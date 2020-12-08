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Depix, утилита для воссоздания пикселизированных паролей на скриншотах

08.12.2020 13:15

Опубликована утилита Depix, предназначенная для определения паролей и конфиденциальных данных, замазанных на скриншотах с использованием пикселизации. Сохранившихся при пикселизации данных о цветах пикселей достаточно, чтобы восстановить читаемость изначально размытых букв. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.

Для реконструкции не применяется машинное обучение. Метод основан на том, что при пикселизации типовой фильтр изменяет изображение предсказуемым путём, т.е. обработка каждого символа приводит к формированию связанного с ним пикселизированного блока, повторяющегося при применении фильтра к такому же символу.

Суть алгоритма в генерации эталонного набора вероятно используемых символов с максимально близким подбором параметров шрифта (размер, тип, цвет, hsl). Подобранный набор символов копируется в приложение, скриншот которого пытаются восстановить (например, в текстовый редактор, для которого выполнялась пикселизация), после чего создаётся скриншот с эталонным пикселизированым вариантом. Изображения с исходными символами и эталонным пикселизированым вариантом передаются в программу Depix, которая разбивает их на блоки. Для каждого блока известна привязка к эталонным частям изображения символов, что позволяет выполнить поиск подобных блоков в восстанавливаемом изображении. При выявлении пересечения пискелизированный участок заменяется на связанную с блоком эталонную часть символа.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linkedin.com/pulse...)
  2. OpenNews: Google представил технику реконструкции пикселизированных изображений
  3. OpenNews: В рамках проекта subpixel подготовлена нейронная сеть для восстановления изображений
  4. OpenNews: Google открыл код SyntaxNet, системы восприятия естественного языка
  5. OpenNews: Facebook предложил новый метод восстановления забытых паролей
  6. OpenNews: Использование нейронной сети для восстановления повреждённых изображений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54216-depix
Ключевые слова: depix
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  • 1.1, Аноним (1), 13:31, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    O_O
     
     
  • 2.7, InuYasha (??), 13:43, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты читаешь мой взгляд.
     
  • 2.14, Аноним (-), 14:27, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот... А кто-то говорил, что нельзя восстановить фото лица после пикселизации. Начинаем со шрифтов, а через пару лет будут и рожи. :)
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:32, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ахонь)
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:12, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    иди со мной
     

  • 1.3, Бен Криведко (?), 13:36, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Сколько себя помню, всегда закрашивал соответствующие поля, а не накладывал фильтры.
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:37, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >не применяется машинное обучение

    Неужели кончилось время, когда им пытались заменить любой, даже примитивный, алгоритм

     
  • 1.5, Shura (??), 13:37, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Заголовок громкий, а результат так себе. Для подбора нужно знать словарь символов, да ещё название шрифта, кегль, цвет и размытие как у пароля в оригинале.
     
     
  • 2.6, Penguin42 (?), 13:42, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если размывается только часть текста (что часто и происходит), то узнать все эти детали сравнительно просто.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:44, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё же пикселизацию с размытием не надо путать. Последнее вообще восстанавливается на ура.
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:43, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пароли в подавляющем большинстве случаев замазывают на скриншотах типовых программ в типовом системном окружении. Параметры шрифтов в этих программах определить не составит труда.
     
  • 2.9, Урри (ok), 13:44, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С другой стороны, если это типовый документ в котором размыт только кусок - то все эти данные у тебя уже есть.

    Хотя все равно оно не работает.

     

  • 1.13, КО (?), 14:22, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поэтому вырезайте прямоугольниками и ниипет.
     

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