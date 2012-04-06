Библиотека libxml2 осталась без сопровождающего

|
|2.50, Аноним (-), 02:24, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> надоели бунтовать. что так сложно за бесплатно?
Увидел предложение Selectel по переписке это на Rust за 350 штук деревях. Видимо не заценил. Зато у Selectel появился эпичный шанс показать что они смогу за 350К деревях, во. Щщщща как перепишут! Кстати XSLT в это предложение входит?
|1.4, Аноним (4), 20:47, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Хотел шантажом взять денег у Каноникла и IBM, не фартануло. Они и поднимут знамя.
|2.16, Bottle (?), 21:23, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
И правильно, потому что потом приходят умельцы вроде Sony с Netflix и зарабатывают на результатах. Ну что, сидельцы на FreeBSD могут поиграть на своей ОСи в эксклюзивы Playstation? Авторы NetBSD могут запустить Фотошоп и Ворд также просто, как на системе Apple?
А что насчёт верунов в игровой движок Godot? 15 миллионов на счету Хуана сами себя не заработают, если никто не контрибутит в движок. Тебе - почётное "спасибо", уважаемому аргентинскому наркобарону - деньги.
А что насчёт историй с faker.js и core.js? Работайте, плебс, патриции оценят ваши старания во благо всего человечества!
|3.38, Аноним (38), 23:15, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> А что насчёт верунов в игровой движок Godot? 15 миллионов на счету Хуана сами себя не заработают
Чего? Какая вообще связь между Godot и Nvidia?
|3.46, Аноним (-), 00:22, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ой, типа на gpl он бы денег получал.
Была бы либа в ведре, андроиде, куче васянодистров, ИБМ с красношапкой....
Но так же бы cocал бибу)
Тут нужна лицензия с идеологией BSL.
Для личного использования или бесплатного распространения - бесплатно.
Хочешь зарабатываться деньги? Ну вот тебе счет, кидай шекели.
|4.51, Bottle (?), 02:25, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Я не спорю с этим, просто перечисляю случаи, когда вот так уот, твою работу упёрли, ты от этого не выиграл и мифическое Сообщество™ тоже.
То, что эти случаи под пермиссивкой случились, уже не так важно, но весьма показательно!)))
|1.7, Аноним (8), 21:01, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Нет, это конечно всё понятно. Опенсорс, GNU и всё такое. А разве он обязан что-то сообществу? Нет. Поэтому, он сделал правильно.
|1.10, Шарп (ok), 21:09, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
А что, стандарт xml меняется по два раза на год? Что там мейнтейнить то, ну кроме бесконечных сишных дыр. Так это лечится переписыванием на rust.
|2.13, Аноним (8), 21:18, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Даже для такого мэйнтенинга нужна куча свободного времени и нервов. Почему именно ты не подвяжешься мэйнтейнером туда забесплатно?
|2.25, Аноним (25), 21:58, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> стандарт xml меняется по два раза на год?
html5 тоже не вчера придумали, однако браузеры каждые 3 недели выходят с новыми фичами в хтмл-е, цсс-е и жыэс-е.
|1.11, Аноним (11), 21:16, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
9 лет! Ему хоть ачивку дали какую-нибудь?
Прикручивайте ИИ к разработке,сопровождению и не тратьте годы на то, за что вам плюнут в харю.
|2.55, cheburnator9000 (ok), 03:13, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> 9 лет! Ему хоть ачивку дали какую-нибудь?
> Прикручивайте ИИ к разработке,сопровождению и не тратьте годы на то, за что
> вам плюнут в харю.
Угу, нужно сразу на ГигаЧате погромировать. А если будешь плохо погромировать то тебя посадють за дискредитацию отечественных программных продуктов ололо.
|2.23, Аноним (9), 21:56, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Тот же питон останется без нормального парсера, html не обработаешь без сабжа. Не говоря о том, что xslt замены совершенно нет. Да и xmllint клёвая тулза.
|3.27, Аноним (15), 22:07, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ему говорят "xml не нужен", а он - "как же мы будем без xml тулзов". Замечательно будем, даже не заметим. А тот кто до сих пор xml использует, пусть страдает.
|4.56, Аноним (56), 03:26, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> А тот кто до сих пор xml использует, пусть страдает.
Ты тоже используешь, хоть и не подозреваешь об этом.
|3.29, Аноним (29), 22:12, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Никто не останется без ничего - у всех все будет в текущем состоянии, которое в общем-то достаточно зрелое, особенно учитывая, что оно об уходящих технологиях как xml.
|4.33, Аноним (9), 22:50, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Вопрос времени, когда оно сгниёт без активного сопровождения. Это случится достаточно скоро, может быть, пару лет будет ещё. А что, html уже кто-то на что-то заменил?
Да и xml альтернатив не видно. Вот ни одной. На что менять собрались, кто куда уходит?
|5.36, пох. (?), 23:10, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Да ни на что - будет мильен коллекций несовместимых васян-патчей.
Как с с-сlient.
|3.41, Bottle (?), 23:52, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Он живёт, но в андерграунде, как и было раньше. Всякие тулзы для демосцены вроде ApEx & Werkkkzeug & Tool3, музыкальные трекеры вроде OpenMPT & MilkyTracker, утилиты от фанатов звукоинженерии для фанатов звукоинженерии вроде PureData/Collide, тулза для саундфонтов Polyphone и всякие sfz плагины.
Мои примеры в основном связаны со звуком, но ты можешь найти сам примеры и в других сферах. Далеко не всё так плохо.
Опенсорс разделился на две большие ипостаси: коммерческая вещь и вещь для души. Найди себе вещь для души.
|4.45, Аноним (-), 00:20, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Опенсорс разделился на две большие ипостаси: коммерческая вещь и вещь для души.
Работающая вещь и вещь для прдлинга.
> Найди себе вещь для души.
Можно найти что-то подушевнее чем опенсорс.
|1.19, Витюшка (?), 21:45, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Ну наконец-то подарок судьбы для экспертов opennet и Сишников! Вот сейчас-то они покажут по чём пуд соли, подхватят разработку ключевой библиотеки на С (!) и покажут как на богоизбранной Сишке писать идеальный код.
Ждём-с, товарищи!
|2.22, 66666 (?), 21:53, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Нет мы подождем, когда Витюша перепишет на Расте. Витюша же это имел ввиду?
|3.26, Витюшка (?), 22:02, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Витюша имел ввиду именно то что сказал. В Rust парочка, штук 5, библиотек вполне находятся. Писать самому не нужно.
|4.30, 66666 (?), 22:13, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Это те, которые медленнее в три раза? Нет спасибо. Так, что ждем, когда перепишет...
|5.34, пох. (?), 22:52, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
недавно ж была новость - что уот, оптимизировали, и теперь, даже - почти быстрее!
Но только вот поддерживается не любой xml, а то что получилось.
Зато безопастно!
|5.37, пох. (?), 23:12, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Я бы к тому спонсору близко бы не совался. А то могут из подвальчика-то и не выпустить.
|2.24, Аноним (24), 21:56, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Вознаграждение за переписывание библиотек libxml2 и c-ares и определено в 350 тысяч рублей
Смешно.
|3.28, Голдер и Рита (?), 22:10, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> 350 тысяч рублей
Нарм, мне на хороший лэптоп от Lenovo хватит, только переписывать библиотеку мне придётся в nano через Termux ☹️
|3.42, Bottle (?), 23:53, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Они должны были пожизненное HRT предложить, это было бы киллер-фичей, если вы понимаете, о чём я.
|4.49, Neko CWD (?), 01:40, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Да,таймер высокого разрешения конечно весчщь. А гифка с енотом прилагается?
|2.44, 000110 (?), 00:06, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Селектел после переписывания сможет просто закрыть код и досвидос.
Даже если не один человек с нейронкой перепишет, а несколько, по договору права компании и уйдут
|3.48, Аноним (-), 00:39, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Селектел после переписывания сможет просто закрыть код и досвидос.
> Код выполненных проектов будет публиковаться под пермиссивной лицензией (MIT, Apache или BSD) с сохранением авторства участников.
Лицензия у libxml2, внезапно, также MIT.
|3.54, cheburnator9000 (ok), 03:09, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ни одна нейронка тебе не перепишет си на rust с сохранением генерации си биндингов через cbindgen. Там нужно понять структуру и логику си файлов, затем требовать от нейронки одинакового результата. Нейронки не в состоянии оптимизировать довольно банальный C++ код не сломав его. Время которое придется потратить на разгребания проблем нагенерированного превзайдет чистое переписывание.
|1.39, Аноним (-), 23:33, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Скатертью дорога.
Сейчас внезапно окажется, что никто и не заметит исчезновение очередного ленивого бракодела. Шантаж развести на бабло не удался, решил хлопнуть дверью.
|1.53, cheburnator9000 (ok), 03:01, 16/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
>Apple, Google и Microsoft
Ни одна из этих компаний так и не смогла его трудоустроить за пять шекелей в месяц? Стыдно должно быть, компании паразиты.
