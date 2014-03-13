В Chrome 151 будет удалён обходной путь для установки uBlock Origin

В намеченном на 30 июня выпуске Chrome 150 будет удалена поддержка флага kExtensionManifestV2Disabled, позволявшего вернуть возможность установки из каталога Chrome Web Store дополнений, использующих вторую версию манифеста Chrome. Позавчера из которой базы Chromium, на базе которой формируется выпуск Chrome 151, запланированный на 28 июля, дополнительно был удалён код с реализацией параметра AllowLegacyMV2Extensions, позволявшего вручную в режиме разработчика загружать дополнения на базе второй версии манифеста. За несколько дней до этого из кодовой базы Chromium также были удалены параметры kExtensionManifestV2Unsupported и ExtensionManifestV2Availability, которые около года назад были объявлены неподдерживаемыми.

Участники проекта uBlock Origin рекомендовали пользователям Chrome перейти на другие браузеры или переключиться на дополнение uBlock Origin Lite, которое развивается автором uBlock Origin и представляет собой вариант uBlock Origin, переведённый на предложенный в третьей версии манифеста Chrome декларативный API (declarativeNetRequest). Поддержка второй версии манифеста Chrome присутствует в Firefox и Safari, а также будет сохранена в браузерах Brave и Opera на базе движка Chromium.

Третья версия манифеста Chrome, определяющего возможности и ресурсы, доступные для дополнений, написанных с использованием API WebExtensions, разработана в рамках инициативы по упрощению создания безопасных и высокопроизводительных дополнений. Основное недовольство третьей версией манифеста вызвано переводом в режим только для чтения API webRequest, позволявшего подключать собственные обработчики, имеющие полный доступ к сетевым запросам и способные на лету модифицировать трафик. Вместо API webRequest в третьей версии манифеста добавлен ограниченный по своим возможностям API declarativeNetRequest, предоставляющий доступ к встроенному движку для фильтрации, самостоятельно обрабатывающему правила блокировки, не разрешающему использовать собственные алгоритмы фильтрации.

Дополнение uBlock Origin Lite (uBOL) реализует лишь часть функциональности uBlock Origin. В uBlock Origin Lite оказалось проблематично перенести динамические фильтры контента и URL, фильтры HTTP-заголовков, средства для отключения скриптов, шрифтов и мультимедийных элементов большого размера в привязке к отдельным сайтам, многие опции фильтров (strict1p, strict3p, domain, redirect-rule, removeparam), защиту от манипуляций с DNS для обхода блокировки. Из-за необходимости получения дополнительных полномочий в uBlock Origin Lite по умолчанию отключены косметические фильтры для замены содержимого на странице ("##"), подстановки скриптов на сайты ("##+js"), фильтров для перенаправления запросов ("redirect="), фильтров заголовков CSP (Content Security Policy) и фильтров для удаления параметров запросов ("removeparam=").



