The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

За 10 месяцев в Chrome удалось на 22% повысить производительность в тесте Speedometer 3

06.06.2025 12:56

Компания Google подвела итог оптимизаций в Chrome, внесённых с августа прошлого года. Изменения позволили ускорить прохождение теста Speedometer 3 на 22% (было 42.84, а стало 52.35 балла) и добиться наилучших результатов среди всех браузеров. Упомянуто, что полученный прирост производительности в совокупности позволит на 58 миллионов часов сократить ожидания загрузки сайтов у всех пользователей браузера, если каждый пользователь использует Chrome всего 10 минут в день. Примечательно, что c апреля 2022 года по август 2024 года производительность прохождения теста Speedometer 3 в Chrome выросла на 94% (Chrome 101 набирал примерно 22 балла, Chrome 128 - 42.84 балла).



Среди изменений, способствовавших повышению производительности браузера, упомянуты:

  • Оптимизация размещения в памяти внутренних структур, связанных с DOM, CSS, DOM, компоновкой страницы и отрисовкой;
  • Сохранение только необходимых состояний в движке Blink;
  • Повышение эффективности использования кэша CPU;
  • Оптимизация работы сборщика мусора Oilpan;
  • Улучшение работы со строками и переход на алгоритм хэширования rapidhash в процессе отрисовки;
  • Задействование оптимальных алгоритмов хэширования, фильтрации и проверки в различных структурах данных;
  • Ускорение операции компоновки глифов (shaping) при выводе текста.

Тестовый набор Speedometer 3.0 подготовлен совместно компаниями Mozilla, Google, Microsoft и Apple и нацелен на оценку задержек при симуляции работы пользователя с типовыми web-приложениями. В тестах оценивается производительность работы фреймворков Angular, Backbone, jQuery, Lit, Preact, React, React+Redux, Svelte и Vue, отрисовки при помощи элемента Canvas, генерации SVG, обработки сложных CSS, работы с очень большими деревьями DOM и использования методов, применяемых при редактировании контента в режиме WYSIWYG и при работе с новостными сайтами. При тестировании измеряется скорость работы с заметками в разных реализациях фреймворка TodoMVC, проверяется обработка текста в WYSIWYG-редакторах CodeMirror и TipTap, выполняются операции с диаграммами при помощи библиотек Observable Plot, chart.js и react-stockcharts, симулируется взаимодействие с контентом на сайтах, использующих web-фреймворки Next.js и Nuxt.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2025...)
  2. OpenNews: Опубликован список идей по развитию Firefox, над которыми ведётся работа
  3. OpenNews: Mozilla, Google, Microsoft и Apple разработали тест производительности браузеров Speedometer 3.0
  4. OpenNews: Новый JIT-компилятор Maglev позволил поднять производительность Chrome
  5. OpenNews: В Chrome внесены значительные оптимизации производительности
  6. OpenNews: В ночных сборках Firefox заметно увеличена производительность JIT-компиляции
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63363-chrome
Ключевые слова: chrome, chromium, speedometer
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:59, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +25 +/
    Без Ublock origin это умножается примерно на ноль.
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 13:33, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –15 +/
    > Без Ublock origin это умножается примерно на ноль.

    Ublock элементарно заменяется PiHole, AdGuard  и т.д
    Нет никакой причины использовать тормозилу.

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 13:45, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    О, костыли пошли. Ублоку нет альтернативы, так как нужно контролировать ВЕСЬ интернет траффик. А если вы каким-то чудом найдёте альтернативу, то держите найдите uMatrix.
     
     
  • 4.98, Аноним (98), 20:22, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас вы видите Виликое достижение Великой Chrome! Доля рынка - не врёт!
     
  • 3.20, АнонимЯ (?), 13:46, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Заменять потому, что так решили в каком-то гугле ? Я лучше поторможу с мозиллой у юблоком, чем буду греть процессор джаваскриптами от упоротых коммерсов и различных школоло.
     
  • 3.21, Аноним (21), 13:51, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вы же понимаете что блокировка на уровне DNS далеко не так эффективна?
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:53, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нет, не заменяется. Блокировка по ip примитивна и не охватывает все типы рекламы. Особенно маскирующиеся под домен сайта.
     
  • 3.35, Bob (??), 14:24, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    pihole как сито для песка вместо москитной сетки
    с adguard chrome дичайше тормозит

    есть brave с переписанным uBO на rust, как компонент ядра. все фичи uBO лисы и куда лучшая работа на андроиде)

     
  • 3.96, Аноним (96), 20:15, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/61218-addon
     
  • 2.25, Аноним (25), 13:58, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Импользуйте Ungoogled chromium. В нем ublock origin работает
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 14:26, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он по-прежнему во всех хромых браузерах работает, до 139 версии. В Ungoogled будут оставлять и поддерживать код второго манифеста?
     
  • 2.97, Аноним (96), 20:16, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://chromewebstore.google.com/detail/ublock-origin-lite/ddkjiahejlhfcafbdd
     
  • 2.103, penetrator (?), 21:27, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тестил FF и Chromium последних версий на ноуте с openSUSE

    Speedometer 3.1

    FF - 15.9
    CH - 16.4

    там уже 0

     

  • 1.2, Аноним (2), 13:01, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё бы ускорение не отваливалось, периодически отваливается видеокарта. Но действительно быстрее работают нынешние версии, в игрушках заметно. Пока не появятся шейдеры или спецэффекты на экране, старые версии ускорялись через glx и у них не было таких просадок.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:03, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты отвечаешь точно на статью про хром? Что там у тебя за игрушки с шейдерами и эффектами в браузере? Я думал они все почили
     
     
  • 3.9, Аноним (2), 13:08, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Примерно 99% игрушек сегодня поверх хрома работают. Rpgmaker, к примеру, но там минимум десяток движков.
     
  • 2.75, Аноним (75), 15:26, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ещё бы ускорение не отваливалось, периодически отваливается видеокарта.

    Эээ, уважаемый, если user space приложение крашит ваше ядро и драйвера - то это вопрос к ядру и драйверам.

     
     
  • 3.77, Аноним (2), 16:05, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не, такое только с амд было, выводы сделаны и теперь только нвидиа. Просто приходится перезапускать приложение, может быть в 1 из 10 запусков встречается (спустя случайное время или никогда). Но вообще, если имеются некие иллюзии по поводу "user space приложение крашит ваше ядро и драйвера", рекомендую запускать побольше игр в vkd3d-proton --замечательно утащат и ядро и драйвера в такое состояние, что только выдёргивать из розетки, независимо от производителя.
     

  • 1.3, Аноним (5), 13:01, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Скорость проверяли на гугловских сервисах?)
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:04, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Аноним как всегда радует интеллектом и умением читать новость
     

  • 1.6, Ыыы (??), 13:03, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Чот в эпоху, когда каждый сайт встречает плашкой
    >Checking if the site connection is secure…
    >Verify you are human

    длительностью секунд 5, уже не так интересны все эти бенчмарки и выдавливания процентов на производительность как раньше.

     
     
  • 2.31, Bob (??), 14:19, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это проблема в провайдере, ибо даже на protonvpn такого бреда нет
     
     
  • 3.82, Аноним (82), 16:51, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть
     
  • 3.85, protonoved (?), 16:59, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На протоне иногда даже гугл не открывается со своей защитой - выберите мотоциклы.
     

  • 1.39, Кошкажена (?), 14:27, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему бы просто хрому не собрать pgo профили, в том числе и для jit в v8 для топовых сайтов и фреймворков и использовать их?
     
     
  • 2.55, Аноним (55), 14:38, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем для всех? Достаточно и для одного "спидрметра" для рисования красивых графиков.
     

  • 1.45, Аноним (-), 14:31, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня главная страница 6 секунд грузится, потому что браузер не может одновременно множество запросов пропустить на домен с активной страницы. До одного места эти оптимизации. Большинство запросов ожидают в пуле запросов
     
     
  • 2.76, Аноним (76), 15:56, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наверное потому что есть сайты которые за много коннектов браузер забанят
     
     
  • 3.89, Аноним (-), 19:08, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну раз уж на то пошло, я мог бы выставить хедер на лимит одновременных коннектов, если бы такой был. Но браузеры решили за меня что это число 6. Речь то не о чужом сайте.
     

  • 1.59, Nochi (?), 14:44, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А Firefox редко оптимизируют,  как и раньше долго грузит страницы
     
     
  • 2.65, Аноним (96), 14:56, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот тест, это совместная разработка:
    https://opennet.ru/60773-speedometer
     
  • 2.84, Аноним (82), 16:52, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    где-то года 3 назад обгонял хром в этом же тесте.
     
  • 2.91, Аноним (-), 19:24, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А Firefox традиционно лучше поддерживает стили за Chrome и хуже поддерживает скр... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.78, Афроним (?), 16:11, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь всё стало ясно. Необходимо использовать версию для разработчиков, она лучше всех.
     
  • 1.80, Аноним (80), 16:35, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А Лису они так и продолжают Тормозиллить, взамен держа Мозиллу на плаву?
     
     
  • 2.83, Афроним (?), 16:51, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы не сказал. ЯБ запускается чуть дольше. Сайты открывают примерно одинаково с ФФ.В ФФ главную страницу просто менять надо через расширения. Например Дзен и не будет по 6 сек открываться страница, а то если в настройках сам сменишь,то реально может тупить долго.
     

  • 1.86, Аноним (86), 17:41, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Chrome / M3 Max / 137 - 41.9

    Они в вакууме тестировали?

    FF / Safari - 32.4

     
  • 1.87, Аноним (87), 18:27, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Все эти тесты через Спидометр всего лишь маркетинговая уловка, где нас пытаются обмануть. Как и выходят иногда кликбейтные заголовки, что Firefox по тестам обогнал все браузеры)

    Постоянно приходится сбрасывать через диспетчер браузера GPU память. У них давно висит баг, который годами не решается. При закрытии вкладок, память должна освобождаться, но вместо освобождения она начинает накапливаться. Один раз почти 5 гигов накопилось за полдня. Это проблема касается всех браузеров на Хромиум. В качестве решения предлагается отключить аппаратное ускорение в браузере, но я бы не стал этого делать, учитывая какие сейчас тяжелые сайты, сгорит процессор CPU от постоянной нагрузки.

     
     
  • 2.92, Аноним (92), 19:27, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На какой ОС?
     
     
  • 3.95, Аноним (87), 19:57, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На любой, где у браузера есть аппаратное ускорение GPU.
     

  • 1.90, Аноним (90), 19:13, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Announcing Speedometer 3.0: A Shared Browser Benchmark for Web Application Responsiveness by contributors from Apple, Google, Microsoft, and Mozilla

    Может, просто подправили тест, коль уж сами же его и разработали?

     
  • 1.93, VladSh (?), 19:31, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никакого явного прироста скорости не наблюдаю.
    Зато на старых конфигурациях вижу, что все браузеры на основе Хромиума на тех же роликах жрут больше процессора. На ноуте 2010-го года HP ProBook 4525s 2,2 Гц, Win10, один и тот же ролик 720p на ютубе хром и хромоклоны сразу при запуске ролика уходят в 100% загрузки процессора, и это продолжается секунд 15-20, потом идёт снижение, и дальше загрузка процессора идёт рывками в пределах 50-65%. Фаерфокс в этих же условиях при старте ролика уходит в 100% проца на 4-5 секунд, дальше нагрузка снижается, и дальнейшее воспроизведение идёт также рывками, но в пределах 35-45%. И вот вопрос - как можно воспроизводить видео так по разному? Причём картинка видео в обоих случаях одинакова.
    Приходится использовать Фаерфокс, чтобы поберечь ресурсы проца, хоть он и менее удобен, чем, к примеру, Опера. Неприятно, когда видео стартует или останавливается, то экран становится на секунду-две чёрным. Если кто знает, как от этого избавиться, подскажите, пожалуйста.
     
     
  • 2.94, Аноним (2), 19:38, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Декодирование видео не имеет к этому никакого отношения. А почему в 20 летнем лаптопе оно не работает, кстати? Попробуй установить драйвера, выше вероятность, что на линуксе будет работать в firefox. Win10 такое железо нормально не поддерживает понятное дело, попробуй win7 и дрова от производителя. Только браузер тоже 20 летний понадобится.
     
  • 2.100, Имя (?), 20:41, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твоя видеокарта не может в новые кодеки, надо ставить расширение h264ify в любом браузере. И возможно, получится аппаратное ускорение.
     

  • 1.99, Аноним (98), 20:23, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Chrome становится всё лучше и лучше! Доля рынка - вещь упрямая!
     
     
  • 2.102, Аноним (102), 21:01, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доля на рынке без конкуренции определяется не качеством . И в этом случае "лучше" - вовсе не для юзера .
     

  • 1.101, Аноним (101), 20:45, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Иногда просматриваю репорты и события разработчиков webgpu. Основываясь на этом взял для "браузинга" minipc именно на Intel. Поскольку практически с самого старта в разработке webgpu участвуют инженеры из Intel
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру