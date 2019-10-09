Подбор хэшей паролей основателей Unix

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|3.5, Аноним (5), 22:01, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ты перебери этот пароль у всех пользователей палки, вдруг найдешь еще кого.
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|3.10, Kuromi (ok), 22:11, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет смысла его просить, сейчас на Палке есть 2FA по TOTP (генерация одноразовых кодов в приложении).
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|4.37, artenox (?), 00:56, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Палка даже через VPN не пускает. А провайдеры палят использование палки, потом фишинг шлют.
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|1.4, Аноним (5), 22:00, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Доставляет папка /usr/games даже тогда (в 1979 году) на пузатых серверах все знали что самое важное в компьютере.
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|2.11, tohacat (?), 22:31, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Особенно учитывая что Unix изначально создавался что бы пару игрушек на уже не используемой железке запустить)
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|4.15, 1 (??), 22:46, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Когда Bell Labs вышла из состава исследовательского консорциума Multics, у Кена Томпсона остались некоторые идеи создания файловой системы, вдохновленные проектом Multics. Кроме того, он остался без машины, на которой мог бы играть в написанную им игру "Space Travel" (Космическое путешествие), научно-фантастический симулятор управления ракетами в солнечной системе. Unix начала свой жизненный путь на восстановленном мини-компьютере PDP-79 в качестве платформы для игры Space Travel и испытательного стенда для идей Томпсона о разработке операционной системы.
Реймонд - Искусство программирования для Unix
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|1.6, Аноним (6), 22:02, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Будет весело, если это его действующий пароль. Он до сих пор в Google работает и участвует в разработке языка Go.
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|1.9, Аноним (9), 22:09, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Стойкость коротких "символьных интуитивно неугадываемых" паролей весьма сомнительна.
Степень энтропии у фразы из четырех слов с добавлением информационного шума (не 1337-speak) дабы предотвратить атаку по словарю будет более стойким и удобно запоминаемым.
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|2.13, Аноним (5), 22:37, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Для таких хитрецов придумали максимальную длину пароля 16 символов.
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|3.17, Аноним (9), 23:03, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это где же?
Если ты озаботишься подсчетом количества символов в пароле Томпсона, то получишь большее значение.
Сейчас в этом нашем линуксе пароль шифруется SHA512. О максимальной длине шифруемой строки догадаться несложно.
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|4.22, Anonim (??), 23:36, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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И какая же максимальная длина пароля, если он шифруется SHA512 ? Не ужели она отличается от максимальной длины парля шифруемого MD5, SHA256 или blowfish ? 512 это не длина пароля, а длина полученного хеша.
, ксати, а максимальная длина пароля 16 это где ? (я только винду помню, времен до windows 2000, но там 14 кажется, а не 16, даже хуже, 2*7 и без соли, что сразу в хеше выдает всех, у кого 7 и короче, т.к. конец хеша у всех них одинаковый.)
а стандартный юникс крипт - 8 симовлов всю жизнь был..
$ perl -e 'printf "%s\n", crypt("1","xx")'
xxdvDnTqpIWq2
$ perl -e 'printf "%s\n", crypt("12","xx")'
xxgTMmwQ.6Mpc
$ perl -e 'printf "%s\n", crypt("123","xx")'
xxC9TW3tQXUUk
$ perl -e 'printf "%s\n", crypt("1234","xx")'
xxDTPhGgr.ffA
$ perl -e 'printf "%s\n", crypt("12345","xx")'
xxwddmriJc5TI
$ perl -e 'printf "%s\n", crypt("123456","xx")'
xxkVQ7YXT9yoE
$ perl -e 'printf "%s\n", crypt("1234567","xx")'
xxvIbDSl3Y9l.
$ perl -e 'printf "%s\n", crypt("12345678","xx")'
xxTWSM676X1Z2
$ perl -e 'printf "%s\n", crypt("123456789","xx")'
xxTWSM676X1Z2
$ perl -e 'printf "%s\n", crypt("1234567890","xx")'
xxTWSM676X1Z2
как нетрудно заметить, симовлы с 9 символа и далее в пароле не работают.. (ну при стандартном крипте, естественно, про который в новости, все более позднее ограничений не имело, хоть войну и мир набирайте.)
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|5.29, Аноним (9), 00:05, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И какая же максимальная длина пароля, если он шифруется SHA512 ? Не ужели она отличается от максимальной длины парля шифруемого MD5, SHA256 или blowfish ? 512 это не длина пароля, а длина полученного хеша.
Извиняюсь, перепутал принцип с шифром Вернама. Перечитал текст новости. То ли пароль стал короче (был записан с хэшем?) то ли мне пора спать.
> а стандартный юникс крипт - 8 симовлов всю жизнь был..
Сейчас верно если в pam указать максимальную длину пароля 8. Только это легаси и не используется.
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|4.31, Страдивариус (?), 00:31, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> шифруется SHA512
Ооооо! SHA512 стал шифром! Тиресно! Ладно. С алгоритмом определились. А ключем каким шифруется?
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|5.34, Аноним (9), 00:43, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То есть ты не в курсе что хэширование является односторонним шифрованием?
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|5.35, Anonim (??), 00:49, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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умный вы наш...
man 3 crypt
crypt – Trapdoor encryption
encryption вроде всегда переводилось как шифрование...
сюрприз, шифрование бывает орбратимым и необратимым, именно необратимое и используется в шифровании паролей..... туда можно, а обратно нельзя (ну ладно, в кино яля матрица можно :) ), только подбором.
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|6.41, Anonim (??), 01:14, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, новсть про то что доступен ДВД со всеми возможными тройками пароль-соль-хеш для стандартного crypt была черти когда, лет уже чуть не 15 назад ? Или там тов Кен сказал что "не моё" (там запросто получися бы результат коллизии, т.к. алгоритмик так себе, то даже на 8 символьных паролях умудряется делать коллизии.) и ребята решили таки пойти до конца и найти именно "моё"?
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|2.19, Ordu (ok), 23:11, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это непроверенная гипотеза. Что-то мне подсказывает, что человек очень плохо умеет придумывать _рандомные_ слова. То есть распределение вероятности появления разных слов в таком пароле, скорее всего будет очень далеко от равномерного. А это значит, что энтропия пароля созданного таким образом окажется существенно ниже теоретической. Если же ты из слов будешь составлять фразу, то есть накладывать сверху ограничения грамматики, то энтропия упадёт ещё ниже.
Мне всё хочется проверить эту гипотезу на вшивость, но тут есть ряд технических проблем, которые отвращают от идеи. Проще пользоваться генератором паролей и менеджером паролей.
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|3.21, Аноним (9), 23:26, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слова можно выбирать машинно. И места для шумовых символов. И сами символы. В чем тогда профит? В длине при более удобном запоминании.
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|4.28, Ordu (ok), 23:58, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Слова можно выбирать машинно. И места для шумовых символов. И сами символы.
> В чем тогда профит? В длине при более удобном запоминании.
Может быть. Мне лично это без разницы, потому что я запоминаю пароли через кинестетическую память, то есть как программу движений пальцев по клавиатуре. Слова мне сложнее запоминать -- я пробовал, один фиг через неделю забыл три слова из четырёх. А для кинестетической памяти -- чем меньше символов, тем проще запомнить.
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|5.30, Аноним (9), 00:06, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про кинестетику спорить не буду. Вопрос длиины шифруемой строки, что увеличивает число вариантов при переборе.
> Слова мне сложнее запоминать -- я пробовал, один фиг через неделю забыл три слова из четырёх.
Я тобой горжусь. :3
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|3.39, artenox (?), 01:01, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>распределение вероятности появления разных слов в таком пароле
Кстати, если печатать бессмыслицу на клавиатуре, она будет далеко не рандомной. У меня даже совпадало иногда.
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|3.44, Аноним (44), 04:48, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это непроверенная гипотеза. Что-то мне подсказывает, что человек очень плохо умеет придумывать _рандомные_ слова. То есть распределение вероятности появления разных слов в таком пароле, скорее всего будет очень далеко от равномерного. А это значит, что энтропия пароля созданного таким образом окажется существенно ниже теоретической. Если же ты из слов будешь составлять фразу, то есть накладывать сверху ограничения грамматики, то энтропия упадёт ещё ниже.
И... Что дальше? Как это поможет в подборе пароля?
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|1.12, Аноним (12), 22:33, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Мораль истории такова, что пароли не должны выбираться пользователями. Только в этом случае утечка хэшей ничего не дает злоумышленнику.
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|2.18, rshadow (ok), 23:08, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Мораль истории в том что с паролями давно пора заканчивать. Уже 100500 способов придумали, от 2-х факторной авторизации до всяких там oauth и хардварных ключиков.
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|3.20, Аноним (9), 23:16, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> с паролями давно пора заканчивать
Приступай.
> от 2-х факторной авторизации до всяких там oauth
Нет, я уж как-нибудь без третьей стороны обойдусь.
> и хардварных ключиков
Чем попадание аппаратного ключа в третьи руки лучше того же самого для пароля?
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|4.23, Anonim (??), 23:40, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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как бы 2-х фактораня автоиризация, это вовсе не означает третьей стороны... это ленивые банки и ленивые пользователи сразу думают об СМС, но человечество придумало также и других методов. Но большенству лень же...
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|4.24, Аноним (24), 23:41, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нет, я уж как-нибудь без третьей стороны обойдусь.
При чем тут третья сторона?
> Чем попадание аппаратного ключа в третьи руки лучше того же самого для пароля?
Тем, что это другой фактор аутентификации
Советую ознакомиться для начала с тем, что такое факторы аутентификации и зачем они придуманы.
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|4.33, Аноним (32), 00:41, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Приступай.
Вообще не проблема выводить пароль из главного пароля и домена сайта.
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|2.25, anonymous (??), 23:41, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мораль истории в том, что в 1970-х люди жили проще и относились к паролям тоже проще - не было никаких злобных скрипткиддисов, которые перетаскивали за ночь сортир со старого места, а потом этим еще гордились.
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|3.36, Anonim (??), 00:52, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я чтото запямятовал, а когда там в unix сетевой стек то появился?
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