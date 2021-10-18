Открыты исходные тексты программы для аудита паролей L0phtCrack

2.4 , bergentroll ( ok ), 10:38, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Восстановление чужих паролей, никакого лукавства. :)

3.7 , Аноним ( 7 ), 12:00, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну восстанови. Специально для тебя сгенерировал, восстанавливать этот пароль разрешаю, он вообще в реале нигде не используется, но никакой оплаты не будет. 8fc5b64377f9581bbdac40964c8bc438 . 256 бит энтропии в оригинале из /dev/random (39 символов длина, латинские буквы + цифры + пунктуация). Хэш - одиночный md5, чтобы тебе побыстрее было, а ведь можно было и Argon 2 взять. Или 737fa610141c32cbfc485494091db6d6 , тут уже всего лишь 20 символов и около 131 бита, причём этот пароль запомнить как нефиг делать. Восстановление паролей изначально бесперспективно, ибо у народа либо 1234, написанный на бумажке, которая приклеена к монитору, либо случайно сгенерированный. 4.9 , kissmyass ( ? ), 14:12, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – у тебя есть 2 проеба 1) 39 символов много для запоминания, запомнить рандомный пароль более реально, если это около 20 символов, но это все еще очень большая энтропия требующая миллирды лет вычислений 2) если бы не md5, который ты предлагаешь для валидации и доказательства взлома твоей жопки, ему достаточно будет найти хеш-коллизию, если поискать алгоритмы то самый эффективный на сегодня:

https://github.com/s1fr0/md5-tunneling, и его можно запустить на обычном домашнем железе если я не ошибаюсь сложность получается 2^39 и при хешрейте всего в 1 млн операций в секунду, хеш можно посчитать за 152 часа так что если он заморочиться, то готовь булки

5.12 , Аноним ( 7 ), 14:56, 18/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >у тебя есть 2 проеба

>1) 39 символов много для запоминания, запомнить рандомный пароль более реально, если это около 20 символов Вот второй как раз двадцать. Более длинные обычно берут из менеджеров. >ему достаточно будет найти хеш-коллизию Не коллизию, а второй прообраз. Коллизия - это если бы он дал 2 строки с одинаковым хешом. А тут ему надо найти строку с заданным хешом. И пусть найдёт сначала, учитывая что этим паролем вообще ничего ценного не закрыто. >так что если он заморочиться, то готовь булки Если он заморочится, то потратит электричество и ресурс аппаратуры на поиск прообраза к никому реально не нужному паролю, а мог бы на майнинг потратить. С самого начала было сказано - ОПЛАТЫ НЕ БУДЕТ. Ни в какой форме.

