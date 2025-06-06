За 10 месяцев в Chrome удалось на 22% повысить производительность в тесте Speedometer 3

Компания Google подвела итог оптимизаций в Chrome, внесённых с августа прошлого года. Изменения позволили ускорить прохождение теста Speedometer 3 на 22% (было 42.84, а стало 52.35 балла) и добиться наилучших результатов среди всех браузеров. Упомянуто, что полученный прирост производительности в совокупности позволит на 58 миллионов часов сократить ожидания загрузки сайтов у всех пользователей браузера, если каждый пользователь использует Chrome всего 10 минут в день. Примечательно, что c апреля 2022 года по август 2024 года производительность прохождения теста Speedometer 3 в Chrome выросла на 94% (Chrome 101 набирал примерно 22 балла, Chrome 128 - 42.84 балла).



Среди изменений, способствовавших повышению производительности браузера, упомянуты: Оптимизация размещения в памяти внутренних структур, связанных с DOM, CSS, DOM, компоновкой страницы и отрисовкой;

Сохранение только необходимых состояний в движке Blink;

Повышение эффективности использования кэша CPU;

Оптимизация работы сборщика мусора Oilpan;

Улучшение работы со строками и переход на алгоритм хэширования rapidhash в процессе отрисовки;

Задействование оптимальных алгоритмов хэширования, фильтрации и проверки в различных структурах данных;

Ускорение операции компоновки глифов (shaping) при выводе текста. Тестовый набор Speedometer 3.0 подготовлен совместно компаниями Mozilla, Google, Microsoft и Apple и нацелен на оценку задержек при симуляции работы пользователя с типовыми web-приложениями. В тестах оценивается производительность работы фреймворков Angular, Backbone, jQuery, Lit, Preact, React, React+Redux, Svelte и Vue, отрисовки при помощи элемента Canvas, генерации SVG, обработки сложных CSS, работы с очень большими деревьями DOM и использования методов, применяемых при редактировании контента в режиме WYSIWYG и при работе с новостными сайтами. При тестировании измеряется скорость работы с заметками в разных реализациях фреймворка TodoMVC, проверяется обработка текста в WYSIWYG-редакторах CodeMirror и TipTap, выполняются операции с диаграммами при помощи библиотек Observable Plot, chart.js и react-stockcharts, симулируется взаимодействие с контентом на сайтах, использующих web-фреймворки Next.js и Nuxt.



