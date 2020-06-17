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Выпуск программы подбора паролей hashcat 6.0.0

17.06.2020 22:50

Опубликован значительный выпуск программы подбора паролей hashcat 6.0.0, претендующей на звание самой быстрой и функциональной в своей области. Hashcat предоставляет пять режимов подбора и поддерживает более 300 оптимизированных алгоритмов хэширования паролей. Вычисления при подборе могут распараллеливаться с привлечением всех имеющихся в системе вычислительных ресурсов, в том числи с использованием векторных инструкций CPU, GPU и других аппаратных ускорителей, поддерживающих OpenCL или CUDA. Возможно создание распределённой сети подбора. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

В новом выпуске:

  • Новый интерфейс для подключения плагинов, позволяющий создавать модульные режимы хэширования;
  • Новый API compute-backend для использования вычислительных бэкендов, отличных от OpenCL;
  • Поддержка вычислительных систем на базе CUDA;
  • Режим эмуляции GPU, позволяющий использовать код вычислительного ядра (OpenCL) на CPU;
  • Улучшено управление памятью GPU и потоками;
  • Расширена система автоматического тюнинга, учитывающая доступные ресурсы;
  • Добавлен 51 новый алгоритм хэширования, включая используемые в AES Crypt (SHA256), Android Backup, BitLocker, Electrum Wallet (Salt-Type 3-5), Huawei Router sha1(md5($pass).$salt), MySQL $A$ (sha256crypt), ODF 1.1 (SHA-1, Blowfish), ODF 1.2 (SHA-256, AES), PKZIP, Ruby on Rails Restful-Authentication и Telegram Desktop;
  • Увеличена производительность многих алгоритмов, например, bcrypt на 45.58%, NTLM на 13.70%, WPA/WPA2 на 13.35%, WinZip на 119.43%.


  1. Главная ссылка к новости (https://hashcat.net/forum/thre...)
  2. OpenNews: Подбор хэшей паролей основателей Unix
  3. OpenNews: Выпуск John the Ripper 1.9.0-jumbo-1 с поддержкой FPGA
  4. OpenNews: Новая техника атаки на беспроводные сети с WPA2
  5. OpenNews: Представлен набор правил для подбора паролей на основе статистических данных
  6. OpenNews: Релиз oclHashcat-lite, системы подбора паролей с задействованием GPU
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53179-hashcat
Ключевые слова: hashcat, password, hash
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:54, 17/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Зачем прослойка в виде режима эмуляции GPU если есть код специально написанный под CPU.
     
     
  • 2.2, Дегенератор (ok), 23:15, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    если есть ПАЯЛЬНИК
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:25, 17/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для отладки и дебага наверное.
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:52, 17/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Пентагон кто нибудь пробовал ломать?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:50, 18/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я их вычислил по айди, со взломом пока проблемы
     

  • 1.5, Kaiwas (?), 00:35, 18/06/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Вначале прочитал как хэшчат. Думал ломают всем чатом )
     
  • 1.7, Ананоним (?), 01:23, 18/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Специалисты, вот расскажите мне, неопытному в web, вам закрытые ключи сертификатов для сайтов приходят готовые из центров сертификации, или вы их сами генерируете? Я подозреваю что приходят. Ибо слушать всех как то надо же.
     
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