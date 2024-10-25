Bitwarden SDK переведён с проприетарной лицензии на GPLv3

2.13 , Walker ( ?? ), 10:59, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Чем зашифровать?

3.16 , Аноним ( 16 ), 11:41, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Разукрасить фломастерами, потом никто не расшифрует.

3.22 , Аноним ( 10 ), 12:04, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ключом на флешке? Норм?

4.24 , Аноним ( 1 ), 12:18, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Менеджер паролей это профе6ссиональный инструмент.

Профаны хранят пароли в гугл таблицах

Профаны затейники выдумывают шифровать текстовые файлы с паролями. Оба варианта непрофессионализм.

5.35 , Аноним ( 10 ), 12:49, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если речь идёт об онлайн сервисе, то это те же самые гугл таблицы только в профиль.

5.36 , X512 ( ? ), 12:57, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Специализированный распространённый менеджер паролей упрощает универсальную атаку с кражей паролей потому что заведомо известно где что красть. А вот непонятно где лежащие зашифрованные текстовые файлы автоматически найти и украсть намного сложнее.

6.58 , Анониссимус ( ? ), 15:51, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Против базы Keepass поможет только терморектальный криптоанализ. А текстовые файлы с твоим васянским шифром раскрываются тупо автоматикой.

7.65 , YetAnotherOnanym ( ok ), 17:41, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сходи в рассылку OpenSSL и скажи им, что их шифры - васянские и ты их вскрываешь тупо автоматикой.

На, вот, зашифрованный текстовый файлик с паролем, в Base64:

U2FsdGVkX18uZiihFpxzsV0vE+Uc3qd5GI66roMp1sk=

Вскрой его тупо автоматикой.

Ах, да, ты не знаешь, от чего этот пароль. Так и тот, кто вскроет текстовый файл с паролем, тоже не будут знать, от чего он - там логин и хостнейм не указаны, только сам пароль.

7.66 , Аноним ( 66 ), 17:45, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > только терморектальный криптоанализ А также кейлоггер, иногда дамп оперативки, раньше в оригинальном KeePass можно было в конфиг добавить хуки, чтобы при открытии базы срабатывал её экспорт и скрипт для заливки в тырнеты: https://www.reddit.com/r/KeePass/comments/10lsrbm/cve202324055_keepass_vulnera И на дворе 2024-й год. Теперь можно так: отказываешься расшифровывать -> проявляешь неуважение к суду -> посиди пока. Сколько? Ну вот как предоставишь пароли, так и выйдешь. Забыл? Уничтожил ключ? Не знаешь? Специально хранишь шум? Зря-зря, тебе же хуже. Или так: "- Передайте электронные устройства, мы скоро их вернём? - А вы их не скомпрометированные вернёте? - А откуда вы таки такие слова знаете?".

5.38 , Главные редакторы ( ? ), 13:13, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я в тетрадку записываю простым карандашом

6.42 , Аноним ( 42 ), 13:32, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > простым карандашом профан :) https://ru.wikipedia.org/wiki/Симпатические_чернила

7.47 , Аноним ( 45 ), 13:48, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ха, торища майора не догадаецца!

8.61 , Аноним ( 42 ), 16:37, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать а вот в угнать за 60 секунд - догадался ... 6.59 , Аноним ( - ), 16:26, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Я в тетрадку записываю простым карандашом Единственный правильный ответ.

2.55 , Аноним ( 45 ), 13:52, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Чем файлик паролей не устраивает? Для упоротости можно зашифровать. А чё, можно не шифровать?

3.64 , YetAnotherOnanym ( ok ), 17:39, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тебе же объяснили, что шифровать файл с паролями - непрофессионально.

Профессионально - это когда безопасность твоих паролей отдана постороннему дяде, который мамой клянётся, что созданный им менеджер паролей хранит их именно так, как он тебе пообещал.

4.70 , Аноним ( 70 ), 18:28, 25/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какому дяде?

Стоит себе Vaultwarden на твоем сервере, полностью опенсорсный, можешь обчитаться исходники. К нему ты подключаешься совершенно опенсорсными клиентами Bitwarden'а

Где в этой схеме дядя?

Ты хочешь поговорить о дяде? Дядя трогал тебя за места которые ты боишься называть?

