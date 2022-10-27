Выпуск дисплейного сервера Mir 2.10

Представлен релиз дисплейного сервера Mir 2.10, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Mir может использоваться в качестве композитного сервера для Wayland, что позволяет запускать в окружениях на базе Mir любые приложения, использующие Wayland (например, собранные с GTK3/4, Qt5/6 или SDL2). Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu 20.04, 22.04 и 22.10 (PPA) и Fedora 34, 35, 36 и 37. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии модернизирована обработка событий с сенсорных экранов, обеспечена поддержка нового экранного жеста для перемещения окон (перетаскивание c нажатыми клавишами Shift, Alt или Ctrl), добавлена возможность перемещения окон из развёрнутого состояния, для платформы X11 реализован корректный выбор пиксельных форматов и улучшена прокрутка.



