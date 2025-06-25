Выпуск web-браузера Chrome 138

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|1.2, Аноним (2), 23:38, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если вы на винде, не вижу никакого смысла в хроме, когда есть уже установленный edge с точно таким же движком и такими же настройками, расширениями, но сильно оптимизированный под винду. Про оптимизацию кстати факт, т.к. в бенчмарке выдает СИЛЬНО БОЛЬШЕ хрома, т.е. явно больше, чем статистическая погрешность.
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|2.6, Аноним (6), 00:00, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оптимизированный под винду тег <strong>: теперь текст будет выводиться жирным наиболее вантузо-эффективным способом.
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|2.9, pic (??), 00:06, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Надежды индийцев на COPILOT+ PC не оправдались, продажи не увеличились.
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|1.8, pic (??), 00:04, 26/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>AI-режим вывода рекомендаций
_нейросетевой_ режим вывода рекомендаций
Исправил, никакого ИИ нет ещё, зачем обманываться.
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|2.17, Аноним (-), 00:25, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> _нейросетевой_ режим вывода рекомендаций
> Исправил, никакого ИИ нет ещё, зачем обманываться.
Ты слишком придирчивый.
Вон мясной Естественный Интеллект местами только естественный: берет кредиты на свадьбу, портит здоровье бухаловом и веществами, ездит на самокате по пешеходным переходам...
Называй нынешний ИИ - Тупеньким Интеллектом)
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|2.23, Аноним (23), 00:42, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И это при том, что browser.compactmode.show всё исправляет. Или, если и этого мало, toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets с userchrome.css в зубы и вперёд.
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|3.26, 12yoexpert (ok), 00:46, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нифига он не исправляет. ты, видимо, не застал времена xul аддонов и не знаешь, как должен выглядеть нормальный браузер
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|4.28, Аноним (28), 00:52, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> нифига он не исправляет. ты, видимо, не застал времена xul аддонов и не знаешь, как должен выглядеть нормальный браузер
Как падучий и тормозящий кусок.. кода?
Отсутствие многопоточности, аддоны каторые могу что угодно вообще без изоляции.
Ну типа как иксы)
ИЧСХ фокрами лисы тоже занялись фрики.
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|5.30, 12yoexpert (ok), 01:03, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как падучий и тормозящий кусок.. кода?
точно не застал
дальше не читал, там 100% какая-то бредятина про потоки
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|1.29, Аноним (29), 00:56, 26/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Своими линзами и интеллектами сломали в хромоножке поиск по картинке. С полгода-год прошло, наверное, но жалуюсь я только сейчас. Заканчивается всё сообщением "Ошибка. Не удалось загрузить панель. Повторите попытку.".
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