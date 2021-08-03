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Анонсировано открытие исходных текстов программы для аудита паролей L0phtCrack

03.08.2021 10:47

Кристиан Риу (Christien Rioux) сообщил о решении открыть исходные тексты инструментария L0phtCrack, предназначенного для восстановления паролей по хешам. Продукт развивается с 1997 года и в 2004 году был продан компании Symantec, но в 2006 году выкуплен тремя основателями проекта, в числе которых был Кристиан Риу. В 2020 году проект поглотила компания Terahash, но в июле этого года права на код были возвращены изначальным авторам из-за невыполнение обязательств по сделке. В итоге, создатели L0phtCrack решили отказаться от поставки инструментария в форме проприетарного продукта и открыть исходные тексты.

Код планируется опубликовать после конференции DEFCON, которая пройдёт с 5 по 8 августа. Код будет размещён в сервисе GitLab, а не на GitHub, из-за неприязни к компании Microsoft. Среди планов по дальнейшему развитию L0phtCrack называется портирование кода под Linux и macOS (изначально поддерживалась только платформа Windows). Отмечается, что портирование не составит труда, так как интерфейс написан с использованием кросс-платформенной библиотеки Qt.

Для публикации намечена ветка L0phtCrack 7 (последняя версия проекта), опубликованная в 2016 году и поддерживающая использование GPU для ускорения подбора паролей. Часть кода заимствована из открытого проекта John the Ripper, который позиционируется в качестве основного движка для подбора паролей в L0phtCrack. В планах имеется создание плагина для поддержки hashcat.

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/dildog/sta...)
  2. OpenNews: Подбор хэшей паролей основателей Unix
  3. OpenNews: Открыт код сервиса проверки паролей HaveIBeenPwned
  4. OpenNews: Depix, утилита для воссоздания пикселизированных паролей на скриншотах
  5. OpenNews: Выпуск программы подбора паролей hashcat 6.0.0
  6. OpenNews: Выпуск John the Ripper 1.9.0-jumbo-1 с поддержкой FPGA
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55584-l0phtcrack
Ключевые слова: l0phtcrack, password
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  • 1.2, CHERTS (ok), 10:59, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Часть кода заимствована из открытого проекта John the Ripper

    Прикольно, вот только John the Ripper идет по GPLv2, то есть код они и так обязаны открыть.

     
     
  • 2.4, Урри (ok), 11:02, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    если используют как внешнюю библиотеку - то не обязаны.
     
     
  • 3.5, anonymous (??), 11:38, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Извиняюсь за безграмотность, но с LGPL не путаете?
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:41, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У John the Ripper только сам CLI-интерфейс под GPL, а основная функциональность в библиотеках под BSD.
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:58, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Отмечается, что портирование не составит труда, так как интерфейс написан с использованием кросс-платформенной библиотеки Qt.
    > Часть кода заимствована из открытого проекта John the Ripper, который позиционируется в качестве основного движка для подбора паролей в L0phtCrack.

    Т.е. это просто frontend на Qt для John the Ripper? А пафаса то сколько, продали-купили, распространяли как проприетарщину, небось еще и денег брали.

     
     
  • 2.11, Аноним (6), 12:50, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоил этот L0phtCrack как паровоз, что-то около $600 за копию c 15-дневным пробным периодом.
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:15, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В планах имеется создание плагина для поддержки hashcat

    С hashcat можно работать и в консоли, ребята постарались сделать всё красиво. Так что непонятно для кого сделан этот инструментарий.

    > изначально поддерживалась только платформа Windows

    Хотя нет, всё понятно.

     
  • 1.10, Аноним (10), 12:50, 03/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо то, что оно таки открылось
     

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