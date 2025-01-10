Инициатива по поддержке проектов, использующих движок Chromium

Организация Linux Foundation объявила о создании инициативы "Supporters of Chromium-Based Browsers", предоставляющей нейтральную площадку, на которой лидеры индустрии, академическое сообщество, разработчики и сторонники открытого программного обеспечения могут совместно работать над проектами, связанными с браузерным движком Chromium. Учредителями выступили компании Google, Meta, Microsoft и Opera.

Целью инициативы заявлено поддержание экосистемы, сформировавшейся вокруг движка Chromium, стимулирование сотрудничества между проектами, использующими Chromium, и оказание финансовой поддержки сообществу разработчиков, желающих участвовать в развитии данного движка. Предполагается, что совместная инициатива поможет устранить преграды, затрудняющие продвижение инноваций, а также предоставит недостающие ресурсы для проектов, связанных с Chromium. Управление разработкой непосредственно движка Chromium продолжит осуществляться компанией Google, которая выступает гарантом его устойчивого развития.



