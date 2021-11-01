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Релиз Vaultwarden 1.23, альтернативного сервера для менеджера паролей Bitwarden

01.11.2021 11:24

Состоялся выпуск проекта Vaultwarden 1.23.0 (бывший bitwarden_rs), развивающего альтернативную серверную часть для менеджера паролей Bitwarden, совместимую на уровне API и способную работать с официальными клиентами Bitwarden. Целью проекта является предоставление кроссплатформенной реализации, позволяющей запускать сервера Bitwarden на своих мощностях, но в отличие от официального сервера Bitwarden, потребляющих существенно меньше ресурсов.

Код проекта Vaultwarden написан на языке Rust и распространяется под лицензией GPLv3.0. В качестве СУБД поддерживаются PostgreSQL, SQLite и MySQL. Для сравнения официальный сервер Bitwarden написан на языке C# с использованием .NET Core, ASP.NET Core, привязан к MS SQL Server и поставляется под лицензией AGPLv3.0, не допускающей создание сервисов без открытия их кода.

На данный момент Vaultwarden поддерживает практически все возможности Bitwarden API:

  • поддержка веб-интерфейса;
  • возможность использования как одиночными пользователями, так и организациями;
  • настраиваемые права доступа к тем или иным веткам в дереве паролей с поддержкой вложенных файлов;
  • совместимость с TOTP Bitwarden;
  • поддержка Vault API;
  • поддержка U2F, YubiKey и Duo;
  • поддержка LDAP;
  • динамическое обновление паролей на пользовательских устройствах.
  • Поставка в форме готового веб-сервера в Docker-контейнере.

В новой версии отмечаются следующие новшества:

  • добавлена возможность аварийного (emergency) доступа к базе;
  • добавлена поддержка выполнения операций управления пользователями в пакетном режиме;
  • добавлена проверка соединения с базой данных;
  • добавлено принудительное использование персональной политики при импорте.

В планах на реализацию заявлено внедрение поддержки SSO, групп и настраиваемых пользовательских ролей.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/dani-garcia...)
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  5. OpenNews: Открыт код сервиса проверки паролей HaveIBeenPwned
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Автор новости: QwertyReg
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56076-vaultwarden
Ключевые слова: vaultwarden, bitwarden, password
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, макпыф (ok), 11:31, 01/11/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –6 +/
     
     
  • 2.5, ET (?), 11:35, 01/11/2021 Скрыто модератором
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  • 3.7, макпыф (ok), 11:39, 01/11/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.2, Аноним (2), 11:31, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Удалённые проприетарные хранилки секретов это гениально.
     
     
  • 2.4, анонимас (?), 11:35, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Удалённые проприетарные хранилки секретов это гениально.

    так они опенсорсные, как и vaultwarden так и его оригинал :/

     
  • 2.6, Аноним (6), 11:36, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он открытый, также как и оригинальный битворден-сервер. и именно предназначен для разворачивания на своем личном сервере.
     
     
  • 3.11, Аноним (2), 11:58, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот это уже не гениально, придётся у каждого по отдельности выцеплять. Это дороже.
     

  • 1.13, Иваня (?), 12:01, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно юзаю https://keepassxc.org/ , всем доволен, рекомендую!
     
     
  • 2.16, Имяреяк (?), 12:40, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналогично. И синхронизирую базы через Syncthing.
     

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