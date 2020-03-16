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В ядре Linux 5.7 будут ускорены сложные сопоставления по спискам в NetFilter

16.03.2020 08:24

Разработчики подсистемы фильтрации и модификации сетевых пакетов Netfilter опубликовали набор патчей, значительно ускоряющих обработку больших списков сопоставления (nftables set), в которых требуется проверка сочетания подсетей, сетевых портов, протокола и MAC-адресов. Патчи уже приняты в ветку nf-next, которая будет предложена для включения в состав ядра Linux 5.7. Наиболее заметного ускорения удалось добиться благодаря задействованию инструкций AVX2 (в дальнейшем планируется опубликовать подобные оптимизации на базе инструкций NEON для ARM).

Оптимизации внесены в модуль nft_set_pipapo (PIle PAcket POlicies), решающий задачу сопоставления содержимого пакета с применяемыми в правилах фильтрации произвольными диапазонами состояния полей, такими как диапазоны IP и сетевых портов (nft_set_rbtree и nft_set_hash манипулируют сопоставлением интервалов и прямым отражением значений). Векторизированная при помощи 256-разрядных инструкций AVX2 верcия pipapo на системе с процессором AMD Epyc 7402 показала прирост производительности на 420% при разборе 30 тысяч записей, включающих связки порт-протокол. Прирост при сопоставлении связки из подсети и номера порта при разборе 1000 записей составил 87% для IPv4 и 128% для IPv6.

Другая оптимизация, позволяющая использовать 8-битовые группы сопоставления вместо 4-битовых, также показала ощутимый прирост производительности: 66% при разборе 30 тысяч записей порт-протокол, 43% - подсеть_IPv4-порт и 61% - подсеть_IPv6-порт. В сумме, с учётом оптимизаций AVX2, производительность pipapo увеличилась в указанных тестах на 766%, 168% и 269% соответственно. Полученные для сложных сопоставлений характеристики опережают проверки единичных полей в rbtree (за исключением теста связки порт+протокол), но пока отстают от прямых проверок при помощи хэшей и drop-обработчиков на базе netdev.



  1. Главная ссылка к новости (https://lore.kernel.org/netfil...)
  2. OpenNews: Разработчики Netfilter официально объявили инструментарий iptables устаревшим
  3. OpenNews: Бывший лидер Netfilter прекратил дело о нарушении GPL и выплатит судебные издержки
  4. OpenNews: Разработчики Netfilter представили замену iptables
  5. OpenNews: Для ядра Linux предложен новый пакетный фильтр bpfilter
  6. OpenNews: Выпуск пакетного фильтра nftables 0.9.3
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52548-netfilter
Ключевые слова: netfilter, optimization, avx2, linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Константин (??), 09:16, 16/03/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –8 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:20, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –14 +/
    > прирост производительности на 420%

    Что они там курят?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:24, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Да.
     
     
  • 3.10, Омоним (?), 09:44, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Отлично
     
  • 2.12, anonymous (??), 09:52, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    > Что они там курят?

    Документацию.

     
  • 2.15, YetAnotherOnanym (ok), 10:27, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что не так? Было 1000 пакетов за отрезок времени, стало 5200, вот вам и прирост 420%.
     
     
  • 3.21, A.Stahl (ok), 11:39, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Каждый ЛОРовец точно знает,
    Что больше сотни процентов не бывает!
     
     
  • 4.23, Michael Shigorin (ok), 11:47, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каждый сто сорок шестой?
     
     
  • 5.28, Аноним (28), 12:39, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За упомянание этого числа и партбилет на стол положить можно, Миша!
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:03, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не бывает прироста в 4 раза?
     
     
  • 3.26, анонимумуму (?), 11:58, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только в 5
     
  • 2.27, Fracta1L (ok), 12:09, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > прирост производительности на 420%

    Очевидно, они не курят, а закидываются спидами

     
  • 2.31, анонимно (?), 12:55, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ассемблер они там курят.
    Вообще, очень показательная история что в процах ещё много чего такого содержится что можно здорово подтянуть на оптимизациях.
    Интересно, а какие компиляторы умеют нативно использовать AVX2?
     

  • 1.4, Влад (??), 09:33, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А еще у процесоров amd нету штрафа за использование AVX инстукций. у Intel производительность падает на 30%
     
     
  • 2.5, анонимус_потерял_свой_логин (?), 09:36, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Интел ещё и греется, как ракетный двигатель, когда AVX инструкции задействует, а АМД нет ;-)
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 09:47, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У интела avx512, амд эмулирует поддержку avx (2 блоками). Ну и simd в любом случае греются, по моему опыту с интелом больше simd греется только fpu.
     
     
  • 4.14, llolik (ok), 10:19, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > амд эмулирует поддержку avx (2 блоками)

    ЕМНИП Zen2 уже не эмулирует

     
     
  • 5.18, Анонимленьлогиниться (?), 11:16, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там просто нет avx512 от слова "вообще".
     
     
  • 6.30, llolik (ok), 12:54, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Там просто нет avx512 от слова "вообще".

    Так его ещё есть-то только в самых топовых интелах и широкого распространения оно ещё не получило. К тому же патч в контексте новости написан для AVX2.

     
  • 5.24, Аноним (24), 11:52, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, в Zen 2 добавили 256 битные регистры для AVX2.
     
  • 4.25, Аноним (24), 11:54, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >амд эмулирует поддержку avx (2 блоками)

    Только в Zen/Zen+ и только AVX2, который использует 256 битные регистры.

     
  • 2.6, mommy (?), 09:38, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пруфов как всегда не будет
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:43, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Boost частоты при прогреве AVX инструкциями не достигаются максимальные, но базовую частоту AMD держат гарантированно, в отличие от.
     

  • 1.7, evilman (?), 09:41, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    nftables set != ipset. Первый - встроенный в nftables механизм хеш-таблиц для хранения списков. Второй - самостоятельные модули для того же самого, но только для iptables.
     
     
  • 2.8, Аноним (11), 09:43, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Iptables ещё жив? Я был уверен его выкинули лет 10 назад из ядра.
     
     
  • 3.13, zurapa (ok), 10:14, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты с какой вселенной?
     
     
  • 4.17, Аноним (11), 11:07, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, в 4.9 вроде окончательно выкинули. Довольно давно, почти 5 лет.
     
     
  • 5.29, evilman (?), 12:42, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не выкинули. Модули все на месте, и кому надо, тот без проблем может использовать xtables. По-умолчанию многие дистрибутивы перешли на nftables-бэкэнд и iptables-фронтэнд, т.е. пользователь использует в юзерспейсе iptables-nft, которое транслируют команды iptables в правила nftables, которыми и оперирует ядро.
     

  • 1.19, Аноним (19), 11:23, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    а что будет замедленнено взамен?!
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:40, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52517
     

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