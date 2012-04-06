The OpenNET Project / Index page

Библиотека libxml2 осталась без сопровождающего

15.09.2025 19:43

Ник Велнхофер (Nick Wellnhofer) объявил об уходе с поста сопровождающего библиотеку libxml2. Ник принимал участие в разработке libxml2 с 2016 года, был добавлен в число сопровождающих в 2022 году и с того времени оставался практически единственным активным разработчиком. После ухода Ника проект остался без сопровождения.

Библиотека libxml2 используется в операционных системах и продуктах компаний Apple, Google и Microsoft. Из открытых пакетов, упоминающих libxml2 в числе зависимостях, можно отметить GNOME, Xfce, Mate, Cinnamon, Budgie, LibreOffice, Epiphany, libvirt, BIND, VirtualBox, lldb, Flatpak, Evolution, clang-tools, xsltproc, PostgreSQL, Pacemaker, Apache httpd, Zypper, Scribus.

В июне Ник Велнхофер снял с себя полномочия сопровождающего библиотеку libxslt и отказался от особого отношения к устранению уязвимостей - стал трактовать уязвимости в libxml2 как обычные ошибки, рассматриваемые по мере появления свободного времени. Ник также раскритиковал предъявление компаниями дополнительных требований к сопровождающим-волонтёрам, работающим без компенсации.

Перед объявлением об уходе Ник опубликовал релиз libxml2 2.15.0 и пообещал исправлять в нём регрессивные изменения до конца года. В новой версии отключены по умолчанию обвязки для языков Python и Schematron. Чтение сжатых данных в парсере теперь возможно только при указании опции XML_PARSE_UNZIP. Код сериализации HTML и обработки кодировок символов приближен к требованиям спецификации HTML5. Осуществлён переход на генерацию документации по API при помощи инструментария Doxygen.

  • 1.3, дАнон (?), 20:46, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    надоели бунтовать. что так сложно за бесплатно?
     
     
  • 2.40, Ценитель GPL рогаликов (?), 23:34, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  надоели бунтовать. что так сложно за бесплатно?

    Виу-виу-виу!!!Капиталистический экплуататор детектед. Виу-виу-виу!!!

     
  • 2.50, Аноним (-), 02:24, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > надоели бунтовать. что так сложно за бесплатно?

    Увидел предложение Selectel по переписке это на Rust за 350 штук деревях. Видимо не заценил. Зато у Selectel появился эпичный шанс показать что они смогу за 350К деревях, во. Щщщща как перепишут! Кстати XSLT в это предложение входит?

     

  • 1.4, Аноним (4), 20:47, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хотел шантажом взять денег у Каноникла и IBM, не фартануло. Они и поднимут знамя.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:06, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +22 +/
    Ну вот, раз им нужно, то пусть они и тянут.
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:49, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выгорел.
     
  • 1.6, Аноним (6), 20:51, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все меньше и меньше хотят за бесплатно пахать.
     
     
  • 2.16, Bottle (?), 21:23, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    И правильно, потому что потом приходят умельцы вроде Sony с Netflix и зарабатывают на результатах. Ну что, сидельцы на FreeBSD могут поиграть на своей ОСи в эксклюзивы Playstation? Авторы NetBSD могут запустить Фотошоп и Ворд также просто, как на системе Apple?
    А что насчёт верунов в игровой движок Godot? 15 миллионов на счету Хуана сами себя не заработают, если никто не контрибутит в движок. Тебе - почётное "спасибо", уважаемому аргентинскому наркобарону - деньги.
    А что насчёт историй с faker.js и core.js? Работайте, плебс, патриции оценят ваши старания во благо всего человечества!
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 23:15, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А что насчёт верунов в игровой движок Godot? 15 миллионов на счету Хуана сами себя не заработают

    Чего? Какая вообще связь между Godot и Nvidia?

     
  • 3.46, Аноним (-), 00:22, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ой, типа на gpl он бы денег получал.
    Была бы либа в ведре, андроиде, куче васянодистров, ИБМ с красношапкой....
    Но так же бы cocал бибу)

    Тут нужна лицензия с идеологией BSL.
    Для личного использования или бесплатного распространения - бесплатно.
    Хочешь зарабатываться деньги? Ну вот тебе счет, кидай шекели.

     
     
  • 4.51, Bottle (?), 02:25, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не спорю с этим, просто перечисляю случаи, когда вот так уот, твою работу упёрли, ты от этого не выиграл и мифическое Сообщество™ тоже.
    То, что эти случаи под пермиссивкой случились, уже не так важно, но весьма показательно!)))
     

  • 1.7, Аноним (8), 21:01, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Нет, это конечно всё понятно. Опенсорс, GNU и всё такое. А разве он обязан что-то сообществу? Нет. Поэтому, он сделал правильно.
     
  • 1.9, Аноним (9), 21:09, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    никакого осуждения
     
  • 1.10, Шарп (ok), 21:09, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А что, стандарт xml меняется по два раза на год? Что там мейнтейнить то, ну кроме бесконечных сишных дыр. Так это лечится переписыванием на rust.
     
     
  • 2.13, Аноним (8), 21:18, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Даже для такого мэйнтенинга нужна куча свободного времени и нервов. Почему именно ты не подвяжешься мэйнтейнером туда забесплатно?
     
     
  • 3.20, 77777 (?), 21:51, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Головой работать - не языком чесать.
     
  • 2.25, Аноним (25), 21:58, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > стандарт xml меняется по два раза на год?

    html5 тоже не вчера придумали, однако браузеры каждые 3 недели выходят с новыми фичами в хтмл-е, цсс-е и жыэс-е.

     

  • 1.11, Аноним (11), 21:16, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    9 лет! Ему хоть ачивку дали какую-нибудь?
    Прикручивайте ИИ к разработке,сопровождению и не тратьте годы на то, за что вам плюнут в харю.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 21:19, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    С кодом от ИИ вам «в харю» наплюют сразу!
     
  • 2.55, cheburnator9000 (ok), 03:13, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 9 лет! Ему хоть ачивку дали какую-нибудь?
    > Прикручивайте ИИ к разработке,сопровождению и не тратьте годы на то, за что
    > вам плюнут в харю.

    Угу, нужно сразу на ГигаЧате погромировать. А если будешь плохо погромировать то тебя посадють за дискредитацию отечественных программных продуктов ололо.

     

  • 1.12, Аноним (12), 21:17, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Респект, красавчик.
     
  • 1.15, Аноним (15), 21:21, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Таким новостям можно только порадоваться.
     
  • 1.18, Голдер и Рита (?), 21:37, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Потихоньку умирает xml и это радует. 😶‍🌫️
     
     
  • 2.23, Аноним (9), 21:56, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот же питон останется без нормального парсера, html не обработаешь без сабжа. Не говоря о том, что xslt замены совершенно нет. Да и xmllint клёвая тулза.
     
     
  • 3.27, Аноним (15), 22:07, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ему говорят "xml не нужен", а он - "как же мы будем без xml тулзов". Замечательно будем, даже не заметим. А тот кто до сих пор xml использует, пусть страдает.
     
     
  • 4.56, Аноним (56), 03:26, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А тот кто до сих пор xml использует, пусть страдает.

    Ты тоже используешь, хоть и не подозреваешь об этом.

     
  • 3.29, Аноним (29), 22:12, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не останется без ничего - у всех все будет в текущем состоянии, которое в общем-то достаточно зрелое, особенно учитывая, что оно об уходящих технологиях как xml.
     
     
  • 4.33, Аноним (9), 22:50, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вопрос времени, когда оно сгниёт без активного сопровождения. Это случится достаточно скоро, может быть, пару лет будет ещё. А что, html уже кто-то на что-то заменил?

    Да и xml альтернатив не видно. Вот ни одной. На что менять собрались, кто куда уходит?

     
     
  • 5.36, пох. (?), 23:10, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ни на что - будет мильен коллекций несовместимых васян-патчей.

    Как с с-сlient.

     
  • 2.32, Аноним (32), 22:32, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потихоньку умирает опенсорс на альтруистических началах.
     
     
  • 3.35, пох. (?), 22:58, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да какое там потихоньку?! "Господи! уже смердит"!
     
  • 3.41, Bottle (?), 23:52, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он живёт, но в андерграунде, как и было раньше. Всякие тулзы для демосцены вроде ApEx & Werkkkzeug & Tool3, музыкальные трекеры вроде OpenMPT & MilkyTracker, утилиты от фанатов звукоинженерии для фанатов звукоинженерии вроде PureData/Collide, тулза для саундфонтов Polyphone и всякие sfz плагины.
    Мои примеры в основном связаны со звуком, но ты можешь найти сам примеры и в других сферах. Далеко не всё так плохо.
    Опенсорс разделился на две большие ипостаси: коммерческая вещь и вещь для души. Найди себе вещь для души.
     
     
  • 4.45, Аноним (-), 00:20, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Опенсорс разделился на две большие ипостаси: коммерческая вещь и вещь для души.

    Работающая вещь и вещь для прдлинга.

    > Найди себе вещь для души.

    Можно найти что-то подушевнее чем опенсорс.

     

  • 1.19, Витюшка (?), 21:45, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну наконец-то подарок судьбы для экспертов opennet и Сишников! Вот сейчас-то они покажут по чём пуд соли, подхватят разработку ключевой библиотеки на С (!) и покажут как на богоизбранной Сишке писать идеальный код.

    Ждём-с, товарищи!

     
     
  • 2.22, 66666 (?), 21:53, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет мы подождем, когда Витюша перепишет на Расте. Витюша же это имел ввиду?
     
     
  • 3.26, Витюшка (?), 22:02, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Витюша имел ввиду именно то что сказал. В Rust парочка, штук 5, библиотек вполне находятся. Писать самому не нужно.
     
     
  • 4.30, 66666 (?), 22:13, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это те, которые медленнее в три раза? Нет спасибо. Так, что ждем, когда перепишет...
     
     
  • 5.34, пох. (?), 22:52, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    недавно ж была новость - что уот, оптимизировали, и теперь, даже - почти быстрее!

    Но только вот поддерживается не любой xml, а то что получилось.

    Зато безопастно!

     
  • 4.31, 66666 (?), 22:14, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати и спонсор на переписывание в соседней ветке появился
     
     
  • 5.37, пох. (?), 23:12, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы к тому спонсору близко бы не совался. А то могут из подвальчика-то и не выпустить.

     

  • 1.21, Аноним (21), 21:52, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Чего переживать, Селектел же уже взялся за переписывание libxml2 на Rust
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63863  
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 21:56, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Вознаграждение за переписывание библиотек libxml2 и c-ares и определено в 350 тысяч рублей

    Смешно.

     
     
  • 3.28, Голдер и Рита (?), 22:10, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > 350 тысяч рублей

    Нарм, мне на хороший лэптоп от Lenovo хватит, только переписывать библиотеку мне придётся в nano через Termux ☹️

     
  • 3.42, Bottle (?), 23:53, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они должны были пожизненное HRT предложить, это было бы киллер-фичей, если вы понимаете, о чём я.
     
     
  • 4.43, Аноним (9), 23:56, 15/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потом будет как с higan.
     
  • 4.49, Neko CWD (?), 01:40, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да,таймер высокого разрешения конечно весчщь. А гифка с енотом прилагается?
     
  • 2.44, 000110 (?), 00:06, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Селектел после переписывания сможет просто закрыть код и досвидос.
    Даже если не один человек с нейронкой перепишет, а несколько, по договору права компании и уйдут
     
     
  • 3.48, Аноним (-), 00:39, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Селектел после переписывания сможет просто закрыть код и досвидос.
    > Код выполненных проектов будет публиковаться под пермиссивной лицензией (MIT, Apache или BSD) с сохранением авторства участников.

    Лицензия у libxml2, внезапно, также MIT.

     
  • 3.54, cheburnator9000 (ok), 03:09, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни одна нейронка тебе не перепишет си на rust с сохранением генерации си биндингов через cbindgen. Там нужно понять структуру и логику си файлов, затем требовать от нейронки одинакового результата. Нейронки не в состоянии оптимизировать довольно банальный C++ код не сломав его. Время которое придется потратить на разгребания проблем нагенерированного превзайдет чистое переписывание.
     

  • 1.39, Аноним (-), 23:33, 15/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Скатертью дорога.
    Сейчас внезапно окажется, что никто и не заметит исчезновение очередного ленивого бракодела. Шантаж развести на бабло не удался, решил хлопнуть дверью.
     
     
  • 2.47, Аноним (-), 00:24, 16/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ленивый? Всего 96 CVE, почти половина из них датирована 2016 годом или позже.

    https://app.opencve.io/cve/?q=product%3Alibxml2

     

  • 1.53, cheburnator9000 (ok), 03:01, 16/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Apple, Google и Microsoft

    Ни одна из этих компаний так и не смогла его трудоустроить за пять шекелей в месяц? Стыдно должно быть, компании паразиты.

     

