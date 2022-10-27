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Выпуск дисплейного сервера Mir 2.10

27.10.2022 13:06

Представлен релиз дисплейного сервера Mir 2.10, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Mir может использоваться в качестве композитного сервера для Wayland, что позволяет запускать в окружениях на базе Mir любые приложения, использующие Wayland (например, собранные с GTK3/4, Qt5/6 или SDL2). Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu 20.04, 22.04 и 22.10 (PPA) и Fedora 34, 35, 36 и 37. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии модернизирована обработка событий с сенсорных экранов, обеспечена поддержка нового экранного жеста для перемещения окон (перетаскивание c нажатыми клавишами Shift, Alt или Ctrl), добавлена возможность перемещения окон из развёрнутого состояния, для платформы X11 реализован корректный выбор пиксельных форматов и улучшена прокрутка.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 2.8
  3. OpenNews: Доступен Wayland 1.21
  4. OpenNews: Выпуск Wayland-Protocols 1.27
  5. OpenNews: В ежедневные сборки Blender включена поддержка Wayland
  6. OpenNews: Доступно пользовательское окружение PaperDE 0.2, использующее Qt и Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57991-mir
Ключевые слова: mir, wayland
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Герострат (?), 13:11, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я верно понимаю, Мир это фактически оконный менеджер для Вейланда?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:18, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не верно понимаешь. Мир это фактически дисплейный сервер. Все написано в новости.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 15:37, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через сеть работать может?
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:52, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дисплейный сервер Мир - это как банковские карточки Мир. Уже есть Иксы-Виза и Вейланд-Мастеркард. Зачем нам еще какой-то там Мир-Мир?
     
  • 2.23, ilyafedin (ok), 18:06, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это библиотека для создания композиторов, как wlroots
     

  • 1.5, Самый Лучший Гусь (?), 13:21, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Довольно таки крутая штука, но это не всем можно понять, мало кто может это зделать.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:31, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что мало где ЭТО используется. Да почти нигде. Что это вообще откопаный, закопанный проект? Кто его целевая аудитория? Те кто смотрят олимпиаду по математике для гуманитариев? И такие о какие молодцы. Толку нет, но ребята стараются.
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:52, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты сильно упростил классика, не все могут оценить
    *fix
    А сегодня эту штуку не все могут понять. Вернее понять могут не только лишь все, мало кто может это делать.
     
     
  • 3.18, fumanchez (ok), 15:26, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Страшно, очень страшно, мы не знаем что это такое, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое
     

  • 1.6, Аноним (4), 13:22, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > востребован в проектах Canonical

    А какие проекты у Canonical? Ну кроме того, что они пакеты из debian пересобирают.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:27, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    пакеты из debian пересобирают ... в snap
     
  • 2.10, НяшМяш (ok), 13:36, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они придумали красивые диалоговые окна с ошибками.

    https://itsfoss.com/wp-content/uploads/2015/07/Ubuntu_Internal_error.png

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 14:08, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КДЕ 4 тоже постоянно когда падал что-то куда-то слал. Это не ново.
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:41, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    netplan же
     
     
  • 3.12, Аноним (7), 13:50, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выкинут как только redhat допилят systemd-networkd и сделают де-факто "стандартом" ынтырпрайза
     
     
  • 4.21, iPony129412 (?), 17:31, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может быть, весь софт не вечен.
    не отменяет нужность.

    тот же Upstart работал и в RedHat, да и сейчас работает в тех же Хромобуках

     
  • 2.17, Аноним (17), 15:22, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ну кроме того, что они пакеты из debian пересобирают.

    У шигорина спроси, он знает

     
  • 2.22, iPony129412 (?), 17:34, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SNAP, Multipass, LXD
     

  • 1.15, Аноним (15), 14:07, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это ещё и набор библиотек для реализации композитных менеджеров wayland. Жаль только в kwin его не стали использовать, а предпочли жрать кактус сами.
     
     
  • 2.20, Анонус (?), 16:23, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, если не врут на офсайте, то Мир работает не только с GBM как Weston, но и с нвидиевским EGLStream.
     

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