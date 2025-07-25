Инициатива Maintenance Fee, предлагающая взимать плату за доступ к сборкам релизов открытых проектов

2.72 , Аноним ( - ), 15:06, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Бесплатность это одна из степеней свободы. Только если за тебя кто-то сделал работу.

Или у тебя свобода, а там где-то рабы на галере пашут. > Если бы я хотел платить за ПО, я бы купил мак или вин, там хотя бы качество на уровне. А ты не думал, что если бы какая-то Крита, стоила хотя бы как треть илюстратора то ее качество было бы гораздо выше?

Сейчас они побираются и смогли получить чуть больле 2.5к баксов.

fund.krita.org/ Кого можно нанять за эти деньги? Джуна-интерна?

А если бы они получали хотя бы раз в 5 больше?

3.77 , Аноним ( 53 ), 15:28, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Добрые и благородные люди из светлых помыслов делают свою работу, возможно даже ... 4.85 , Анонусс (-), 15:38, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > к тому же оплата за покупку условной криты не дает мне

> рычаг на управление дальнейшем развитием Криты. Я буду

> платить за Криту, а авторы будут вытворять то что их душе угодно. А... т.е. тебе мало того, что тебе уже дали один из лучших открытых графических редакторов.

Ты хочешь еще и получить рычаги управления! А не попухли ли вы, сударь? (вообще-то именно подписочная оплата и является прямым фидбеком: автор что-то накрутил - денег в след. месяце не получил) > Ну а если серьезно, за весь полезный свободный софт, платят корпорации. Если это так (а это к сожалению практически так), то почему столько "пользователей" воняют по поводу того, что "то не нравится, это не нравится"? Какое они вообще имеют моральное право вякать, если за все платят корпы? Вот как раз эту ситуацию и пытаются изменить.

Чтобы платили не корпы, а пользователи. И их тогда начнут слушать. > Корпорации используют СПО из-за бесплатности Ты же сам выше написал, что они за него и платят))

5.107 , Аноним ( 53 ), 16:15, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А... т.е. тебе мало того, что тебе уже дали один из лучших открытых графических редакторов. Ты хочешь еще и получить рычаги управления! А не попухли ли вы, сударь? Ну обычно разработчики бесплатного свободного ПО исполняют хотелки бесплатных пользователей. Потому что программа делается ради пользователей. А если я деньги отдаю, то тем более хочу управлять.

5.108 , Аноним ( 53 ), 16:16, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Если это так (а это к сожалению практически так), то почему столько "пользователей" воняют по поводу того, что "то не нравится, это не нравится"? Какое они вообще имеют моральное право вякать, если за все платят корпы? А я говорю что рептилоиды с планеты Нибиру специально гадят, Гном коверкают, но модерация скрывает. Вон Майкрософт тоже корпорация, сделала удобный Виндовс ХР,

5.109 , Аноним ( 53 ), 16:17, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Чтобы платили не корпы, а пользователи. И их тогда начнут слушать. Не начнут. Маленькая группа всегда лучше организованна, чем народные массы. >Ты же сам выше написал, что они за него и платят)) Донаты все равно выгоднее чем покупать лицензии.

6.114 , Анонусс (-), 16:20, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Донаты все равно выгоднее чем покупать лицензии. Чем? Тем что можно не донатитить?

"Пусть донатит кто-то другой, а я просто буду пользоваться софтиной"?

Ну так это и привело опенсорс туда где он сейчас.

2.124 , фихуа ( ? ), 17:01, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – если ты прожил жизнь и не сумел накопить 100$ на нужную тебе программу - что то в твоей жизни прошло не так.. бесплатность - попытка оправдать себя что ты голодранец и у тебя ничего нет. до 40 лет я был за бесплатность (голодранцем) , потом что то у меня в голове поменялась и нужные мне в работе программы я начала покупать (вменяемые цены в приделах до 300$) более дорогие это уже коммерческий сектор (не для дома)

2.145 , torvn77 ( ok ), 19:08, 25/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если человек не имея денег купить проприетарные ОС и прикладное ПО, но

> имеет возможность скачать ОС и прикладное ПО бесплатно это свобода. Дорогой, если у человека нет денег значит он живёт на улице и пользуется мобильным трафиком за который платит в несколько раза в два или три больше чем эти просят за свой дистрибутив.

И это по ценам на мобильный интернет в России, на западе где сотовые сети менее развиты плата за моюильный трафик ещё больше.

