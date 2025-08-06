Выпуск web-браузера Chrome 139

|
|1.3, Жироватт (ok), 13:05, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
И сюда этот баззз-ИИ впихнули.
Надо теперь курить новые групповые политики, которые обычно выпускаются к релизу - можно ли это хотя бы ими выключить
|
|
|
|2.11, Анонимно (ok), 13:26, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
|
> Удалена настройка ExtensionManifestV2Availability, позволявшая вернуть поддержку второй версии манифеста Chrome, определяющего возможности и ресурсы, доступные для дополнений, написанных с использованием API WebExtensions.
После такого изменения, курить уже ни чего не надо. Просто сносить это поделие.
|
|1.4, BlackRot (ok), 13:09, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Последняя версия на которой ещё можно с помощью флагов включить Ublock Origin. Буду отключать обновления для хрома теперь.
|
|
|
|
|
|
|
|4.48, Аноним (48), 15:27, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Автор uBlock Origin спецом для вас хромофилов запилил. Че ты разминусовался?
Читаем внимательно: Raymond Hill (gorhill)
|
|
|
|5.60, _kp (ok), 16:29, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Там существенной части функций нет же. Шляпа оно.
А в остальном всё хорошо как никогда. :)
|
|4.55, Аноним (55), 15:53, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
Вот вы залакировали рекламу и ходите пиратским методом на сайт. А вы подумали об разработчиков?
Вы как заяц в автобусе, который не заплатил за билет!
|
|
|
|5.58, Аноним (58), 16:03, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Зачем платить? А тем более смотреть рекламу. Если можно заплатить только за интернет, а всё остальное с зелёного магазина.
Пока другие "грамотные потребители" платят подписки и лишаются доступа, другие направляют эти деньги на домашний сервер, где есть библиотека контента, в высоком качестве, с несколькими языковыми дорожками, нативно без лишних приложений, без DRM, оффлайн...
|
|
|
|6.66, Аноним (12), 17:02, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Зачем платить?
Когда твой работодатель тебе такое скажет, удивишься ?
Ладно бы просто качали, т.к. не у всех позволяют средства, но когда этим бравируют...
|
|
|
|7.68, Аноним (68), 17:09, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Аналогия некорректна, т.к. оплата за работу оговаривается заранее в трудовом договоре. В случае мерзкой рекламы - нет. Ее просто показывают, независимо от того, нравится это пользователю или нет.
|
|
|
|8.70, Аноним (-), 17:12, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Я правильно понимаю что рекламу на биллбордах ты на улице тоже замазываешь Или ... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.73, Аноним (58), 17:19, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А зачем вы по себе то судите Не надо ничего замазывать Есть же AR-приложение д... текст свёрнут, показать
|
|9.82, Аноним (68), 17:41, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Аналогия опять некорректна как и любая аналогия, кстати т к в случае с биллбо... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|11.84, Аноним (68), 17:58, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
А если просто сбоку баннеры - то твой пример просто не валидный Опять мимо, т к... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.79, Аноним (79), 17:36, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
Посещение сайта и потребление его контента с заблокированной рекламой ничем не... текст свёрнут, показать
|
|
|
|10.87, Аноним (87), 18:10, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Это не так Поезд зайцем или посещение концерта через забор - у владельца земли ... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|12.94, Аноним (58), 18:33, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ну если не нравится плюсы и минусы той сферы в которой работаешь, но продолжаешь... текст свёрнут, показать
|
|7.81, Аноним (58), 17:40, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>"Когда твой работодатель тебе такое скажет, удивишься ?"
Зачем удивляться? Просто в суд за неисполнение контракта. Не нравится - так не работай в той сфере в которой работаешь! Все адаптируется к новым условиям.
>"Ладно бы просто качали, т.к. не у всех позволяют средства, но когда этим бравируют..."
А что вы хотели? Разница заметна. Когда у человека принципы, которые позволяют иметь максимальное КПД денег, он прочитал гораздо больше книг и т.д.
Чем человек, который смотрит много рекламы, а самое полезная покупка это книги на распродаже (и то сомнительного качества) и т.д.
|
|5.80, Аноним (80), 17:40, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Конечно подумали. Блокировка рекламы - намерянная попытка лишить их средств к существованию, потому что не нужны нам разработчики, которые не могут сами обеспечить работу своих ресурсов. Потерю их критичной не считаю - больше аудитории достанется тем кто может, уникального контента сейчас ни у кого нет.
|
|1.6, нах. (?), 13:17, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
На платформах Linux и macOS системы без GPU больше не смогут использовать WebGL.
хахаха
покупайте видяху (известно чью!) или смотрите в пустой экран.
|
|
|
|2.7, Аноним (-), 13:23, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
>> На платформах Linux и macOS системы без GPU больше не смогут использовать WebGL.
> покупайте видяху (известно чью!) или смотрите в пустой экран.
Ага, прям вижу как на макбуках и макмини народу страдает от отсутствия GPU и думают "надо бы купить"))
А то что линуксоидов в очередной раз прокинули... а зачем гуглу вообще думать о компьютерных меньшинствах?
|
|
|
|
|
|4.19, Аноним (-), 13:47, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Спетросянил?
Молодец! Возьми с полочки пирожок.
Но на ответ чего компании должны париться о проблемах 4% меньшинства так и не ответил.
Что будешь делать когда такой же трюк провернет лиса?
Патчить? Ныть?
|
|
|
|5.33, 12yoexpert (ok), 14:29, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> о проблемах 4% меньшинства
> лиса
Спетросянил?
Молодец! Возьми с полочки пирожок.
|
|3.29, нах. (?), 14:24, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А то что линуксоидов в очередной раз прокинули... а зачем гуглу вообще
> думать о компьютерных меньшинствах?
Ну видишь, подумал же, не забыв присовокупить макбук, которому от новшества не жарко и не холодно, чтоб не было так прямо палевно.
|
|2.15, Аноним (15), 13:29, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Но если вы поставите сборку, Hackintosh, от Алексея Коновалова.
|
|
|
|3.62, Аноним (58), 16:41, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Этот Алексей Коновалов на YouTube такое выкладывает, что у него точно НЕ НУЖНО вообще что-то смотреть, а тем более ставить.
|
|
|
|3.22, Аноним (22), 14:02, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Главный вопрос: что это вообще за системы без GPU. Особенно макбуки, лол.
|
|
|
|4.28, нах. (?), 14:22, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Главный вопрос: что это вообще за системы без GPU. Особенно макбуки, лол.
как ты понимаешь, макбуки тут упомянуты просто потому, что иначе ну уж совсем палево получаетсо.
|
|
|
|5.36, Аноним (22), 14:31, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну так даже линуксячью десктопную систему без GPU сегодня где взять? Ладно бы начало нулевых было...
|
|
|
|6.39, нах. (?), 14:34, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
вот, на столе стоит.
Видимокарта только для видимости (тем более с *этим* дистрибутивом)
У винды (поганой) проблем, разумеется, нет.
Еще виртуалки бывают. И не всем везет чтоб эта виртуалка была под вмварью - кому-то и kvm неве...кобыла.
|
|
|
|7.43, Аноним (-), 14:41, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ага прям вижу в недрах гугля в отделе по планированию разработки хромого:
"Для юзеров, которые сидят по виртуалках под kvm и не смогли пробросить видяху, срочно добавить WebGL без использования GPU!
Дело чрезвычайной важности, ведь таких у нас целых.. эээ..
А может просто положить на них болт)?"
|
|3.27, нах. (?), 14:21, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В шмышле? Сцайт пытается что-то нарисовать (да щас... просто там юзертрекинг под видом защиты от ботов его требует), а у тебя только еггог происходит. Получи в лучшем случае "штота пошла нетак", а скорее всего - пустое белое ничего.
|
|
|
|2.30, Аноним (30), 14:25, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Попробуй такое инновационное изобретение, как клавиатура. Впечатываешь заголовок букмарка в адресную строку при помощи инновационного устройства "Клавиатура", и быстро получаешь предложение перейти по адресу этой закладки. Над изобретением этого инновационного функционала работали лучшие специалисты по инновациям.
|
|1.26, Аноним (26), 14:20, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> В браузере теперь возможно использование только дополнений на базе третьей версии манифеста.
Ну, вот и всё. Прощай, chromium (ты мне нравился больше, чем firefox). Привет, librewolf || zen-browser (вас там еще настраивать и настраивать)...
|
|
|
|2.31, нах. (?), 14:25, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
>> В браузере теперь возможно использование только дополнений на базе третьей версии манифеста.
> Ну, вот и всё. Прощай, chromium (ты мне нравился больше, чем firefox).
> Привет, librewolf || zen-browser (вас там еще настраивать и настраивать)...
у тебя странная опечатка в слове yandex-browser
|
|
|
|
|
|4.64, Аноним (55), 16:45, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
У Brave была череда скандалов и противоречий, которые бросили тень на его репута... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.38, 12yoexpert (ok), 14:34, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
отключил в ff
забавно наблюдать, как корпорасты кукарекают на тему ускорения передачи данных, грузя при это тонны джавы и рекламы
|
|
|
|3.67, Аноним (12), 17:07, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Проверяйте:
chrome://flags/ (Experimental QUIC protocol) Enabled
|
|1.42, Аноним (42), 14:37, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Сегодня столкнулся с chromium gost. Теперь яшка не один с балалаечными сертификатами щеголять будет.
|
|
|
|2.59, Аноним (59), 16:14, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ему уж 8 лет. На гос-сайты ходить годится.
Хотя даже он как решение всё-в-одном не работает. Ещё кучу пакетов накатывать приходится(
|
|1.46, Дим (?), 14:59, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
CSS функции? o_O
Значит ли это, что теперь можно будет майнить биткойн на CSS?
Никогда не думал, что CSS однажды превратиться в язык программирования.
|
|
|
|2.74, да ты (-), 17:24, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Css это изначально ошибка дизайна веба. Наплодили сущностей там где они не нужны. Был хороший вариант делать стилизацию сайта жс-скриптами с единообразным синтаксисом, но вместо этого накатили еще один нескучный язычок-дсл. Вот сейчас в рамках этого языка тесно, но вместо того стобы его деприкейтнуть дотягивают до второго джаваскрипта. Веб никогда не отличался здравым смыслом..
|
|1.63, Аноним (63), 16:41, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>На платформах Linux и macOS системы без GPU больше не смогут использовать WebGL.
lavapipe или что-то такое нет?
|
|1.86, Аноним (86), 18:07, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Manifest v2 ещё есть, но включать придётся через параметры запуска:
chrome.exe --disable-features=ExtensionManifestV2Unsupported,ExtensionManifestV2Disabled
Но, если вы обновились и запустили хром без этих флагов, то вы потеряли все v2 расширения.
|