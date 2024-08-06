Google экспериментирует со встраиванием в Chrome большой языковой модели

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|1.1, Аноним (1), 10:39, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Языковая модель сразу будет понимать что ты читаешь и сообщать куда следуют. Маркетологам и рекламщикам конечно же, а не то что вы подумали.
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|2.9, Аноним (9), 10:57, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А я и не против. Маркетологи и рекламщики значит будут предлагать мне более таргетированные услуги, а не фены для подмышек. Значит я буду лучше знать об интересных мне позициях на рынке.
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|3.25, _kp (ok), 11:21, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет. Есть план всучить "фены для подмышек". Но теперь маркетологи будут знать, что "а лоб" Вас не взять, и будут использовать более изощренные методы.
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|3.26, Всем Анонимам Аноним (?), 11:24, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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На самом деле, это выгодно именно пользователям. Зачем тратить кучу денег на показ ненужных вещей, если можно эти деньги передать создателям сайтов, таких как opennet.
Мне кажется это все crazy, кто-то написал "за вами следят", как в мультике "он и тебя сосчитал" и все сразу напряглись.
Когда через край - то понятно. Но в общем, если нерелевантную рекламу показывать, то это просто обогревает планету зря.
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|3.33, Аноним (1), 11:42, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет туда не будет мы же честные люди и в теории заговора на верим. Мой пони тоже не верит.
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|1.2, Аноним (2), 10:39, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В GPT4All можно общаться со своими документами, в Chrome будет можно общаться с веб-страницами. Ничего особенного.
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|1.6, Аноним (6), 10:52, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё, чтобы ни делал гугл, он делает для экономии своего трафика + повышения релевантности рекламы. Иногда от этого выигрывает пользователь.
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|1.7, Wed (??), 10:53, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не делайте этого, пожалуйста. Chrome же заберет все ресурсы ноутбука.
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|2.15, Аноним (15), 11:04, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Chrome же заберет все ресурсы ноутбука.
в этом то и цель, вы купите новый ГПУ, а гугл будет его использовать.
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|1.10, Аноним (10), 10:57, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это убирается в настройках, так же как WebRTC, не так страшно как переход на Manifest V3.
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|2.17, Жироватт (ok), 11:05, 06/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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"Это убирается в настройках, пока маркетолог Эйван и его консультант из ЦРУ Майк не решили попрятать сначала во flags://, а затем и не выпи лить, оставив во флагах ничего не делающую заглушку".
Поправил, не благодари.
RLZ, так активно вспоминаемые к каждому релизу хромиума, и еще тучу стука на сервера гугла без перекомпиляции не выключишь. Принудиловка с манифест v3 на очереди, этой зимой - в начале весны, когда нужно будет убивать v2 всеми силами
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|1.11, Жироватт (ok), 10:58, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Тут новость не так давно проскакивала, что несмотря ни на что это искусственное интеллектуальное гуано до сих пор приносит убытки...хотя хайпа и презентаций было.
Видимо теперь перешли на стадию, когда это будут пихать в каждый чайник, чтобы хоть как-то окупилось.
> Развиваемый для взаимодействия с моделью API Prompt позволяет выполнять не только простейшие единичные запросы на естественном языке
Нужный функционал. А для всего остального нужно будет 640 гигабайт рамы, при этом не факт, что нейросетка не нагаллюцинирует первоклассного бреда, особенно без доступа к интернету.
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|1.23, Аноним (-), 11:16, 06/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А помните, браузер когда то был простым http клиентом.. Теперь это операционка внутри операционки.
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