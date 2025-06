Уязвимости в библиотеке libxml2, потенциально приводящие к выполнению кода

Сегодня жаркий денек.

Спецвыпуск "Сишный овнокод и его фиксы"







+ int lenn, lenp;

+ size_t lenn, lenp;

...

+ if ((ncname == NULL) || (len < 0)) return(NULL);







Тут даже комментировать нечего. parser.c







- if (newSize) {

+ if (newSize < 0) {

xmlFatalErr(ctxt, XML_ERR_NAME_TOO_LONG, "VersionNum");

}

tmp = xmlRealloc(buf, newSize);





Ну кто же мог подумать что size для реалока может быть отрицательным!

Хотя... это даже логично что не может...

А какой гений решил использовать signed переменную для newSize?

И в каком это убогом недоязычке идет неявный каст signed в unsigned size_t в realloc? Не сишечка ли это часом?