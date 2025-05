Выпуск web-браузера Chrome 137

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 137. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей RLZ-параметров при поиске. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 138 запланирован на 24 июня. Основные изменения в Chrome 137: В сборки для Windows и macOS интегрирован чатбот Gemini, который может пояснять содержимое просматриваемой страницы и отвечать на связанные со страницей вопросы не переключаясь с текущей вкладки. Поддерживается текстовое и голосовое взаимодействие с Gemini. Работа с чатботом пока доступна только части пользователей из США, имеющих подписки Google AI Pro и Ultra.

По аналогии с ранее реализованным сегментированием хранилища, обеспечена изоляция обработки URL-схемы "blob:", предназначенной для доступа к локально сгенерированным данным через API Blob или File. При сегментировании к ключу, применяемому для извлечения объектов, прикрепляется отдельный признак, определяющий привязку к первичному домену, с которого открыта основная страница, что позволяет блокировать методы отслеживания перемещений пользователя между сайтами через манипуляцию с URL "blob:".

В режиме расширенной защиты браузера (Safe Browsing > Enhanced protection) активирована возможность использования большой языковой модели для определения мошеннических страниц по их содержимому. AI-модель выполняется на стороне клиента, но в случае выявления подозрений на сомнительный контент, выполняется дополнительная проверка на серверах Google. В текущей версии пока производится только сбор информации о проблемных страницах. В следующем выпуске планируется начать выводить предупреждения пользователю.

Включена защита от скрытой идентификации пользователей при помощи кэша HSTS (HTTP Strict Transport Security). HSTS позволяет сайтам при входе по HTTP перенаправить пользователя на HTTPS. В процессе работы имя хоста, выставленного через HSTS, сохраняется во внутреннем кэше, что позволяет использовать факт присутствия или отсутствия хоста в кэше для хранения одного бита информации. Для скрытого хранения 32-разрядного идентификатора пользователя можно использовать массив из 32 изображений, отдаваемых с разных хостов по HTTP (http://bit0.example.com/image.jpg, http://bit1.example.com/image.jpg и т.п.). Определение идентификатора производится путём проверки с каких хостов изображения загрузились по HTTPS, а с каких по HTTP (если изображения были отданы ранее по HTTP и через HSTS перенаправлены на HTTPS, то при последующих запросах они сразу будут загружены с HTTPS, минуя обращение по HTTP). Защита сводится к разрешению обновления HSTS только для ресурсов верхнего уровня и блокировке обновления HSTS в запросах субресурсов.

Для соединений WebRTC реализована поддержка протокола DTLS 1.3 (Datagram Transport Layer Security, аналог TLS для UDP). Поддержка DTLS 1.3 необходима для использования алгоритмов постквантового шифрования в WebRTC.

Удалена опция командной строки "--load-extension", позволяющая загружать дополнения. Опция убрана с целью снижения риска её использования для подстановки вредоносных дополнений. Для принудительной загрузки распакованных дополнений рекомендуется использовать кнопку Load Unpacked на странице управления дополнениями (chrome://extensions/) после включения режима для разработчика. В Chromium и тестовых сборках Chrome For Testing поддержка опции "--load-extension" сохранена.

Решено отказаться от автоматического отката на использование для WebGL системы программной отрисовки SwiftShader, реализующей API Vulkan. В случае отсутствия должного бэкенда на базе GPU создание контекста WebGL теперь будет возвращать ошибку, а не переключаться на SwiftShader. Прекращение использования SwiftShader позволит повысить безопасность, благодаря исключению выполнения сгенерированного JIT-компилятором кода в процессе, отвечающем за взаимодействие с GPU. Для возвращения использования SwiftShader предусмотрена отдельная опция командной строки "--enable-unsafe-swiftshader". В версии Chrome 137 для пользователей платформ Linux и macOS при использовании SwiftShader в web-консоль будет выводиться предупреждение, а в Chrome 138 откат на Swiftshader будет отключён. Для пользователей Windows система SwiftShader заменена на встроенную в Windows систему программной отрисовки WARP (Windows Advanced Rasterization Platform).

В настройки добавлена возможность включения функции "Autofill with AI", упрощающей заполнение web-форм. При включении браузер задействует AI-модель для понимания web-формы и автоматического заполнения полей, отталкиваясь от того, как ранее пользователь заполнял похожие формы.

В API Web Cryptography добавлена поддержка криптоалгоритмов на базе эллиптической кривой Curve25519, таких как алгоритм формирования цифровых подписей Ed25519.

Реализовано CSS-свойство "reading-flow", позволяющее управлять порядком обработки элементов во flex, grid и блочных контейнерах при использовании экранных ридеров и при последовательной навигации. Также добавлено свойство "reading-order", дающее возможность вручную переопределять порядок элементов.

В CSS предложена функция "if()", предназначенная для выбора значений в зависимости от результата выполнения условных выражений. В качестве аргумента передаётся разделённый точкой с запятой список пар "условие:значение". Функция перебирает эти пары и останавливается при первом сработавшем условии. Например: "background-color: if(style(--color: white): black; else: white);".

В CSS-свойстве offset-path реализована функция shape() для формирования фигур при помощи команд, эквивалентных функции path(), но позволяющих использовать для них стандартный синтаксис CSS.

Добавлен API JSPI (JavaScript Promise Integration), обеспечивающий интеграцию WebAssembly-приложений с JavaScript-объектом Promise и позволяющий WebAssembly-программам выступать в роли генератора Promise и взаимодействовать с API на базе Promise.

В API CanvasRenderingContext2D, OffscreenCanvasRenderingContext2D и ImageData добавлена поддержка пиксельных форматов, использующих значения с плавающей запятой для представления составляющих цвета.

В режиме Origin trials предложены экспериментальные API Rewriter и Writer, позволяющие переделывать (например, более кратко излагать суть или менять стиль повествования) или генерировать текст при помощи больших языковых моделей.

В инструменты для web-разработчиков добавлена возможность привязки к рабочим пространствам, позволяющая сохранять в локальных файлах изменения, добавленные в JavaScript, HTML и CSS при работе со встроенными в браузер инструментами. Расширены возможности AI-ассистента, который может изменять CSS и анализировать производительность. Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранены 1 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 8 премии на сумму 7500 долларов США (по одной премии в $4000, $2000, $1000 и $500). Размер четырёх вознаграждений пока не определён.