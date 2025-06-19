Уязвимости в библиотеке libxml2, потенциально приводящие к выполнению кода

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|2.3, Аноним (3), 13:38, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Пора полностью отказаться от си. И он XML тоже. Нах он нужен. Для хранения одного байта информации пихаем килобайти лишней информации
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|4.12, Аноним (12), 13:59, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чем угодно. Xslt неоправданно сложный. Императивный код на любом яп, написанный в лоб, будет раз в 100 понятнее. Плюс, xslt абсолютно никакой для трансформации в режиме потока, потому что весь документ грузится в виде dom целиком. Это значит, что сто-метровый хмл будет занимать 500 метров оперативки, если не больше.
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|3.31, Аноним (31), 15:05, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Слова недалёкого человека. XML нужнее всех остальных форматов, ибо остальные куда уже специализированнее, а XML самый универсальный. Это не только формат для хранения и передачи данных, но ещё и команд с данными не только для выполнения команды, но ещё и для разбора что это за команда, так можно реализовать единую точку входа для всех команд, а не тонну эндпоинтов, как для REST. Хранить очень сложную структуру данных тот-же JSON не может, попробую всю страницу сайта передать в JSON (не только для заполнения формочек, а саму страницу) - не выйдет, теоретически конечно можешь, но об ручной разбор типов и экранирование - пальцы в кровь сотрёшь, и итоговый размер файла может даже и выйдет больше чем у XML.
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|4.42, Аноним (42), 17:05, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> об ручной разбор типов и экранирование - пальцы в кровь сотрёшь
JSON.stringify/parse()?
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|4.46, Аноним (46), 19:01, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А может все же лучше переделать этот огород, чтобы не требовались "очень сложные структуры данных"?
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|3.11, Аноним (-), 13:58, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дурной тон писать ядро, системные утилиты и библиотеки на Си плюс-плюс. Истинная системщина - только чистый Си.
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|4.13, Аноним (13), 14:05, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Дурной тон писать ядро, системные утилиты и библиотеки на Си плюс-плюс. Истинная системщина - только чистый Си.
Критерии истинности в студию.
Мне казалось что системщина - это надежный код, который без ошибок работает годами.
И его раньше писали на ассемблере.
А СИшка порождает дырявый овнокод, на пеньке последние 3 новости как раз про это убожество, которое придумали для тех, кто не осилил ассемблер.
Типа ПХП из 70х.
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|5.29, Аноним (29), 14:47, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Дурной тон писать ядро, системные утилиты и библиотеки на Си плюс-плюс. Истинная системщина - только чистый Си.
> Критерии истинности в студию.
> Мне казалось что системщина - это надежный код, который без ошибок работает
> годами.
> И его раньше писали на ассемблере.
> А СИшка порождает дырявый овнокод, на пеньке последние 3 новости как раз
> про это убожество, которое придумали для тех, кто не осилил ассемблер.
> Типа ПХП из 70х.
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|5.47, Аноним (47), 19:16, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И его раньше писали на ассемблере.
В ассемблере хотя бы нет UB.
Но, конечно, сейчас на ассемблере писать не вариант.
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|3.18, Аноним (13), 14:09, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> На C++ с умными указателями.
Но смогут ли СИшники осилить умные указатели?
Они же умные! (Указатели)
А СИшники до сих пор не могут делать зануление объекта, когда он уже не нужен((
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|1.5, Аноним (-), 13:41, 19/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> 5 уязвимостей, две из которых потенциально могут привести к выполнению кода
> используется как зависимость в более чем 800 пакетах из состава Ubuntu.
Ахахахаха!
Вот она сила СИстемных языков программирования!
> Переполнение возникает при обработке очень длинных аргументов команд из-за отсутствия корректной проверки размера входных данных перед копированием данных функцией strcpy().
strcpy - "вам не нужны нормальные строки"!
> записи данных за пределы буфера из-за целочисленного переполнения при вычислении размера буфера
Классика, одобряю!
> обращения к уже освобождённой области памяти ..., разыменования нулевого указателя... и неправильной обработки типов
А ведь эти проблемы можно было предотвратить, используя нормальные современные ЯП, а не устраревший кусок kalа из прошлого тысячелетия!
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|1.7, Аноним (-), 13:45, 19/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Сегодня прям какой-то День Унижения Дыpяшeчников.
Что случилось? В каком-то популярном анализаторе вышла обнова и кто-то решил прогнать весь сишный хлам по 100500му кругу?
Да и сами уязвимости прям сишное булщит бинго:
переполнением буфера
целочисленное переполнение + запись за пределы буфера,
use-after-free,
null dereference
Ну что, как это овнокод оправдывать будете?
Опять раст виноват?
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|2.16, Аноним (16), 14:08, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Ну что, как это овнокод оправдывать будете? Опять раст виноват?
На Расте ничего не написано, потому и багов нет, лол. И от целочисленного переполнения он тебя не спас бы. Он вообще не дает никаких гарантий! Синтаксис вырвиглазный! Неподдерживаемое! Абр! Абр-валг!!!
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|3.22, Аноним (13), 14:18, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ты забыл еще пройтись по личностям и внешности раст программеров
"Все эти с цветными волосами!
Да еще радужные! А вы слышали про Asahi?
И вообще для СИшника качество кода не главное!
Главное в трусы заглянуть, вдруг скрепа разгибаться начнет"
Это существенная не доработка, ты лишен кошка-жена на неделю!
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|1.10, Аноним (-), 13:55, 19/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Сегодня жаркий денек.
Спецвыпуск "Сишный овнокод и его фиксы"
+ int lenn, lenp;
+ size_t lenn, lenp;
...
+ if ((ncname == NULL) || (len < 0)) return(NULL);
Тут даже комментировать нечего.
parser.c
- if (newSize) {
+ if (newSize < 0) {
xmlFatalErr(ctxt, XML_ERR_NAME_TOO_LONG, "VersionNum");
}
tmp = xmlRealloc(buf, newSize);
Ну кто же мог подумать что size для реалока может быть отрицательным!
Хотя... это даже логично что не может...
А какой гений решил использовать signed переменную для newSize?
И в каком это убогом недоязычке идет неявный каст signed в unsigned size_t в realloc? Не сишечка ли это часом?
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|3.26, Аноним (-), 14:38, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Так дело всё же в языке или в гении, который код писал!
То что убогий жигулятор при аварии убивает и пешехода и часто водилу (подушки? нет не слышал) это виноват водила?
Или то что эта древность проектировалась тяп ляп?
Так же и с дыряшкой.
Язык просто неявно кастит, быдлокодер не проверяет.
Если сам автор ЯП писал "комитет сделал язык на котором невозможно писать", то наверное он знал о чем говорил.
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|4.44, Аноним (44), 18:00, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю насколько удачный ваш пример. Кто виноват и что виновато, нужно смотреть по ситуации и не факт, что убогий жигулятор виноват, зависит от того, как им управляли и что творилось на дороге. Виноватыми могут быть и водила, и пешеход.
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|5.48, Аноним (47), 19:18, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но что ведро с гайками повышает аварийность, спорить ведь не будете? Или его просто правильно водить надо?
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|2.36, Аноним (1), 15:43, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А какой гений решил использовать signed переменную для newSize?
Дак ведь даже тут в комментах к другой новости один фанат раста решил продемонстрировать какой он крутой и... сделал точно так же. Так что сишники тут не причем, растаманы делают так же, когда берут в руки Си.
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|2.20, Аноним (13), 14:13, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А вот писали бы они с помощью ИИ такой фигни бы не было.
А ИИ на чем обучали?
На ЩитХабе и таких же кодах?
Ой, так он будет точно так же овнокодить и делать такие же ошибки.
Потому что shit in -> shit out
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|3.27, Аноним (19), 14:45, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проверку длинны ИИ сделать в состоянии в отличии от коженных мешков.
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|4.30, Аноним (-), 15:03, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Проверку длинны ИИ сделать в состоянии в отличии от коженных мешков.
Потому что он хоть и Искусственный, но Интеллект!
А для писания на СИшке мозг вообще не нужен.
Не сходятся типы? Кастуй к void*
Целочисленная функция должна возвращать ошибку? Пусть просто станет signed возвращает -1. Result<Value, Error> это что-то на смузихлебском.
Enum_Crocodile пытаются сравнивать с Enum_Bombardilo? Пофиг, под капотом все равно int.
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|2.33, нах. (?), 15:39, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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конечно не было бы - когда код xml-парсера не компилится или не парсит xml - никаких проблем он и не создаст.
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|1.17, Аноним (-), 14:09, 19/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Для устранения данных уязвимостей рассматривается возможность
> удаления из libxml2 поддержки языка разметки Schematron.
Да вообще libxml2 нужно отовюсюду выкинуть и заменить на что-то нормальное.
Напр. на quick-xml или xml-rs.
Иначе ситуация "более чем 800 пакетов из состава Ubuntu" оказались дырявы будет повторяться раз за разом.
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|2.34, нах. (?), 15:42, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да вообще libxml2 нужно отовюсюду выкинуть и заменить на что-то нормальное.
приступай.
Только - нормальное, а не подделку реализующую 1/100 от оригинала. (поддержку нахрен никому ненужного язычка шк070трон можешь выкинуть)
Как напишешь такую - приходи.
А пока это референсный парсер xml, и ничего на замену нет и не предвидится. Ну кроме попыток парсить xml грепом, обреченных на весьма специфичный успех.
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|3.41, Аноним (-), 16:56, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Только - нормальное,
Типа того что сейчас))?
> а не подделку реализующую 1/100 от оригинала.
Если 95% юзеров этого достаточно, то можно и одну сотую.
А потом слушать нытье и добавлять именно то что нужно, а не "у нас тут для i286 есть костыли, их обязательно нужно перенести!!11"
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|1.21, Аноним (21), 14:16, 19/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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последнее время много криков, переписать на rust, срочно переписать!
но при этом все продолжают пережевывать это сишное #### булшит
когда от возмущения перейдете к делу?
зы. я девочка дизайнер, ко мне вопросов нет! но вот вы, вы же большинство программисты, так? чего ждете?
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|2.25, Аноним (13), 14:24, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> последнее время много криков, переписать на rust, срочно переписать!
Ага
> но при этом все продолжают пережевывать это сишное #### булшит
С чего ты взял?
> когда от возмущения перейдете к делу?
Сколько было воплей и подгорания оп от таких новостей:
- В Ubuntu 25.10 решено задействовать аналог sudo, написанный на Rust
- Для FreeBSD развивают опциональную поддержку компонентов базовой системы на Rust
- Разработчики GRUB2 рассматривают возможность использования языка Rust
- Браузер Chrome переведён на шрифтовой движок Skrifa, написанный на Rust
- Для ядра Linux 6.15 предложен начальный код драйвера Nova, написанный на
на минуточку Хром это 2+ миллиарда пользоватлей, про ядро вообще молчу
> зы. я девочка дизайнер, ко мне вопросов нет!
а можно вопрос не по теме?
Сиськи не покажешь)?
> но вот вы, вы же большинство программисты, так? чего ждете?
Мы работаем в поте лица.
Но объективно: овнокода много, диды копротивляются.
Вон недавно вахтера выкинули из мейнтенеров за намерненное непринятие измененией на расте.
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|1.32, Аноним (32), 15:19, 19/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Libxml2 одна из главных либ. Весь дистриб пересобирать нужно при её изменении. Вдруг что отвалится.
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|2.37, Аноним (-), 15:49, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Libxml2 одна из главных либ.
Поздравляю!
Одна из главных либ - кусок дырявого крэпа))
Но менять это разумеется низя, вдруг что-то отвалится!
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