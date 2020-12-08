Depix, утилита для воссоздания пикселизированных паролей на скриншотах

Опубликована утилита Depix, предназначенная для определения паролей и конфиденциальных данных, замазанных на скриншотах с использованием пикселизации. Сохранившихся при пикселизации данных о цветах пикселей достаточно, чтобы восстановить читаемость изначально размытых букв. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.

Для реконструкции не применяется машинное обучение. Метод основан на том, что при пикселизации типовой фильтр изменяет изображение предсказуемым путём, т.е. обработка каждого символа приводит к формированию связанного с ним пикселизированного блока, повторяющегося при применении фильтра к такому же символу.

Суть алгоритма в генерации эталонного набора вероятно используемых символов с максимально близким подбором параметров шрифта (размер, тип, цвет, hsl). Подобранный набор символов копируется в приложение, скриншот которого пытаются восстановить (например, в текстовый редактор, для которого выполнялась пикселизация), после чего создаётся скриншот с эталонным пикселизированым вариантом. Изображения с исходными символами и эталонным пикселизированым вариантом передаются в программу Depix, которая разбивает их на блоки. Для каждого блока известна привязка к эталонным частям изображения символов, что позволяет выполнить поиск подобных блоков в восстанавливаемом изображении. При выявлении пересечения пискелизированный участок заменяется на связанную с блоком эталонную часть символа.



