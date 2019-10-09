Подбор хэшей паролей основателей Unix

2.13 , Аноним ( 5 ), 22:37, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Для таких хитрецов придумали максимальную длину пароля 16 символов.

3.17 , Аноним ( 9 ), 23:03, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это где же?

Если ты озаботишься подсчетом количества символов в пароле Томпсона, то получишь большее значение.

Сейчас в этом нашем линуксе пароль шифруется SHA512. О максимальной длине шифруемой строки догадаться несложно.

4.22 , Anonim ( ?? ), 23:36, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – И какая же максимальная длина пароля, если он шифруется SHA512 ? Не ужели она отличается от максимальной длины парля шифруемого MD5, SHA256 или blowfish ? 512 это не длина пароля, а длина полученного хеша. , ксати, а максимальная длина пароля 16 это где ? (я только винду помню, времен до windows 2000, но там 14 кажется, а не 16, даже хуже, 2*7 и без соли, что сразу в хеше выдает всех, у кого 7 и короче, т.к. конец хеша у всех них одинаковый.) а стандартный юникс крипт - 8 симовлов всю жизнь был.. $ perl -e 'printf "%s

", crypt("1","xx")'

xxdvDnTqpIWq2

$ perl -e 'printf "%s

", crypt("12","xx")'

xxgTMmwQ.6Mpc

$ perl -e 'printf "%s

", crypt("123","xx")'

xxC9TW3tQXUUk

$ perl -e 'printf "%s

", crypt("1234","xx")'

xxDTPhGgr.ffA

$ perl -e 'printf "%s

", crypt("12345","xx")'

xxwddmriJc5TI

$ perl -e 'printf "%s

", crypt("123456","xx")'

xxkVQ7YXT9yoE

$ perl -e 'printf "%s

", crypt("1234567","xx")'

xxvIbDSl3Y9l.

$ perl -e 'printf "%s

", crypt("12345678","xx")'

xxTWSM676X1Z2

$ perl -e 'printf "%s

", crypt("123456789","xx")'

xxTWSM676X1Z2

$ perl -e 'printf "%s

", crypt("1234567890","xx")'

xxTWSM676X1Z2 как нетрудно заметить, симовлы с 9 символа и далее в пароле не работают.. (ну при стандартном крипте, естественно, про который в новости, все более позднее ограничений не имело, хоть войну и мир набирайте.)

5.29 , Аноним ( 9 ), 00:05, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И какая же максимальная длина пароля, если он шифруется SHA512 ? Не ужели она отличается от максимальной длины парля шифруемого MD5, SHA256 или blowfish ? 512 это не длина пароля, а длина полученного хеша. Извиняюсь, перепутал принцип с шифром Вернама. Перечитал текст новости. То ли пароль стал короче (был записан с хэшем?) то ли мне пора спать.

> а стандартный юникс крипт - 8 симовлов всю жизнь был.. Сейчас верно если в pam указать максимальную длину пароля 8. Только это легаси и не используется.

5.38 , artenox ( ? ), 00:59, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – У меня пароль в лине 3, заходите. IP 127.0.0.1.

4.31 , Страдивариус ( ? ), 00:31, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > шифруется SHA512 Ооооо! SHA512 стал шифром! Тиресно! Ладно. С алгоритмом определились. А ключем каким шифруется?

5.34 , Аноним ( 9 ), 00:43, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – То есть ты не в курсе что хэширование является односторонним шифрованием?

5.35 , Anonim ( ?? ), 00:49, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – умный вы наш... man 3 crypt crypt – Trapdoor encryption encryption вроде всегда переводилось как шифрование... сюрприз, шифрование бывает орбратимым и необратимым, именно необратимое и используется в шифровании паролей..... туда можно, а обратно нельзя (ну ладно, в кино яля матрица можно :) ), только подбором.

6.41 , Anonim ( ?? ), 01:14, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати, новсть про то что доступен ДВД со всеми возможными тройками пароль-соль-хеш для стандартного crypt была черти когда, лет уже чуть не 15 назад ? Или там тов Кен сказал что "не моё" (там запросто получися бы результат коллизии, т.к. алгоритмик так себе, то даже на 8 символьных паролях умудряется делать коллизии.) и ребята решили таки пойти до конца и найти именно "моё"?

4.32 , Аноним ( 32 ), 00:37, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >шифруется SHA512 Это как?

2.19 , Ordu ( ok ), 23:11, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это непроверенная гипотеза. Что-то мне подсказывает, что человек очень плохо умеет придумывать _рандомные_ слова. То есть распределение вероятности появления разных слов в таком пароле, скорее всего будет очень далеко от равномерного. А это значит, что энтропия пароля созданного таким образом окажется существенно ниже теоретической. Если же ты из слов будешь составлять фразу, то есть накладывать сверху ограничения грамматики, то энтропия упадёт ещё ниже. Мне всё хочется проверить эту гипотезу на вшивость, но тут есть ряд технических проблем, которые отвращают от идеи. Проще пользоваться генератором паролей и менеджером паролей.

3.21 , Аноним ( 9 ), 23:26, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Слова можно выбирать машинно. И места для шумовых символов. И сами символы. В чем тогда профит? В длине при более удобном запоминании.

4.28 , Ordu ( ok ), 23:58, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Слова можно выбирать машинно. И места для шумовых символов. И сами символы.

> В чем тогда профит? В длине при более удобном запоминании. Может быть. Мне лично это без разницы, потому что я запоминаю пароли через кинестетическую память, то есть как программу движений пальцев по клавиатуре. Слова мне сложнее запоминать -- я пробовал, один фиг через неделю забыл три слова из четырёх. А для кинестетической памяти -- чем меньше символов, тем проще запомнить.

5.30 , Аноним ( 9 ), 00:06, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Про кинестетику спорить не буду. Вопрос длиины шифруемой строки, что увеличивает число вариантов при переборе.

> Слова мне сложнее запоминать -- я пробовал, один фиг через неделю забыл три слова из четырёх. Я тобой горжусь. :3

3.39 , artenox ( ? ), 01:01, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >распределение вероятности появления разных слов в таком пароле Кстати, если печатать бессмыслицу на клавиатуре, она будет далеко не рандомной. У меня даже совпадало иногда.

3.44 , Аноним ( 44 ), 04:48, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это непроверенная гипотеза. Что-то мне подсказывает, что человек очень плохо умеет придумывать _рандомные_ слова. То есть распределение вероятности появления разных слов в таком пароле, скорее всего будет очень далеко от равномерного. А это значит, что энтропия пароля созданного таким образом окажется существенно ниже теоретической. Если же ты из слов будешь составлять фразу, то есть накладывать сверху ограничения грамматики, то энтропия упадёт ещё ниже. И... Что дальше? Как это поможет в подборе пароля?

2.27 , Аноним ( 27 ), 23:55, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разве xkcdpass не свежее изобретение?

