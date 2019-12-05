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Выпуск пакетного фильтра nftables 0.9.3

05.12.2019 11:56

Опубликован выпуск пакетного фильтра nftables 0.9.3, развивающегося в качестве замены iptables, ip6table, arptables и ebtables за счёт унификации интерфейсов фильтрации пакетов для IPv4, IPv6, ARP и сетевых мостов. В пакет nftables входят компоненты пакетного фильтра, работающие в пространстве пользователя, в то время как на уровне ядра работу обеспечивает подсистема nf_tables, входящая в состав ядра Linux начиная с выпуска 3.13. Необходимые для работы выпуска nftables 0.9.3 изменения включены в состав будущей ветки ядра Linux 5.5.

На уровне ядра предоставляется лишь общий интерфейс, не зависящий от конкретного протокола и предоставляющий базовые функции извлечения данных из пакетов, выполнения операций с данными и управления потоком. Непосредственно логика фильтрации и специфичные для протоколов обработчики компилируются в байткод в пространстве пользователя, после чего данный байткод загружается в ядро при помощи интерфейса Netlink и выполняется в специальной виртуальной машине, напоминающей BPF (Berkeley Packet Filters). Подобный подход позволяет значительно сократить размер кода фильтрации, работающего на уровне ядра и вынести все функции разбора правил и логики работы с протоколами в пространство пользователя.

Основные новшества:

  • Поддержка сопоставления пакетов по времени. Можно определить как диапазоны времени и дат, в которых будет срабатывать правило, так и настроить срабатывание в отдельные дни недели. Также добавлена новая опция "-T" для вывода эпохального времени в секундах. 
    
     meta time \"2019-12-24 16:00\" - \"2020-01-02 7:00\"
     meta hour \"17:00\" - \"19:00\"
     meta day \"Fri\"
  • Поддержка восстановления и сохранения меток SELinux (secmark). 
    
     ct secmark set meta secmark
     meta secmark set ct secmark
  • Поддержка map-списков synproxy, позволяющих определять более одного правила на бэкенд. 
    
    table ip foo {
            synproxy https-synproxy {
                    mss 1460
                    wscale 7
                    timestamp sack-perm
            }

            synproxy other-synproxy {
                    mss 1460
                    wscale 5
            }

            chain pre {
                    type filter hook prerouting priority raw; policy accept;
                    tcp dport 8888 tcp flags syn notrack
            }

            chain bar {
                    type filter hook forward priority filter; policy accept;
                    ct state invalid,untracked synproxy name ip saddr map { 192.168.1.0/24 : "https-synproxy", 192.168.2.0/24 : "other-synproxy" }
            }
     }
  • Возможность динамического удаления элементов set-наборов из правил обработки пакетов. 
    
     nft add rule ... delete @set5 { ip6 saddr . ip6 daddr }
  • Поддержка сопоставления VLAN по идентификатору и протоколу, определённых в метаданных интерфейса сетевого моста; 
    
        meta ibrpvid 100
        meta ibrvproto vlan
  • Опция "-t" ("--terse") для исключения элементов set-наборов при отображении правил. При выполнении "nft -t list ruleset" будет выведено: 
    
    table ip x {
        set y {
                type ipv4_addr
        }
    }
    А при "nft list ruleset" 
    
    table ip x {
        set y {
                type ipv4_addr
                elements = { 192.168.10.2, 192.168.20.1,
                             192.168.4.4, 192.168.2.34 }
        }
    }
  • Возможность указания более одного устройства в цепочках netdev (работает только с ядром 5.5) для объединения типовых правил фильтрации. 
    
     add table netdev x
     add chain netdev x y { \
        type filter hook ingress devices = { eth0, eth1 } priority 0;
     }
  • Возможность добавления описаний типов данных. 
    
    # nft describe ipv4_addr
    datatype ipv4_addr (IPv4 address) (basetype integer), 32 bits
  • Возможность сборки CLI-интерфейса с библиотекой linenoise вместо libreadline. 
    
     ./configure --with-cli=linenoise


  1. Главная ссылка к новости (https://marc.info/?l=linux-net...)
  2. OpenNews: Выпуск пакетного фильтра nftables 0.9.2
  3. OpenNews: Выпуск пакетного фильтра nftables 0.9.1
  4. OpenNews: Первый пригодный для пользователей релиз пакетного фильтра Nftables
  5. OpenNews: Разработчики Netfilter официально объявили инструментарий iptables устаревшим
  6. OpenNews: В состав ядра 4.18 одобрено включение нового пакетного фильтра bpfilter
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nftables, firewall
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  • 1.1, pin (??), 12:20, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Богомерзкий json. Можно погибнуть в этом нагромождении скобочек, запятых и форматирования, разгребая уровни вложения.  
     
     
  • 2.2, Moomintroll (ok), 12:32, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Богомерзкий json.

    Это не JSON - не хватает двоеточий между параметром и значением и кавычек для строковых литералов. И массивы странные.

     
     
  • 3.5, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:48, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Богомерзкий json.
    > Это не JSON - не

    Богомерзкий n-ginx?

     
     
  • 4.19, Аноним (19), 14:13, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бо-й nginx.
     
  • 2.3, крокодил мимо.. (?), 12:36, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> Богомерзкий json.

    зато сразу понятна как целевая аудитория, так и стремление исключить любые ручные правки конфига.. где-то уже был ньюс о гуях на расте/джаве/etc. для этого поделия, копирующих внешность винфаервола? нет? - значит будет..

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 12:54, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    К нему в качестве фронтенда идет firewalld.

    firewall-cmd --add-service=https
    Чем плохо?

     
     
  • 4.10, Аноним (10), 13:08, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    firewalld по-умолчанию является фронтендом к iptables, который в свою очередь в современных дистрибутивах обычно заменен на генератор правил для nft.
    При этом часть важных вещей, типа ip forward, через штатный интерфейс firewalld вообще никак не решается, и предполагается что ты будешь использовать т.н. direct-правила. И я так и не понял, как там писать direct-правила для nft. Впрочем, пока что и не надо было.
     
     
  • 5.12, Аноним (12), 13:37, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А объясните дураку еще одну вещь.

    Если firewalld - фронтэнд к iptables/nftables - не суть важно в контексте вопроса, к чему именно, то почему, скажем, в свежеустановленном centos 8 нет ни iptables, ни nftables - их надо доустанавливать из реп. НО при этом есть firewalld, и он как-то работает!

     
     
  • 6.15, Аноним (10), 13:59, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я не изучал как именно это работает, но думаю он использует libxtables/libnftnl а не вызывает бинарники с параметрами.
     
     
  • 7.17, Аноним (12), 14:01, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо
     
  • 5.24, anon123 (?), 15:21, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А глянуть в официальную документацию религия не позволяет?
    https://firewalld.org/documentation/firewalld-structure+nftables.png
     
     
  • 6.26, Аноним (10), 15:28, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я и заглянул. Вот сюда: https://firewalld.org/documentation/direct/options.html
    Про добавление нативных правил для nft там ничего нет. Там только про iptables/ebtables А встроенных команд самого firewalld в некоторых случаях недостаточно.
     
  • 4.21, pin (??), 14:54, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не могу представить ни себя и ни другого админа, который будет делать через firewalld роутинг, NAT, PBR, sets и т.п. Почитай возможности iproute2 и iptables и станет понятно, что firewalld это малая часть всего этого на языке кутлху.

    Чем плох firewall-cmd --add-service=https ? По сравнению с print "Hello, world!" ни чем.

     
     
  • 5.23, Аноним (10), 15:04, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я делал роутер на firewalld и networkd. Просто потому что захотелось упороться, а не в продакшн. В принципе, это реально. Только неудобно жутко. Даже на susefirewall2 роутер получался проще и лучше.
     
  • 5.25, anon123 (?), 15:22, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там есть rich rules, которые всё это вполне позволяют
     
     
  • 6.27, pin (??), 15:37, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно. Они там есть потому, что firewalld только бестолковая обертка.  
     
  • 3.32, пох. (?), 16:18, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > где-то уже был ньюс о гуях на расте/джаве/etc.

    вы отстали от жизни. cockpit и html5 наше всьо!

    > копирующих внешность винфаервола

    детально копировать внешность нельзя - слишком явно будет видно, что возможности винфайрвола  скопировать не получится.

    хотя, помнится, в гоме уже научились высовывать под руку диалог с невнятным предупреждением, но это опять лишь имитация того, что умеет винфайрвол.

     

  • 1.4, Аноним (-), 12:44, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Оно, конечно, может быть и удобнее, но конфиг iptables читается куда легче. А это какой-то комшар.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:00, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вы пишите для него правила в стиле iptables, раз вам так читабельнее.
    nft add rule filter input iifname eth0 .........
    nft add rule filter input iifname eth0 .........
    nft add rule filter input iifname eth0 .........
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 14:55, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    жесть какая
     
  • 3.28, пох. (?), 15:55, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы, похоже, очередной вчерародившийся, "все старье нинужна,ниниужна!"

    если это г-но, что вы тут родили, кажется вам похожим на iptables, да еще когда речь явно идет об удобочитаемости его правил...

     

  • 1.6, Аноним (8), 12:48, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Документация к нему есть?
    Не "записки на манжетах" в виде десятка разрозненных wiki-страниц с неактуальными данными, а вменяемое что-то?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:54, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Документацию у авторов отобрали санитары
     
  • 2.9, Аноним (10), 12:59, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    man 8 nft недостаточно хорош?
     
  • 2.29, пох. (?), 15:58, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    конечно нет, и не будет никогда, повторять подвиг автора lartc, которому ни одна с-ка из альтернативно-одаренных разработчиков не попыталась помочь, зато весело вопили "все не так и ты вообще ничего не понимаешь" - дураков уже двадцать лет не находится.

    Вот тебе ман, да, с сваленным в кучу миллионом команд и параметров, наслаждайся чтением (лучше - зазубри  наизусть, как положено каждому примерному (запрещенное слово), любителю обмазываться свежайшим).

    Интересно - iptables сначала сломают окончательно, потом удалят из ядра, или наоборот?

     

  • 1.11, Аноним (11), 13:14, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Годнота, раньше на iptables-ах пользовался ferm, на фряхе пф-ом. Перешел на nftables без проблем
     
  • 1.13, Аноним (16), 13:52, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Возможность сборки CLI-интерфейса с библиотекой linenoise вместо libreadline.

    Они хотят nftables и бздунам пропихнуть?

     
     
  • 2.14, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 13:58, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Возможность сборки CLI-интерфейса с библиотекой linenoise вместо libreadline.
    > Они хотят nftables и бздунам пропихнуть?

    "Базовую систему" (нет, не б3дунов, а винукс Фо.) избавляют от GPLv3 зависимостей.

    Микрософт сказал, что GPLv2== можно, а GPLv3+....  ....ещё не сказал -- нельзя.

     
     
  • 3.18, Аноним (16), 14:05, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что так-то, Микрософт же тепереча стал борцом с патентами, участник OIN ? В GPLv3 главное отличие - отношение к патентам.
     

  • 1.20, Иваня (?), 14:31, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Классный инструмент, спасиб
     
  • 1.30, Николашка (?), 16:04, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помер "Линукс"!
     
     
  • 2.31, пох. (?), 16:13, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    скорее, "сделался вечноживой". Но в целом, да, тот линукс - давным-давно мертв.

    А тут - "новый стандарт", под мудрым руководством ibm.

     

  • 1.33, Аноним (-), 17:15, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на него можно перетащить правила iptables не снимая свитера (вроде был какой то конвертер, но насколько он точный?)? И есть ли смысл, или сабж пока шибко сырой?
     
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