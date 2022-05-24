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Выпуск дисплейного сервера Mir 2.8

24.05.2022 23:05

Представлен релиз дисплейного сервера Mir 2.8, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Mir может использоваться в качестве композитного сервера для Wayland, что позволяет запускать в окружениях на базе Mir любые приложения, использующие Wayland (например, собранные с GTK3/4, Qt5 или SDL2). Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu 20.04, 21.10 и 22.04 (PPA) и Fedora 33, 34, 35 и 36. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка экспериментального расширения протокола wlr_screencopy_unstable_v1, позволяющего создавать утилиты для создания скриншотов.
  • При сборке обеспечена генерация кода с определениями протокола Wayland.
  • Код и API графической платформы переработан для будущей поддержки гетерогенных и гибридных GPU-окружений.
  • Добавлена опция "--x11-window-title" для выставления заголовка окна на платформе X11.
  • Реализована сборка и тестирование Mir на системах с архитектурой RISC-V.
  • Обеспечена проверка сборки в экспериментальных ветках Ubuntu 22.10, Fedora Rawhide, Debian Sid и Alpine Edge.


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 2.7
  3. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 10.0
  4. OpenNews: Доступен Wayland 1.20
  5. OpenNews: Wayland использует менее 10% Linux-пользователей Firefox
  6. OpenNews: Компания Canonical представила оболочку Ubuntu Frame
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57245-mir
Ключевые слова: mir, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:19, 24/05/2022 [ответить]  
    		• +4 +/
    Спс, теперь похороните.
     
  • 1.2, Анонимчик (?), 23:26, 24/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Смотрите-ка ещё шевелится
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:26, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это черви. Сожгите из огнемета.
     

  • 1.3, ilyafedin (ok), 23:44, 24/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка экспериментального расширения протокола wlr_screencopy_unstable_v1, позволяющего создавать утилиты для создания скриншотов.

    Наконец.

     
  • 1.4, Судья из Калифорнии с опытом программирования (?), 23:48, 24/05/2022 [ответить]  
    		• +3 +/
    Дискредитация ВС РФ!
     
  • 1.5, rvs2016 (ok), 00:00, 25/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    А где продивиться на нескучные скриншоты?
    Заломился на их сайт,
    /screen
    а в ответ чепуха... :-(
     
     
  • 2.6, НяшМяш (ok), 00:09, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так это дисплейный сервер, а не DE или хотя бы WM. С таким же успехом можно скрины kwin или mutter поискать.
     
     
  • 3.8, rvs2016 (ok), 01:27, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так это дисплейный сервер, а не DE или хотя бы WM. С
    > таким же успехом можно скрины kwin или mutter поискать.

    О, точно!
    А я перепутал с дисплейным менеджером и поэтому поломился скрины шукать. :-)

     
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