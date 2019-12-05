Выпуск пакетного фильтра nftables 0.9.3

3.8 , Аноним ( 8 ), 12:54, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – К нему в качестве фронтенда идет firewalld. firewall-cmd --add-service=https

Чем плохо?

4.10 , Аноним ( 10 ), 13:08, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – firewalld по-умолчанию является фронтендом к iptables, который в свою очередь в современных дистрибутивах обычно заменен на генератор правил для nft.

При этом часть важных вещей, типа ip forward, через штатный интерфейс firewalld вообще никак не решается, и предполагается что ты будешь использовать т.н. direct-правила. И я так и не понял, как там писать direct-правила для nft. Впрочем, пока что и не надо было.

5.12 , Аноним ( 12 ), 13:37, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А объясните дураку еще одну вещь. Если firewalld - фронтэнд к iptables/nftables - не суть важно в контексте вопроса, к чему именно, то почему, скажем, в свежеустановленном centos 8 нет ни iptables, ни nftables - их надо доустанавливать из реп. НО при этом есть firewalld, и он как-то работает! 6.15 , Аноним ( 10 ), 13:59, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я не изучал как именно это работает, но думаю он использует libxtables/libnftnl а не вызывает бинарники с параметрами.

7.17 , Аноним ( 12 ), 14:01, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Спасибо

5.24 , anon123 ( ? ), 15:21, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А глянуть в официальную документацию религия не позволяет?

https://firewalld.org/documentation/firewalld-structure+nftables.png

6.26 , Аноним ( 10 ), 15:28, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А я и заглянул. Вот сюда: https://firewalld.org/documentation/direct/options.html

Про добавление нативных правил для nft там ничего нет. Там только про iptables/ebtables А встроенных команд самого firewalld в некоторых случаях недостаточно.

4.21 , pin ( ?? ), 14:54, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я не могу представить ни себя и ни другого админа, который будет делать через firewalld роутинг, NAT, PBR, sets и т.п. Почитай возможности iproute2 и iptables и станет понятно, что firewalld это малая часть всего этого на языке кутлху. Чем плох firewall-cmd --add-service=https ? По сравнению с print "Hello, world!" ни чем.

5.23 , Аноним ( 10 ), 15:04, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну я делал роутер на firewalld и networkd. Просто потому что захотелось упороться, а не в продакшн. В принципе, это реально. Только неудобно жутко. Даже на susefirewall2 роутер получался проще и лучше.

5.25 , anon123 ( ? ), 15:22, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там есть rich rules, которые всё это вполне позволяют

6.27 , pin ( ?? ), 15:37, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Именно. Они там есть потому, что firewalld только бестолковая обертка.

3.32 , пох. ( ? ), 16:18, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > где-то уже был ньюс о гуях на расте/джаве/etc. вы отстали от жизни. cockpit и html5 наше всьо! > копирующих внешность винфаервола детально копировать внешность нельзя - слишком явно будет видно, что возможности винфайрвола скопировать не получится. хотя, помнится, в гоме уже научились высовывать под руку диалог с невнятным предупреждением, но это опять лишь имитация того, что умеет винфайрвол.