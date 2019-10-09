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Подбор хэшей паролей основателей Unix

09.10.2019 21:42

В опубликованных в открытом доступе дампах исторических срезов с кодом BSD 3 в том числе присутствует и файл /etc/passwd с хэшами паролей основателей Unix. Так как пароли хэшированы методом DES, который для современной вычислительной техники не представляет проблем с подбором, энтузиасты попытались восстановить пароли, используемые основателями Unix.

Пароли почти всех основателей Unix были подобраны почти сразу. Например, пароль Брайна Кернигана представлял собой легко набираемую комбинацию "/.,/.,,", пароль Денниса Ритчи был "dmac", Кирка МакКузика - "foobar", а Стивена Борна - "bourne".

Исключение составил пароль Кена Томпсона. В 2014 году после нескольких дней вычислений пароль остался не подобранным. Несколько дней назад была предпринята ещё одна попытка и после более 4 дней подбора с использованием hashcat на системе с видеокартой AMD Radeon Vega64 пароль удалось определить (производительность подбора составила 930 миллионов хэшей в секунду). Пароль оказался "p/q2-q4!". Любители шахмат определили, что это начало ряда шахматных дебютов в описательной нотации. Кен Томпсон подтвердил данное предположение.

  1. Главная ссылка к новости (https://leahneukirchen.org/blo...)
  2. OpenNews: Обновление схемы хеширования паролей yescrypt 1.1.0
  3. OpenNews: Программа подбора паролей hashcat стала открытой
  4. OpenNews: Docker-образы Alpine поставлялись с пустым паролем пользователя root
  5. OpenNews: Представлен набор правил для подбора паролей на основе статистических данных
  6. OpenNews: Выпуск John the Ripper 1.9.0-jumbo-1 с поддержкой FPGA
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: password
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  • 1.1, Аноним (1), 21:49, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    Умел, однако, подбирать пароли Кен хитро
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:57, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    X6gi-4up5e-a1pw

    Мой старый пароль от пайпала.

     
     
  • 2.3, пум (?), 21:59, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +20 +/
    ты новый напиши
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 22:01, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты перебери этот пароль у всех пользователей палки, вдруг найдешь еще кого.
     
  • 3.10, Kuromi (ok), 22:11, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет смысла его просить, сейчас на Палке есть 2FA по TOTP (генерация одноразовых кодов в приложении).
     
     
  • 4.37, artenox (?), 00:56, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Палка даже через VPN не пускает. А провайдеры палят использование палки, потом фишинг шлют.
     
     
  • 5.43, Григорий Федорович Конин (?), 03:28, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Палка даже через VPN не пускает.

    Пускает

     
  • 2.8, x3who (?), 22:07, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Какая-то жалкая прелюдия к UUIDу
     

  • 1.4, Аноним (5), 22:00, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Доставляет папка /usr/games даже тогда (в 1979 году) на пузатых серверах все знали что самое важное в компьютере.
     
     
  • 2.11, tohacat (?), 22:31, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Особенно учитывая что Unix изначально создавался что бы пару игрушек на уже не используемой железке запустить)
     
     
  • 3.14, Аноним (5), 22:38, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это где про такое написано? Чьи то мемуары?
     
     
  • 4.15, 1 (??), 22:46, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Когда Bell Labs вышла из состава исследовательского консорциума Multics, у Кена Томпсона остались некоторые идеи создания файловой системы, вдохновленные проектом Multics. Кроме того, он остался без машины, на которой мог бы играть в написанную им игру "Space Travel" (Космическое путешествие), научно-фантастический симулятор управления ракетами в солнечной системе. Unix начала свой жизненный путь на восстановленном мини-компьютере PDP-79 в качестве платформы для игры Space Travel и испытательного стенда для идей Томпсона о разработке операционной системы.

    Реймонд - Искусство программирования для Unix

     
     
  • 5.16, 1 (??), 22:48, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    PDP-7 конечно. 9 -- это сноска.
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:02, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Будет весело, если это его действующий пароль. Он до сих пор в Google работает и участвует в разработке языка Go.
     
  • 1.7, commiethebeastie (ok), 22:07, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Странно что коллизия не подобралась.
     
  • 1.9, Аноним (9), 22:09, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стойкость коротких "символьных интуитивно неугадываемых" паролей весьма сомнительна.
    Степень энтропии у фразы из четырех слов с добавлением информационного шума (не 1337-speak) дабы предотвратить атаку по словарю будет более стойким и удобно запоминаемым.
     
     
  • 2.13, Аноним (5), 22:37, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Для таких хитрецов придумали максимальную длину пароля 16 символов.
     
     
  • 3.17, Аноним (9), 23:03, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это где же?
    Если ты озаботишься подсчетом количества символов в пароле Томпсона, то получишь большее значение.
    Сейчас в этом нашем линуксе пароль шифруется SHA512. О максимальной длине шифруемой строки догадаться несложно.
     
     
  • 4.22, Anonim (??), 23:36, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И какая же максимальная длина пароля, если он шифруется SHA512 ? Не ужели она отличается от максимальной длины парля шифруемого MD5, SHA256 или blowfish ? 512 это не длина пароля, а длина полученного хеша.

    , ксати, а максимальная длина пароля 16 это где ? (я только винду помню, времен до windows 2000, но там 14 кажется, а не 16, даже хуже, 2*7 и без соли, что сразу в хеше выдает всех, у кого 7 и короче, т.к. конец хеша у всех них одинаковый.)

    а стандартный юникс крипт - 8 симовлов всю жизнь был..

    $ perl -e 'printf "%s\n", crypt("1","xx")'
    xxdvDnTqpIWq2
    $ perl -e 'printf "%s\n", crypt("12","xx")'
    xxgTMmwQ.6Mpc
    $ perl -e 'printf "%s\n", crypt("123","xx")'
    xxC9TW3tQXUUk
    $ perl -e 'printf "%s\n", crypt("1234","xx")'
    xxDTPhGgr.ffA
    $ perl -e 'printf "%s\n", crypt("12345","xx")'
    xxwddmriJc5TI
    $ perl -e 'printf "%s\n", crypt("123456","xx")'
    xxkVQ7YXT9yoE
    $ perl -e 'printf "%s\n", crypt("1234567","xx")'
    xxvIbDSl3Y9l.
    $ perl -e 'printf "%s\n", crypt("12345678","xx")'
    xxTWSM676X1Z2
    $ perl -e 'printf "%s\n", crypt("123456789","xx")'
    xxTWSM676X1Z2
    $ perl -e 'printf "%s\n", crypt("1234567890","xx")'
    xxTWSM676X1Z2

    как нетрудно заметить, симовлы с 9 символа и далее в пароле не работают.. (ну при стандартном крипте, естественно, про который в новости, все более позднее ограничений не имело, хоть войну и мир набирайте.)

     
     
  • 5.29, Аноним (9), 00:05, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И какая же максимальная длина пароля, если он шифруется SHA512 ? Не ужели она отличается от максимальной длины парля шифруемого MD5, SHA256 или blowfish ? 512 это не длина пароля, а длина полученного хеша.

    Извиняюсь, перепутал принцип с шифром Вернама. Перечитал текст новости. То ли пароль стал короче (был записан с хэшем?) то ли мне пора спать.
    > а стандартный юникс крипт - 8 симовлов всю жизнь был..

    Сейчас верно если в pam указать максимальную длину пароля 8. Только это легаси и не используется.

     
  • 5.38, artenox (?), 00:59, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У меня пароль в лине 3, заходите. IP 127.0.0.1.
     
  • 4.31, Страдивариус (?), 00:31, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > шифруется SHA512

    Ооооо! SHA512 стал шифром! Тиресно! Ладно. С алгоритмом определились. А ключем каким шифруется?

     
     
  • 5.34, Аноним (9), 00:43, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То есть ты не в курсе что хэширование является односторонним шифрованием?
     
  • 5.35, Anonim (??), 00:49, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    умный вы наш...

    man 3 crypt

    crypt – Trapdoor encryption

    encryption вроде всегда переводилось как шифрование...

    сюрприз, шифрование бывает орбратимым и необратимым, именно необратимое и используется в шифровании паролей..... туда можно, а обратно нельзя (ну ладно, в кино яля матрица можно :) ), только подбором.

     
     
  • 6.41, Anonim (??), 01:14, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, новсть про то что доступен ДВД со всеми возможными тройками пароль-соль-хеш для стандартного crypt была черти когда, лет уже чуть не 15 назад ? Или там тов Кен сказал что "не моё" (там запросто получися бы результат коллизии, т.к. алгоритмик так себе, то даже на 8 символьных паролях умудряется делать коллизии.) и ребята решили таки пойти до конца и найти именно "моё"?
     
  • 4.32, Аноним (32), 00:37, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >шифруется SHA512

    Это как?

     
  • 2.19, Ordu (ok), 23:11, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это непроверенная гипотеза. Что-то мне подсказывает, что человек очень плохо умеет придумывать _рандомные_ слова. То есть распределение вероятности появления разных слов в таком пароле, скорее всего будет очень далеко от равномерного. А это значит, что энтропия пароля созданного таким образом окажется существенно ниже теоретической. Если же ты из слов будешь составлять фразу, то есть накладывать сверху ограничения грамматики, то энтропия упадёт ещё ниже.

    Мне всё хочется проверить эту гипотезу на вшивость, но тут есть ряд технических проблем, которые отвращают от идеи. Проще пользоваться генератором паролей и менеджером паролей.

     
     
  • 3.21, Аноним (9), 23:26, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слова можно выбирать машинно. И места для шумовых символов. И сами символы. В чем тогда профит? В длине при более удобном запоминании.
     
     
  • 4.28, Ordu (ok), 23:58, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Слова можно выбирать машинно. И места для шумовых символов. И сами символы.
    > В чем тогда профит? В длине при более удобном запоминании.

    Может быть. Мне лично это без разницы, потому что я запоминаю пароли через кинестетическую память, то есть как программу движений пальцев по клавиатуре. Слова мне сложнее запоминать -- я пробовал, один фиг через неделю забыл три слова из четырёх. А для кинестетической памяти -- чем меньше символов, тем проще запомнить.

     
     
  • 5.30, Аноним (9), 00:06, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про кинестетику спорить не буду. Вопрос длиины шифруемой строки, что увеличивает число вариантов при переборе.
    > Слова мне сложнее запоминать -- я пробовал, один фиг через неделю забыл три слова из четырёх.

    Я тобой горжусь. :3

     
  • 3.39, artenox (?), 01:01, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >распределение вероятности появления разных слов в таком пароле

    Кстати, если печатать бессмыслицу на клавиатуре, она будет далеко не рандомной. У меня даже совпадало иногда.

     
  • 3.44, Аноним (44), 04:48, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это непроверенная гипотеза. Что-то мне подсказывает, что человек очень плохо умеет придумывать _рандомные_ слова. То есть распределение вероятности появления разных слов в таком пароле, скорее всего будет очень далеко от равномерного. А это значит, что энтропия пароля созданного таким образом окажется существенно ниже теоретической. Если же ты из слов будешь составлять фразу, то есть накладывать сверху ограничения грамматики, то энтропия упадёт ещё ниже.

    И... Что дальше? Как это поможет в подборе пароля?

     
  • 2.27, Аноним (27), 23:55, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве xkcdpass не свежее изобретение?
     

  • 1.12, Аноним (12), 22:33, 09/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Мораль истории такова, что пароли не должны выбираться пользователями. Только в этом случае утечка хэшей ничего не дает злоумышленнику.
     
     
  • 2.18, rshadow (ok), 23:08, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Мораль истории в том что с паролями давно пора заканчивать. Уже 100500 способов придумали, от 2-х факторной авторизации до всяких там oauth и хардварных ключиков.

     
     
  • 3.20, Аноним (9), 23:16, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > с паролями давно пора заканчивать

    Приступай.
    > от 2-х факторной авторизации до всяких там oauth

    Нет, я уж как-нибудь без третьей стороны обойдусь.
    > и хардварных ключиков

    Чем попадание аппаратного ключа в третьи руки лучше того же самого для пароля?

     
     
  • 4.23, Anonim (??), 23:40, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как бы 2-х фактораня автоиризация, это вовсе не означает третьей стороны... это ленивые банки и ленивые пользователи сразу думают об СМС, но человечество придумало также и других методов. Но большенству лень же...
     
  • 4.24, Аноним (24), 23:41, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет, я уж как-нибудь без третьей стороны обойдусь.

    При чем тут третья сторона?

    > Чем попадание аппаратного ключа в третьи руки лучше того же самого для пароля?

    Тем, что это другой фактор аутентификации

    Советую ознакомиться для начала с тем, что такое факторы аутентификации и зачем они придуманы.

     
  • 4.33, Аноним (32), 00:41, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Приступай.

    Вообще не проблема выводить пароль из главного пароля и домена сайта.

     
  • 3.26, Аноним (26), 23:46, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 2-х факторной авторизации

    Аутентификации.

     
  • 2.25, anonymous (??), 23:41, 09/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мораль истории в том, что в 1970-х люди жили проще и относились к паролям тоже проще - не было никаких злобных скрипткиддисов, которые перетаскивали за ночь сортир со старого места, а потом этим еще гордились.
     
     
  • 3.36, Anonim (??), 00:52, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я чтото запямятовал, а когда там в unix сетевой стек то появился?
     
     
  • 4.42, Аноним (26), 01:24, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TCP/IP — в BSD 4.2.
     
  • 3.40, artenox (?), 01:04, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Раньше было лучше, да.
    Но не во всем.
     
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