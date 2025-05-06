Open WebUI перешёл на ограничивающую лицензию, запрещающую удаление бренда

Проект Open WebUI, развивающий платформу для развёртывания больших языковых моделей на своём оборудовании и взаимодействия с ними через web-интерфейс, перешёл на ограничивающую лицензию, запрещающую переименование. Изначально проект поставлялся под лицензией BSD-3, но начиная с выпуска 0.6.6 в текст лицензии были добавлены ограничивающие изменения. Кроме того, проектом введено обязательное подписание соглашения о передаче имущественных прав для участников из сообщества, желающих передавать свои изменения. При установке или распространении копий Open WebUI пользователь теперь обязан сохранять изначальные элементы бренда, название и логотип. Исключение сделано только для разработчиков, отправлявших изменения до смены лицензии, обладателей коммерческой лицензии и установок, с которыми взаимодействует менее 50 пользователей в месяц. Подобные условия не соответствуют критериям открытых лицензией OSI, поэтому проект теперь можно рассматривать как проприетарный, несмотря на слово "Open" в его названии. Код, выпущенный до версии 0.6.6, остаётся под лицензией BSD. При этом разработчики Open WebUI не считают, что изменение сделало проект проприетарным. Требование по сохранению бренда преподносится как копилефт-подобная защита, нацеленная на борьбу со злоупотреблениями и нечестными поставщиками, выдающими чужую работу за свой продукт. В остальном проект сохраняет все права, предоставляемые лицензией BSD, такие как возможность распространения, модификации и создания форков. При создании форка или собственной редакции, основанных на кодовой базе после версии 0.6.6, требуется сохранить элементы бренда и указать, что продукт является неофициальным ответвлением. Упоминание Open WebUI должно быть явным и видимым. Запрещены заявления о том, что сторонняя редакция развивается с одобрения проекта Open WebUI или при его участии. Отмечается, что причиной изменения лицензии стали злоупотребления со стороны некоторых потребителей, которые просто удаляли упоминания связи кода с проектом Open WebUI, выдавали результат за новую разработку и пытались продавать как собственный продукт. Также вокруг проекта образовались паразитирующие на проекте посредники, которые вводили пользователей в заблуждение и продвигали свои сборки как официальные редакции Open WebUI, сопровождаемые разработчиками оригинального проекта. В случае проблем создатели подобных модификаций перекладывали работу по поддержке на основной проект, не внося при этом вклада в общее дело и не участвуя в разработке.



