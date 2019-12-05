Выпуск пакетного фильтра nftables 0.9.3

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|1.1, pin (??), 12:20, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Богомерзкий json. Можно погибнуть в этом нагромождении скобочек, запятых и форматирования, разгребая уровни вложения.
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|2.2, Moomintroll (ok), 12:32, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Богомерзкий json.
Это не JSON - не хватает двоеточий между параметром и значением и кавычек для строковых литералов. И массивы странные.
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|2.3, крокодил мимо.. (?), 12:36, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Богомерзкий json.
зато сразу понятна как целевая аудитория, так и стремление исключить любые ручные правки конфига.. где-то уже был ньюс о гуях на расте/джаве/etc. для этого поделия, копирующих внешность винфаервола? нет? - значит будет..
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|3.8, Аноним (8), 12:54, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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К нему в качестве фронтенда идет firewalld.
firewall-cmd --add-service=https
Чем плохо?
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|4.10, Аноним (10), 13:08, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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firewalld по-умолчанию является фронтендом к iptables, который в свою очередь в современных дистрибутивах обычно заменен на генератор правил для nft.
При этом часть важных вещей, типа ip forward, через штатный интерфейс firewalld вообще никак не решается, и предполагается что ты будешь использовать т.н. direct-правила. И я так и не понял, как там писать direct-правила для nft. Впрочем, пока что и не надо было.
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|5.12, Аноним (12), 13:37, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А объясните дураку еще одну вещь.
Если firewalld - фронтэнд к iptables/nftables - не суть важно в контексте вопроса, к чему именно, то почему, скажем, в свежеустановленном centos 8 нет ни iptables, ни nftables - их надо доустанавливать из реп. НО при этом есть firewalld, и он как-то работает!
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|6.15, Аноним (10), 13:59, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я не изучал как именно это работает, но думаю он использует libxtables/libnftnl а не вызывает бинарники с параметрами.
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|4.21, pin (??), 14:54, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не могу представить ни себя и ни другого админа, который будет делать через firewalld роутинг, NAT, PBR, sets и т.п. Почитай возможности iproute2 и iptables и станет понятно, что firewalld это малая часть всего этого на языке кутлху.
Чем плох firewall-cmd --add-service=https ? По сравнению с print "Hello, world!" ни чем.
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|5.23, Аноним (10), 15:04, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну я делал роутер на firewalld и networkd. Просто потому что захотелось упороться, а не в продакшн. В принципе, это реально. Только неудобно жутко. Даже на susefirewall2 роутер получался проще и лучше.
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|6.27, pin (??), 15:37, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно. Они там есть потому, что firewalld только бестолковая обертка.
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|3.32, пох. (?), 16:18, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> где-то уже был ньюс о гуях на расте/джаве/etc.
вы отстали от жизни. cockpit и html5 наше всьо!
> копирующих внешность винфаервола
детально копировать внешность нельзя - слишком явно будет видно, что возможности винфайрвола скопировать не получится.
хотя, помнится, в гоме уже научились высовывать под руку диалог с невнятным предупреждением, но это опять лишь имитация того, что умеет винфайрвол.
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|1.4, Аноним (-), 12:44, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Оно, конечно, может быть и удобнее, но конфиг iptables читается куда легче. А это какой-то комшар.
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|2.16, Аноним (16), 14:00, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А вы пишите для него правила в стиле iptables, раз вам так читабельнее.
nft add rule filter input iifname eth0 .........
nft add rule filter input iifname eth0 .........
nft add rule filter input iifname eth0 .........
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|3.28, пох. (?), 15:55, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вы, похоже, очередной вчерародившийся, "все старье нинужна,ниниужна!"
если это г-но, что вы тут родили, кажется вам похожим на iptables, да еще когда речь явно идет об удобочитаемости его правил...
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|1.6, Аноним (8), 12:48, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Документация к нему есть?
Не "записки на манжетах" в виде десятка разрозненных wiki-страниц с неактуальными данными, а вменяемое что-то?
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|2.29, пох. (?), 15:58, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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конечно нет, и не будет никогда, повторять подвиг автора lartc, которому ни одна с-ка из альтернативно-одаренных разработчиков не попыталась помочь, зато весело вопили "все не так и ты вообще ничего не понимаешь" - дураков уже двадцать лет не находится.
Вот тебе ман, да, с сваленным в кучу миллионом команд и параметров, наслаждайся чтением (лучше - зазубри наизусть, как положено каждому примерному (запрещенное слово), любителю обмазываться свежайшим).
Интересно - iptables сначала сломают окончательно, потом удалят из ядра, или наоборот?
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|1.11, Аноним (11), 13:14, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Годнота, раньше на iptables-ах пользовался ferm, на фряхе пф-ом. Перешел на nftables без проблем
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|1.13, Аноним (16), 13:52, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Возможность сборки CLI-интерфейса с библиотекой linenoise вместо libreadline.
Они хотят nftables и бздунам пропихнуть?
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|2.14, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 13:58, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Возможность сборки CLI-интерфейса с библиотекой linenoise вместо libreadline.
> Они хотят nftables и бздунам пропихнуть?
"Базовую систему" (нет, не б3дунов, а винукс Фо.) избавляют от GPLv3 зависимостей.
Микрософт сказал, что GPLv2== можно, а GPLv3+.... ....ещё не сказал -- нельзя.
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|3.18, Аноним (16), 14:05, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что так-то, Микрософт же тепереча стал борцом с патентами, участник OIN ? В GPLv3 главное отличие - отношение к патентам.
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|2.31, пох. (?), 16:13, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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скорее, "сделался вечноживой". Но в целом, да, тот линукс - давным-давно мертв.
А тут - "новый стандарт", под мудрым руководством ibm.
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|1.33, Аноним (-), 17:15, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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на него можно перетащить правила iptables не снимая свитера (вроде был какой то конвертер, но насколько он точный?)? И есть ли смысл, или сабж пока шибко сырой?
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