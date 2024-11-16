Выпуск web-браузера Chrome 131

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 131. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей при поиске RLZ-параметров. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 132 запланирован на 14 января. Основные изменения в Chrome 131: Во встроенном PDF-просмотрщике расширена возможность распознавания текста в отсканированных PDF-документах, в которых текст размещён в виде изображения. Текст распознаётся на локальной системе при помощи встроенного движка оптического распознавания символов (OCR), построенного на базе машинного обучения. В отличие от прошлых версий отсканированные документы теперь автоматически преобразуются в текстовое представление, для которого доступны функции выделения, поиска и копирования в буфер обмена.

Представлена возможность включения расширенных проверок в системе распределения памяти PartitionAlloc, которые позволяют блокировать уязвимости, вызванные обращением к уже освобождённым областям памяти (use-after-free). По умолчанию данные проверки отключены из-за возможного негативного влияния на производительность. Тем не менее, для внедрений, в которых безопасность важнее производительности, теперь предоставляется отдельные enterprise-политики для активации дополнительной защиты.

Во встроенном хранилище корневых сертификатов (Chrome Root Store) прекращено доверие к удостоверяющему центру Entrust из-за множественных нарушений требований к удостоверяющим центрам, не соблюдение сроков реагирования на проблемные сертификаты, затягивание отзыва сертификатов, ненадлежащее оформление отчётов об инцидентах и не соблюдение правил при выдаче TLS-сертификатов уровня EV (Extended Validation), требующих проведения проверки документов о принадлежности домена и подтверждение владельца ресурса. В связи с отсутствием действий по устранению выявленных недостатков, TLS-сертификаты, выданные Entrust после 11 ноября 2024 года, воспринимаются в Chrome как не заслуживающие доверия. Сертификаты, выпущенные до 11 ноября, продолжают восприниматься как нормальные.

В версии для Android включена возможность подключения сторонних провайдеров автоматического заполнения форм и сохранения паролей, не завязанная на API Accessibility.

В версии для Android упрощено подключение к учётной записи в Google и управление синхронизацией данных между разными браузерами. Синхронизация больше не преподносится как отдельная функция в настройках, а объединена с функцией подключения к учётной записи Google, что позволяет использовать и сохранять в Google Account такую информацию, как пароли и закладки.

Началась постепенная активация среди пользователей нового режима экономии потребления энергии (Energy saver), при котором автоматически замораживаются вкладки, потребляющие много ресурсов CPU, но при этом не выводящие звук и скрытые в течение более 5 минут. Исключение делается только для вкладок, связанных с управлением внешними устройствами или проведением видео и аудио конференций (подобные вкладки определяются на основании доступа к API для работы с USB, Bluetooth, камерой, устройствами ввода и микрофоном, а также организации канала связи с использованием RTCDataChannel или MediaStreamTrack). Для управления включением автозаморозки можно использовать настройку "chrome://flags/#freezing-on-energy-saver".

Добавлены экспериментальные режимы экономии памяти (Memory saver) - Moderate, Balanced и Maximum, позволяющие выбрать метод высвобождения памяти от неактивных вкладок. В режиме Moderate память вкладки деактивируются только при нехватке памяти в системе, в режиме Maximum вкладки деактивируются через небольшое время после того как становятся неактивными, а в режиме Balanced неактивные вкладки деактивируются с учётом свободной памяти в системе.

Добавлены дополнительные настройки, связанные с производительностью, например, появилась возможность указания сайтов, постоянно остающихся в активном режиме (без замедления работы в фоне), выбора способа визуальной индикации деактивированных вкладок и показа потребления памяти во всплывающих эскизах вкладок.

Добавлен инструмент "Performance Detection", выявляющий потенциальные проблемы с производительностью просматриваемых страниц и выводящий уведомление с рекомендациями по решению проблемы в один клик. Например, чтобы ускорить текущую вкладку браузер может предложить деактивировать другие вкладки, потребляющие много ресурсов.

В TLS 1.3 и QUIC алгоритм инкапсуляции ключей (KEM, Key Encapsulation Mechanism) "X25519Kyber768", устойчивый к подбору на квантовых компьютерах, переведён на использование финальной спецификации ML-KEM (CRYSTALS-Kyber), стандартизированной Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST). X25519Kyber768 представляет собой комбинацию из X25519 ECDH и алгоритма ML-KEM, использующего методы криптографии, основанные на решении задач теории решёток, время решения которых не отличается на обычных и квантовых компьютерах.

В функцию поиска по изображению при помощи сервиса Google Lens, доступную через контекстное меню, добавлена поддержка наложения перевода на другой язык (переведённый текст показывается поверх исходного текста на изображении).

Добавлен API Direct Sockets, позволяющий устанавливать прямые TCP- и UDP-соединения с внешними системами, а также создавать слушающие сокеты для приёма соединений. При первой первой попытке соединения с новым хостом пользователю выводится запрос для подтверждения операции. Необходимость добавления нового API объясняется предоставлением возможности взаимодействия с сетевыми устройствами, которые используют собственные протоколы, работающие поверх TCP и UDP, и не поддерживают взаимодействие через HTTPS или WebSockets.

В режиме "Origin trials" реализован API Summarizer для резюмирования текста (краткого изложения сути), используя большую языковую модель.

В режиме "Origin trials" добавлен API Playout Statistics, определяющий интерфейс AudioContext.playoutStats для получения статистики о качестве и задержках при воспроизведения звука через API WebAudio.

Для защиты от злоупотреблений добавлен вывод запроса подтверждения полномочий при использовании сайтом API Keyboard Lock и Pointer Lock, предоставляющих дополнительный контроль над клавиатурой и мышью (например, можно скрыть штатный указатель мыши и обеспечить собственную обработку перемещения мыши). Проверить статус предоставления полномочий можно через API Permissions.

Разрешено указание дополнительных тегов в HTML-элементе "<select>", помимо штатных тегов "<option>", "<optgroup>" и "<hr>". Изменение внесено в качестве подготовки к реализации в будущих выпусках настраиваемого варианта "<select>", расширяющего возможности оформления меню.

В CSS-свойствах "clip-path", "fill", "stroke" и "marker-*" добавлена поддержка указания внешних SVG-ресурсов. Например, теперь можно указывать 'clip-path: url("resources.svg#myPath")'.

Изменена модель наследования свойств стилей выделения текста, определяемых через псевдоклассы "::selection" и "::target-text", которая приведена к модели наследования псевдоклассов "::highlight", "::spelling-error" и "::grammar-error", и теперь зависит не от структуры документа (цепочки HTML-элементов), а от того, как выделяется текст (цепочки выделения). В примере ниже цвет вложенных элементов с текстом в параграфе "<p class="blue">" теперь будет выбран в соответствии со стилем псевдокласса "::selection", а не стилем цвета, указанного для параграфа. p { color: deeppink; } .blue::selection { color: blue; } <p class="blue"> This is <em>emphasized</em> text. </p>

Убраны ограничения, не позволявшие выставлять CSS-свойства "display" для HTML-элементов "<details>" и "<summary>". В CSS добавлен псевдоэлемент "::details-content" для настройки оформления сворачиваемого и раскрываемого блока.

Добавлено CSS-свойство "font-variant-emoji" для настройки стиля отображения Emoji. Например, можно выбрать текстовое или графическое представление.





В CSS-правиле @page, предназначенном для изменения оформления страницы перед выводом на печать или экспортом в формат PDF, появилась возможность определения областей для размещения контента в области полей страницы, например, для добавления своего заголовка, примечания сбоку или футера.





Объявлено устаревшим CSS-свойство "inset-area", применявшееся для управления показом элементов, привязанных к местоположению других элементов (CSS Anchor Positioning). В соответствии с рекомендацией рабочей группы, занимающейся стандартизацией СSS, на смену "inset-area" пришло полностью аналогичное свойство "position-area".

Расширены возможности инструментов для web-разработчиков. В панель Performance добавлены новые возможности для анализа производительности. Предложена экспериментальная панель с AI-ассистентом, в которой в форме чата можно получить ответы, возникающие при отладке, или уточнить какие-то моменты, связанные с CSS.



Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранены 12 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Одной проблеме присвоен высокий уровень опасности (проблема в коде для работы с расширениями в движке Blink). Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 8 премий на сумму 1 тысяча долларов США (одна премия $1000). Размер 7 вознаграждений пока не определён.



