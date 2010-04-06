Выпуск web-браузера Chrome 136 с изоляцией стиля просмотренных ссылок

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|1.2, Аноним (2), 17:27, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> "Добавлено CSS-свойство dynamic-range-limit для ограничения максимальной яркости HDR-контента. "
Странно, что этого раньше не было.
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|2.21, Аноним (21), 18:12, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну всё. HDR в хроме! Луддиты трепещите!!! Технонекрофиды здесь не пройдут!
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|1.3, Аноним (3), 17:28, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> для вывода предупреждений и блокировки загрузки вредоносных APK-файлов.
Например для блокировки приложения .Apk, в Appstore.
Или форка приложения.
Потому что имея смартфон на Android, это ведь надо еще покупать приложения. ( Ну я не про какие то профессиональные, а стандартные ).
Кстати в стоимость самого смартфона на Android, около 25% входит стоимость подписки на обновления.
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|2.4, Аноним (2), 17:29, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>"Кстати в стоимость самого смартфона на Android, около 25% входит стоимость подписки на обновления."
Неправда, будет несколько косметических обновлений для вида и всё. Исключение это Google Pixel
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|3.6, Аноним (3), 17:32, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> будет несколько косметических обновлений для вида и всё. Исключение это Google Pixel
Ну да, но это входит в стоимость смартфона ( hardware ), на Android ( Software ), тогда какова себестоимост Смартфона без Andoid, как устройства.
Ведь продают ПК, с FreeDos, и пк c Windows, с наценкой такой, а может пользователю не нужна ОС, которая установлена.
Или еще, вы ведь не покупаете прошивку для Фритюрнице, покупая Фритюрницу. И что, обновления у Фритюрницы кончились, надо покупать новую модель.
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|4.17, Аноним (17), 18:07, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И что, обновления у Фритюрницы кончились, надо покупать новую модель
Сладкий сон производителей фритюрниц...
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|5.23, Аноним (21), 18:15, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё бы DRM установить на фильтры для масла и на само масло, то вообще... А если ещё с GPS, по аналогии со станками от ASML...
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|6.46, Аноним (3), 19:50, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ещё бы DRM установить на фильтры для масла и на само масло, то вообще... А если ещё с GPS, по аналогии со станками от ASML...
А с обновлением Кофеварка начинает готовить новые сорта кофе.
А Хлебопечка новые сорта блюд.
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|3.8, Аноним (3), 17:35, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну тоесть, смартфон это какой то бытовой предмет. Почему обновления.
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|3.9, Аноним (3), 17:40, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Образно говоря, себестоимость смартфонов такая, что они окупаются на +200 лет.
Или, себестоимость хлеба такая. Но стоит он по затратам ( + включая затраты производства ), ,20 копеек.
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|5.16, Аноним (3), 18:05, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не не я.
Про себестоимость хлеба ,20 копеек. Это не с поставщика, а вообще, изначально.
Так же про смартфоны, это изначальная стоимость, а не наценки поставщика запчастей, деталей смартфона, Таможенных наценок.
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|6.20, Аноним (3), 18:10, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> себестоимость хлеба ,20 копеек.
Термин называется Прозрачная Экономика.
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|6.22, Аноним (3), 18:13, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот сдали кто нибудь на благотворительность, и тот кто этим занимается, говорит сколько он потратил на Благотворительность а сколько на Яхты.
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|6.34, Аноним (14), 18:49, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что такое «изначальная стоимость»? Смартфоны в земле не растут, да и хлеб тоже. На каком этапе он стоит 20 копеек? В виде закопанного зерна на поле?
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|7.47, Аноним (3), 19:51, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На каком этапе он стоит 20 копеек.
На этапе того что ты купил.
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|7.48, Аноним (3), 19:52, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> закопанного зерна на поле
На этапе закопанного зерна на поле, он стоит 0,000000002 Коп.
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|4.19, Аноним (21), 18:09, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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+ рекламные приложения в обновлениях, телеметрия, и другая реклама...
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|3.13, Аноним (13), 17:55, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Vivo Y22. Покупал с 12-м андрюшей в 2022г. Сейчас стоит 14-й. Свой, родной, от производителя.
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|4.15, Аноним (3), 18:03, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Vivo Y22. Покупал с 12-м андрюшей в 2022г. Сейчас стоит 14-й. Свой,
> родной, от производителя.
Не шарю щас в Andoid, я все никак не обновлю IphoneXS, потому что он выполняет все нужные мне функции. Я непонимаю зачем покупать новый смартфон, если он выполняет все функции.
Но не в противовес Android, просто до Iphone, был Andoid, и там я намучался с тормозным интерфейсом ( через какое то время после Обновлений), такое у меня впечатление после Andoid, еще все эти форки Android Go, Mui, которые являются огрызком Android, в мире Android.
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|5.29, Аноним (29), 18:33, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> до Iphone, был Andoid, и там я намучался с тормозным интерфейсом
Потому что сравниваешь теплое с солёным.
iPhone - это линейка телефонов на операционной системе IOS от компании Apple
Android - это операционная система...
Как можно сравнивать телефон с операционной системой? Ты еще стол сравни с велосипедом.
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|6.32, Аноним (3), 18:39, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> iPhone - это линейка телефонов на операционной системе IOS от компании Apple
> Android - это операционная система...
Ну типа я этим пользуюсь, я не могу поставить Android, на Iphone, IOs, на Android - смартфон.
Да и качество материалов у Iphone лучше, по сравнению со средними ( по крайней мере ), Andoid.
Говорю пользовался Android всего раз, не могу видеть всю картину целиком.
Но эти выходящщие из строя Micro USB, Думаю с Type C, на Android то же самое.
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|8.36, Аноним (3), 18:54, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Галакси да более менее смартфоны, не то что китайские Xiaomi, непонятные Poco, в... текст свёрнут, показать
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|9.72, Аноним (72), 21:24, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На айфонах реклама тоже лезет На xiaomi, кстати, нет рекламы, если только в нео... текст свёрнут, показать
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|8.38, Аноним (3), 19:19, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
А вот так вот совсем другие данные https www novostiitkanala ru upload iblock... текст свёрнут, показать
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|9.44, Аноним (33), 19:33, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так эти данные сейчас нерелевантные, после ухода компаний кого и как они считают... текст свёрнут, показать
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|7.35, Аноним (14), 18:51, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Type C, на Android
Вот когда придёт пора обновить свой айфон, вас ждёт неприятное открытие.
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|8.37, Аноним (3), 19:03, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ну мой Andoid, через три года, более менее нормального использования, стал скрип... текст свёрнут, показать
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|7.49, Аноним (49), 20:03, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если уж сравниваете огрызок с ведроидами - сравнивайте за одинаковую цену . А не "мерседес качественее запорожца" .
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|8.52, Аноним (3), 20:10, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Samsung Galaxy S25 12 128 ГБ - 800, Почти Iphone 1000 Средняя цена гамбургера ... текст свёрнут, показать
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|9.58, Аноним (49), 20:29, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
BigMac 1 , двойной BigMac 1 3 , дешевый гамбургер из Burger King 0 8 , Big King ... текст свёрнут, показать
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|1.24, Аноним (24), 18:17, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в будущем будет задействована для вывода предупреждений и блокировки загрузки вредоносных APK-файлов
ура, самый безопасный браузер станет ещё безопаснее!
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|3.70, Аноним (49), 21:01, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фокс и хром обновляются (мажорные версии) раз в четыре недели (кроме рождественского запоя) .
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|4.75, Аноним (3), 21:31, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет но Windows, то обновляется не какого то числа, и не random, а именно каждый второй вторник.
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|1.27, Аноним (27), 18:29, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> версии для Android реализована передача на серверы Google телеметрии с данными о загружаемых через браузер APK-пакетах.
А что это ты тут скачиваешь? А вот мы сейчас проверим, можно ли тебе это скачивать. Социальный рейтинг понизим, будешь капчу в 3 раза дольше решать.
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|2.30, Аноним (3), 18:33, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> понизим, будешь капчу в 3 раза дольше решать.
Проверка на ботов нужна для обучения GPT, скайнета, чтобы он мог распознавать челвоеческие организмы, благодаря пользователям, людям.
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|2.53, Аноним (-), 20:18, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интересно, как эта телеметрия относится к улучшению работы браузера? Тут некоторые писали что телеметрия нужна, это для улучшения продукта. И какое же они отношение имеют к apk пакетам?
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|4.68, Аноним (3), 20:55, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Cookie: 08:53:34
localStorage: 08:53:34
Что это дает?
Может там должна быть инфа, незнаю у меня весь кеш и профиль,
В Tmpfs, в Ram.
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|6.73, Аноним (3), 21:24, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Cookie: 09:21:33 PM
localStorage: 09:21:33 PM
Из Vivaldi.
И из IOs, Safari.
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|8.78, Аноним (3), 21:36, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А понятно, у открываю все сайты, кроме тех где нужна регистрация, через Incognit... текст свёрнут, показать
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|1.54, Аноним (-), 20:22, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Модернизировано оформление полос прокрутки на платформах Linux и Windows.
Мне не нравится - стало тоньше и как-то не привычно.
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|2.77, Аноним (21), 21:34, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так всё ПО переводится под сенсорный экран. Типа у всех дизайнеров моноблоки.
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|3.79, Аноним (3), 21:37, 30/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> моноблоки
Щас вроде говорят планшеты, и моноблоки уже немодно.
Но унификация, под desctop смартфон одинаково, это другое.
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|1.56, Аноним (-), 20:26, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> В инструментах для web-разработчиков расширены возможности панели для анализа производительности. Добавлены отчёты по запросам с использованием старого протокола HTTP/1.1, эффективности работы с кэшем и оптимизации при помощи свойства font-display. На странице "Privacy and security > Privacy > Third-party cookies" добавлена возможность поиска отдельных Cookie. Добавлена экспериментальная возможность вывода подсказок о проблемах с элементами и атрибутами в DOM.
Стало откровенно лучше, но тем не менее информация всё-равно подаётся очень сумбурно, не понятно что к чему и из-за чего проблемы с производительностью. Недавно решал - та ещё головная боль.
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