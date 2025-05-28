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Выпуск web-браузера Chrome 137

28.05.2025 23:14

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 137. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей RLZ-параметров при поиске. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 138 запланирован на 24 июня.

Основные изменения в Chrome 137:

  • В сборки для Windows и macOS интегрирован чатбот Gemini, который может пояснять содержимое просматриваемой страницы и отвечать на связанные со страницей вопросы не переключаясь с текущей вкладки. Поддерживается текстовое и голосовое взаимодействие с Gemini. Работа с чатботом пока доступна только части пользователей из США, имеющих подписки Google AI Pro и Ultra.
  • По аналогии с ранее реализованным сегментированием хранилища, обеспечена изоляция обработки URL-схемы "blob:", предназначенной для доступа к локально сгенерированным данным через API Blob или File. При сегментировании к ключу, применяемому для извлечения объектов, прикрепляется отдельный признак, определяющий привязку к первичному домену, с которого открыта основная страница, что позволяет блокировать методы отслеживания перемещений пользователя между сайтами через манипуляцию с URL "blob:".
  • В режиме расширенной защиты браузера (Safe Browsing > Enhanced protection) активирована возможность использования большой языковой модели для определения мошеннических страниц по их содержимому. AI-модель выполняется на стороне клиента, но в случае выявления подозрений на сомнительный контент, выполняется дополнительная проверка на серверах Google. В текущей версии пока производится только сбор информации о проблемных страницах. В следующем выпуске планируется начать выводить предупреждения пользователю.
  • Включена защита от скрытой идентификации пользователей при помощи кэша HSTS (HTTP Strict Transport Security). HSTS позволяет сайтам при входе по HTTP перенаправить пользователя на HTTPS. В процессе работы имя хоста, выставленного через HSTS, сохраняется во внутреннем кэше, что позволяет использовать факт присутствия или отсутствия хоста в кэше для хранения одного бита информации. Для скрытого хранения 32-разрядного идентификатора пользователя можно использовать массив из 32 изображений, отдаваемых с разных хостов по HTTP (http://bit0.example.com/image.jpg, http://bit1.example.com/image.jpg и т.п.). Определение идентификатора производится путём проверки с каких хостов изображения загрузились по HTTPS, а с каких по HTTP (если изображения были отданы ранее по HTTP и через HSTS перенаправлены на HTTPS, то при последующих запросах они сразу будут загружены с HTTPS, минуя обращение по HTTP). Защита сводится к разрешению обновления HSTS только для ресурсов верхнего уровня и блокировке обновления HSTS в запросах субресурсов.
  • Для соединений WebRTC реализована поддержка протокола DTLS 1.3 (Datagram Transport Layer Security, аналог TLS для UDP). Поддержка DTLS 1.3 необходима для использования алгоритмов постквантового шифрования в WebRTC.
  • Удалена опция командной строки "--load-extension", позволяющая загружать дополнения. Опция убрана с целью снижения риска её использования для подстановки вредоносных дополнений. Для принудительной загрузки распакованных дополнений рекомендуется использовать кнопку Load Unpacked на странице управления дополнениями (chrome://extensions/) после включения режима для разработчика. В Chromium и тестовых сборках Chrome For Testing поддержка опции "--load-extension" сохранена.
  • Решено отказаться от автоматического отката на использование для WebGL системы программной отрисовки SwiftShader, реализующей API Vulkan. В случае отсутствия должного бэкенда на базе GPU создание контекста WebGL теперь будет возвращать ошибку, а не переключаться на SwiftShader. Прекращение использования SwiftShader позволит повысить безопасность, благодаря исключению выполнения сгенерированного JIT-компилятором кода в процессе, отвечающем за взаимодействие с GPU. Для возвращения использования SwiftShader предусмотрена отдельная опция командной строки "--enable-unsafe-swiftshader". В версии Chrome 137 для пользователей платформ Linux и macOS при использовании SwiftShader в web-консоль будет выводиться предупреждение, а в Chrome 138 откат на Swiftshader будет отключён. Для пользователей Windows система SwiftShader заменена на встроенную в Windows систему программной отрисовки WARP (Windows Advanced Rasterization Platform).
  • В настройки добавлена возможность включения функции "Autofill with AI", упрощающей заполнение web-форм. При включении браузер задействует AI-модель для понимания web-формы и автоматического заполнения полей, отталкиваясь от того, как ранее пользователь заполнял похожие формы.
  • В API Web Cryptography добавлена поддержка криптоалгоритмов на базе эллиптической кривой Curve25519, таких как алгоритм формирования цифровых подписей Ed25519.
  • Реализовано CSS-свойство "reading-flow", позволяющее управлять порядком обработки элементов во flex, grid и блочных контейнерах при использовании экранных ридеров и при последовательной навигации. Также добавлено свойство "reading-order", дающее возможность вручную переопределять порядок элементов.
  • В CSS предложена функция "if()", предназначенная для выбора значений в зависимости от результата выполнения условных выражений. В качестве аргумента передаётся разделённый точкой с запятой список пар "условие:значение". Функция перебирает эти пары и останавливается при первом сработавшем условии. Например: "background-color: if(style(--color: white): black; else: white);".
  • В CSS-свойстве offset-path реализована функция shape() для формирования фигур при помощи команд, эквивалентных функции path(), но позволяющих использовать для них стандартный синтаксис CSS.
  • Добавлен API JSPI (JavaScript Promise Integration), обеспечивающий интеграцию WebAssembly-приложений с JavaScript-объектом Promise и позволяющий WebAssembly-программам выступать в роли генератора Promise и взаимодействовать с API на базе Promise.
  • В API CanvasRenderingContext2D, OffscreenCanvasRenderingContext2D и ImageData добавлена поддержка пиксельных форматов, использующих значения с плавающей запятой для представления составляющих цвета.
  • В режиме Origin trials предложены экспериментальные API Rewriter и Writer, позволяющие переделывать (например, более кратко излагать суть или менять стиль повествования) или генерировать текст при помощи больших языковых моделей.
  • В инструменты для web-разработчиков добавлена возможность привязки к рабочим пространствам, позволяющая сохранять в локальных файлах изменения, добавленные в JavaScript, HTML и CSS при работе со встроенными в браузер инструментами. Расширены возможности AI-ассистента, который может изменять CSS и анализировать производительность.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранены 1 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 8 премии на сумму 7500 долларов США (по одной премии в $4000, $2000, $1000 и $500). Размер четырёх вознаграждений пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 136 с изоляцией стиля просмотренных ссылок
  3. OpenNews: Google отказался от навязывания блокировки сторонних Cookie в Chrome
  4. OpenNews: Браузер Chrome переведён на шрифтовой движок Skrifa, написанный на Rust
  5. OpenNews: Google отключил дополнение uBlock Origin в каталоге Chrome Web Store
  6. OpenNews: Инициатива по поддержке проектов, использующих движок Chromium
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63315-chrome
Ключевые слова: chrome
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Карлос Сношайтилис (ok), 23:32, 28/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    Я думал метод определения пользователя по картинке уже канул в лету, ан нет, эволюционирует!
     
  • 2, Аноним (2), 23:45, 28/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    > В сборки для Windows и macOS интегрирован чатбот Gemini

    Он же не будет следить за пользователем и собирать о нем данные? Да?

     
     
  • 3, Оно ним (?), 00:19, 29/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы устанавливаете хром и беспокоитесь о слежке и сборе данных?
     
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