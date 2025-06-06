За 10 месяцев в Chrome удалось на 22% повысить производительность в тесте Speedometer 3

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|2.13, Аноним (-), 13:33, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–15 +/–
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> Без Ublock origin это умножается примерно на ноль.
Ublock элементарно заменяется PiHole, AdGuard и т.д
Нет никакой причины использовать тормозилу.
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|3.19, Аноним (19), 13:45, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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О, костыли пошли. Ублоку нет альтернативы, так как нужно контролировать ВЕСЬ интернет траффик. А если вы каким-то чудом найдёте альтернативу, то держите найдите uMatrix.
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|4.98, Аноним (98), 20:22, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас вы видите Виликое достижение Великой Chrome! Доля рынка - не врёт!
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|3.20, АнонимЯ (?), 13:46, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Заменять потому, что так решили в каком-то гугле ? Я лучше поторможу с мозиллой у юблоком, чем буду греть процессор джаваскриптами от упоротых коммерсов и различных школоло.
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|3.21, Аноним (21), 13:51, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Вы же понимаете что блокировка на уровне DNS далеко не так эффективна?
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|3.23, Аноним (23), 13:53, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Нет, не заменяется. Блокировка по ip примитивна и не охватывает все типы рекламы. Особенно маскирующиеся под домен сайта.
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|3.35, Bob (??), 14:24, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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pihole как сито для песка вместо москитной сетки
с adguard chrome дичайше тормозит
есть brave с переписанным uBO на rust, как компонент ядра. все фичи uBO лисы и куда лучшая работа на андроиде)
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|2.25, Аноним (25), 13:58, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Импользуйте Ungoogled chromium. В нем ublock origin работает
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|3.37, Аноним (37), 14:26, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он по-прежнему во всех хромых браузерах работает, до 139 версии. В Ungoogled будут оставлять и поддерживать код второго манифеста?
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|2.103, penetrator (?), 21:27, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тестил FF и Chromium последних версий на ноуте с openSUSE
Speedometer 3.1
FF - 15.9
CH - 16.4
там уже 0
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|1.2, Аноним (2), 13:01, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ещё бы ускорение не отваливалось, периодически отваливается видеокарта. Но действительно быстрее работают нынешние версии, в игрушках заметно. Пока не появятся шейдеры или спецэффекты на экране, старые версии ускорялись через glx и у них не было таких просадок.
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|2.5, Аноним (5), 13:03, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты отвечаешь точно на статью про хром? Что там у тебя за игрушки с шейдерами и эффектами в браузере? Я думал они все почили
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|3.9, Аноним (2), 13:08, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Примерно 99% игрушек сегодня поверх хрома работают. Rpgmaker, к примеру, но там минимум десяток движков.
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|2.75, Аноним (75), 15:26, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ещё бы ускорение не отваливалось, периодически отваливается видеокарта.
Эээ, уважаемый, если user space приложение крашит ваше ядро и драйвера - то это вопрос к ядру и драйверам.
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|3.77, Аноним (2), 16:05, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не, такое только с амд было, выводы сделаны и теперь только нвидиа. Просто приходится перезапускать приложение, может быть в 1 из 10 запусков встречается (спустя случайное время или никогда). Но вообще, если имеются некие иллюзии по поводу "user space приложение крашит ваше ядро и драйвера", рекомендую запускать побольше игр в vkd3d-proton --замечательно утащат и ядро и драйвера в такое состояние, что только выдёргивать из розетки, независимо от производителя.
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|2.7, Аноним (7), 13:04, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Аноним как всегда радует интеллектом и умением читать новость
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|1.6, Ыыы (??), 13:03, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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Чот в эпоху, когда каждый сайт встречает плашкой
>Checking if the site connection is secure…
>Verify you are human
длительностью секунд 5, уже не так интересны все эти бенчмарки и выдавливания процентов на производительность как раньше.
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|2.31, Bob (??), 14:19, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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это проблема в провайдере, ибо даже на protonvpn такого бреда нет
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|3.85, protonoved (?), 16:59, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На протоне иногда даже гугл не открывается со своей защитой - выберите мотоциклы.
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|1.39, Кошкажена (?), 14:27, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А почему бы просто хрому не собрать pgo профили, в том числе и для jit в v8 для топовых сайтов и фреймворков и использовать их?
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|2.55, Аноним (55), 14:38, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем для всех? Достаточно и для одного "спидрметра" для рисования красивых графиков.
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|1.45, Аноним (-), 14:31, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня главная страница 6 секунд грузится, потому что браузер не может одновременно множество запросов пропустить на домен с активной страницы. До одного места эти оптимизации. Большинство запросов ожидают в пуле запросов
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|2.76, Аноним (76), 15:56, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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наверное потому что есть сайты которые за много коннектов браузер забанят
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|3.89, Аноним (-), 19:08, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну раз уж на то пошло, я мог бы выставить хедер на лимит одновременных коннектов, если бы такой был. Но браузеры решили за меня что это число 6. Речь то не о чужом сайте.
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|2.91, Аноним (-), 19:24, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
А Firefox традиционно лучше поддерживает стили за Chrome и хуже поддерживает скр... большой текст свёрнут, показать
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|1.78, Афроним (?), 16:11, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Теперь всё стало ясно. Необходимо использовать версию для разработчиков, она лучше всех.
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|1.80, Аноним (80), 16:35, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А Лису они так и продолжают Тормозиллить, взамен держа Мозиллу на плаву?
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|2.83, Афроним (?), 16:51, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы не сказал. ЯБ запускается чуть дольше. Сайты открывают примерно одинаково с ФФ.В ФФ главную страницу просто менять надо через расширения. Например Дзен и не будет по 6 сек открываться страница, а то если в настройках сам сменишь,то реально может тупить долго.
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|1.86, Аноним (86), 17:41, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Chrome / M3 Max / 137 - 41.9
Они в вакууме тестировали?
FF / Safari - 32.4
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|1.87, Аноним (87), 18:27, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Все эти тесты через Спидометр всего лишь маркетинговая уловка, где нас пытаются обмануть. Как и выходят иногда кликбейтные заголовки, что Firefox по тестам обогнал все браузеры)
Постоянно приходится сбрасывать через диспетчер браузера GPU память. У них давно висит баг, который годами не решается. При закрытии вкладок, память должна освобождаться, но вместо освобождения она начинает накапливаться. Один раз почти 5 гигов накопилось за полдня. Это проблема касается всех браузеров на Хромиум. В качестве решения предлагается отключить аппаратное ускорение в браузере, но я бы не стал этого делать, учитывая какие сейчас тяжелые сайты, сгорит процессор CPU от постоянной нагрузки.
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|1.90, Аноним (90), 19:13, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Announcing Speedometer 3.0: A Shared Browser Benchmark for Web Application Responsiveness by contributors from Apple, Google, Microsoft, and Mozilla
Может, просто подправили тест, коль уж сами же его и разработали?
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|1.93, VladSh (?), 19:31, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никакого явного прироста скорости не наблюдаю.
Зато на старых конфигурациях вижу, что все браузеры на основе Хромиума на тех же роликах жрут больше процессора. На ноуте 2010-го года HP ProBook 4525s 2,2 Гц, Win10, один и тот же ролик 720p на ютубе хром и хромоклоны сразу при запуске ролика уходят в 100% загрузки процессора, и это продолжается секунд 15-20, потом идёт снижение, и дальше загрузка процессора идёт рывками в пределах 50-65%. Фаерфокс в этих же условиях при старте ролика уходит в 100% проца на 4-5 секунд, дальше нагрузка снижается, и дальнейшее воспроизведение идёт также рывками, но в пределах 35-45%. И вот вопрос - как можно воспроизводить видео так по разному? Причём картинка видео в обоих случаях одинакова.
Приходится использовать Фаерфокс, чтобы поберечь ресурсы проца, хоть он и менее удобен, чем, к примеру, Опера. Неприятно, когда видео стартует или останавливается, то экран становится на секунду-две чёрным. Если кто знает, как от этого избавиться, подскажите, пожалуйста.
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|2.94, Аноним (2), 19:38, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Декодирование видео не имеет к этому никакого отношения. А почему в 20 летнем лаптопе оно не работает, кстати? Попробуй установить драйвера, выше вероятность, что на линуксе будет работать в firefox. Win10 такое железо нормально не поддерживает понятное дело, попробуй win7 и дрова от производителя. Только браузер тоже 20 летний понадобится.
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|2.100, Имя (?), 20:41, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Твоя видеокарта не может в новые кодеки, надо ставить расширение h264ify в любом браузере. И возможно, получится аппаратное ускорение.
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|2.102, Аноним (102), 21:01, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Доля на рынке без конкуренции определяется не качеством . И в этом случае "лучше" - вовсе не для юзера .
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|1.101, Аноним (101), 20:45, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Иногда просматриваю репорты и события разработчиков webgpu. Основываясь на этом взял для "браузинга" minipc именно на Intel. Поскольку практически с самого старта в разработке webgpu участвуют инженеры из Intel
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