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Google экспериментирует со встраиванием в Chrome большой языковой модели

06.08.2024 09:45

Компания Google объявила о проведении эксперимента по встраиванию в Chrome большой языковой модели машинного обучения. Для доступа к модели из web-приложений и браузерных дополнений предложен API Prompt, позволяющий отправлять запросы на естественном языке, по аналогии с чатботами. Предполагается, что встроенная в браузер большая языковая модель упростит выполнение AI-задач в web-приложениях и позволит не заботиться об установке и управлении языковыми моделями.

В проводимом эксперименте задействована модель Gemini Nano, наиболее компактная из семейства Gemini. Также предусмотрена возможность установки экспертных моделей, расширяющих базовую модель дополнительными знаниями, которые могут потребоваться для решения специфичных задач, а также для реализации навыков, таких как машинный перевод и резюмирование. Модели выполняются локально на системе пользователя без обращения к внешним сервисам.

Применяемый для выполнения модели Runtime автоматически задействует доступные в системе GPU и NPU для ускорения работы с моделью или переключается на выполнение модели с использованием CPU. Из достоинств выполнения модели на системе пользователя отмечается сохранение конфиденциальности обрабатываемых данных, возможность продолжать работу в offline-режиме при отсутствии сетевого подключения или при возникновении проблем с качеством связи, снижение задержек при отправке запросов, исключение зависимости от внешних сервисов.

Развиваемый для взаимодействия с моделью API Prompt позволяет выполнять не только простейшие единичные запросы на естественном языке, но и организовывать привлечение модели к обработке и классификации данных с учётом контекста, учитывать ранее отправленные в сеансе запросы и данные, а также использовать модель для выбора оптимальных вариантов (например, можно попросить выбрать значок из списка emoji для определённого комментария на сайте). Дополнительно планируется развивать API для использования в области создания контента и решения таких задач как переписывание другими словами, корректура и исправление грамматики.

В общем виде для взаимодействия со встроенной AI-моделью развивается два типа API - Task и Exploratory. Первый предоставляет доступ к возможностям по решению определённых задач, таких как перевод текста с одного языка на другой (API Translation) или резюмирование основной сути текста (API Summarization). Второй тип нацелен на создание и проверку экспериментальных прототипов при разработке новых Task API. Также ведётся работа над API LoRA (Low-Rank Adaptation) для адаптации весовых коэффициентов базовой модели для повышения эффективности решения определённых задач.

Доступ к участию в эксперименте предоставляется после заполнения заявки. API находится в активном развитии и до принятия окончательного варианта будет расширяться и меняться с учётом отзывов и предпочтений пользователей. В дальнейшем планируется организовать более доступное тестирование с использованием режима Origin Trials, предоставляющего возможность работы с экспериментальными API из приложений, загруженных с localhost или 127.0.0.1, или после прохождения регистрации и получения специального токена, который действует ограниченное время для конкретного сайта. Параллельно с производителями других браузеров ведётся работа по стандартизации развиваемых API.

  1. Главная ссылка к новости (https://developer.chrome.com/b...)
  2. OpenNews: В Firefox предложен для тестирования встроенный AI-ассистент
  3. OpenNews: Google открыл AI-модель Gemma, основанную на технологиях, общих с чат-ботом Gemini
  4. OpenNews: В Fedora 41 планируют добавить AI-инструменты
  5. OpenNews: Рейтинг открытости генеративных AI-моделей
  6. OpenNews: Red Hat представил дистрибутив RHEL AI
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61665-gemini
Ключевые слова: gemini, chrome, ai
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:39, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Языковая модель сразу будет понимать что ты читаешь и сообщать куда следуют. Маркетологам и рекламщикам конечно же, а не то что вы подумали.  
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:57, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А я и не против. Маркетологи и рекламщики значит будут предлагать мне более таргетированные услуги, а не фены для подмышек. Значит я буду лучше знать об интересных мне позициях на рынке.
     
     
  • 3.25, _kp (ok), 11:21, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет. Есть план всучить "фены для подмышек". Но теперь маркетологи будут знать, что "а лоб" Вас не взять, и будут использовать более изощренные методы.
     
  • 3.26, Всем Анонимам Аноним (?), 11:24, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    На самом деле, это выгодно именно пользователям. Зачем тратить кучу денег на показ ненужных вещей, если можно эти деньги передать создателям сайтов, таких как opennet.
    Мне кажется это все crazy, кто-то написал "за вами следят", как в мультике "он и тебя сосчитал" и все сразу напряглись.
    Когда через край - то понятно. Но в общем, если нерелевантную рекламу показывать, то это просто обогревает планету зря.
     
     
  • 4.31, Аноним (1), 11:40, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почитай про ту же Яндекс крипту https://yandex.ru/company/technologies/crypta которую сделали без всяких нейросетей. Она уже знает про тебя почти все, а с нейросеточкой она начнет знать ещё больше и ещё и человеческим языком.
     
  • 4.36, Аноним (36), 11:46, 06/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.30, Аноним (30), 11:39, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фен через подмышки? Х-м, о такой методике ещё не слышал.
     
  • 2.28, Аноним (30), 11:36, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И туда, куда мы подумалм тоже.
     
     
  • 3.33, Аноним (1), 11:42, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет туда не будет мы же честные люди и в теории заговора на верим. Мой пони тоже не верит.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:39, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В GPT4All можно общаться со своими документами, в Chrome будет можно общаться с веб-страницами. Ничего особенного.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:41, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61434
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:52, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё, чтобы ни делал гугл, он делает для экономии своего трафика + повышения релевантности рекламы. Иногда от этого выигрывает пользователь.
     
  • 1.7, Wed (??), 10:53, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не делайте этого, пожалуйста. Chrome же заберет все ресурсы ноутбука.


     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:04, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Chrome же заберет все ресурсы ноутбука.

    в этом то и цель, вы купите новый ГПУ, а гугл будет его использовать.

     
     
  • 3.20, Аноним (3), 11:10, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >купите

    Чего мелочиться:
    https://habana.ai/products/gaudi3/

     
     
  • 4.22, Жироватт (ok), 11:13, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хмммм
    > Intel® Gaudi® 3 PCIe card: HL-338
     
  • 2.32, Аноним (30), 11:42, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так заберите все ваши ресурсы у Хромога сами.
     
     
  • 3.35, Аноним (1), 11:44, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он сразу пишет "Ваша вкладка упала" "мы можем помочь"
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:57, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это убирается в настройках, так же как WebRTC, не так страшно как переход на Manifest V3.
     
     
  • 2.17, Жироватт (ok), 11:05, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    "Это убирается в настройках, пока маркетолог Эйван и его консультант из ЦРУ Майк не решили попрятать сначала во flags://, а затем и не выпи лить, оставив во флагах ничего не делающую заглушку".
    Поправил, не благодари.
    RLZ, так активно вспоминаемые к каждому релизу хромиума, и еще тучу стука на сервера гугла без перекомпиляции не выключишь. Принудиловка с манифест v3 на очереди, этой зимой - в начале весны, когда нужно будет убивать v2 всеми силами
     
     
  • 3.27, Аноним (10), 11:29, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    в шапочке из фольги не жарко летом?
     
     
  • 4.29, Аноним (1), 11:37, 06/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 4.34, Аноним (30), 11:44, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лично мне даже во время сна в ней комфортно.
     
  • 4.38, Аноним (36), 11:48, 06/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (5)

  • 1.11, Жироватт (ok), 10:58, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Тут новость не так давно проскакивала, что несмотря ни на что это искусственное интеллектуальное гуано до сих пор приносит убытки...хотя хайпа и презентаций было.

    Видимо теперь перешли на стадию, когда это будут пихать в каждый чайник, чтобы хоть как-то окупилось.  

    > Развиваемый для взаимодействия с моделью API Prompt позволяет выполнять не только простейшие единичные запросы на естественном языке

    Нужный функционал. А для всего остального нужно будет 640 гигабайт рамы, при этом не факт, что нейросетка не нагаллюцинирует первоклассного бреда,  особенно без доступа к интернету.

     
  • 1.23, Аноним (-), 11:16, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А помните, браузер когда то был простым http клиентом.. Теперь это операционка внутри операционки.
     
     
  • 2.37, Аноним (30), 11:48, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Погоди, туда ещё докерокубернетисы завезут.
     

  • 1.24, Выньдузь. (?), 11:21, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Под третий манифест очевидно не подходит. Удаленно нельзя, приходиться впихивать.
     

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