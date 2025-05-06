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Open WebUI перешёл на ограничивающую лицензию, запрещающую удаление бренда

06.05.2025 09:32

Проект Open WebUI, развивающий платформу для развёртывания больших языковых моделей на своём оборудовании и взаимодействия с ними через web-интерфейс, перешёл на ограничивающую лицензию, запрещающую переименование. Изначально проект поставлялся под лицензией BSD-3, но начиная с выпуска 0.6.6 в текст лицензии были добавлены ограничивающие изменения. Кроме того, проектом введено обязательное подписание соглашения о передаче имущественных прав для участников из сообщества, желающих передавать свои изменения.

При установке или распространении копий Open WebUI пользователь теперь обязан сохранять изначальные элементы бренда, название и логотип. Исключение сделано только для разработчиков, отправлявших изменения до смены лицензии, обладателей коммерческой лицензии и установок, с которыми взаимодействует менее 50 пользователей в месяц. Подобные условия не соответствуют критериям открытых лицензией OSI, поэтому проект теперь можно рассматривать как проприетарный, несмотря на слово "Open" в его названии. Код, выпущенный до версии 0.6.6, остаётся под лицензией BSD.

При этом разработчики Open WebUI не считают, что изменение сделало проект проприетарным. Требование по сохранению бренда преподносится как копилефт-подобная защита, нацеленная на борьбу со злоупотреблениями и нечестными поставщиками, выдающими чужую работу за свой продукт. В остальном проект сохраняет все права, предоставляемые лицензией BSD, такие как возможность распространения, модификации и создания форков. При создании форка или собственной редакции, основанных на кодовой базе после версии 0.6.6, требуется сохранить элементы бренда и указать, что продукт является неофициальным ответвлением. Упоминание Open WebUI должно быть явным и видимым. Запрещены заявления о том, что сторонняя редакция развивается с одобрения проекта Open WebUI или при его участии.

Отмечается, что причиной изменения лицензии стали злоупотребления со стороны некоторых потребителей, которые просто удаляли упоминания связи кода с проектом Open WebUI, выдавали результат за новую разработку и пытались продавать как собственный продукт. Также вокруг проекта образовались паразитирующие на проекте посредники, которые вводили пользователей в заблуждение и продвигали свои сборки как официальные редакции Open WebUI, сопровождаемые разработчиками оригинального проекта. В случае проблем создатели подобных модификаций перекладывали работу по поддержке на основной проект, не внося при этом вклада в общее дело и не участвуя в разработке.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/opens...)
  2. OpenNews: СУБД ScyllaDB перешла с AGPL на проприетарную лицензию
  3. OpenNews: Bitwarden SDK переведён с проприетарной лицензии на GPLv3
  4. OpenNews: Компания HashiCorp меняет лицензию на своё ПО с MPLv2 на проприетарную BSL 1.1
  5. OpenNews: Фонд СПО признал Llama 3.1 несвободной лицензией
  6. OpenNews: Проект Redis вернулся на использование открытой лицензии. Представлен Redis 8.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63189-openwebui
Ключевые слова: openwebui, license
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:22, 06/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    И правильно. Ибо нефиг.
     
  • 1.2, Соль земли (?), 10:23, 06/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Непонятная суета вокруг GUI, когда всё прекрасно в консоли используется.
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 10:25, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Используется самим. А когда ты для бухгалтера тети Клавы то она только через гуй умеет.  
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:24, 06/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Надо было перейти на светлую сторону. На GPL.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:42, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так разработчик лицензии BSD тоже белый.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:24, 06/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Требование по сохранению бренда преподносится как копилефт-подобная защита

    Они там с дуба уронились. Это самый настоящий копирайт. BSD с налётом копилефта, чушь несусветная.

     
  • 1.6, Аноним (7), 10:40, 06/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >"Код, выпущенный до версии 0.6.6, остаётся под лицензией BSD."
    >"пользователь теперь обязан сохранять изначальные элементы бренда, название и логотип."

    Так вся суть BSD что с кодом можно делать что угодно, кроме как подавать в суд за кописпаст на самого создателя и людей использующих его код.

     
  • 1.8, Аноним (8), 10:44, 06/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Изначально проект поставлялся под лицензией BSD
    >причиной изменения лицензии стали злоупотребления со стороны некоторых потребителей,

    Да что ж такое-то, мы делаем пермессивщину, чтобы все могли пользоваться ей как хотят, а они берут и пользуются ей как хотят?!

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:57, 06/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как с музыкой, звучит одинаково (код), но никто не помнит, что Hotel California не оригинальная песня, а форк.
     
  • 2.12, Аноним (-), 11:07, 06/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.9, Аноним (10), 10:54, 06/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если вносишь свои изменения в оригинальный код, то должен изменить название. Если не вносишь, то не можешь изменить бренд. Нет?
     
  • 1.11, Аноним (-), 10:57, 06/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Подобные условия не соответствуют критериям открытых лицензией OSI,

    Каждый раз когда будет упоминаться OSI, мне не лень будет напоминать, что эти копирасты в 1999 пытались зарегистрировать - что по факту украсть у всего сообщества - термин "open source" как trademark. Разумеется ради всего хорошего и против всего плохого.

    > поэтому

    их мнением можно разве что подтереться.

     

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