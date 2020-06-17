Опубликован значительный выпуск программы подбора паролей hashcat 6.0.0, претендующей на звание самой быстрой и функциональной в своей области. Hashcat предоставляет пять режимов подбора и поддерживает более 300 оптимизированных алгоритмов хэширования паролей. Вычисления при подборе могут распараллеливаться с привлечением всех имеющихся в системе вычислительных ресурсов, в том числи с использованием векторных инструкций CPU, GPU и других аппаратных ускорителей, поддерживающих OpenCL или CUDA. Возможно создание распределённой сети подбора. Код проекта распространяется под лицензией MIT. В новом выпуске: Новый интерфейс для подключения плагинов, позволяющий создавать модульные режимы хэширования;

Новый API compute-backend для использования вычислительных бэкендов, отличных от OpenCL;

Поддержка вычислительных систем на базе CUDA;

Режим эмуляции GPU, позволяющий использовать код вычислительного ядра (OpenCL) на CPU;

Улучшено управление памятью GPU и потоками;

Расширена система автоматического тюнинга, учитывающая доступные ресурсы;

Добавлен 51 новый алгоритм хэширования, включая используемые в AES Crypt (SHA256), Android Backup, BitLocker, Electrum Wallet (Salt-Type 3-5), Huawei Router sha1(md5($pass).$salt), MySQL $A$ (sha256crypt), ODF 1.1 (SHA-1, Blowfish), ODF 1.2 (SHA-256, AES), PKZIP, Ruby on Rails Restful-Authentication и Telegram Desktop;

Увеличена производительность многих алгоритмов, например, bcrypt на 45.58%, NTLM на 13.70%, WPA/WPA2 на 13.35%, WinZip на 119.43%.



