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Bitwarden SDK переведён с проприетарной лицензии на GPLv3

25.10.2024 09:38

Разработчики менеджера паролей Bitwarden перевели Bitwarden Secrets Manager SDK на лицензию GPLv3. SDK предоставляет набор обвязок для различных языков программирования, позволяющих создавать расширения к менеджеру паролей и интегрировать в свои программы функциональность и модели данных, задействованные в продуктах Bitwarden.

Код клиентских приложений и серверной части был открыт ранее под лицензиями GPLv3 и AGPLv3, но содержимое SDK распространялось под проприетарной лицензией. Несколько недель назад SDK был включён в число сборочных зависимостей к десктоп-клиенту Bitwarden, что формально переводило клиентскую часть менеджера паролей Bitwarden в разряд несвободного ПО, так как лицензия на SDK запрещала его использование для создания приложений, используемых с сервисами, отличными от Bitwarden.

Разработчики Bitwarden приняли к сведению замечание о проблемах с лицензией и провели реструктуризацию кодовой базы Bitwarden SDK, в результате которой основные компоненты SDK, используемые при сборке и выполнении клиентского ПО, переведены на лицензию GPLv3 и вынесены в репозиторий sdk-internal, а старый репозиторий, включающий код для создания бизнес-продуктов, переименован в sdk-secrets.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз Vaultwarden 1.23, альтернативного сервера для менеджера паролей Bitwarden
  3. OpenNews: LibreWolf 94 - вариант Firefox, сфокусированный на конфиденциальности и безопасности
  4. OpenNews: Elasticsearch возвращается на использование открытой лицензии
  5. OpenNews: В коде Winamp обнаружено нарушение лицензии GPL
  6. OpenNews: Доступна платформа совместной разработки Forgejo 9.0, перешедшая на лицензию GPLv3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62108-bitwarden
Ключевые слова: bitwarden
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:18, 25/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    KepassXC. Коллега за по соседству в открытом блокноте на рабочем столе.
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 10:19, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А куда дели сообщение на которое я отвечал?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:46, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Ты отвечал, но видимо делал это без уважения к чувствам рандомода.
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:27, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Это другое". В смысле что битварден - это не столько пассворд-манагер, сколько онлайн-сервис, позволяющий, например, моей компании шарить часть кренделей со мной.
    То есть битварденом можно заменить KepassXC, а наоботор - нет.
     
     
  • 3.9, Аноним (10), 10:40, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    То есть твоя компания доверяет этому онлайн сервису больше чем тебе?
     
  • 3.23, Аноним (1), 12:15, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В KepassXC есть KeeShare которая позволяет групповое использование паролей, хотя давно не пользовался.  
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:19, 25/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Штош...
    Ждем нашествие васяноподели "как битварден, толька бисплатна"
    Чуваки сами себя закопали
     
     
  • 2.57, Аноним (57), 15:49, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vaultwarden? Давно уже.
     
  • 2.62, YetAnotherOnanym (ok), 17:33, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ждём пришествия одного-единственного Безосоподелия, которое превратит создателей оригинального Битвардена в нищих попрошаек.
     

  • 1.4, Walker (??), 10:20, 25/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > SDK

    Ну таких новостей я не понимаю, это же проприетарщина, давайте ещё тогда новости про sdk amazon, sdk google...

     
     
  • 2.5, Аноним (-), 10:26, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая же это проприетарщина?
    "переведён с проприетарной лицензии на GPLv3"
    Самая что ни на есть свобода!
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 13:43, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это теперь, а до была проприетарщина.
     
  • 2.68, 1 (??), 18:07, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sdk это кит для разработки ПО
     

  • 1.8, Аноним (10), 10:37, 25/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > менеджер паролей

    Чем файлик паролей не устраивает? Для упоротости можно зашифровать.

     
     
  • 2.13, Walker (??), 10:59, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем зашифровать?
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:41, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Разукрасить фломастерами, потом никто не расшифрует.
     
  • 3.22, Аноним (10), 12:04, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ключом на флешке? Норм?
     
     
  • 4.24, Аноним (1), 12:18, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Менеджер паролей это профе6ссиональный инструмент.
    Профаны хранят пароли в гугл таблицах
    Профаны затейники выдумывают шифровать текстовые файлы с паролями. Оба варианта непрофессионализм.
     
     
  • 5.35, Аноним (10), 12:49, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если речь идёт об онлайн сервисе, то это те же самые гугл таблицы только в профиль.
     
  • 5.36, X512 (?), 12:57, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Специализированный распространённый менеджер паролей упрощает универсальную атаку с кражей паролей потому что заведомо известно где что красть. А вот непонятно где лежащие зашифрованные текстовые файлы автоматически найти и украсть намного сложнее.
     
     
  • 6.58, Анониссимус (?), 15:51, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Против базы Keepass поможет только терморектальный криптоанализ. А текстовые файлы с твоим васянским шифром раскрываются тупо автоматикой.
     
     
  • 7.65, YetAnotherOnanym (ok), 17:41, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сходи в рассылку OpenSSL и скажи им, что их шифры - васянские и ты их вскрываешь тупо автоматикой.
    На, вот, зашифрованный текстовый файлик с паролем, в Base64:
    U2FsdGVkX18uZiihFpxzsV0vE+Uc3qd5GI66roMp1sk=
    Вскрой его тупо автоматикой.
    Ах, да, ты не знаешь, от чего этот пароль. Так и тот, кто вскроет текстовый файл с паролем, тоже не будут знать, от чего он - там логин и хостнейм не указаны, только сам пароль.
     
  • 7.66, Аноним (66), 17:45, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > только терморектальный криптоанализ

    А также кейлоггер, иногда дамп оперативки, раньше в оригинальном KeePass можно было в конфиг добавить хуки, чтобы при открытии базы срабатывал её экспорт и скрипт для заливки в тырнеты: https://www.reddit.com/r/KeePass/comments/10lsrbm/cve202324055_keepass_vulnera

    И на дворе 2024-й год. Теперь можно так: отказываешься расшифровывать -> проявляешь неуважение к суду -> посиди пока. Сколько? Ну вот как предоставишь пароли, так и выйдешь. Забыл? Уничтожил ключ? Не знаешь? Специально хранишь шум? Зря-зря, тебе же хуже. Или так: "- Передайте электронные устройства, мы скоро их вернём? - А вы их не скомпрометированные вернёте? - А откуда вы таки такие слова знаете?".

     
  • 5.38, Главные редакторы (?), 13:13, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я в тетрадку записываю простым карандашом
     
     
  • 6.42, Аноним (42), 13:32, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > простым карандашом

    профан :)

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Симпатические_чернила

     
     
  • 7.47, Аноним (45), 13:48, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ха, торища майора не догадаецца!
     
     
  • 8.61, Аноним (42), 16:37, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вот в угнать за 60 секунд - догадался ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.59, Аноним (-), 16:26, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я в тетрадку записываю простым карандашом

    Единственный правильный ответ.

     
  • 2.55, Аноним (45), 13:52, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Чем файлик паролей не устраивает? Для упоротости можно зашифровать.

    А чё, можно не шифровать?

     
     
  • 3.64, YetAnotherOnanym (ok), 17:39, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебе же объяснили, что шифровать файл с паролями - непрофессионально.
    Профессионально - это когда безопасность твоих паролей отдана постороннему дяде, который мамой клянётся, что созданный им менеджер паролей хранит их именно так, как он тебе пообещал.
     
     
  • 4.70, Аноним (70), 18:28, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какому дяде?
    Стоит себе Vaultwarden на твоем сервере, полностью опенсорсный, можешь обчитаться исходники. К нему ты подключаешься совершенно опенсорсными клиентами Bitwarden'а
    Где в этой схеме дядя?
    Ты хочешь поговорить о дяде? Дядя трогал тебя за места которые ты боишься называть?
     

  • 1.17, Аноним (16), 11:43, 25/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Централизованное хранение паролей придумано, чтобы у вас их было проще забрать, даже паяльник не нужен.
     
     
  • 2.18, Аноним (-), 11:45, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Централизованное хранение паролей придумано, чтобы у вас их было проще забрать, даже
    > паяльник не нужен.

    И правильно.
    Зачем мне рисковать своей пятой точкой, ради паролей компании?
    Это их выбор использовать такое хранилище, так что это будут их проблемы.

     
     
  • 3.67, Аноним (67), 18:01, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только случись что-нибудь компания даже слушать не станет и возложит всю ответственность на твою пятую точку.
     
  • 2.25, Аноним (1), 12:19, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Централизованные менеджеры паролей это профессиональный инструмент для ИТ департаментов, чтобы можно было отслеживать кто, когда изменил и открыл пароль и т.д.
     
  • 2.33, Аноним (33), 12:43, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока что их забирают гораздо чаще у тех кто любит качнуть пиратский протрояненый фотошоп с рутрекера.
     
     
  • 3.37, КО (?), 13:09, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, посчитайте-ка количество """взломов""" Lastpass, протрояненный вы наш...
    Не пользовались рутрекером наверное уже...никогда?
     

  • 1.69, pic (?), 18:25, 25/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В России вообще существует аналог GPL?

    Последняя под американской юрисдикцией, и если в ней что-то противоречит соблюдению торгового эмбарго или ограничений, то она будет признана в этой части ничтожной.

    PS: да, только ООН может налагать санкции соблюдаемые её членами, но она находится в США и сотрудники ООН также должны соблюдать законы США.  

     

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