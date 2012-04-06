Библиотека libxml2 осталась без сопровождающего

Ник Велнхофер (Nick Wellnhofer) объявил об уходе с поста сопровождающего библиотеку libxml2. Ник принимал участие в разработке libxml2 с 2016 года, был добавлен в число сопровождающих в 2022 году и с того времени оставался практически единственным активным разработчиком. После ухода Ника проект остался без сопровождения.

Библиотека libxml2 используется в операционных системах и продуктах компаний Apple, Google и Microsoft. Из открытых пакетов, упоминающих libxml2 в числе зависимостях, можно отметить GNOME, Xfce, Mate, Cinnamon, Budgie, LibreOffice, Epiphany, libvirt, BIND, VirtualBox, lldb, Flatpak, Evolution, clang-tools, xsltproc, PostgreSQL, Pacemaker, Apache httpd, Zypper, Scribus.

В июне Ник Велнхофер снял с себя полномочия сопровождающего библиотеку libxslt и отказался от особого отношения к устранению уязвимостей - стал трактовать уязвимости в libxml2 как обычные ошибки, рассматриваемые по мере появления свободного времени. Ник также раскритиковал предъявление компаниями дополнительных требований к сопровождающим-волонтёрам, работающим без компенсации.

Перед объявлением об уходе Ник опубликовал релиз libxml2 2.15.0 и пообещал исправлять в нём регрессивные изменения до конца года. В новой версии отключены по умолчанию обвязки для языков Python и Schematron. Чтение сжатых данных в парсере теперь возможно только при указании опции XML_PARSE_UNZIP. Код сериализации HTML и обработки кодировок символов приближен к требованиям спецификации HTML5. Осуществлён переход на генерацию документации по API при помощи инструментария Doxygen.



