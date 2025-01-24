Фонд СПО признал Llama 3.1 несвободной лицензией

Фонд Свободного ПО опубликовал результаты анализа лицензии Llama 3.1, под которой распространяются модели машинного обучения компании Meta. Фонд СПО признал лицензию Llama 3.1 несвободной и рекомендовал не использовать распространяемые под ней продукты. Отмечается, что Meta вводит пользователей в заблуждение, преподнося лицензию Llama 3.1, как предоставляющую определённые свободы. На деле лицензия Llama 3.1 лишает пользователей свободы, передаёт дополнительные полномочия лицензиарам и навязывает политику приемлемого использования.

В частности, лицензия Llama 3.1 ограничивает область использования лишь определёнными вариантами применения, например, запрещает создание продуктов которые могут навредить или применяться для генерации незаконного контента, такого как спам. Кроме того, лицензия требует соблюдать любые законы и правила регулирования торговли, даже если в стране, под юрисдикцию которой подпадает пользователь, данные законы и правила неприменимы.



