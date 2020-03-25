Проект CoreJS оказался без сопровождения из-за осуждения автора (дополнено)

3.29 , microcoder ( ok ), 10:17, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Я чаще на перекрёстках вижу такую картину - водитель авто не сбавляя скорость сигналит пешеходу который уворачивается в последнюю секунду. Водители по моему наблюдению чаще выбирают давить на клаксон, чем на тормоз или скидывать ногу с газа. Видимо это им даёт самоутвердится - зеленый свет светофора горит, все должны раступится, а кто не успел, того задавлю! 😄

4.58 , vitalif ( ok ), 10:45, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – В любом случае пешеходу "увернуться" легче, чем автомобилю. Нечего в телефоны глядеть дорогу переходя

5.82 , RomanCh ( ok ), 11:05, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Сразу видно барина. Холопы, разойдись! Мне западло ножку с одной педальки на другую ставить! Давай шевели мослами старая кошёлка, дура с коляской, малолетки разойдись! Водителю даже энергетически проще остановиться чем пешеходу сманеврировать. Кстати, 60 км/ч это почти 17 метров в секунду. Хорошо представляете себе что это значит? > Нечего в телефоны глядеть дорогу переходя Ну автомобилисты-то конечно святые и в тупофоны никогда не тупят. Рассказывайте мне тут.

6.83 , Fracta1L ( ok ), 11:07, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Пока их не начнут массово штрафовать тысяч на 50 - ничего не изменится.

7.96 , RomanCh ( ok ), 11:19, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Пока их не начнут массово штрафовать тысяч на 50 - ничего не изменится. Для меня в данном случае "их" == "нас". Нет, это ерунда. Потому что люди просто будут ездить без номеров. В Москве нет, потому что есть мотобат который может нажучить (и то не всех, да и гонки за дебилами на 200+ до добра тоже не доводят). На всю РФ мотобата не напасёшься. Так что тут только просвещение и изменение подхода всего общества (и пешеходов, и автомобилистов) к дорожному движению может спасти.

8.99 , Fracta1L ( ok ), 11:21, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не соглашусь Про штрафы за непристёгнутый ремень так же говорили, типа наш наро... 9.103 , RomanCh ( ok ), 11:26, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Тут есть проблема уже чисто технического характера На многих повлияет, однако п... 8.102 , Fracta1L ( ok ), 11:24, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Впрочем, я не спорю, что меры нужны комплексные, и грамотная планировка дорог и ... 8.113 , iPony129412 ( ? ), 11:34, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать И проблем это не доставит D Не преувеличивай - всех не поймаешь, всех не испра... 9.117 , RomanCh ( ok ), 11:38, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать В Москве и немножко даже СПб - доставит В других городах - а кто тебя ловить-то... 6.88 , Аноним ( 88 ), 11:10, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Водителю даже энергетически проще остановиться чем пешеходу сманеврировать. Ну эт вы загнули)

7.93 , RomanCh ( ok ), 11:17, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну эт вы загнули) Водителю - проще. Системе автомобиль-водитель - конечно нет. И делает она это эффективней чем пешеход, иначе автомобиль по определению не был бы нужен.

8.137 , Аноним ( 137 ), 12:16, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Каким образом твой воспаленный мозг смог вывести одно из другого Где ты нашел ... 6.124 , Michael Shigorin ( ok ), 11:51, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Тут ещё один момент B пешеходу полезно читать ПДД хотя бы чтоб свои права на д... 7.127 , RomanCh ( ok ), 11:59, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Поскольку летит не одна ножка-педалька, то

> головой думать и физику применять в жизни уместней, сравнивая пешехода и

> водителя+машину, а не пешехода и водителя. Я уже писал про это. И именно в связке оно работает эффективней. > На перекрёстке после трогания в телефон тупить будет только полный водятел или

> пейсбукозависимый в терминальной стадии, полагаю. Полагать можно что угодно. Однако опыт показывает что таких чуть более чем дофига. Ага, на мотоцикле когда ездишь, то сидишь высоко, и очень хорошо видно что в коробочках делается.

8.131 , Michael Shigorin ( ok ), 12:08, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да мне-то с 28 тоже видно аки с грузовика ... 9.136 , RomanCh ( ok ), 12:15, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Но только в потоке на скорости 100 вы таки наверное не ездите ... 7.132 , gogo ( ? ), 12:12, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Порой приходится встать рядом с бордюром и выразительно смотреть в упор на подъезжающего -- мол, ты-то правила читал? Ну, дятел... Ступил на переход - ИДИ! А не выразительно смотри. А если не можешь выполнить пункт ПДД пешехода 4.5 - стой и жди! 4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. 4.6. Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения

8.135 , RomanCh ( ok ), 12:14, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я понимаю ваш запал, однако хочу заметить что например в СПб вы не проживёте дол... 3.45 , Коровавирус ( ? ), 10:30, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Стесняюсь спросить про фары. И инстинкт самосохранения: не видно ни зги - надо гнать по 80, разрешено же и не страфуемо? А если бы там упавшее дерево лежало?

4.69 , RomanCh ( ok ), 10:53, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы же знаете ответ. На ютубе есть куча подборок что бывает с такими "мотобратьями". Но к несчастью, ничего особо не меняется. Хотя в Москве например камеры и мотобат немного регулируют эту сферу. Но понятное дело что не полностью. Идиотизм и отсутствие нормальных навыков вождения мотоцикла (а это сильно сложнее авто) пробьют любую защиту.

4.80 , jfdbngh ( ? ), 11:04, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – У дерева как раз светоотражаемость выше, чем у дурачков, которые носят милитари в населенных пунктах. Так же в населенных пунктах часто имеется освещение (формальное дешманское светодиодное и ничего не освещающее) и дальний свет включать нельзя даже при отсутствии встречного транспорта. В общем, пока сам не поездишь, не поймешь, насколько *не видно* людей без отражающих элементов в элементах одежды и аттрибутики. Даже одна светоотражающая полоска в 10 см на обуви делает человека хорошо заметным, но это же не стильно, да? Притормаживать у переходов нужно, факт. В ПДД говорится, что скорость передвижения должна соответствовать безопасности при данных условиях видимости (вольная интерпретация). Но на практике это всегда компромисс между "словить или не словить тягач в задницу". Есть поговорка: "Пешеход, умирая, помни - ты был прав". Я не оправдываю агрессивное вождение, но о своей безопасности лучше всего в первую очередь озаботиться самому пешеходу на данный момент времени, чем надеяться на незнакомца на машине.

5.85 , RomanCh ( ok ), 11:09, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > У дерева как раз светоотражаемость выше У дерева - да. У бревна - нет. Никогда не видели брёвен на дорогах? > Притормаживать у переходов нужно, факт. В ПДД говорится, что скорость передвижения должна соответствовать безопасности при данных условиях видимости (вольная интерпретация). Вот на этом и стоит остановиться в рассуждениях о том кто прав, а кто виноват. Он покалечил одного человека, убил второго, и сел сам. Это он представлял повышенную опасность окружающим, а не две пьянчуги. И виноват он. Точка. > Но на практике это всегда компромисс между "словить или не словить тягач в задницу". Не надо ля-ля будто сделать с этим ничего нельзя. Включил правый поворотник, прижался к обочине, пропустил. Но это конечно не по пацански. > "Пешеход, умирая, помни - ты был прав" Внезапно, но мотоциклистов это касается ещё больше. См. риски гибели автомобилиста, пешехода и мотоциклиста в ДТП.

6.98 , jfdbngh ( ? ), 11:20, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >стоит остановиться в рассуждениях о том кто прав, а кто виноват. Такими рассуждениями занимается суд и приговор известен.

Я отвечал по теме "на транспорте есть фары, водителю все видно".

>Не надо ля-ля Согласен, не надо. Появится автомобиль, посмотришь, как оно на практике бывает. Но вкратце могу описать:

1. Обочина есть не всегда

2. Не успеешь съехать на нее и поймаешь мчащий позади крузак

3. Получишь в нос от пассажиров, которых ты укачал такой дро... ездой.

4. Надоест самому заниматься такой фигнёй и будешь ездить так, как ездят все исходя из опыта, полученного в пунктах 1-3.

7.100 , RomanCh ( ok ), 11:24, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Согласен, не надо. Появится автомобиль, посмотришь, как оно на практике бывает. Я понимаю что "тред не читай, сразу отвечай", но ты таки почитай соседний комментарий что-ли: https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/120132.html#67 Так что, не надо ляля. И для мотоцикла не нужна обочина, что бы тебя могли обогнать, внезапно! > 2. Не успеешь съехать на нее и поймаешь мчащий позади крузак Т.е. предлагаешь валить на скорости что бы крузак точно не догнал. Окей-окей. Я понял. > 3. Получишь в нос от пассажиров, которых ты укачал такой дро... ездой. Ага, лучше получить срок себе, реанимацию пассажирам, и похороны сбитым. Принято, вопросов больше нет.

8.108 , jfdbngh ( ? ), 11:28, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Диванная демагогия уровня форума овуляшек ... 6.114 , kazh ( ? ), 11:35, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А если бы те две пьянчуги лежали на рельсах (пешеходный переход, но через железку), а состав при его массе впринципе не сможет остановиться(чем и пользуются самоубийцы), что бы вы сказали? Дура получила премию Дарвина, а виноват конечно водитель.

7.119 , RomanCh ( ok ), 11:40, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А если бы те две пьянчуги лежали на рельсах (пешеходный переход, но

> через железку), а состав при его массе впринципе не сможет остановиться(чем

> и пользуются самоубийцы), что бы вы сказали? А поезда у нас по ПДД ездят? Если да, то всё верно. Но я боюсь что там действуют несколько иные правила. Которые объективно обоснованны, точно так же как и обычные ПДД.

3.67 , RomanCh ( ok ), 10:51, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Уважаемый, у Вас наверное опыта вождения в темное время суток на дальние расстояния гораздо больше чем опыта в разработке на js. У меня точно больше. Как раз на мотоцикле, как раз на дальние расстояния, как раз в тёмное время суток. Иногда ещё и в моросящий дождь, когда каша от колёс автомобилей забрасывает визор, а слабого дождя не хватает что бы её смыть. И видел всякое, как например четырёхполоску с отбойниками посередине, где все летят 100+, бодренько перепрыгивает пешеход весь такой в серой одежде. Потому я прекрасно знаю, что едучи усталым, ночью по населёнке, особо в условиях плохой видимости, нужно валить не на все деньги, и даже не разрешённые 60 км/ч, а столько, за сколько ты успеешь во-первых осознать что на дороге образовалось препятствие. А во-вторых - остановиться если не до нуля, то хотя бы до некритичной скорости если тебе на дорогу вдруг выпадет пьяное тело/курочка/глухонькая и слепенькая бабушка и т.п. Нет, это всё не даёт мне гарантий. Я как и все люди склонен совершать ошибки. Однако это значимо снижает вероятность исхода вроде вышеприведённого. И не снимает как минимум моральной вины с водителя, даже если он ехал 60 км/ч. Легче ему теперь от этого? Один человек мёртв, другой покалечен, сам в тюрьме. Кстати, сильно повредить 2х человек одним мотоциклом - это надо постараться! Подозреваю что, что он с перепугу ввалил всё что мог в задний тормоз, от этого завалил байк на бок и пустил его поперёк дороги в лежачем виде. Тем самым увеличив площадь поражения практически до автомобильной. Если моя оценка верна, то тут уже 100% его вина, т.к. он не потрудился научиться тормозить до того как не стало слишком поздно.

4.116 , jfdbngh ( ? ), 11:36, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > в задний тормоз, от этого завалил байк Не водил мотоцикл, но есть вопрос: как можно задним тормозом завалить, если он должен выравнивать?

5.121 , RomanCh ( ok ), 11:47, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> в задний тормоз, от этого завалил байк

> Не водил мотоцикл, но есть вопрос: как можно задним тормозом завалить, если

> он должен выравнивать? Это у вас очень интересное заблуждение. Валит он мотоцикл точно так же как и велосипед. Зажмите на скорости на веле задний тормоз - получите тот же эффект. Объяснение простое - срыв сцепления колеса с асфальтом с полной потерей гироскопического стабилизирующего эффекта. Посмотрите видосы как падают мотоциклы, каждый раз когда вы видите что мотоцикл едучи по прямой вдруг пускает дым из под заднего колеса и заваливается на бок - вот это оно и есть. Не умение тормозить.

Кстати, у мотоцикла от 70 до 90%+ торможения даёт перед. И если человек действительно завалился от перетормоза задом, то тормозил он примерно на 30% от возможного. Что тоже как бы намекает. Выравнивает мотоцикл уверенное откручивание ручки газа (но тоже важно не сорвать колесо). Что в данной ситуации очевидным образом не применимо.

3.109 , КО ( ? ), 11:28, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ночью

Тормозить

Перед

Всеми

Пешеходными

ПЕРЕХОДАМИ

Так лучше видно?

3.111 , YetAnotherOnanym ( ok ), 11:33, 25/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > у Вас наверное опыта вождения в темное время суток на дальние расстояния гораздо больше У меня есть богатый опыт выпрыгивания из-под колёс разных уродов, которые считают, что вся поверхность земного шара принадлежит их автомобилю. В том числе и на переходах, в том числе на регулируемых - на мой зелёный свет.

