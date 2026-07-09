На 31 августа намечено удаление из Chrome Web Store всех дополнений, использующих вторую версию манифеста

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|2.6, Аноним (6), 12:10, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Слава тем кто хоть что-то делает!
Без корпов васяны смогли бы выcpaть только Хурд без соли!
А если серьезно, то что вам мешает форкнуть хром уже сегодня?
И поддерживать самим?
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|1.2, q (ok), 11:54, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Ничего страшного, как видим, не случилось. Небо не упало, земля не разверзлась. А как пугали-то, а? Поставил uBlock Origin Lite — и рекламы нет, даже на ютубе. Разницы с MV2 особо никакой.
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|2.12, Bob (??), 12:35, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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uBO Lite как раз лучше пашет (на сайте разраба сравнение) + заставляет Васянов коммитить в общие фильтры, а не только себе делать.
Ещё лучше adblock rust, который на базе uBO, встроен в ядро браузера. Тот же Waterfox на компе юзает. Разница есть между старым Waterfox + uBO и новым Waterfox + adblock rust. По cpu, ram, rom и общей скорости.
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|2.20, barbarella (?), 12:55, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Реклама в Spotify полноценно блочится только в Firefox, со старой версией манифеста. В хроме давно уже не блочится.
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|2.29, Аноним (29), 13:32, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ничего страшного, как видим, не случилось.
Ты просто не торопись. Грамотные люди варят лягушек неспеша. Если вы все еще не видите рекламы на ютубе, то надо понимать, что четвертая версия манифеста в разработке, разумеется для вашей безопасности.
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|3.31, Аноним (31), 13:38, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты просто не торопись. Грамотные люди варят лягушек неспеша.
И опять исторический пример с лягухой у которой удалили мозг))
> Если вы все еще не видите рекламы на ютубе,
А почему вы не должны ее видеть?
Видео я так понимаю вы не против посмотреть?
Вы в автобусе тоже зайцем ездите? Может в кинотеатр через окно залазите? На концерт через забор перепрыгиваете?
> то надо понимать, что четвертая версия манифеста в разработке, разумеется для вашей безопасности.
Для безопасности, как защита от наглецов и халявщиков.
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|1.4, Аноним (4), 12:04, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Все переходим на Brave с поддержкой mv2 и контейнеров как в файрфоксе!
Кстати, пробовал Helium, и не понимаю, почему зумеры так по нему страдают, там даже нет функции автоочистки сессий, поставляется с устаревшей версией Ublock Origin из коробки, по умолчанию включены какие то его сетевые сервисы и отправка телеметрии на его сервера. Еще попробовал на линуксе Brave-Origin, и это тот самый браузер, который мы заслужили, из коробки даже ничего не надо отключать.
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|2.7, Аноним (6), 12:12, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А потом крипто-🐓и лепят вашу физиономию в рекламу и собирают бабло от вашего имени.
Ну или подставляют криптоскамные ссылки.
У них было настолько много обоcpaмсов, что пользоваться их поделками может только полный лøх.
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|3.13, Bob (??), 12:37, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пруфы будут или вскукарек?
Давай назви все мощные, которые сразу же не купировали и извинились. Ну, уровня яндекс поиска и firefox, например)
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|2.11, пох. (?), 12:34, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ничего что брейв ПЕРВЫМ выпилил v2 ?
Т.е. вот УЖЕ ничего не работает. А в ночных версиях (поскольку они втянули туда недоделанную версию хромога только что прям из гита) - уже почти месяц.
Сказочники чортовы...
UBO - совершенно отдельная история. Он туда ставится из их собственного репо специальным хитровыделанным способом. Зачем, для чего, когда в сам брейв встроен клон этого же убо - да хрен его знает.
Но поставить этим способом какое-то еще расширение - ДАЖЕ блин в дев моде и распакованное - опаньки, низзя. Бебебезопастность жиж!
Только пытаться делать собственный форк (вроде _теперь_ они вывалили наконец-то полноценно собираемые исходники, так что теоретическ это стало даже возможно) и вечно потом его поддерживать. Только не забудь про параметры системы для сборки сперва разузнать. Подсказка - с корой дуба ловить нечего.
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|3.22, Аноним (21), 13:08, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ничего что брейв ПЕРВЫМ выпилил v2 ?
Ты не понимаешь! Это другое!
Это супер крутой браузер от крипто-питушил!
Они не могут обманывать!!!
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|4.25, пох. (?), 13:17, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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от петушилы и слышим. Они ничего как раз тебе, петушила, и не обещали, кроме поддержки ubo - и она пока есть.
Но ты конечно щас под шконкой сделаешь свой форк, гораздо лучше! И бесплатный, даром для всех, и штоб никто не ушел, никакого криптоскама.
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|1.14, Аноним (14), 12:38, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Надеюсь, 31 августа войдет в историю как начало гуглокапца.
То, во что они превратили веб - это какой-то позор, специально переусложненный, чтобы отсеять всяческую конкуренцию, с диким оверхэдом как по процессору, так и по памяти.
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|2.23, Аноним (21), 13:12, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Надеюсь, 31 августа войдет в историю как начало гуглокапца.
А что если нет? Что ##я если нет! (с)
> То, во что они превратили веб - это какой-то позор
Ну предложи альтернатику. Пykать с дивана каждый может.
> специально переусложненный
Преувеличение и нытье неосилятора, слышу я.
> чтобы отсеять всяческую конкуренцию
Так конкуренции практически нет.
Точно так же как нет альтернативы линуксу.
Ну не могут васяны сделать больше чем какой-то дилло.
> с диким оверхэдом как по процессору, так и по памяти.
Покажи мастер класс.
Уверен ты сможешь сохранить все возможности веба и уменьшить потребление ресурсов.
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|1.19, Аноним (-), 12:44, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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У меня стоял uMatrix теперь рабочий профиль в тыкву превратился - 150 версия с ним не запускается. Пришлось с нуля создавать.
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|2.24, пох. (?), 13:12, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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что-то ты похоже гонишь. При отключении v2 твой шматрикс просто не получит управления.
В тыкву ничего не превращается. Кроме самого шматрикса.
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