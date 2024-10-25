Bitwarden SDK переведён с проприетарной лицензии на GPLv3

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|1.1, Аноним (1), 10:18, 25/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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KepassXC. Коллега за по соседству в открытом блокноте на рабочем столе.
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|3.10, Аноним (10), 10:46, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Ты отвечал, но видимо делал это без уважения к чувствам рандомода.
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|2.7, Аноним (7), 10:27, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"Это другое". В смысле что битварден - это не столько пассворд-манагер, сколько онлайн-сервис, позволяющий, например, моей компании шарить часть кренделей со мной.
То есть битварденом можно заменить KepassXC, а наоботор - нет.
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|3.9, Аноним (10), 10:40, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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То есть твоя компания доверяет этому онлайн сервису больше чем тебе?
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|3.23, Аноним (1), 12:15, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В KepassXC есть KeeShare которая позволяет групповое использование паролей, хотя давно не пользовался.
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|1.2, Аноним (2), 10:19, 25/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Штош...
Ждем нашествие васяноподели "как битварден, толька бисплатна"
Чуваки сами себя закопали
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|2.62, YetAnotherOnanym (ok), 17:33, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ждём пришествия одного-единственного Безосоподелия, которое превратит создателей оригинального Битвардена в нищих попрошаек.
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|1.4, Walker (??), 10:20, 25/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> SDK
Ну таких новостей я не понимаю, это же проприетарщина, давайте ещё тогда новости про sdk amazon, sdk google...
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|2.5, Аноним (-), 10:26, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая же это проприетарщина?
"переведён с проприетарной лицензии на GPLv3"
Самая что ни на есть свобода!
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|1.8, Аноним (10), 10:37, 25/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> менеджер паролей
Чем файлик паролей не устраивает? Для упоротости можно зашифровать.
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|4.24, Аноним (1), 12:18, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Менеджер паролей это профе6ссиональный инструмент.
Профаны хранят пароли в гугл таблицах
Профаны затейники выдумывают шифровать текстовые файлы с паролями. Оба варианта непрофессионализм.
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|5.35, Аноним (10), 12:49, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если речь идёт об онлайн сервисе, то это те же самые гугл таблицы только в профиль.
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|5.36, X512 (?), 12:57, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Специализированный распространённый менеджер паролей упрощает универсальную атаку с кражей паролей потому что заведомо известно где что красть. А вот непонятно где лежащие зашифрованные текстовые файлы автоматически найти и украсть намного сложнее.
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|6.58, Анониссимус (?), 15:51, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Против базы Keepass поможет только терморектальный криптоанализ. А текстовые файлы с твоим васянским шифром раскрываются тупо автоматикой.
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|7.65, YetAnotherOnanym (ok), 17:41, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сходи в рассылку OpenSSL и скажи им, что их шифры - васянские и ты их вскрываешь тупо автоматикой.
На, вот, зашифрованный текстовый файлик с паролем, в Base64:
U2FsdGVkX18uZiihFpxzsV0vE+Uc3qd5GI66roMp1sk=
Вскрой его тупо автоматикой.
Ах, да, ты не знаешь, от чего этот пароль. Так и тот, кто вскроет текстовый файл с паролем, тоже не будут знать, от чего он - там логин и хостнейм не указаны, только сам пароль.
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|7.66, Аноним (66), 17:45, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> только терморектальный криптоанализ
А также кейлоггер, иногда дамп оперативки, раньше в оригинальном KeePass можно было в конфиг добавить хуки, чтобы при открытии базы срабатывал её экспорт и скрипт для заливки в тырнеты: https://www.reddit.com/r/KeePass/comments/10lsrbm/cve202324055_keepass_vulnera
И на дворе 2024-й год. Теперь можно так: отказываешься расшифровывать -> проявляешь неуважение к суду -> посиди пока. Сколько? Ну вот как предоставишь пароли, так и выйдешь. Забыл? Уничтожил ключ? Не знаешь? Специально хранишь шум? Зря-зря, тебе же хуже. Или так: "- Передайте электронные устройства, мы скоро их вернём? - А вы их не скомпрометированные вернёте? - А откуда вы таки такие слова знаете?".
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|6.59, Аноним (-), 16:26, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Я в тетрадку записываю простым карандашом
Единственный правильный ответ.
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|2.55, Аноним (45), 13:52, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Чем файлик паролей не устраивает? Для упоротости можно зашифровать.
А чё, можно не шифровать?
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|3.64, YetAnotherOnanym (ok), 17:39, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тебе же объяснили, что шифровать файл с паролями - непрофессионально.
Профессионально - это когда безопасность твоих паролей отдана постороннему дяде, который мамой клянётся, что созданный им менеджер паролей хранит их именно так, как он тебе пообещал.
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|4.70, Аноним (70), 18:28, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какому дяде?
Стоит себе Vaultwarden на твоем сервере, полностью опенсорсный, можешь обчитаться исходники. К нему ты подключаешься совершенно опенсорсными клиентами Bitwarden'а
Где в этой схеме дядя?
Ты хочешь поговорить о дяде? Дядя трогал тебя за места которые ты боишься называть?
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|1.17, Аноним (16), 11:43, 25/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Централизованное хранение паролей придумано, чтобы у вас их было проще забрать, даже паяльник не нужен.
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|2.18, Аноним (-), 11:45, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Централизованное хранение паролей придумано, чтобы у вас их было проще забрать, даже
> паяльник не нужен.
И правильно.
Зачем мне рисковать своей пятой точкой, ради паролей компании?
Это их выбор использовать такое хранилище, так что это будут их проблемы.
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|3.67, Аноним (67), 18:01, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только случись что-нибудь компания даже слушать не станет и возложит всю ответственность на твою пятую точку.
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|2.25, Аноним (1), 12:19, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Централизованные менеджеры паролей это профессиональный инструмент для ИТ департаментов, чтобы можно было отслеживать кто, когда изменил и открыл пароль и т.д.
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|2.33, Аноним (33), 12:43, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пока что их забирают гораздо чаще у тех кто любит качнуть пиратский протрояненый фотошоп с рутрекера.
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|3.37, КО (?), 13:09, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, посчитайте-ка количество """взломов""" Lastpass, протрояненный вы наш...
Не пользовались рутрекером наверное уже...никогда?
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|1.69, pic (?), 18:25, 25/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В России вообще существует аналог GPL?
Последняя под американской юрисдикцией, и если в ней что-то противоречит соблюдению торгового эмбарго или ограничений, то она будет признана в этой части ничтожной.
PS: да, только ООН может налагать санкции соблюдаемые её членами, но она находится в США и сотрудники ООН также должны соблюдать законы США.
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