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Инициатива по поддержке проектов, использующих движок Chromium

10.01.2025 17:16

Организация Linux Foundation объявила о создании инициативы "Supporters of Chromium-Based Browsers", предоставляющей нейтральную площадку, на которой лидеры индустрии, академическое сообщество, разработчики и сторонники открытого программного обеспечения могут совместно работать над проектами, связанными с браузерным движком Chromium. Учредителями выступили компании Google, Meta, Microsoft и Opera.

Целью инициативы заявлено поддержание экосистемы, сформировавшейся вокруг движка Chromium, стимулирование сотрудничества между проектами, использующими Chromium, и оказание финансовой поддержки сообществу разработчиков, желающих участвовать в развитии данного движка. Предполагается, что совместная инициатива поможет устранить преграды, затрудняющие продвижение инноваций, а также предоставит недостающие ресурсы для проектов, связанных с Chromium. Управление разработкой непосредственно движка Chromium продолжит осуществляться компанией Google, которая выступает гарантом его устойчивого развития.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Google намерен перевести Chrome OS на платформу Android
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 131
  4. OpenNews: Google экспериментирует со встраиванием в Chrome большой языковой модели
  5. OpenNews: В Chrome появилось предупреждение о скором прекращении поддержки uBlock Origin
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62540-chromium
Ключевые слова: chromium, chrome
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:24, 10/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    Это в ответ на антимонопольное судебное разбирательство в США?
     
  • 1.2, Аноним (-), 17:25, 10/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.3, Уникум (?), 17:27, 10/01/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    А Яндекс где?
     
     
  • 2.6, Bob (??), 17:33, 10/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.4, Доктор Альба (?), 17:29, 10/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    Монополия Хромиума получается.
     

  • 1.5, Аноним (5), 17:31, 10/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.8, Она им (?), 17:34, 10/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.9, Шигорин (?), 17:40, 10/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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