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Открыты исходные тексты программы для аудита паролей L0phtCrack

18.10.2021 09:33

Опубликованы исходные тексты инструментария L0phtCrack, предназначенного для восстановления паролей по хешам, в том числе задействуя GPU для ускорения подбора паролей. Код открыт под лицензиями MIT и Apache 2.0. Дополнительно опубликованы плагины для использования John the Ripper и hashcat в качестве движков для подбора паролей в L0phtCrack.

Начиная с опубликованного вчера выпуска L0phtCrack 7.2.0 продукт будет развиваться в форме открытого проекта и при участии сообщества. Привязка к коммерческим криптографическим библиотекам заменена на использование OpenSSL и LibSSH2. Среди планов по дальнейшему развитию L0phtCrack упоминается портирование кода под Linux и macOS (изначально поддерживалась только платформа Windows). Отмечается, что портирование не составит труда, так как интерфейс написан с использованием кроссплатформенной библиотеки Qt.

Продукт развивается с 1997 года и в 2004 году был продан компании Symantec, но в 2006 году выкуплен тремя основателями проекта. В 2020 году проект поглотила компания Terahash, но в июле этого года права на код были возвращены изначальным авторам из-за невыполнения обязательств по сделке. В итоге создатели L0phtCrack решили отказаться от поставки инструментария в форме проприетарного продукта и открыть исходные тексты.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск John the Ripper 1.9.0-jumbo-1 с поддержкой FPGA
  3. OpenNews: Новая техника атаки на беспроводные сети с WPA2
  4. OpenNews: Выпуск программы подбора паролей hashcat 6.0.0
  5. OpenNews: Выпуск механизма управления теневыми паролями tcb 1.2
  6. OpenNews: Открыт код сервиса проверки паролей HaveIBeenPwned
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55986-l0phtcrack
Ключевые слова: l0phtcrack, passwd
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Enamel (ok), 09:42, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Конечно, они это жёстко.
    Использовать Qt и не делать кроссплатформу.
    Или те коммерческие либы винонли?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:22, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну так бывает: не ставилось такой задачи.
     

  • 1.2, QwertyReg (ok), 10:10, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > для восстановления паролей

    Да-да, именно для восстановления.

     
     
  • 2.4, bergentroll (ok), 10:38, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Восстановление чужих паролей, никакого лукавства. :)
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 12:00, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну восстанови. Специально для тебя сгенерировал, восстанавливать этот пароль разрешаю, он вообще в реале нигде не используется, но никакой оплаты не будет. 8fc5b64377f9581bbdac40964c8bc438 . 256 бит энтропии в оригинале из /dev/random (39 символов длина, латинские буквы + цифры + пунктуация). Хэш - одиночный md5, чтобы тебе побыстрее было, а ведь можно было и Argon 2 взять. Или 737fa610141c32cbfc485494091db6d6 , тут уже всего лишь 20 символов и около 131 бита, причём этот пароль запомнить как нефиг делать.

    Восстановление паролей изначально бесперспективно, ибо у народа либо 1234, написанный на бумажке, которая приклеена к монитору, либо случайно сгенерированный.

     
     
  • 4.9, kissmyass (?), 14:12, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у тебя есть 2 проеба

    1) 39 символов много для запоминания, запомнить рандомный пароль более реально, если это около 20 символов, но это все еще очень большая энтропия требующая миллирды лет вычислений

    2) если бы не md5, который ты предлагаешь для валидации и доказательства взлома твоей жопки, ему достаточно будет найти хеш-коллизию, если поискать алгоритмы то самый эффективный на сегодня:
    https://github.com/s1fr0/md5-tunneling, и его можно запустить на обычном домашнем железе

    если я не ошибаюсь сложность получается 2^39 и при хешрейте всего в 1 млн операций в секунду, хеш можно посчитать за 152 часа

    так что если он заморочиться, то готовь булки

     
     
  • 5.12, Аноним (7), 14:56, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >у тебя есть 2 проеба
    >1) 39 символов много для запоминания, запомнить рандомный пароль более реально, если это около 20 символов

    Вот второй как раз двадцать. Более длинные обычно берут из менеджеров.

    >ему достаточно будет найти хеш-коллизию

    Не коллизию, а второй прообраз. Коллизия - это если бы он дал 2 строки с одинаковым хешом. А тут ему надо найти строку с заданным хешом. И пусть найдёт сначала, учитывая что этим паролем вообще ничего ценного не закрыто.

    >так что если он заморочиться, то готовь булки

    Если он заморочится, то потратит электричество и ресурс аппаратуры на поиск прообраза к никому реально не нужному паролю, а мог бы на майнинг потратить. С самого начала было сказано - ОПЛАТЫ НЕ БУДЕТ. Ни в какой форме.

     

  • 1.5, Аноним (5), 10:53, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что-то опоздали с открытием лет на 10.
     
     
  • 2.6, рег55 (?), 11:31, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
      лучше поздно, чем никогда.
     
     
  • 3.8, Аноним (-), 13:43, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага копирастам стало не нужно и они открыли.
     

  • 1.10, ryoken (ok), 14:23, 18/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня дежа вю? Было вроде пару месяцев назад на тему тут сообщение..?
     

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