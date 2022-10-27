Выпуск дисплейного сервера Mir 2.10

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|2.4, Аноним (4), 13:18, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не верно понимаешь. Мир это фактически дисплейный сервер. Все написано в новости.
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|2.13, Аноним (13), 13:52, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дисплейный сервер Мир - это как банковские карточки Мир. Уже есть Иксы-Виза и Вейланд-Мастеркард. Зачем нам еще какой-то там Мир-Мир?
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|2.9, Аноним (9), 13:31, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что мало где ЭТО используется. Да почти нигде. Что это вообще откопаный, закопанный проект? Кто его целевая аудитория? Те кто смотрят олимпиаду по математике для гуманитариев? И такие о какие молодцы. Толку нет, но ребята стараются.
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|2.14, Аноним (14), 13:52, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты сильно упростил классика, не все могут оценить
*fix
А сегодня эту штуку не все могут понять. Вернее понять могут не только лишь все, мало кто может это делать.
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|3.18, fumanchez (ok), 15:26, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Страшно, очень страшно, мы не знаем что это такое, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое
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|1.6, Аноним (4), 13:22, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> востребован в проектах Canonical
А какие проекты у Canonical? Ну кроме того, что они пакеты из debian пересобирают.
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|3.16, Аноним (16), 14:08, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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КДЕ 4 тоже постоянно когда падал что-то куда-то слал. Это не ново.
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|3.12, Аноним (7), 13:50, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Выкинут как только redhat допилят systemd-networkd и сделают де-факто "стандартом" ынтырпрайза
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|4.21, iPony129412 (?), 17:31, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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может быть, весь софт не вечен.
не отменяет нужность.
тот же Upstart работал и в RedHat, да и сейчас работает в тех же Хромобуках
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|2.17, Аноним (17), 15:22, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ну кроме того, что они пакеты из debian пересобирают.
У шигорина спроси, он знает
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|1.15, Аноним (15), 14:07, 27/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это ещё и набор библиотек для реализации композитных менеджеров wayland. Жаль только в kwin его не стали использовать, а предпочли жрать кактус сами.
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|2.20, Анонус (?), 16:23, 27/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, если не врут на офсайте, то Мир работает не только с GBM как Weston, но и с нвидиевским EGLStream.
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