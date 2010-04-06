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Выпуск web-браузера Chrome 136 с изоляцией стиля просмотренных ссылок

30.04.2025 17:12

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 136. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей RLZ-параметров при поиске. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 137 запланирован на 27 мая.

Основные изменения в Chrome 136:

  • Добавлена защита от утечки информации о ранее просмотренных страницах, возникающей из-за применения псевдокласса CSS ":visited", позволяющего настроить оформление ранее открытых ссылок. До версии Chrome 136 переход по ссылке приводил к изменению оформления этой ссылки на всех сайтах, показывающих данную ссылку, независимо от того с какого сайта был инициирован переход. На своём сайте атакующий мог определить открывал ли ранее пользователь интересующие его ссылки, анализируя изменение оформления этих ссылок. Например, если создать список ссылок на разные страницы, то ранее просмотренные страницы в этом списке будут отмечены браузером иным цветом, на основе чего можно сделать вывод, открывались ли ранее ссылки.

    Для блокирования утечек информации о посещённых ссылках в Chrome реализована изоляции обработки селектора ":visited" в привязке к просматриваемому сайту, т.е. элементы теперь стилизуются при помощи ":visited" только если были ранее открыты с текущего сайта и в привязке к текущему iframe. Изоляция реализована через хэширование стиля просмотренных ссылок с использованием в качестве ключа трёх составляющих - ссылки, сайта верхнего уровня и хоста, используемого в iframe.

    Например, если с сайта "А" был переход по ссылке, то эта ссылка отныне будет подсвечиваться только на сайте "А" и останется неизменной на сайте атакующего. Исключение сделано только для iframe, загружаемых с основного сайта (same-origin), и ссылок на текущий сайт. Таким образом, при открытии сайта "А" ссылки, ведущие на сайт "A", будут подсвечиваться даже если переходы на них были с другого сайта, но остальные ссылки будут подсвечиваться только если переходы были с сайта "А".

    В Firefox защита от подобных утечек была добавлена в 2010 году, но существовали методы для её обхода. Например, в 2024 году в Firefox 122 была устранена возможность анализа цвета пикселей при помощи фильтров, использующих параметр currentColor, и манипуляций с тегом canvas в SVG.

  • В версии для Android реализована передача на серверы Google телеметрии с данными о загружаемых через браузер APK-пакетах. Пока функциональность ограничивается отправкой телеметрии, но в будущем будет задействована для вывода предупреждений и блокировки загрузки вредоносных APK-файлов. Проверка выполняется только при включении в настройках режима расширенной защиты браузера (Safe Browsing > Enhanced protection).
  • Для удалённой отладки теперь требуется указание отдельного каталога с данными, задаваемого при запуске при помощи параметра "--user-data-dir", который следует указывать вместе с параметром "--remote-debugging-pipe" или "--remote-debugging-port". При использовании применяемого по умолчанию каталога в Windows, Linux и macOS удалённая отладка больше работать не будет. Причиной изменения является противодействие вредоносному ПО, использующему удалённую отладку для извлечения данных из Google Chrome. При использовании отдельного каталога в нём применяется иной ключ шифрования, не позволяющий получить доступ к рабочим данным пользователя в основном каталоге. Изменение действует только для Chrome и не применяется в Chromium.
  • Модернизировано оформление полос прокрутки на платформах Linux и Windows. При неактивности полоса прокрутки скрывается и появляется только при возобновлении перемещения по странице. Для управления включением нового оформления полос прокрутки предложены настройки chrome://flags#fluent-overlay-scrollbars и chrome://flags#fluent-scrollbars.
  • В CSS-функции attr() аргумент с типом "string" переименован в "raw-string", в соответствии с решением рабочей группы, координирующей развитие спецификаций CSS. Изменение призвано исключить путаницу из-за схожести выражений "attr(foo type(<string>))" и "attr(foo string)".
  • В API ProgressEvent, применяемом для создания индикаторов прогресса, в атрибутах "loaded" и "total" вместо типа "unsigned long long" задействован тип "double", что соответствует поведению HTML-элемента <progress> и позволяет отражать на индикаторе постепенное изменение нецелых значений, например, при изменении величины от 0 до 1.
  • Для экранирования строк, используемых внутри регулярных выражений, предложен статический метод "RegExp.escape". Строки, экранированные при помощи RegExp.escape, можно безопасно использовать в качестве шаблона в конструкторе RegExp().
  • Сайту разрешено автоматическое создание ключей Passkey на базе уже сохранённых для этого сайта учётных данных. Создание Passkey осуществляется без вывода отдельного модального диалога, если ранее пользователь уже подтверждал для сайта создание учётных данных.
  • Добавлено CSS-свойство dynamic-range-limit для ограничения максимальной яркости HDR-контента.
  • В API Speculation Rules (<script type="speculationrules">), применяемый для настройки упреждающей загрузки ресурсов, разрешено указание опционального поля "tag" для отслеживания источника. Содержимое этого поля будет отправлено через HTTP-заголовок Sec-Speculation-Tags.
  • В WebRTC и API MediaRecorder добавлена поддержка кодека H265 (HEVC) в дополнение к ранее поддерживаемым VP8, H.264, VP9 и AV1.
  • В инструментах для web-разработчиков расширены возможности панели для анализа производительности. Добавлены отчёты по запросам с использованием старого протокола HTTP/1.1, эффективности работы с кэшем и оптимизации при помощи свойства font-display. На странице "Privacy and security > Privacy > Third-party cookies" добавлена возможность поиска отдельных Cookie. Добавлена экспериментальная возможность вывода подсказок о проблемах с элементами и атрибутами в DOM.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранены 8 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 4 премии на сумму 10 тысяч долларов США (одна премия в $5000, две премии в $2000 и одна в $1000).

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Google отказался от навязывания блокировки сторонних Cookie в Chrome
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 135
  4. OpenNews: Браузер Chrome переведён на шрифтовой движок Skrifa, написанный на Rust
  5. OpenNews: Google отключил дополнение uBlock Origin в каталоге Chrome Web Store
  6. OpenNews: Google экспериментирует со встраиванием в Chrome большой языковой модели
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63162-chrome
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (69) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 17:27, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > "Добавлено CSS-свойство dynamic-range-limit для ограничения максимальной яркости HDR-контента. "

    Странно, что этого раньше не было.

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 18:12, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну всё. HDR в хроме! Луддиты трепещите!!! Технонекрофиды здесь не пройдут!
     

  • 1.3, Аноним (3), 17:28, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для вывода предупреждений и блокировки загрузки вредоносных APK-файлов.

    Например для блокировки приложения .Apk, в Appstore.
    Или форка приложения.
    Потому что имея смартфон на Android, это ведь надо еще покупать приложения. ( Ну я не про какие то профессиональные, а стандартные ).

    Кстати в стоимость самого смартфона на Android, около 25% входит стоимость подписки на обновления.

     
     
  • 2.4, Аноним (2), 17:29, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >"Кстати в стоимость самого смартфона на Android, около 25% входит стоимость подписки на обновления."

    Неправда, будет несколько косметических обновлений для вида и всё. Исключение это Google Pixel

     
     
  • 3.6, Аноним (3), 17:32, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > будет несколько косметических обновлений для вида и всё. Исключение это Google Pixel

    Ну да, но это входит в стоимость смартфона ( hardware ), на Android ( Software ), тогда какова себестоимост Смартфона без Andoid, как устройства.
    Ведь продают ПК, с FreeDos, и пк c Windows, с наценкой такой, а может пользователю не нужна ОС, которая установлена.
    Или еще, вы ведь не покупаете прошивку для Фритюрнице, покупая Фритюрницу. И что, обновления у Фритюрницы кончились, надо покупать новую модель.

     
     
  • 4.17, Аноним (17), 18:07, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И что, обновления у Фритюрницы кончились, надо покупать новую модель

    Сладкий сон производителей фритюрниц...

     
     
  • 5.23, Аноним (21), 18:15, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё бы DRM установить на фильтры для масла и на само масло, то вообще... А если ещё с GPS, по аналогии со станками от ASML...
     
     
  • 6.46, Аноним (3), 19:50, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ещё бы DRM установить на фильтры для масла и на само масло, то вообще... А если ещё с GPS, по аналогии со станками от ASML...

    А с обновлением Кофеварка начинает готовить новые сорта кофе.
    А Хлебопечка новые сорта блюд.

     
  • 3.8, Аноним (3), 17:35, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тоесть, смартфон это какой то бытовой предмет. Почему обновления.
     
  • 3.9, Аноним (3), 17:40, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Образно говоря, себестоимость смартфонов такая, что они окупаются на +200 лет.
    Или, себестоимость хлеба такая. Но стоит он по затратам ( + включая затраты производства ), ,20 копеек.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 17:58, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это невы тут на днях себестоимость видеокарт в 5$ оценили?
     
     
  • 5.16, Аноним (3), 18:05, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не не я.
    Про себестоимость хлеба ,20 копеек. Это не с поставщика, а вообще, изначально.
    Так же про смартфоны, это изначальная стоимость, а не наценки поставщика запчастей, деталей смартфона, Таможенных наценок.
     
     
  • 6.20, Аноним (3), 18:10, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > себестоимость хлеба ,20 копеек.

    Термин называется Прозрачная Экономика.

     
  • 6.22, Аноним (3), 18:13, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот сдали кто нибудь на благотворительность, и тот кто этим занимается, говорит сколько он потратил на Благотворительность а сколько на Яхты.
     
  • 6.34, Аноним (14), 18:49, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что такое «изначальная стоимость»? Смартфоны в земле не растут, да и хлеб тоже. На каком этапе он стоит 20 копеек? В виде закопанного зерна на поле?
     
     
  • 7.47, Аноним (3), 19:51, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На каком этапе он стоит 20 копеек.

    На этапе того что ты купил.

     
  • 7.48, Аноним (3), 19:52, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > закопанного зерна на поле

    На этапе закопанного зерна на поле, он стоит 0,000000002 Коп.

     
  • 4.19, Аноним (21), 18:09, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    + рекламные приложения в обновлениях, телеметрия, и другая реклама...
     
  • 3.13, Аноним (13), 17:55, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vivo Y22. Покупал с 12-м андрюшей в 2022г. Сейчас стоит 14-й. Свой, родной, от производителя.
     
     
  • 4.15, Аноним (3), 18:03, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Vivo Y22. Покупал с 12-м андрюшей в 2022г. Сейчас стоит 14-й. Свой,
    > родной, от производителя.

    Не шарю щас в Andoid, я все никак не обновлю IphoneXS, потому что он выполняет все нужные мне функции. Я непонимаю зачем покупать новый смартфон, если он выполняет все функции.
    Но не в противовес Android, просто до Iphone, был Andoid, и там я намучался с тормозным интерфейсом ( через какое то время после Обновлений), такое у меня впечатление после Andoid, еще все эти форки Android Go, Mui, которые являются огрызком Android, в мире Android.

     
     
  • 5.29, Аноним (29), 18:33, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > до Iphone, был Andoid, и там я намучался с тормозным интерфейсом

    Потому что сравниваешь теплое с солёным.

    iPhone - это линейка телефонов на операционной системе IOS от компании Apple
    Android - это операционная система...

    Как можно сравнивать телефон с операционной системой? Ты еще стол сравни с велосипедом.

     
     
  • 6.32, Аноним (3), 18:39, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > iPhone - это линейка телефонов на операционной системе IOS от компании Apple
    > Android - это операционная система...

    Ну типа я этим пользуюсь, я не могу поставить Android, на Iphone, IOs, на Android - смартфон.

    Да и качество материалов у Iphone лучше, по сравнению со средними ( по крайней мере ), Andoid.
    Говорю пользовался Android всего раз, не могу видеть всю картину целиком.
    Но эти выходящщие из строя Micro USB, Думаю с Type C, на Android то же самое.

     
     
  • 7.33, Аноним (33), 18:47, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >по сравнению со средними

    Бесспорно. Но к Galaxy S25 уже не придраться.
    p.s.
    Текущие данные по продажам:
    https://canalys-prod-public.s3.eu-west-1.amazonaws.com/cosi/campaign/4398/2dk4

     
     
  • 8.36, Аноним (3), 18:54, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Галакси да более менее смартфоны, не то что китайские Xiaomi, непонятные Poco, в... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.72, Аноним (72), 21:24, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На айфонах реклама тоже лезет На xiaomi, кстати, нет рекламы, если только в нео... текст свёрнут, показать
     
  • 8.38, Аноним (3), 19:19, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вот так вот совсем другие данные https www novostiitkanala ru upload iblock... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.44, Аноним (33), 19:33, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так эти данные сейчас нерелевантные, после ухода компаний кого и как они считают... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.45, Аноним (3), 19:37, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https www novostiitkanala ru news detail php ID 182439 Незнаю, статья 2024 Та... текст свёрнут, показать
     
  • 8.39, Аноним (3), 19:24, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Текущие данные по продажам https canalys-prod-public s3 eu-west-1 amazonaws c... текст свёрнут, показать
     
  • 7.35, Аноним (14), 18:51, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Type C, на Android

    Вот когда придёт пора обновить свой айфон, вас ждёт неприятное открытие.

     
     
  • 8.37, Аноним (3), 19:03, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну мой Andoid, через три года, более менее нормального использования, стал скрип... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.40, Аноним (14), 19:25, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я всего лишь о том, что в айфонах теперь тоже USB-C ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.42, Аноним (3), 19:30, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но все равно там покачественней детали Если сравнивать пользование Android,... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.43, Аноним (3), 19:32, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так думаю , Lightning, по крайней мере не расшатался, В то время как USB на ... текст свёрнут, показать
     
  • 11.62, Аноним (14), 20:43, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как бы очевидно, что в дорогом телефоне три цента на разъёме экономить не буд... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.65, Аноним (3), 20:47, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но вот я тоже незнаю, большинство устройств на Type-C, как оно себя поведет По ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.66, Аноним (3), 20:48, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И, скорость передачи больше ... текст свёрнут, показать
     
  • 13.74, Аноним (72), 21:27, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    UCB-C не имеет никакого отношения к убогому лайтингу ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.80, Аноним (3), 21:43, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убогий лайтинг, прям так и запишем ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.49, Аноним (49), 20:03, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если уж сравниваете огрызок с ведроидами - сравнивайте за одинаковую цену . А не "мерседес качественее запорожца" .
     
     
  • 8.52, Аноним (3), 20:10, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Samsung Galaxy S25 12 128 ГБ - 800, Почти Iphone 1000 Средняя цена гамбургера ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.58, Аноним (49), 20:29, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    BigMac 1 , двойной BigMac 1 3 , дешевый гамбургер из Burger King 0 8 , Big King ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.59, Аноним (3), 20:35, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это да, но речь про Элитные Гамбургеры 10 В Бигмаках Galaxy S25, и Iphone с... текст свёрнут, показать
     
  • 10.61, Аноним (3), 20:42, 30/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.24, Аноним (24), 18:17, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в будущем будет задействована для вывода предупреждений и блокировки загрузки вредоносных APK-файлов

    ура, самый безопасный браузер станет ещё безопаснее!

     
  • 1.26, Аноним (29), 18:26, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чот хром стал отстовать от мозиллы. На несколько дней позже обвноление.
     
     
  • 2.51, Аноним (49), 20:06, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запаздывают новости , а обновляются они сейчас в один день .
     
  • 2.55, Аноним (3), 20:23, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows, обновляется каждый второй вторник каждого месяца.
     
     
  • 3.70, Аноним (49), 21:01, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фокс и хром обновляются (мажорные версии) раз в четыре недели (кроме рождественского запоя) .
     
     
  • 4.75, Аноним (3), 21:31, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет но Windows, то обновляется не какого то числа, и не random, а именно каждый второй вторник.
     

  • 1.27, Аноним (27), 18:29, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > версии для Android реализована передача на серверы Google телеметрии с данными о загружаемых через браузер APK-пакетах.

    А что это ты тут скачиваешь? А вот мы сейчас проверим, можно ли тебе это скачивать. Социальный рейтинг понизим, будешь капчу в 3 раза дольше решать.

     
     
  • 2.30, Аноним (3), 18:33, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > понизим, будешь капчу в 3 раза дольше решать.

    Проверка на ботов нужна для обучения GPT, скайнета, чтобы он мог распознавать челвоеческие организмы, благодаря пользователям, людям.

     
  • 2.31, Аноним (31), 18:34, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все правильно сделали.
     
  • 2.53, Аноним (-), 20:18, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, как эта телеметрия относится к улучшению работы браузера? Тут некоторые писали что телеметрия нужна, это для улучшения продукта. И какое же они отношение имеют к apk пакетам?
     
     
  • 3.69, Аноним (49), 20:58, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это и не телеметрия .
     

  • 1.41, Аноним (41), 19:29, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://privacytests.org/
    Когда он куки изолирует?
     
     
  • 2.50, Аноним (3), 20:04, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Неужели, Brave, так хорошь!
     
     
  • 3.64, Аноним (41), 20:45, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://total-cookie-protection-test.netlify.app/
    Можешь сам протестировать
     
     
  • 4.68, Аноним (3), 20:55, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Cookie: 08:53:34
    localStorage: 08:53:34
    Что это дает?

    Может там должна быть инфа, незнаю у меня весь кеш и профиль,
    В Tmpfs, в Ram.

     
     
  • 5.71, Аноним (41), 21:03, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Cookie: 08:53:34
    > localStorage: 08:53:34

    Перейди на https://create-a-cookie.netlify.app/
    время должно быть другое, если без изменений то изоляции нет

     
     
  • 6.73, Аноним (3), 21:24, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cookie: 09:21:33 PM
    localStorage: 09:21:33 PM

    Из Vivaldi.
    И из IOs, Safari.

     
     
  • 7.76, Аноним (41), 21:31, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня через Firefox:

    https://total-cookie-protection-test.netlify.app/
    Cookie: 20:38:58 GMT+4
    localStorage: 20:38:58 GMT+4

    https://create-a-cookie.netlify.app/
    Cookie: 21:06:20 GMT+4
    localStorage: 21:06:20 GMT+4

     
     
  • 8.78, Аноним (3), 21:36, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А понятно, у открываю все сайты, кроме тех где нужна регистрация, через Incognit... текст свёрнут, показать
     

  • 1.54, Аноним (-), 20:22, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Модернизировано оформление полос прокрутки на платформах Linux и Windows.

    Мне не нравится - стало тоньше и как-то не привычно.

     
     
  • 2.57, Аноним (3), 20:27, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, мне тоже нравится тыкать эту стрелочку вниз.
     
  • 2.77, Аноним (21), 21:34, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так всё ПО переводится под сенсорный экран. Типа у всех дизайнеров моноблоки.
     
     
  • 3.79, Аноним (3), 21:37, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > моноблоки

    Щас вроде говорят планшеты, и моноблоки уже немодно.
    Но унификация, под desctop смартфон одинаково, это другое.

     

  • 1.56, Аноним (-), 20:26, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> В инструментах для web-разработчиков расширены возможности панели для анализа производительности. Добавлены отчёты по запросам с использованием старого протокола HTTP/1.1, эффективности работы с кэшем и оптимизации при помощи свойства font-display. На странице "Privacy and security > Privacy > Third-party cookies" добавлена возможность поиска отдельных Cookie. Добавлена экспериментальная возможность вывода подсказок о проблемах с элементами и атрибутами в DOM.

    Стало откровенно лучше, но тем не менее информация всё-равно подаётся очень сумбурно, не понятно что к чему и из-за чего проблемы с производительностью. Недавно решал - та ещё головная боль.

     

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