В ядре Linux 5.7 будут ускорены сложные сопоставления по спискам в NetFilter

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|3.21, A.Stahl (ok), 11:39, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Каждый ЛОРовец точно знает,
Что больше сотни процентов не бывает!
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|5.28, Аноним (28), 12:39, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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За упомянание этого числа и партбилет на стол положить можно, Миша!
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|2.27, Fracta1L (ok), 12:09, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> прирост производительности на 420%
Очевидно, они не курят, а закидываются спидами
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|2.31, анонимно (?), 12:55, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ассемблер они там курят.
Вообще, очень показательная история что в процах ещё много чего такого содержится что можно здорово подтянуть на оптимизациях.
Интересно, а какие компиляторы умеют нативно использовать AVX2?
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|1.4, Влад (??), 09:33, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А еще у процесоров amd нету штрафа за использование AVX инстукций. у Intel производительность падает на 30%
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|3.11, Аноним (11), 09:47, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У интела avx512, амд эмулирует поддержку avx (2 блоками). Ну и simd в любом случае греются, по моему опыту с интелом больше simd греется только fpu.
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|4.14, llolik (ok), 10:19, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> амд эмулирует поддержку avx (2 блоками)
ЕМНИП Zen2 уже не эмулирует
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|6.30, llolik (ok), 12:54, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Там просто нет avx512 от слова "вообще".
Так его ещё есть-то только в самых топовых интелах и широкого распространения оно ещё не получило. К тому же патч в контексте новости написан для AVX2.
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|4.25, Аноним (24), 11:54, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>амд эмулирует поддержку avx (2 блоками)
Только в Zen/Zen+ и только AVX2, который использует 256 битные регистры.
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|2.9, Аноним (9), 09:43, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Boost частоты при прогреве AVX инструкциями не достигаются максимальные, но базовую частоту AMD держат гарантированно, в отличие от.
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|1.7, evilman (?), 09:41, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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nftables set != ipset. Первый - встроенный в nftables механизм хеш-таблиц для хранения списков. Второй - самостоятельные модули для того же самого, но только для iptables.
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|2.8, Аноним (11), 09:43, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Iptables ещё жив? Я был уверен его выкинули лет 10 назад из ядра.
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|4.17, Аноним (11), 11:07, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, в 4.9 вроде окончательно выкинули. Довольно давно, почти 5 лет.
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|5.29, evilman (?), 12:42, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не выкинули. Модули все на месте, и кому надо, тот без проблем может использовать xtables. По-умолчанию многие дистрибутивы перешли на nftables-бэкэнд и iptables-фронтэнд, т.е. пользователь использует в юзерспейсе iptables-nft, которое транслируют команды iptables в правила nftables, которыми и оперирует ядро.
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