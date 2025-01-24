Фонд СПО признал Llama 3.1 несвободной лицензией

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|1.1, Аноним (-), 22:22, 24/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Верно, единственная свободная - MIT. Свободная лицензия должна быть свободной для всех сторон
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|2.14, Аноним (14), 23:46, 24/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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нет. это как говорить что настоящая свобода - это когда ты можешь делать все, что хочешь, в том числе бить других людей. проблема такого подхода в том, что такой подход к свободе не работоспособен и свобода быстро заканчивается, начинается хаос (повезло/нет).
у этой лицензии примерно такой подход. gpl предоставляет свободу и требует чтобы эта свобода не отбиралась, мит и прочие ничего не требуют, поэтому и свободы они не приносят.
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|1.4, keydon (ok), 22:28, 24/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Нельзя обыграть мошенника, играя по его правилам. Так что использование лицензии это распространение несвободы.
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|2.7, Аноним (7), 22:50, 24/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слышал что она даже чатжпт рвет. Причем даже "думающие" модели. И впн не нужен. Китайцы молодцы, а OpenAI нужно всячески порицать, зато что назвали свою контору Open, а на днле ничего открытого там не было и нет. Ну и за многое другое.
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|3.11, Даа уж... (?), 23:13, 24/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вместо того, чтобы слышать, попробовал бы. Лично я не соглашусь, что рвёт. Скорее даже проигрывает. Хотя, да, китайцы молодцы, тут спору нет. Идут верным путём.
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|1.6, Аноним (7), 22:42, 24/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А меня раздражает как это читать. Это Ллама? Или Лиама?
Они там в своих америках не могли что ли придумать разные строчные буквы для L и I ?
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|1.8, Аноним (8), 22:52, 24/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> запрещает создание продуктов которые могут навредить или применяться для генерации незаконного контента, такого как спам.
> Кроме того, лицензия требует соблюдать любые законы и правила регулирования торговли
Я так понимаю, лицензия будет так же запрещать есть детей, она тоже будет несвободной, с рекомендацией «не использовать распространяемые под ней продукты». Столлманисты так сильно запрещали запрещать, что случайно отморозили уши назло маме.
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|2.10, Аноним (10), 23:13, 24/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, она будет несвободной. Была же история с лицензией, которую признали несвободной лишь за условие "нельзя использовать это ПО во зло".
Но, при этом, мне лично всегда казалось двойным стандартом то, что, скажем, GNU GPL тоже содержит ограничения, но она, по мнению FSF, ок. То есть, запрещать пользователю есть детей нельзя, а запрещать пользователю "закрыть" исходный код можно, хотя и то, и то (поедание детей и закрытие кода) - гадкие деяния.
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|3.12, Аноним (12), 23:41, 24/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Но, при этом, мне лично всегда казалось двойным стандартом то, что, скажем, GNU GPL тоже содержит ограничения, но она, по мнению FSF, ок
Потому что это кого надо ограничения!
И вообще ФСФ и столлман отлинчо защищали своего дружбана, который "ел детей", ну в каком-то смысле.
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|4.15, Rus_Trololo (ok), 23:58, 24/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное, чтобы поедать детей и рассылать спам было можно! Для этих целей ведь софт, включая LLMs, и разрабатывают.
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