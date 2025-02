Уязвимость в Musl, эксплуатируемая при перекодировании текста в кодировке EUC-KR

+ /* This failure condition should be unreachable, but

+ * is included to prevent decoder bugs from translating

+ * into advancement outside the output buffer range. */

+ if (k>4) goto ilseq;







Это failure condition должно было быть unreachable, но что-то пошло не так (опять)...





- if (c >= 93 || c>=0xc6-0x81 && d>0x52)

+ if (c > 0xc6-0x81 || c==0xc6-0x81 && d>0x52)

goto ilseq;







В этом коде прекрасно все!

Просто иллюстрация мема "Damn Bitch, You Live Like This?" в жизни))