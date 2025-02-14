Уязвимость в Musl, эксплуатируемая при перекодировании текста в кодировке EUC-KR

3.13 , Аноним ( 6 ), 16:22, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > С/С++ очень сложны для современных программистов и

> любой знакомый с ними автоматом записывается в диды Нет такого языка С/С++.

Есть древний C, на котором пишут диды.

А есть прекрасный современный C++, на котором крутые парни пишут весь современный софт! Проблема только в том, что некоторые сишники берут плюсы... но получается все равно программа на си. И этим портят репутацию нормальным плюсовикам.

4.53 , Аноним ( 53 ), 19:01, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Что, разыменновывание нулевого указателя в крестах больше не UB? А может ещё и за границу массива нельзя вылезти? И двойных освобождений там нет?

5.60 , Аноним ( - ), 19:07, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Что, разыменновывание нулевого указателя в крестах больше не UB? Все еще UB. К сожалению, это тяжелое наследие сишки. > А может ещё и за границу массива нельзя вылезти? Используй итераторы. > И двойных освобождений там нет? Используй smart pointer'ы. В с++ намного больше современных инструментов чтобы не выстрелить себе в ногу.

Другое дело что ими не все пользуются - вот как раз люди с си головного мозга.

А вот нормальные разрабы пишут на с++ на порядок более надежный софт. Иначе как объяснить, что сишка сейчас осталась только в легаси, а все нормальные проекты не на си, не на расте, не на фортране или аде, а на плюсах?

6.72 , Аноним ( 53 ), 19:24, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Это - и есть проблема крестов Если я вижу файл с расширением cpp, то не вчитыва... 7.95 , Аноним ( - ), 20:07, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если я вижу файл с расширением cpp, ... я не могу быть уверенным в том Вот я о том же! Если бы все писали в файлах cpp на с++, а не на си, то мир бы стал намного лучше. ЗЫ: а если c расширением "с", то можешь быть уверенным? А если можешь, то в чем?)) > Как бы не так. Речь идет не о rust vs с++, а c++ vs c.

Понятно что раст дает больше гарантий чем плюсы (цена этих гарантий выходит за рамки обсуждения)

Но плюсы дают больше гарантий чем чистый си. И даже не понимаю о чем тут спорить.

6.74 , Аноним ( 53 ), 19:26, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> А может ещё и за границу массива нельзя вылезти?

>Используй итераторы. А на запись?

7.82 , филателист ( ? ), 19:33, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Запись придумали трусы. Динамические массивы - лентяи.

Реальные пацаны ничего и ни на кого не пишут. И никогда не леняться.

Реальные пацаны творят.

Фу быть не пацаном.

4.54 , _ ( ?? ), 19:03, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >И этим портят репутацию нормальным плюсовикам. Смех в аудитории переходяший в откровенный ржач и LoL-ище :)

А я то думал а в чём проблема С++ - а вот оно как! :)

5.68 , Аноним ( - ), 19:22, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Смех в аудитории переходяший в откровенный ржач Смех без причины - ну ты понял)) > А я то думал а в чём проблема С++ Причин может быть много, не?

Я озвучил только одну из них, как раз в контексте абсолютно безграмотного наброса про некий язык "с/с++". Если хочешь обсудить проблемы современного с++, то можем сделать это в другой теме.

4.67 , 12yoexpert ( ok ), 19:21, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ещё один свидетель секты "с и с++ - разные языки". где вас столько нарожали?

5.71 , Аноним ( - ), 19:24, 14/02/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 3.26 , Аноним ( 22 ), 17:01, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну да, а Rust простой и понятный, даёт легкочитаемый код.

4.52 , _ ( ?? ), 19:01, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У него безопасТная работа в пямятью!(С)

4.78 , laindono ( ok ), 19:31, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну да. Вполне себе. Можно сравнить что-то даже. Например вектор из стандартной библиотеки. https://github.com/gcc-mirror/gcc/blob/master/libstdc%2B%2B-v3/inclu

https://doc.rust-lang.org/src/alloc/vec/mod.rs.html#397 В плюсовой версии происходит непонятная хтонь. В версии на расте есть свои нюансы, но там есть столько документации и комментариев, что не разберётся только тот, кто не умеет читать. Замечу, что стандартная библиотека - витрина языка.

3.47 , Аноним ( 47 ), 18:43, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Как раз наоборот, они слишком примитивны и требуют писать слишком много кода что... 4.49 , Аноним ( - ), 18:52, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать А если зарплата почасовая Но думаю вы правы оба - язык примитивны по возможно... 5.63 , Аноним ( 53 ), 19:15, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >В современной разработке никому не придет в голову принимать и мерджить патч присланный по почте (слава богу машине, не голубиной)) Ядро до сих пор примерно так и пишут

>Тут будет куча CI, тестов, может линтер и тд На всех линтеров не напасёшься.

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56449

>Опубликован набор патчей, ускоряющих сборку ядра Linux на 50-80% Сколько ещё разных проблем, не пойманных анализаторами - неизвестно

>Утверждение сомнительное, не уверен, что тогда бы линукс взлетел. Популярности линукса способствовали: свободная лицензия, возвращающая наработки в апстрим, нежелание Таненбаума принимать патчи в миникс, позволяющие им нормально пользоваться, долгострой Hurd, который постоянно переписывался и не был пригоден для реального применения.

6.73 , Аноним ( - ), 19:25, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Популярности линукса способствовали Суд между BSDI и USL, а также тонны денег, которые были влиты в линукс, пока эти суды шли.

Это была самая существенная причина. Все остальное мелочи. Особенно смешно про Hurd.

7.84 , Аноним ( 53 ), 19:42, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >а также тонны денег, которые были влиты в линукс, пока эти суды шли. Деньги начали вливаться гораздо позже, чем была опубликована самая первая версия ядра, для начала ядру нужно было показать свою жизнеспособность.

>Это была самая существенная причина. Все остальное мелочи Там было очень маленькое окно, условно в пару лет, в которое можно было запрыгнуть. Поторопись GNU, и деньги полились бы в Hurd. Или если бы кто-то написал свой аналог Minix-а.

3.83 , Аноним ( 4 ), 19:35, 14/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А куда тогда записывать тех, кто лабает на ассемблере?

В восставших из мертвых?

