На 31 августа намечено удаление из Chrome Web Store всех дополнений, использующих вторую версию манифеста

2.7 , Аноним ( 6 ), 12:12, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А потом крипто-🐓и лепят вашу физиономию в рекламу и собирают бабло от вашего имени.

Ну или подставляют криптоскамные ссылки.

У них было настолько много обоcpaмсов, что пользоваться их поделками может только полный лøх.

3.13 , Bob ( ?? ), 12:37, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Пруфы будут или вскукарек? Давай назви все мощные, которые сразу же не купировали и извинились. Ну, уровня яндекс поиска и firefox, например)

4.21 , Аноним ( 21 ), 13:07, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пруфы на что?

Что они брали фото человека без его ведома и клянчили деньги? Вот их блог где они дают заднюю

https://davidgerard.co.uk/blockchain/2019/01/13/brave-web-browser-no-longer-cl Вот они без спросу устанавливают VPN

https://www.reddit.com/r/brave_browser/comments/17b0pxl/brave_appears_to_insta Вот подставляют рефералки

https://www.reddit.com/r/privacytoolsIO/comments/gxuv5d/brave_browser_found_ha > Давай назви все мощные, которые сразу же не купировали и извинились. А... это типа "если не прокатило, то мы быстренько отменим" и будем белыми и пушистыми?

Не, это так не работает. > Ну, уровня яндекс поиска и firefox, например) Лиса выкинула подгебнавый поиск cpaны-терpopиста.

Это как раз заслуживает уважение.

Типа как не сотрудничать с газетой гебельса.

2.11 , пох. ( ? ), 12:34, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ничего что брейв ПЕРВЫМ выпилил v2 ?

Т.е. вот УЖЕ ничего не работает. А в ночных версиях (поскольку они втянули туда недоделанную версию хромога только что прям из гита) - уже почти месяц. Сказочники чортовы... UBO - совершенно отдельная история. Он туда ставится из их собственного репо специальным хитровыделанным способом. Зачем, для чего, когда в сам брейв встроен клон этого же убо - да хрен его знает. Но поставить этим способом какое-то еще расширение - ДАЖЕ блин в дев моде и распакованное - опаньки, низзя. Бебебезопастность жиж! Только пытаться делать собственный форк (вроде _теперь_ они вывалили наконец-то полноценно собираемые исходники, так что теоретическ это стало даже возможно) и вечно потом его поддерживать. Только не забудь про параметры системы для сборки сперва разузнать. Подсказка - с корой дуба ловить нечего.

3.22 , Аноним ( 21 ), 13:08, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > ничего что брейв ПЕРВЫМ выпилил v2 ? Ты не понимаешь! Это другое!

Это супер крутой браузер от крипто-питушил!

Они не могут обманывать!!!

4.25 , пох. ( ? ), 13:17, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – от петушилы и слышим. Они ничего как раз тебе, петушила, и не обещали, кроме поддержки ubo - и она пока есть. Но ты конечно щас под шконкой сделаешь свой форк, гораздо лучше! И бесплатный, даром для всех, и штоб никто не ушел, никакого криптоскама. 2.16 , Аноним ( 16 ), 12:41, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ща даже амуде драйвера по умолчанию репорты отправляют

