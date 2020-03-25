Проект CoreJS оказался без сопровождения из-за осуждения автора (дополнено)

|
|
|
|2.35, Аноним (35), 10:23, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как обычно, SJW уже пробрались в ИТ. Если пытаются выгнать из майнтейнеров за гомофобию, чему удивляться?
|
|
|
|3.133, Owlet (?), 12:12, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Подскажите, как называется эта болезнь, которая заставляет искать происки SJW в обычном уголовном преступлении?
|
|2.63, lockywolf (ok), 10:50, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ребята из babel от него отвернулись:
> "Because at that moment I didn't think that Babel would betray me?
> I worked on polyfilling stuff for Babel almost from the start
> of the project, but when I asked about any help and
> it was really required - I received a refusal." (с) https://github.com/zloirock/core-js/issues/548#issuecomment-495075412
> Что интересно, зарубежные разработчики не на стороне автора - https://github.com/zloirock/core-js/issues/767#issuecomment-598966371
"It's going to be unmaintained for 1.5 years to be exact. So the project is essentially dead (just like the person he ran over by motorcycle)."
полтора года без поддержки -- это dead? Я просто в шоке каком-то. Вот, у cmuscheme.el в Emacs последний существенный апдейт -- март 1990 года, и ничего, работает как зайчик.
Там просто зоопарк школоты какой-то. И автор, и бабельщики.
|
|
|
|3.71, Коровавирус (?), 10:53, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Вот, у cmuscheme.el в Emacs последний существенный апдейт -- март 1990 года, и ничего, работает как зайчик.
Раньше умели писать.
|
|1.1, КО (?), 08:53, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
"сбил насмерть человека на пешеходном переходе - один из пешеходов был пьян и упал, а второй наклонился, чтобы его поднять, что помешало их вовремя заметить в тёмное время суток"
а просто затормозить перед переходом как данность не вариант...
|
|
|
|2.4, Fracta1L (ok), 09:02, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
|
Клятые пьянчуги подставили безвинного айтишника под каток режима! Доколе?
|
|
|
|
|
|4.105, Michael Shigorin (ok), 11:27, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Н-да уж, прям яхта "беда" :-(
Братцы, давайте всё же и ездить, и ходить аккуратнее -- на дороге далеко не всё от нас зависит, но хоть что-то же... меня не так давно с мощным фонарём не заметили сбоку, хорошо хоть, скорости были невысокие (но по гололёду и их погасить в момент не вышло).
Берегите себя и других.
|
|2.16, Аноним (16), 09:33, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Это просто так рассуждать, затормозиить перед пешеходником(это только у нас в правилах наверное такое есть), увидеть пьяньчуг в темноте, валяться на пешеходном переходе пьяным. Уважаемый, у Вас наверное опыта вождения в темное время суток на дальние расстояния гораздо больше чем опыта в разработке на js. А так то да - раздел ПДД 4 для пешеходов читают только водители. А пешеходам этот раздел не уперся ни в один гитхаб с джи-эсом.
|
|
|
|3.29, microcoder (ok), 10:17, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Я чаще на перекрёстках вижу такую картину - водитель авто не сбавляя скорость сигналит пешеходу который уворачивается в последнюю секунду. Водители по моему наблюдению чаще выбирают давить на клаксон, чем на тормоз или скидывать ногу с газа. Видимо это им даёт самоутвердится - зеленый свет светофора горит, все должны раступится, а кто не успел, того задавлю! 😄
|
|
|
|4.58, vitalif (ok), 10:45, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
В любом случае пешеходу "увернуться" легче, чем автомобилю. Нечего в телефоны глядеть дорогу переходя
|
|
|
|5.82, RomanCh (ok), 11:05, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Сразу видно барина. Холопы, разойдись! Мне западло ножку с одной педальки на другую ставить! Давай шевели мослами старая кошёлка, дура с коляской, малолетки разойдись!
Водителю даже энергетически проще остановиться чем пешеходу сманеврировать.
Кстати, 60 км/ч это почти 17 метров в секунду. Хорошо представляете себе что это значит?
> Нечего в телефоны глядеть дорогу переходя
Ну автомобилисты-то конечно святые и в тупофоны никогда не тупят. Рассказывайте мне тут.
|
|
|
|6.83, Fracta1L (ok), 11:07, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Пока их не начнут массово штрафовать тысяч на 50 - ничего не изменится.
|
|
|
|7.96, RomanCh (ok), 11:19, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Пока их не начнут массово штрафовать тысяч на 50 - ничего не изменится.
Для меня в данном случае "их" == "нас". Нет, это ерунда. Потому что люди просто будут ездить без номеров. В Москве нет, потому что есть мотобат который может нажучить (и то не всех, да и гонки за дебилами на 200+ до добра тоже не доводят). На всю РФ мотобата не напасёшься. Так что тут только просвещение и изменение подхода всего общества (и пешеходов, и автомобилистов) к дорожному движению может спасти.
|
|6.88, Аноним (88), 11:10, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Водителю даже энергетически проще остановиться чем пешеходу сманеврировать.
Ну эт вы загнули)
|
|
|
|7.93, RomanCh (ok), 11:17, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну эт вы загнули)
Водителю - проще. Системе автомобиль-водитель - конечно нет. И делает она это эффективней чем пешеход, иначе автомобиль по определению не был бы нужен.
|
|
|
|7.127, RomanCh (ok), 11:59, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Поскольку летит не одна ножка-педалька, то
> головой думать и физику применять в жизни уместней, сравнивая пешехода и
> водителя+машину, а не пешехода и водителя.
Я уже писал про это. И именно в связке оно работает эффективней.
> На перекрёстке после трогания в телефон тупить будет только полный водятел или
> пейсбукозависимый в терминальной стадии, полагаю.
Полагать можно что угодно. Однако опыт показывает что таких чуть более чем дофига. Ага, на мотоцикле когда ездишь, то сидишь высоко, и очень хорошо видно что в коробочках делается.
|
|7.132, gogo (?), 12:12, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Порой приходится встать рядом с бордюром и выразительно смотреть в упор на подъезжающего -- мол, ты-то правила читал?
Ну, дятел... Ступил на переход - ИДИ! А не выразительно смотри. А если не можешь выполнить пункт ПДД пешехода 4.5 - стой и жди!
4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
4.6. Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения
|
|3.45, Коровавирус (?), 10:30, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Стесняюсь спросить про фары.
И инстинкт самосохранения: не видно ни зги - надо гнать по 80, разрешено же и не страфуемо? А если бы там упавшее дерево лежало?
|
|
|
|4.69, RomanCh (ok), 10:53, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вы же знаете ответ. На ютубе есть куча подборок что бывает с такими "мотобратьями". Но к несчастью, ничего особо не меняется. Хотя в Москве например камеры и мотобат немного регулируют эту сферу. Но понятное дело что не полностью. Идиотизм и отсутствие нормальных навыков вождения мотоцикла (а это сильно сложнее авто) пробьют любую защиту.
|
|4.80, jfdbngh (?), 11:04, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
У дерева как раз светоотражаемость выше, чем у дурачков, которые носят милитари в населенных пунктах.
Так же в населенных пунктах часто имеется освещение (формальное дешманское светодиодное и ничего не освещающее) и дальний свет включать нельзя даже при отсутствии встречного транспорта.
В общем, пока сам не поездишь, не поймешь, насколько *не видно* людей без отражающих элементов в элементах одежды и аттрибутики. Даже одна светоотражающая полоска в 10 см на обуви делает человека хорошо заметным, но это же не стильно, да?
Притормаживать у переходов нужно, факт. В ПДД говорится, что скорость передвижения должна соответствовать безопасности при данных условиях видимости (вольная интерпретация). Но на практике это всегда компромисс между "словить или не словить тягач в задницу".
Есть поговорка: "Пешеход, умирая, помни - ты был прав". Я не оправдываю агрессивное вождение, но о своей безопасности лучше всего в первую очередь озаботиться самому пешеходу на данный момент времени, чем надеяться на незнакомца на машине.
|
|
|
|5.85, RomanCh (ok), 11:09, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> У дерева как раз светоотражаемость выше
У дерева - да. У бревна - нет. Никогда не видели брёвен на дорогах?
> Притормаживать у переходов нужно, факт. В ПДД говорится, что скорость передвижения должна соответствовать безопасности при данных условиях видимости (вольная интерпретация).
Вот на этом и стоит остановиться в рассуждениях о том кто прав, а кто виноват. Он покалечил одного человека, убил второго, и сел сам. Это он представлял повышенную опасность окружающим, а не две пьянчуги. И виноват он. Точка.
> Но на практике это всегда компромисс между "словить или не словить тягач в задницу".
Не надо ля-ля будто сделать с этим ничего нельзя. Включил правый поворотник, прижался к обочине, пропустил. Но это конечно не по пацански.
> "Пешеход, умирая, помни - ты был прав"
Внезапно, но мотоциклистов это касается ещё больше. См. риски гибели автомобилиста, пешехода и мотоциклиста в ДТП.
|
|
|
|6.98, jfdbngh (?), 11:20, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>стоит остановиться в рассуждениях о том кто прав, а кто виноват.
Такими рассуждениями занимается суд и приговор известен.
Я отвечал по теме "на транспорте есть фары, водителю все видно".
>Не надо ля-ля
Согласен, не надо. Появится автомобиль, посмотришь, как оно на практике бывает. Но вкратце могу описать:
1. Обочина есть не всегда
2. Не успеешь съехать на нее и поймаешь мчащий позади крузак
3. Получишь в нос от пассажиров, которых ты укачал такой дро... ездой.
4. Надоест самому заниматься такой фигнёй и будешь ездить так, как ездят все исходя из опыта, полученного в пунктах 1-3.
|
|
|
|7.100, RomanCh (ok), 11:24, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Согласен, не надо. Появится автомобиль, посмотришь, как оно на практике бывает.
Я понимаю что "тред не читай, сразу отвечай", но ты таки почитай соседний комментарий что-ли: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/120132.html#67
Так что, не надо ляля. И для мотоцикла не нужна обочина, что бы тебя могли обогнать, внезапно!
> 2. Не успеешь съехать на нее и поймаешь мчащий позади крузак
Т.е. предлагаешь валить на скорости что бы крузак точно не догнал. Окей-окей. Я понял.
> 3. Получишь в нос от пассажиров, которых ты укачал такой дро... ездой.
Ага, лучше получить срок себе, реанимацию пассажирам, и похороны сбитым.
Принято, вопросов больше нет.
|
|6.114, kazh (?), 11:35, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А если бы те две пьянчуги лежали на рельсах (пешеходный переход, но через железку), а состав при его массе впринципе не сможет остановиться(чем и пользуются самоубийцы), что бы вы сказали? Дура получила премию Дарвина, а виноват конечно водитель.
|
|
|
|7.119, RomanCh (ok), 11:40, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> А если бы те две пьянчуги лежали на рельсах (пешеходный переход, но
> через железку), а состав при его массе впринципе не сможет остановиться(чем
> и пользуются самоубийцы), что бы вы сказали?
А поезда у нас по ПДД ездят? Если да, то всё верно. Но я боюсь что там действуют несколько иные правила. Которые объективно обоснованны, точно так же как и обычные ПДД.
|
|3.67, RomanCh (ok), 10:51, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> Уважаемый, у Вас наверное опыта вождения в темное время суток на дальние расстояния гораздо больше чем опыта в разработке на js.
У меня точно больше. Как раз на мотоцикле, как раз на дальние расстояния, как раз в тёмное время суток. Иногда ещё и в моросящий дождь, когда каша от колёс автомобилей забрасывает визор, а слабого дождя не хватает что бы её смыть.
И видел всякое, как например четырёхполоску с отбойниками посередине, где все летят 100+, бодренько перепрыгивает пешеход весь такой в серой одежде.
Потому я прекрасно знаю, что едучи усталым, ночью по населёнке, особо в условиях плохой видимости, нужно валить не на все деньги, и даже не разрешённые 60 км/ч, а столько, за сколько ты успеешь во-первых осознать что на дороге образовалось препятствие. А во-вторых - остановиться если не до нуля, то хотя бы до некритичной скорости если тебе на дорогу вдруг выпадет пьяное тело/курочка/глухонькая и слепенькая бабушка и т.п.
Нет, это всё не даёт мне гарантий. Я как и все люди склонен совершать ошибки. Однако это значимо снижает вероятность исхода вроде вышеприведённого. И не снимает как минимум моральной вины с водителя, даже если он ехал 60 км/ч. Легче ему теперь от этого? Один человек мёртв, другой покалечен, сам в тюрьме.
Кстати, сильно повредить 2х человек одним мотоциклом - это надо постараться! Подозреваю что, что он с перепугу ввалил всё что мог в задний тормоз, от этого завалил байк на бок и пустил его поперёк дороги в лежачем виде. Тем самым увеличив площадь поражения практически до автомобильной. Если моя оценка верна, то тут уже 100% его вина, т.к. он не потрудился научиться тормозить до того как не стало слишком поздно.
|
|
|
|4.116, jfdbngh (?), 11:36, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> в задний тормоз, от этого завалил байк
Не водил мотоцикл, но есть вопрос: как можно задним тормозом завалить, если он должен выравнивать?
|
|
|
|5.121, RomanCh (ok), 11:47, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> в задний тормоз, от этого завалил байк
> Не водил мотоцикл, но есть вопрос: как можно задним тормозом завалить, если
> он должен выравнивать?
Это у вас очень интересное заблуждение. Валит он мотоцикл точно так же как и велосипед. Зажмите на скорости на веле задний тормоз - получите тот же эффект. Объяснение простое - срыв сцепления колеса с асфальтом с полной потерей гироскопического стабилизирующего эффекта.
Посмотрите видосы как падают мотоциклы, каждый раз когда вы видите что мотоцикл едучи по прямой вдруг пускает дым из под заднего колеса и заваливается на бок - вот это оно и есть. Не умение тормозить.
Кстати, у мотоцикла от 70 до 90%+ торможения даёт перед. И если человек действительно завалился от перетормоза задом, то тормозил он примерно на 30% от возможного. Что тоже как бы намекает.
Выравнивает мотоцикл уверенное откручивание ручки газа (но тоже важно не сорвать колесо). Что в данной ситуации очевидным образом не применимо.
|
|3.109, КО (?), 11:28, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ночью
Тормозить
Перед
Всеми
Пешеходными
ПЕРЕХОДАМИ
Так лучше видно?
|
|3.111, YetAnotherOnanym (ok), 11:33, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> у Вас наверное опыта вождения в темное время суток на дальние расстояния гораздо больше
У меня есть богатый опыт выпрыгивания из-под колёс разных уродов, которые считают, что вся поверхность земного шара принадлежит их автомобилю. В том числе и на переходах, в том числе на регулируемых - на мой зелёный свет.
|
|2.28, Аноним (88), 10:16, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
>а просто затормозить перед переходом как данность не вариант...
На Опеннете теперь ещё и диванные водители!
|
|
|
|3.57, Аноним (57), 10:43, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Тут такой нюанс. Машина - средство повышенной опасности. Даже если пешеход прыгать будет под колёса - всё равно виноват водитель.
|
|
|
|4.66, Аноним (88), 10:51, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это понятно, просто внезапо все знают, как надо ездить, явно не имея при этом прав, и все всё видели своими глазами, не подимая задицы со стула.
|
|1.2, Аноним (2), 08:57, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Автор пакета неадекват что видно по его комментам на гитхабе.
Но в ситуации виноват не он, а авторы бабеля, которые имеют 300к$ пожертвований в год, но не сделали свой полифил, а скачали рандомный из нпм.
|
|
|
|2.5, Fracta1L (ok), 09:03, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Неадекватность видна уже по вот этому:
> Доступ к инфраструктуре и репозиторию был только у автора
Bus factor равный единице, блестяще. Надо учредить айтишную премию Дарвина, которой награждать вот такие вот проекты))
|
|
|
|3.8, Коровавирус (?), 09:11, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
|
Неадекватность видна у вас и всех жабакодеров: исходники открыты, гит есть, мозги, вроде, есть. Но они будут стенать, что всё пропало.
А если бы гитхаб или npm упал на несколько месяцев или навсегда?
|
|
|
|4.11, Аноним (35), 09:20, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Коровавирус
> А если бы гитхаб или npm упал на несколько месяцев или навсегда?
Тебе нас не сломить!
|
|4.17, Hello (?), 09:35, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Оно будет падать теперь вместе, потому как теперь оно в одной корзине.
|
|3.13, Аноним (13), 09:22, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
По вашему нужно давать полный доступ кому попало? Чтобы потом этот раздолбай из-за трояна или не вовремя обновлённой системы посеял ключи и кто-то незаметно подставил бэкдор?
|
|3.15, Аноним (35), 09:24, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> slowcheetah Merge pull request #771 from dtinth/patch-1
Не читайте по утрам опеннет.
|
|
|
|4.34, Аноним (32), 10:23, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Учитывая ник ментейнера с доступом - slowcheetah, проект действительно мертв =)
|
|
|
|3.89, Fracta1L (ok), 11:10, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну теперь понятно, почему он не хотел никому давать доступ к репозиторию. Вдруг этот предатель вычистит рекламу.
|
|1.3, Коровавирус (?), 09:00, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
> сбил насмерть человека на пешеходном переходе - один из пешеходов был пьян и упал, а второй наклонился, чтобы его поднять, что помешало их вовремя заметить в тёмное время суток
Вот не надо оправданий. Детский сад.
|
|
|
|2.9, фывфыв (?), 09:12, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Для тупых пешеходов да, не нужно.
Если что, на неосвещенном переходе тело на асфальте фиг увидишь, особенно если тело любить ходить в черном.
|
|
|
|
|
|4.31, llol (?), 10:19, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
|
> Но тормозить на пешеходе это тебе не запрещает.
Этот маразм есть только в ПДД РФ.
В Англии и США, например, такой хрени нет. У нас в ебенях Шотландии вообще 80 можно ездить в населённых пунктах и на переходах в том числе.
|
|
|
|5.41, Аноним (35), 10:26, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
> ебенях
> Шотландии
Вот и ответ. Можете в своих ебенях хоть под 100 езить, потому что пешеходов там минимум. А тут город и оживлённое движение, как по трассам, так и по пешеходным переходам.
|
|5.49, Аноним (32), 10:33, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это не маразм, а рекомендация Венской конвенции о дорожном движении.
|
|5.70, lockywolf (ok), 10:53, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Но тормозить на пешеходе это тебе не запрещает.
> Этот маразм есть только в ПДД РФ.
> В Англии и США, например, такой хрени нет. У нас в ебенях
> Шотландии вообще 80 можно ездить в населённых пунктах и на переходах
> в том числе.
Передавайте там привет Морозову из UofE School of Physics.
|
|5.86, Fracta1L (ok), 11:09, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Серьёзно, ты приводишь Шотландию в пример? ахахаха, давай ещё на Дагестан ориентироваться
|
|5.129, YetAnotherOnanym (ok), 12:05, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> в ебенях Шотландии вообще 80 можно ездить в населённых пунктах и на переходах в том числе
Так там же шотландцы, их не жалко.
(Если серьёзно, неплохо бы посмотреть текст ПДД СКВБиСИ, но ты ссылку на официальный сайт не дал, а мне самому гуглить лень)
|
|
|
|5.42, Аноним (35), 10:27, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
По ПДД полагается. У нас в городе тормозят таких умников, гаишники стоят во всех потенциально опасных местах за кустами. Штраф вкатят, можешь не сомневаться.
|
|
|
|
|
|7.76, Аноним (35), 10:57, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Гипотетическая ситуация: на переход НЕОЖИДАННО выбежал пешеход. И согласно пунктам 14.1 и 14.3 виноват будет водитель, потому что не уступил.
|
|
|
|8.81, Аноним (88), 11:04, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Это называется снизить скорость , правильно выбрать скоростной режим , а не т... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|
|
|9.87, Аноним (87), 11:10, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Указано перед переходом, а значит в равной степени, будет он полный или пустой ... текст свёрнут, показать
|
|
|
|4.20, Airman (?), 09:47, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы предлагаете перед каждым пешеходным переходом делать полную остановку транспортного средства? Ибо удар даже на скорости 20 км/ч может быть смертельным. Не зная вснх обстоятельств данного дтп вы уже осуждаете. А может пешеходам нужно соблюдать правила хотя бы иногда. Одевать одежду со светоотражающими элементами итд.
|
|
|
|5.21, Fracta1L (ok), 09:49, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вы предлагаете перед каждым пешеходным переходом делать полную остановку транспортного средства?
Да.
|
|
|
|6.59, Аноним (88), 10:46, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Тут вопрос о выборе скорости, а то по местной логике положено через каждые 20м останавливаться.
|
|4.33, llol (?), 10:22, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> Снижать скорость перед переходом дебилов не обучали?
Как раз дебилов этому обучают, llol ;)
В нормальных странах (где не мрут на дорогах по 40000 людей в год) такому не учат.
А от пьяного тебя ничего не застрахует. Он может головой самоубиться даже о стоячую машину.
|
|
|
|5.50, Fracta1L (ok), 10:34, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В нормальных странах в районе пешеходного перехода зачастую физически невозможно разогнаться.
|
|
|
|6.78, Аноним (35), 11:01, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не знаю как там в Москве, а в регионах везде лежачие стоят (лежат?). Даже там, где это не нужно.
|
|
|
|7.90, Fracta1L (ok), 11:13, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Судя по аутистам, которые не могут понять, зачем тормозить перед переходом (даже если он пустой) - лежачие полицейские необходимы везде.
|
|3.46, Аноним (87), 10:31, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С таким подходом можно пулю в лоб получить с оправданием полицейского - я тут это... учения проводил, нех было на улицу выходить, сами виноваты, так?
|
|1.19, Аноним (19), 09:47, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
что там все плохо с инетом в колонии ? так есть же чебурнет с чебурхабом
|
|1.27, Lockywolf (ok), 10:16, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Полтора года, да ещё колонии-поселения, за убийство -- вообще говоря, довольно гуманно. Вдобавок он сколько-то там, вероятно, отсидел в СИЗО, что должны зачесть день за полтора.
|
|
|
|2.37, Аноним (32), 10:24, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Он вроде бы не сидел в СИЗО, судя по активности в github. Видимо, по подписке о невыезде.
|
|2.51, Аноним (30), 10:34, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Все же за убийство действительно очень мало. Жизнь за жизнь - вот как должно быть. Это же пешеходный переход и оправданий тут быть не может ни по какому поводу.
|
|
|
|3.62, microcoder (ok), 10:49, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Тюрьма это не самое страшное наказание. Какие его годы... Карма штука неумолимая, неподкупная, справедливая. Оплата в течении жизни бывает такой, что лучше бы сразу смертная казнь.
|
|3.84, Аноним (88), 11:07, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Машинистов поездов, под которые бухие попадают, так же предлагаете порешать?
|
|2.91, Fracta1L (ok), 11:14, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вы уже заманали всё подряд в убийство записывать, иксперты полоумные
|
|
|
|3.92, lockywolf (ok), 11:16, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Вы уже заманали всё подряд в убийство записывать, иксперты полоумные
Убил -- значи убийство. Что не так?
|
|
|
|
|
|5.95, lockywolf (ok), 11:18, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Убийство это осознанное, намеренное лишение жизни.
С чего вы взяли? Убийство -- это лишение жизни живым существом другого живого существа.
|
|
|
|6.97, Fracta1L (ok), 11:20, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Современное российское уголовное право исходит из более узкой трактовки, понимая под убийством только умышленное причинение смерти другому человеку.
|
|
|
|7.101, lockywolf (ok), 11:24, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Современное российское уголовное право исходит из более узкой трактовки, понимая под убийством
> только умышленное причинение смерти другому человеку.
Меня не волнует узкий профессиональный контекст, в котором специалисты по российскому уголовному праву используют это слово. В узких контекстах у многих слов странные значения. В армейском уставе, например, "увольнение" означает краткосрочный отпуск, тогда как в общебытовом смысле это прекращение трудовых отношений. Я не юрист, и даже не живу в России, но русский язык мне родной, и я использую его так, как допускает, например, словарь Кузнецова.
|
|6.104, kapitoshka (?), 11:27, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не болтайте ерундой. Наказание за лишение жизни по вине обвиняемого описано в десятках статей УК. Чтобы квалифицировать деяние как убийство надо доказать, что обвиняемый имел прямой умысел на лишение жизни.
|
|
|
|7.106, lockywolf (ok), 11:28, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Не болтайте ерундой. Наказание за лишение жизни по вине обвиняемого описано в
> десятках статей УК. Чтобы квалифицировать деяние как убийство надо доказать, что
> обвиняемый имел прямой умысел на лишение жизни.
Чем-чем, простите, не болтать?
|
|1.36, Константин (??), 10:23, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Чё они там кипишуюьт?
Его на поселение же садят, а не в СИЗО заперли.
Будет и дальше мержить в одну каску, пока самому не надоест.
|
|1.54, Аноним (54), 10:41, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Я кстати не понял, чего такой кипишь ??
Народ на халяву пользовался библиотекой. За поддержку и исправление багов не платил. Так что, пусть джентльмены берут исходники и пишут сами, - рабочий момент.
Про bus_factor=1,- то же самое: мои обязательства кончаются с моей смертью. Никаких договоров об ином, автор не подписывал.И таких будет много (пандемия все- таки). Джентльмены, -готовьтесь : форкать придется в изобилии.
|
|
|
|2.64, Аноним (32), 10:50, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Babel активно использовал corejs, но отказывался делиться спонсорскими деньгами. Я бы на месте автора вообще бы удалил репо - в назидание. Как было с lefpad.
|
|2.65, Аноним (35), 10:51, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Просто SJW нашли ещё один повод. Сейчас ещё усмотрят в названии библиотеки какой-нибудь БДСМ-подтекст и затравят автора.
|
|1.130, Michael Shigorin (ok), 12:07, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Продублирую отдельно свой #124, чтоб видно было.
---
Тут ещё один момент: пешеходу полезно читать ПДД хотя бы чтоб свои права на дороге знать -- и что от него ожидается.
Некоторые стоят и ждут у "зебры", пока какой-нибудь водитель в непрерывном потоке не остановится. А по правилам -- не "пешеходской" их части, а "водительской", п. 14.1 -- пропустить пешехода или уступить ему дорогу водитель обязан тому, кто _уже_ на проезжей части.
Порой приходится встать рядом с бордюром и выразительно смотреть в упор на подъезжающего -- мол, ты-то правила читал?
Разумеется, при этом полезно представлять себе, как это всё выглядит по другую сторону ветрового стекла -- чтобы не заложить в дорожную ситуацию дефект, который может потом, через несколько непропусков-жёлтых-подрезов и в реальную аварийную ситуацию вылиться, если не в ПДД. Ну то есть едут -- спокойно пропускаю, стоя в шаге или метре от перехода (порой и рукой махну, езжай, мол). Вижу "окошечко" -- иду.
|
|1.134, Аноним (134), 12:13, 25/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Трёп выше не читал, ибо не понимаю, что тут можно мусолить. Языки без костей. По теме - slowcheetah будет править баги, этого на первое время будет достаточно.
|