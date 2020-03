Проект CoreJS оказался без сопровождения из-за осуждения автора (дополнено)

> Ребята из babel от него отвернулись:

> "Because at that moment I didn't think that Babel would betray me?

> I worked on polyfilling stuff for Babel almost from the start

> of the project, but when I asked about any help and

> it was really required - I received a refusal." (с) https://github.com/zloirock/core-js/issues/548#issuecomment-495075412

> Что интересно, зарубежные разработчики не на стороне автора - https://github.com/zloirock/core-js/issues/767#issuecomment-598966371 "It's going to be unmaintained for 1.5 years to be exact. So the project is essentially dead (just like the person he ran over by motorcycle)." полтора года без поддержки -- это dead? Я просто в шоке каком-то. Вот, у cmuscheme.el в Emacs последний существенный апдейт -- март 1990 года, и ничего, работает как зайчик. Там просто зоопарк школоты какой-то. И автор, и бабельщики.