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Выпуск web-браузера Chrome 138

25.06.2025 23:11

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 138. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей RLZ-параметров при поиске. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 139 запланирован на 5 августа.

Основные изменения в Chrome 138:

  • В адресной строке и на странице открытия новой вкладки реализован AI-режим вывода рекомендаций, связанных с вводимым поисковым запросом.
  • В адресной строке в системе контекстных рекомендаций реализована возможность получения информации о странице через Google Lens, задав вопросов на естественном языке или указав на объект на экране.
  • Некоторым пользователям, привязавшим браузер к учётной записи в Google, предложена новая форма включения синхронизации вкладок и истории навигации между устройствами, реализованная в виде сообщения-подсказки, рядом с профилем пользователя.
  • При использовании дополнений, меняющих содержимое страницы открытия новой вкладки, сведения об изменившем содержимое дополнении теперь показываются в нижней части страницы.
  • Добавлена поддержка групп совместных вкладок, с которыми совместно могут работать несколько пользователей. Пользователь может создать набор вкладок и поделиться им с другими пользователями, которые будут видеть те же вкладки на своих устройствах. В случае, если кто-то из участников поменяет вкладку в группе, изменение будет сразу отражено и на устройствах других пользователей. Создание групп пока доступно только для пользователей тестовых сборок (Beta/Dev/Canary).
  • Предоставлена возможность выборочного предоставления доступа отдельных дополнений к API userScript без необходимости активации режима разработчика (Developer Mode).
  • Реализована поддержка механизма TLS 1.3 Early Data, позволяющего клиенту отправлять GET-запросы до завершения стадии согласования TLS-соединения.
  • Добавлена возможность сохранения закладок и списка для чтения в своей учётной записи в Google.
  • Реализован вывод предупреждения о мошеннических страницах, выявленных большой языковой моделью на основе анализа содержимого. Использование AI применяется в режиме расширенной защиты браузера (Safe Browsing > Enhanced protection). AI-модель выполняется на стороне клиента, но в случае выявления подозрений на сомнительный контент, выполняется дополнительная проверка на серверах Google.
  • Обеспечена синхронизация настроек режима расширенной защиты (Safe Browsing > Enhanced protection) между браузерами на разных устройствах пользователя (при включении расширенной защиты на одном устройстве, она будет активирована и на других устройствах, привязанных к одной учётной записи).
  • Реализован API Translator предоставляющий возможности для перевода текста с одного языка на другой. В качестве примера применения упоминается интеграция функции перевода в web-чат. Для перевода задействована AI-модель Gemini Nano, выполняемая на локальной системе пользователя.
  • Реализован API Language Detector, позволяющий определять язык по фрагменту текста.
  • Реализован API Summarizer для резюмирования текстов (краткого изложения сути) или генерации заголовков и описаний, используя большую языковую модель.
  • Добавлен API Viewport Segments для организации вывода на устройства со складными экранами.
  • В версии для Android добавлена возможность использования API Web Serial для подключения к последовательному порту поверх Bluetooth.
  • В соответствии с изменениями в спецификации HTML, нацеленными на защиту от XSS-атак, включено экранирование символов "<" и ">" при сериализации атрибутов HTML-элементов. Методы Element.innerHTML, Element.outerHTML, Element.getHTML, ShadowRoot.innerHTML и ShadowRoot.getHTML теперь будут заменять символы "<" и ">" на "&lt;" и "&gt;" при сериализации HTML в строку.
  • Добавлены новые CSS-функции abs() и sign() для определения абсолютного значения и знака числа; progress() для вычисления промежуточного значения между двумя другими значениями; sibling-index() и sibling-count() для стилизации элементов на основе позиции или числа соседних элементов.
  • В CSS добавлено ключевое слово "stretch", позволяющее элементам растягиваться до тех пор, пока они полностью не заполнят доступное пространство блока.
  • В инструментах для web-разработчиков расширены возможности для анализа производительности. Упрощена отладка сложных CSS-значений. При инспектировании сетевой активности появилась возможность фильтрации на основе наличия заданных HTTP-заголовков. Для обычных пользователей включён AI-ассистент, способный пояснять суть ошибок и предупреждений, выводимых в web-консоли, а также давать рекомендации по их устранению.
  • В системе сборки проекта Chromium осуществлён переход с инструментария Ninja на сборочную систему Siso, которая может использоваться в качестве прозрачной замены Ninja, поддерживающей удалённое выполнение сборочных работ. Siso включает ряд оптимизаций для сокращения времени сборки и потребления памяти, таких как минимизация дисковых и сетевых операций, совместное использование памяти. Система также поддерживает сбор детальных метрик о производительности для профилирования сборочного процесса.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранены 11 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 3 премии на сумму 6000 долларов США (по одной премии в $1000 и одна премия $4000).

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: За 10 месяцев в Chrome удалось на 22% повысить производительность в тесте Speedometer 3
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 137
  4. OpenNews: Google отказался от навязывания блокировки сторонних Cookie в Chrome
  5. OpenNews: Браузер Chrome переведён на шрифтовой движок Skrifa, написанный на Rust
  6. OpenNews: Google отключил дополнение uBlock Origin в каталоге Chrome Web Store
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63468-chrome
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 23:38, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Если вы на винде, не вижу никакого смысла в хроме, когда есть уже установленный edge с точно таким же движком и такими же настройками, расширениями, но сильно оптимизированный под винду. Про оптимизацию кстати факт, т.к. в бенчмарке выдает СИЛЬНО БОЛЬШЕ хрома, т.е. явно больше, чем статистическая погрешность.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:00, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оптимизированный под винду тег <strong>: теперь текст будет выводиться жирным наиболее вантузо-эффективным способом.
     
  • 2.9, pic (??), 00:06, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надежды индийцев на COPILOT+ PC не оправдались, продажи не увеличились.
     
     
  • 3.27, 12yoexpert (ok), 00:51, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    купи невидию, чего жмёшься. акции их тоже купи
     

  • 1.8, pic (??), 00:04, 26/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >AI-режим вывода рекомендаций

    _нейросетевой_ режим вывода рекомендаций

    Исправил, никакого ИИ нет ещё, зачем обманываться.

     
     
  • 2.17, Аноним (-), 00:25, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > _нейросетевой_ режим вывода рекомендаций
    > Исправил, никакого ИИ нет ещё, зачем обманываться.

    Ты слишком придирчивый.
    Вон мясной Естественный Интеллект местами только естественный: берет кредиты на свадьбу, портит здоровье бухаловом и веществами, ездит на самокате по пешеходным переходам...

    Называй нынешний ИИ - Тупеньким Интеллектом)


     

  • 1.18, Резакрудеток (-), 00:27, 26/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.19, Аноним (19), 00:33, 26/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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  • 2.20, Аноним (-), 00:36, 26/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 2.21, Аноним (-), 00:38, 26/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 2.22, Аноним (-), 00:38, 26/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 2.23, Аноним (23), 00:42, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это при том, что browser.compactmode.show всё исправляет. Или, если и этого мало, toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets с userchrome.css в зубы и вперёд.
     
     
  • 3.24, Аноним (-), 00:45, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, во например. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE
     
  • 3.26, 12yoexpert (ok), 00:46, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нифига он не исправляет. ты, видимо, не застал времена xul аддонов и не знаешь, как должен выглядеть нормальный браузер
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 00:52, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > нифига он не исправляет. ты, видимо, не застал времена xul аддонов и не знаешь, как должен выглядеть нормальный браузер

    Как падучий и тормозящий кусок.. кода?
    Отсутствие многопоточности, аддоны каторые могу что угодно вообще без изоляции.
    Ну типа как иксы)
    ИЧСХ фокрами лисы тоже занялись фрики.

     
     
  • 5.30, 12yoexpert (ok), 01:03, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как падучий и тормозящий кусок.. кода?

    точно не застал

    дальше не читал, там 100% какая-то бредятина про потоки

     
     
  • 6.31, Аноним (-), 01:15, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не соглашусь. Вот это поичитай, тогда картина полная будет: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82

    Кстати, Вас это тоже касается.

     

  • 1.25, 12yoexpert (ok), 00:45, 26/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    tldr что там опять запретили?
     
  • 1.29, Аноним (29), 00:56, 26/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Своими линзами и интеллектами сломали в хромоножке поиск по картинке. С полгода-год прошло, наверное, но жалуюсь я только сейчас. Заканчивается всё сообщением "Ошибка. Не удалось загрузить панель. Повторите попытку.".
     

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