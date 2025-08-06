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Выпуск web-браузера Chrome 139

06.08.2025 12:30

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 139. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей RLZ-параметров при поиске. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 140 запланирован на 2 сентября.

Основные изменения в Chrome 139:

  • Добавлена возможность использования AI-модели для формирования поисковых рекомендаций в адресной строке и на странице открытия новой вкладки. Для показа подобных AI-рекомендаций в адресную строку добавлена кнопка "AI Mode", а в списке рекомендаций вывод от AI помечен или выделен в отдельную секцию. Возможность пока активирована по умолчанию только для части пользователей.
  • В централизованно управляемых системах расширена возможность создания собственных ярлыков быстрого поиска через адресную строку (можно создать ярлык "@имя" для поиска на определённом сайте). В новой версии добавлена дополнительная настройка, позволяющая разрешить переопределение, удаление или отключение пользователем ярлыков, заданных администратором.
  • В версии для Android в режимах стандартной и расширенной защиты Google Safe Browsing реализована проверка безопасности загружаемых APK-пакетов. Проверка осуществляется через обращение к серверам Google. В случае, если файл признан опасным пользователю выводится соответствующее предупреждение, а доступ к файлу блокируется (в интерфейсе предусмотрена отдельная возможность доступа в обход блокировки).
  • Удалена настройка ExtensionManifestV2Availability, позволявшая вернуть поддержку второй версии манифеста Chrome, определяющего возможности и ресурсы, доступные для дополнений, написанных с использованием API WebExtensions. В браузере теперь возможно использование только дополнений на базе третьей версии манифеста.
  • В официальных стабильных сборках Chrome прекращена поддержка опций командной строки "--extensions-on-chrome-urls" и "--disable-extensions-except", позволявших отключить блокировку установки рискованных дополнений, например, подставляемых в браузер без спроса пользователя. В Chromium и тестовых сборках Chrome поддержка указанных опций сохранена.
  • На странице открытия новой вкладки реализована нижняя панель, на которой показывается информация о дополнениях, влияющих на содержимое страницы новой вкладки, а также сведения о применяемых политиках централизованного управления.
  • Добавлена защита от случайного удаления сохранённых паролей при выборе операции полной очистки данных. При наличии сохранённых паролей браузер теперь направляет пользователя на страницу менеджера паролей, на которой можно осмысленно и по-отдельности удалить пароли и ключи passkey.
  • Отключена возможность автоматического отката на использование для WebGL системы программной отрисовки SwiftShader, программно реализующей API Vulkan. В случае отсутствия должного бэкенда на базе GPU создание контекста WebGL теперь будет возвращать ошибку, а не переключаться на SwiftShader. Прекращение использования SwiftShader позволит повысить безопасность, благодаря исключению выполнения сгенерированного JIT-компилятором кода в процессе, отвечающем за взаимодействие с GPU. На платформах Linux и macOS системы без GPU больше не смогут использовать WebGL. В Windows поддержка SwiftShader оставлена только для устройств без GPU или с проблемными GPU, добавленными в чёрный список.
  • Во встроенном хранилище корневых сертификатов (Chrome Root Store) прекращено доверие к удостоверяющим центрам Chunghwa Telecom и Netlock из-за нарушений требований к удостоверяющим центрам. В связи с отсутствием действий по устранению выявленных недостатков, TLS-сертификаты, выданные Chunghwa Telecom и Netlock после 31 июля 2025 года, теперь воспринимаются в Chrome как не заслуживающие доверия. Сертификаты, выпущенные до 31 июля, продолжают восприниматься как нормальные.
  • В API Web Speech добавлена поддержка распознавания речи, используя локально доступные на устройстве движки. Сайт может запросить наличие движков распознавания для необходимого языка, выбрать между локальными и облачными сервисами, запросить установку необходимых ресурсов для локального распознавания и убедиться, что распознавание будет выполнено на устройстве пользователя без отправки данных во внешние сервисы.
  • В CSS, помимо задания радиуса скругления при помощи свойства border-radius, реализовано свойство "corner-shape" для управления формой и кривизной углов прямоугольных элементов. Например, при помощи "corner-shape" можно делать плавные переходы от квадрата к кругу (squircle), вогнутые углы (scoop), срезать фаску (bevel) и делать вырезы (notch), а также анимировать изменение формы углов.
  • Добавлена поддержка спецификации Custom Functions, позволяющей создавать собственные функции для CSS, действующие по аналогии с собственными параметризованными CSS-свойствами. Отличие сводится к тому, что CSS-свойства могут вернуть только одно фиксированное значение, а CSS-функции могут возвращать значения на основе других собственных CSS-свойств, параметров и условий. Для определения CSS-функций добавлено правило "@function". 
    
   @function --negative(--value) {
     result: calc(-1 * var(--value));
   }

   @function --shadow(--shadow-color <color> : inherit) {
     result: 2px 2px var(--shadow-color, black);
   }
  • Добавлено CSS-свойство "caret-animation", позволяющее управлять анимацией изменения курсора в полях ввода (например, мигание курсора можно заменить на собственную анимацию).
  • С целью соблюдения спецификации и улучшения совместимости с другими браузерами добавлено CSS-свойство "font-width", аналогичное ранее доступному свойству "font-stretch".
  • При блокировке Service Worker-а из-за срабатывания правил CSP (Content Security Policy) теперь в асинхронном режиме отправляется событие "error", вместо генерации исключения SecurityError сразу после вызова конструктора "new Worker(url)" или "new SharedWorker(url)".
  • Предоставлена возможность создания единого web-приложения, работающего с несколькими доменами верхнего уровня или разными поддоменами. Для настройки привязки к доменам в манифесте предусмотрено поле "scope_extensions". 
    
   {
     "name": "Example",
     "display": "standalone",
     "start_url": "/index.html",
     "scope_extensions": [
       { "origin": "https://*.example.com" },
       { "origin": "https://example.co.uk" },
       { "origin": "https://*.example.co.uk" }
  ]
}
  • Реализовано определение всех корректных MIME-типов для данных JSON, отмеченных в спецификации WHATWG MIME Sniffing. В дополнение к традиционным MIME-типам "application/json" и "text/json" добавлена поддержка составных MIME-типов, таких как "text/html+json" и "image/svg+json".
  • В API Invoker Commands добавлена команда "request-close" для принудительного закрытия диалога на базе HTML-элемента <dialog>, действие которой аналогично вызову JavaScript-метода requestClose().
  • В WebGPU добавлена поддержка 3D-текстур, сжатых с использованием форматов BC и ASTC. Также добавлен экспериментальный (Origin Trial) режим обеспечения совместимости, предоставляющий урезанный API WebGPU, пригодный для работы с устаревшими графическими API, такими как OpenGL и Direct3D11.
  • Для SVG-элементов <script> (SVGScriptElement) добавлена поддержка атрибута "async" для выполнения скриптов в асинхронном режиме.
  • Для усложнения пассивной идентификации экземпляра браузера в HTTP-заголовке Accept-Language теперь перечисляются не все выбранные пользователем языки, а только наиболее приоритетные языки.
  • Добавлен экспериментальный (Origin trials) API Prompt, предоставляющий вызовы для взаимодействия с большими языковыми моделями, позволяющие использовать в запросах текст, изображения и звуковой ввод. Результат возвращается в удобном для разбора структурированном виде. Среди примеров использования упоминаются генерация описания изображений, визуальный поиск, транскрибирование речи, классификация звуков, генерация текста по заданной инструкции и извлечение информации из текста.
  • В инструментах для web-разработчиков проведена работа по устранению известных проблем c функциональностью и недоработок в интерфейсе пользователя. Благодаря проделанной работе, число открытых уведомлений о проблемах сокращено на 27%. Во встроенный AI-ассистент добавлена поддержка загрузки произвольных изображений. В панели инспектирования сети реализована возможность добавления столбцов для отображения состояния произвольных HTTP-заголовков.
  • Прекращена поддержка операционной системы macOS 11, для работы теперь требуется как минимум выпуск macOS 12.
  • В версии для Android прекращена поддержка платформ Android 8 (Oreo) и Android 9 (Pie).

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранены 12 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 8 премий на сумму 18500 долларов США (одна премия $10000, три $2000, две $1000 и одна $500). Размер одного вознаграждения пока не определён.

Дополнительно можно отметить включение в кодовой базе, на основе которой формируется выпуск Chrome 140, режима OverrideDefaultOzonePlatformHintToAuto, активирующего автоматический выбор бэкенда в прослойке Ozone, абстрагирующей взаимодействие с графической подсистемой. Изменение позволит адаптивно активировать Wayland-бэкенд на системах с поддержкой Wayland, не привязываясь по умолчанию с бэкенду X11. Вручную включить автоматический выбор бэкенда можно и в выпуске Chrome 139 при помощи настройки "chrome://flags/#ozone-platform-hint" или флага командной строки "--ozone-platform-hint=auto".

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 138
  3. OpenNews: За 10 месяцев в Chrome удалось на 22% повысить производительность в тесте Speedometer 3
  4. OpenNews: Google отказался от навязывания блокировки сторонних Cookie в Chrome
  5. OpenNews: Браузер Chrome переведён на шрифтовой движок Skrifa, написанный на Rust
  6. OpenNews: В Chrome добавлен AI-режим для автоматической смены скомпрометированных паролей
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63690-chrome
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (75) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Жироватт (ok), 13:05, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    И сюда этот баззз-ИИ впихнули.
    Надо теперь курить новые групповые политики, которые обычно выпускаются к релизу - можно ли это хотя бы ими выключить
     
     
  • 2.11, Анонимно (ok), 13:26, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    > Удалена настройка ExtensionManifestV2Availability, позволявшая вернуть поддержку второй версии манифеста Chrome, определяющего возможности и ресурсы, доступные для дополнений, написанных с использованием API WebExtensions.

    После такого изменения, курить уже ни чего не надо. Просто сносить это поделие.

     

  • 1.4, BlackRot (ok), 13:09, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Последняя версия на которой ещё можно с помощью флагов включить Ublock Origin. Буду отключать обновления для хрома теперь.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:27, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    https://chromewebstore.google.com/detail/ublock-origin-lite/ddkjiahejlhfcafbdd
     
     
  • 3.13, BlackRot (ok), 13:28, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    сам кушай
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 14:10, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Почему? Это от автора Ublock Origin.
     
  • 4.48, Аноним (48), 15:27, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Автор uBlock Origin спецом для вас хромофилов запилил. Че ты разминусовался?
    Читаем внимательно: Raymond Hill (gorhill)
     
     
  • 5.60, _kp (ok), 16:29, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там существенной части функций нет же. Шляпа оно.
    А в остальном всё хорошо как никогда. :)
     
  • 4.55, Аноним (55), 15:53, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Вот вы залакировали рекламу и ходите пиратским методом на сайт. А вы подумали об разработчиков?
    Вы как заяц в автобусе, который не заплатил за билет!
     
     
  • 5.58, Аноним (58), 16:03, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Зачем платить? А тем более смотреть рекламу. Если можно заплатить только за интернет, а всё остальное с зелёного магазина.
    Пока другие "грамотные потребители" платят подписки и лишаются доступа, другие направляют эти деньги на домашний сервер, где есть библиотека контента, в высоком качестве, с несколькими языковыми дорожками, нативно без лишних приложений, без DRM, оффлайн...
     
     
  • 6.66, Аноним (12), 17:02, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Зачем платить?

    Когда твой работодатель тебе такое скажет, удивишься ?
    Ладно бы просто качали, т.к. не у всех позволяют средства, но когда этим бравируют...

     
     
  • 7.68, Аноним (68), 17:09, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Аналогия некорректна, т.к. оплата за работу оговаривается заранее в трудовом договоре. В случае мерзкой рекламы - нет. Ее просто показывают, независимо от того, нравится это пользователю или нет.
     
     
  • 8.70, Аноним (-), 17:12, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я правильно понимаю что рекламу на биллбордах ты на улице тоже замазываешь Или ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.73, Аноним (58), 17:19, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем вы по себе то судите Не надо ничего замазывать Есть же AR-приложение д... текст свёрнут, показать
     
  • 9.82, Аноним (68), 17:41, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналогия опять некорректна как и любая аналогия, кстати т к в случае с биллбо... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.83, Аноним (-), 17:50, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это если реклама попапом А если просто сбоку баннеры - то твой пример просто не... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.84, Аноним (68), 17:58, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А если просто сбоку баннеры - то твой пример просто не валидный Опять мимо, т к... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.88, Аноним (-), 18:13, 06/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 8.72, Аноним (12), 17:14, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я не про рекламу, посмотрите комментарий на который я ответил ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.79, Аноним (79), 17:36, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Посещение сайта и потребление его контента с заблокированной рекламой ничем не... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.87, Аноним (87), 18:10, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это не так Поезд зайцем или посещение концерта через забор - у владельца земли ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.89, Аноним (58), 18:15, 06/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 11.90, Аноним (12), 18:18, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А у создателей фильмов, игр, музыки нет семей Ты так рассуждаешь, потому, что... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.94, Аноним (58), 18:33, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну если не нравится плюсы и минусы той сферы в которой работаешь, но продолжаешь... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.95, Аноним (12), 18:36, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тебе просто нравится незаконно пользоваться результатом чужого труда ... текст свёрнут, показать
     
  • 11.92, Аноним (-), 18:20, 06/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 7.81, Аноним (58), 17:40, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >"Когда твой работодатель тебе такое скажет, удивишься ?"

    Зачем удивляться? Просто в суд за неисполнение контракта. Не нравится - так не работай в той сфере в которой работаешь! Все адаптируется к новым условиям.

    >"Ладно бы просто качали, т.к. не у всех позволяют средства, но когда этим бравируют..."

    А что вы хотели? Разница заметна. Когда у человека принципы, которые позволяют иметь максимальное КПД денег, он прочитал гораздо больше книг и т.д.
    Чем человек, который смотрит много рекламы, а самое полезная покупка это книги на распродаже (и то сомнительного качества) и т.д.

     
     
  • 8.85, Аноним (12), 18:02, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    УК РФ Статья 146 ГК РФ Статья 1270... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.91, Аноним (58), 18:19, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Статья 1245 ГК РФ ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.93, Аноним (12), 18:27, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И Ты автор ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.80, Аноним (80), 17:40, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конечно подумали. Блокировка рекламы - намерянная попытка лишить их средств к существованию, потому что не нужны нам разработчики, которые не могут сами обеспечить работу своих ресурсов. Потерю их критичной не считаю - больше аудитории достанется тем кто может, уникального контента сейчас ни у кого нет.
     
  • 2.57, Аноним (57), 16:02, 06/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 3.61, Аноним (61), 16:41, 06/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.6, нах. (?), 13:17, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    На платформах Linux и macOS системы без GPU больше не смогут использовать WebGL.

    хахаха

    покупайте видяху (известно чью!) или смотрите в пустой экран.

     
     
  • 2.7, Аноним (-), 13:23, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >> На платформах Linux и macOS системы без GPU больше не смогут использовать WebGL.
    > покупайте видяху (известно чью!) или смотрите в пустой экран.

    Ага, прям вижу как на макбуках и макмини народу страдает от отсутствия GPU и думают "надо бы купить"))

    А то что линуксоидов в очередной раз прокинули... а зачем гуглу вообще думать о компьютерных меньшинствах?


     
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:25, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > а зачем гуглу вообще думать

    Действительно

     
     
  • 4.19, Аноним (-), 13:47, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Спетросянил?
    Молодец! Возьми с полочки пирожок.

    Но на ответ чего компании должны париться о проблемах 4% меньшинства так и не ответил.
    Что будешь делать когда такой же трюк провернет лиса?
    Патчить? Ныть?

     
     
  • 5.33, 12yoexpert (ok), 14:29, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > о проблемах 4% меньшинства
    > лиса

    Спетросянил?
    Молодец! Возьми с полочки пирожок.

     
  • 3.29, нах. (?), 14:24, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А то что линуксоидов в очередной раз прокинули... а зачем гуглу вообще
    > думать о компьютерных меньшинствах?

    Ну видишь, подумал же, не забыв присовокупить макбук, которому от новшества не жарко и не холодно, чтоб не было так прямо палевно.

     
  • 2.15, Аноним (15), 13:29, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Но если вы поставите сборку, Hackintosh, от Алексея Коновалова.
     
     
  • 3.62, Аноним (58), 16:41, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот Алексей Коновалов на YouTube такое выкладывает, что у него точно НЕ НУЖНО вообще что-то смотреть, а тем более ставить.
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:46, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем WebGL системам без GPU?
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 14:02, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главный вопрос: что это вообще за системы без GPU. Особенно макбуки, лол.
     
     
  • 4.28, нах. (?), 14:22, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Главный вопрос: что это вообще за системы без GPU. Особенно макбуки, лол.

    как ты понимаешь, макбуки тут упомянуты просто потому, что иначе ну уж совсем палево получаетсо.


     
     
  • 5.36, Аноним (22), 14:31, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так даже линуксячью десктопную систему без GPU сегодня где взять? Ладно бы начало нулевых было...
     
     
  • 6.39, нах. (?), 14:34, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вот, на столе стоит.
    Видимокарта только для видимости (тем более с *этим* дистрибутивом)

    У винды (поганой) проблем, разумеется, нет.

    Еще виртуалки бывают. И не всем везет чтоб эта виртуалка была под вмварью - кому-то и kvm неве...кобыла.

     
     
  • 7.43, Аноним (-), 14:41, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага прям вижу в недрах гугля в отделе по планированию разработки хромого:

    "Для юзеров, которые сидят по виртуалках под kvm и не смогли пробросить видяху, срочно добавить WebGL без использования GPU!

    Дело чрезвычайной важности, ведь таких у нас целых.. эээ..
    А может просто положить на них болт)?"

     
  • 3.27, нах. (?), 14:21, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В шмышле? Сцайт пытается что-то нарисовать (да щас... просто там юзертрекинг под видом защиты от ботов его требует), а у тебя только еггог происходит. Получи в лучшем случае "штота пошла нетак", а скорее всего - пустое белое ничего.

     

  • 1.10, user90 (?), 13:26, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А там есть user**.css?
     
  • 1.16, зомбированный (?), 13:32, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ребята, подскажите, как сделать из такого
    https://i.ibb.co/vxWDCMcn/thread-254032845-5725357076047638866.png
    вот такое:
    https://i.ibb.co/Xk3yBfqF/thread-254032845-5725357076047641455.png
     
     
  • 2.17, Аноним (15), 13:41, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А зачем тебе столько много вкладок, ты что ими пользуешься.
     
     
  • 3.20, зомбированный (?), 13:53, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    конечно
     
  • 2.21, Аноним (12), 13:55, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам напиши:
    https://developer.chrome.com/docs/extensions?hl=ru
     
     
  • 3.24, зомбированный (?), 14:17, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я не умею такое писать
     
  • 3.49, Аноним (48), 15:29, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спетросянил?
    Молодец! Возьми с полочки пирожок.
     
  • 2.30, Аноним (30), 14:25, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Попробуй такое инновационное изобретение, как клавиатура. Впечатываешь заголовок букмарка в адресную строку при помощи инновационного устройства "Клавиатура", и быстро получаешь предложение перейти по адресу этой закладки. Над изобретением этого инновационного функционала работали лучшие специалисты по инновациям.
     

  • 1.26, Аноним (26), 14:20, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В браузере теперь возможно использование только дополнений на базе третьей версии манифеста.

    Ну, вот и всё. Прощай, chromium (ты мне нравился больше, чем firefox). Привет, librewolf || zen-browser (вас там еще настраивать и настраивать)...

     
     
  • 2.31, нах. (?), 14:25, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >> В браузере теперь возможно использование только дополнений на базе третьей версии манифеста.
    > Ну, вот и всё. Прощай, chromium (ты мне нравился больше, чем firefox).
    > Привет, librewolf || zen-browser (вас там еще настраивать и настраивать)...

    у тебя странная опечатка в слове yandex-browser


     
     
  • 3.40, Аноним (12), 14:35, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://youtu.be/smVOVUMWf7w?si=tzbQ_VwGeMtxQPTI&t=129
     
  • 2.32, Аноним (30), 14:27, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Прощай, chromium

    Увидимся. До завтра!

     
     
  • 3.50, Аноним (48), 15:30, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тонко :)
     
  • 3.54, Аноним (26), 15:52, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если только с brave на мобилках.
     
     
  • 4.64, Аноним (55), 16:45, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У Brave была череда скандалов и противоречий, которые бросили тень на его репута... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.34, Аноним (12), 14:29, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, QUIC у всех включен ?
     
     
  • 2.38, 12yoexpert (ok), 14:34, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    отключил в ff

    забавно наблюдать, как корпорасты кукарекают на тему ускорения передачи данных, грузя при это тонны джавы и рекламы

     
     
  • 3.44, Аноним (12), 14:42, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так дело не в скорости:
    https://www.theregister.com/2025/08/04/china_great_firewall_quic_security_flaw
     
  • 2.65, Аноним (55), 16:57, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так его же у нас РКН забаннил? Илил нет?
     
     
  • 3.67, Аноним (12), 17:07, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проверяйте:
    chrome://flags/  (Experimental QUIC protocol) Enabled
     

  • 1.42, Аноним (42), 14:37, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сегодня столкнулся с chromium gost. Теперь яшка не один с балалаечными сертификатами щеголять будет.
     
     
  • 2.47, Аноним (12), 15:03, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И зачем такое ставить ?
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56830
     
  • 2.59, Аноним (59), 16:14, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ему уж 8 лет. На гос-сайты ходить годится.
    Хотя даже он как решение всё-в-одном не работает. Ещё кучу пакетов накатывать приходится(
     

  • 1.46, Дим (?), 14:59, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    CSS функции? o_O

    Значит ли это, что теперь можно будет майнить биткойн на CSS?

    Никогда не думал, что CSS однажды превратиться в язык программирования.

     
     
  • 2.74, да ты (-), 17:24, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Css это изначально ошибка дизайна веба. Наплодили сущностей там где они не нужны. Был хороший вариант делать стилизацию сайта жс-скриптами с единообразным синтаксисом, но вместо этого накатили еще один нескучный язычок-дсл. Вот сейчас в рамках этого языка тесно, но вместо того стобы его деприкейтнуть дотягивают до второго джаваскрипта. Веб никогда не отличался здравым смыслом..
     

  • 1.63, Аноним (63), 16:41, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >На платформах Linux и macOS системы без GPU больше не смогут использовать WebGL.

    lavapipe или что-то такое нет?

     
  • 1.86, Аноним (86), 18:07, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Manifest v2 ещё есть, но включать придётся через параметры запуска:

    chrome.exe --disable-features=ExtensionManifestV2Unsupported,ExtensionManifestV2Disabled

    Но, если вы обновились и запустили хром без этих флагов, то вы потеряли все v2 расширения.

     

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