правило делают другие люди.
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