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Уязвимости в библиотеке libxml2, потенциально приводящие к выполнению кода

19.06.2025 12:00

В библиотеке Libxml2, разрабатываемой проектом GNOME и применяемой для разбора содержимого в формате XML, выявлено 5 уязвимостей, две из которых потенциально могут привести к выполнению кода при обработке специально оформленных внешних данных. Библиотека Libxml2 широко распространена в открытых проектах и, например, используется как зависимость в более чем 800 пакетах из состава Ubuntu.

Первая уязвимость (CVE-2025-6170) вызвана переполнением буфера в реализации интерактивной оболочки xmllint, применяемой для разбора XML-файлов. Переполнение возникает при обработке очень длинных аргументов команд из-за отсутствия корректной проверки размера входных данных перед копированием данных функцией strcpy(). Для эксплуатации уязвимости атакующий должен иметь возможность влиять на команды, передаваемые в утилиту xmllint. Патч для устранения уязвимости пока недоступен.

Вторая уязвимость (CVE-2025-6021) присутствует в реализации функции xmlBuildQName() и приводит к записи данных за пределы буфера из-за целочисленного переполнения при вычислении размера буфера на основе префикса и локального имени. Для эксплуатации уязвимости атакующий должен добиться подстановки своих данных в передаваемые в функцию xmlBuildQName() аргументы prefix и ncname. Для устранения уязвимости подготовлен патч. Исправление включено в состав выпуска libxml2 2.14.4. Проверить состояние новой версии пакета или подготовки исправления в дистрибутивах можно на следующих страницах (если страница недоступна, значит разработчики дистрибутива ещё не приступили к рассмотрению проблемы): Debian, Ubuntu, Fedora, SUSE/openSUSE, RHEL, Gentoo и Arch (1, 2).

Остальные три проблемы приводят к аварийному завершению из-за обращения к уже освобождённой области памяти в функции xmlSchematronGetNode (CVE-2025-49794), разыменования нулевого указателя в функции xmlXPathCompiledEval (CVE-2025-49795) и неправильной обработки типов (Type Confusion) в функции xmlSchematronFormatReport (CVE-2025-49796). Для устранения данных уязвимостей рассматривается возможность удаления из libxml2 поддержки языка разметки Schematron.

Дополнительно отмечается наличие трёх неисправленных уязвимостей в библиотеке libxslt, оставшейся без активного сопровождающего. Информация по данным проблемам пока не раскрывается и запланирована к публикации 9 июля, 13 июля и 6 августа. Неисправленные и публично не обнародованные уязвимости также отмечаются в связанных с GNOME проектах gvfs, libgxps, gdm, glib, GIMP и libsoup.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в библиотеке Libxml2
  3. OpenNews: Уязвимости в библиотеке Expat, приводящие к выполнению кода при обработке XML-данных
  4. OpenNews: 11% актуальных образов в репозиториях Docker содержат опасные уязвимости
  5. OpenNews: Уязвимость в OpenOffice, позволяющая выполнить код при открытии файла
  6. OpenNews: Уязвимость в Musl, эксплуатируемая при перекодировании текста в кодировке EUC-KR
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63431-libxml
Ключевые слова: libxml
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:34, 19/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора переписать на Си, но чтоб без багов.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:36, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >"на Си, но чтоб без багов. "

    Ну, вы поняли.

     
  • 2.3, Аноним (3), 13:38, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Пора полностью отказаться от си. И он XML тоже. Нах он нужен. Для хранения одного байта информации пихаем килобайти лишней информации
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 13:42, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну тогда уж откажитесь и от HTML.
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:45, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так xml так себе, но чем ты заменишь xslt?
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 13:59, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чем угодно. Xslt неоправданно сложный. Императивный код на любом яп, написанный в лоб, будет раз в 100 понятнее. Плюс, xslt абсолютно никакой для трансформации в режиме потока, потому что весь документ грузится в виде dom целиком. Это значит, что сто-метровый хмл будет занимать 500 метров оперативки, если не больше.
     
  • 4.38, Аноним (-), 15:54, 19/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 3.31, Аноним (31), 15:05, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Слова недалёкого человека. XML нужнее всех остальных форматов, ибо остальные куда уже специализированнее, а XML самый универсальный. Это не только формат для хранения и передачи данных, но ещё и команд с данными не только для выполнения команды, но ещё и для разбора что это за команда, так можно реализовать единую точку входа для всех команд, а не тонну эндпоинтов, как для REST. Хранить очень сложную структуру данных тот-же JSON не может, попробую всю страницу сайта передать в JSON (не только для заполнения формочек, а саму страницу) - не выйдет, теоретически конечно можешь, но об ручной разбор типов и экранирование - пальцы в кровь сотрёшь, и итоговый размер файла может даже и выйдет больше чем у XML.
     
     
  • 4.42, Аноним (42), 17:05, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > об ручной разбор типов и экранирование - пальцы в кровь сотрёшь

    JSON.stringify/parse()?

     
  • 4.46, Аноним (46), 19:01, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может все же лучше переделать этот огород, чтобы не требовались "очень сложные структуры данных"?
     
  • 2.4, Аноним (6), 13:41, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На C++ с умными указателями.
     
     
  • 3.11, Аноним (-), 13:58, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дурной тон писать ядро, системные утилиты и библиотеки на Си плюс-плюс. Истинная системщина - только чистый Си.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 14:05, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Дурной тон писать ядро, системные утилиты и библиотеки на Си плюс-плюс. Истинная  системщина - только чистый Си.

    Критерии истинности в студию.

    Мне казалось что системщина - это надежный код, который без ошибок работает годами.
    И его раньше писали на ассемблере.

    А СИшка порождает дырявый овнокод, на пеньке последние 3 новости как раз про это убожество, которое придумали для тех, кто не осилил ассемблер.
    Типа ПХП из 70х.


     
     
  • 5.29, Аноним (29), 14:47, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Дурной тон писать ядро, системные утилиты и библиотеки на Си плюс-плюс. Истинная  системщина - только чистый Си.
    > Критерии истинности в студию.
    > Мне казалось что системщина - это надежный код, который без ошибок работает
    > годами.
    > И его раньше писали на ассемблере.
    > А СИшка порождает дырявый овнокод, на пеньке последние 3 новости как раз
    > про это убожество, которое придумали для тех, кто не осилил ассемблер.
    > Типа ПХП из 70х.
     
  • 5.43, Аноним (-), 17:56, 19/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.47, Аноним (47), 19:16, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И его раньше писали на ассемблере.

    В ассемблере хотя бы нет UB.
    Но, конечно, сейчас на ассемблере писать не вариант.

     
  • 3.18, Аноним (13), 14:09, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > На C++ с умными указателями.

    Но смогут ли СИшники осилить умные указатели?
    Они же умные! (Указатели)

    А СИшники до сих пор не могут делать зануление объекта, когда он уже не нужен((

     

  • 1.5, Аноним (-), 13:41, 19/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 5 уязвимостей, две из которых потенциально могут привести к выполнению кода
    > используется как зависимость в более чем 800 пакетах из состава Ubuntu.

    Ахахахаха!
    Вот она сила СИстемных языков программирования!

    >  Переполнение возникает при обработке очень длинных аргументов команд из-за отсутствия корректной проверки размера входных данных перед копированием данных функцией strcpy().

    strcpy - "вам не нужны нормальные строки"!

    > записи данных за пределы буфера из-за целочисленного переполнения при вычислении размера буфера

    Классика, одобряю!

    > обращения к уже освобождённой области памяти ..., разыменования нулевого указателя... и неправильной обработки типов

    А ведь эти проблемы можно было предотвратить, используя нормальные современные ЯП, а не устраревший кусок kalа из прошлого тысячелетия!

     
  • 1.7, Аноним (-), 13:45, 19/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Сегодня прям какой-то День Унижения Дыpяшeчников.
    Что случилось? В каком-то популярном анализаторе вышла обнова и кто-то решил прогнать весь сишный хлам по 100500му кругу?

    Да и сами уязвимости прям сишное булщит бинго:
    переполнением буфера
    целочисленное переполнение + запись за пределы буфера,
    use-after-free,
    null dereference

    Ну что, как это овнокод оправдывать будете?
    Опять раст виноват?

     
     
  • 2.9, Аноним (6), 13:52, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Только в твоём воображении.
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:08, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Ну что, как это овнокод оправдывать будете? Опять раст виноват?

    На Расте ничего не написано, потому и багов нет, лол. И от целочисленного переполнения он тебя не спас бы. Он вообще не дает никаких гарантий! Синтаксис вырвиглазный! Неподдерживаемое! Абр! Абр-валг!!!

     
     
  • 3.22, Аноним (13), 14:18, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ты забыл еще пройтись по личностям и внешности раст программеров




    "Все эти с цветными волосами!
    Да еще радужные! А вы слышали про Asahi?
    И вообще для СИшника качество кода не главное!
    Главное в трусы заглянуть, вдруг скрепа разгибаться начнет"


    Это существенная не доработка, ты лишен кошка-жена на неделю!

     

  • 1.10, Аноним (-), 13:55, 19/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Сегодня жаркий денек.
    Спецвыпуск "Сишный овнокод и его фиксы"



    +    int lenn, lenp;
    +    size_t lenn, lenp;
    ...
    +    if ((ncname == NULL) || (len < 0)) return(NULL);



    Тут даже комментировать нечего.

    parser.c



    -  if (newSize) {
    +  if (newSize < 0) {
         xmlFatalErr(ctxt, XML_ERR_NAME_TOO_LONG, "VersionNum");
    }
    tmp = xmlRealloc(buf, newSize);


    Ну кто же мог подумать что size для реалока может быть отрицательным!
    Хотя... это даже логично что не может...
    А какой гений решил использовать signed переменную для newSize?
    И в каком это убогом недоязычке идет неявный каст signed в unsigned size_t в realloc? Не сишечка ли это часом?

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:09, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо было использовать ИИ ассистента.
     
  • 2.23, Аноним (23), 14:23, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так дело всё же в языке или в гении, который код писал!
     
     
  • 3.24, Аноним (23), 14:24, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *?
     
  • 3.26, Аноним (-), 14:38, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Так дело всё же в языке или в гении, который код писал!

    То что убогий жигулятор при аварии убивает и пешехода и часто водилу (подушки? нет не слышал) это виноват водила?
    Или то что эта древность проектировалась тяп ляп?

    Так же и с дыряшкой.
    Язык просто неявно кастит, быдлокодер не проверяет.

    Если сам автор ЯП писал "комитет сделал язык на котором невозможно писать", то наверное он знал о чем говорил.

     
     
  • 4.44, Аноним (44), 18:00, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю насколько удачный ваш пример. Кто виноват и что виновато, нужно смотреть по ситуации и не факт, что убогий жигулятор виноват, зависит от того, как им управляли и что творилось на дороге. Виноватыми могут быть и водила, и пешеход.
     
     
  • 5.48, Аноним (47), 19:18, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но что ведро с гайками повышает аварийность, спорить ведь не будете? Или его просто правильно водить надо?
     
  • 2.36, Аноним (1), 15:43, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А какой гений решил использовать signed переменную для newSize?

    Дак ведь даже тут в комментах к другой новости один фанат раста решил продемонстрировать какой он крутой и... сделал точно так же. Так что сишники тут не причем, растаманы делают так же, когда берут в руки Си.

     

  • 1.14, Аноним (19), 14:08, 19/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А вот писали бы они с помощью ИИ такой фигни бы не было.
     
     
  • 2.20, Аноним (13), 14:13, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вот писали бы они с помощью ИИ такой фигни бы не было.

    А ИИ на чем обучали?
    На ЩитХабе и таких же кодах?
    Ой, так он будет точно так же овнокодить и делать такие же ошибки.
    Потому что shit in -> shit out


     
     
  • 3.27, Аноним (19), 14:45, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проверку длинны ИИ сделать в состоянии в отличии от коженных мешков.
     
     
  • 4.30, Аноним (-), 15:03, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проверку длинны ИИ сделать в состоянии в отличии от коженных мешков.

    Потому что он хоть и Искусственный, но Интеллект!

    А для писания на СИшке мозг вообще не нужен.
    Не сходятся типы? Кастуй к void*
    Целочисленная функция должна возвращать ошибку? Пусть просто станет signed возвращает -1. Result<Value, Error> это что-то на смузихлебском.
    Enum_Crocodile пытаются сравнивать с Enum_Bombardilo? Пофиг, под капотом все равно int.

     
  • 2.33, нах. (?), 15:39, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конечно не было бы - когда код xml-парсера не компилится или не парсит xml - никаких проблем он и не создаст.

     

  • 1.17, Аноним (-), 14:09, 19/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Для устранения данных уязвимостей рассматривается возможность
    > удаления из libxml2 поддержки языка разметки Schematron.

    Да вообще libxml2 нужно отовюсюду выкинуть и заменить на что-то нормальное.
    Напр. на quick-xml или xml-rs.

    Иначе ситуация "более чем 800 пакетов из состава Ubuntu" оказались дырявы будет повторяться раз за разом.

     
     
  • 2.34, нах. (?), 15:42, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да вообще libxml2 нужно отовюсюду выкинуть и заменить на что-то нормальное.

    приступай.

    Только - нормальное, а не подделку реализующую 1/100 от оригинала. (поддержку нахрен никому ненужного язычка шк070трон можешь выкинуть)

    Как напишешь такую - приходи.

    А пока это референсный парсер xml, и ничего на замену нет и не предвидится. Ну кроме попыток парсить xml грепом, обреченных на весьма специфичный успех.


     
     
  • 3.41, Аноним (-), 16:56, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только - нормальное,

    Типа того что сейчас))?

    > а не подделку реализующую 1/100 от оригинала.

    Если 95% юзеров этого достаточно, то можно и одну сотую.
    А потом слушать нытье и добавлять именно то что нужно, а не "у нас тут для i286 есть костыли, их обязательно нужно перенести!!11"

     

  • 1.21, Аноним (21), 14:16, 19/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    последнее время много криков, переписать на rust, срочно переписать!

    но при этом все продолжают пережевывать это сишное #### булшит

    когда от возмущения перейдете к делу?

    зы. я девочка дизайнер, ко мне вопросов нет! но вот вы, вы же большинство программисты, так? чего ждете?

     
     
  • 2.25, Аноним (13), 14:24, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > последнее время много криков, переписать на rust, срочно переписать!

    Ага

    > но при этом все продолжают пережевывать это сишное #### булшит

    С чего ты взял?

    > когда от возмущения перейдете к делу?

    Сколько было воплей и подгорания оп от таких новостей:
    - В Ubuntu 25.10 решено задействовать аналог sudo, написанный на Rust
    - Для FreeBSD развивают опциональную поддержку компонентов базовой системы на Rust
    - Разработчики GRUB2 рассматривают возможность использования языка Rust
    - Браузер Chrome переведён на шрифтовой движок Skrifa, написанный на Rust
    - Для ядра Linux 6.15 предложен начальный код драйвера Nova, написанный на

    на минуточку Хром это 2+ миллиарда пользоватлей, про ядро вообще молчу

    > зы. я девочка дизайнер, ко мне вопросов нет!

    а можно вопрос не по теме?
    Сиськи не покажешь)?

    > но вот вы, вы же большинство программисты, так? чего ждете?

    Мы работаем в поте лица.
    Но объективно: овнокода много, диды копротивляются.
    Вон недавно вахтера выкинули из мейнтенеров за намерненное непринятие измененией на расте.


     
  • 2.28, Аноним (19), 14:46, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust давно устарел сейчас все на ИИ.
     

  • 1.32, Аноним (32), 15:19, 19/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Libxml2 одна из главных либ. Весь дистриб пересобирать нужно при её изменении. Вдруг что отвалится.
     
     
  • 2.37, Аноним (-), 15:49, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Libxml2 одна из главных либ.

    Поздравляю!
    Одна из главных либ - кусок дырявого крэпа))
    Но менять это разумеется низя, вдруг что-то отвалится!

     

  • 1.35, Аноним (35), 15:43, 19/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > разрабатываемой проектом GNOME

    Это и есть самая большая уязвимость.

     
     
  • 2.45, Аноним (45), 18:15, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    все что начинается на букву Г и есть Г :)
     
     
  • 3.49, Аноним (47), 19:20, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на букву C… ну да, C и есть.
     

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