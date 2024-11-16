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Выпуск web-браузера Chrome 131

16.11.2024 14:17

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 131. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей при поиске RLZ-параметров. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 132 запланирован на 14 января.

Основные изменения в Chrome 131:

  • Во встроенном PDF-просмотрщике расширена возможность распознавания текста в отсканированных PDF-документах, в которых текст размещён в виде изображения. Текст распознаётся на локальной системе при помощи встроенного движка оптического распознавания символов (OCR), построенного на базе машинного обучения. В отличие от прошлых версий отсканированные документы теперь автоматически преобразуются в текстовое представление, для которого доступны функции выделения, поиска и копирования в буфер обмена.
  • Представлена возможность включения расширенных проверок в системе распределения памяти PartitionAlloc, которые позволяют блокировать уязвимости, вызванные обращением к уже освобождённым областям памяти (use-after-free). По умолчанию данные проверки отключены из-за возможного негативного влияния на производительность. Тем не менее, для внедрений, в которых безопасность важнее производительности, теперь предоставляется отдельные enterprise-политики для активации дополнительной защиты.
  • Во встроенном хранилище корневых сертификатов (Chrome Root Store) прекращено доверие к удостоверяющему центру Entrust из-за множественных нарушений требований к удостоверяющим центрам, не соблюдение сроков реагирования на проблемные сертификаты, затягивание отзыва сертификатов, ненадлежащее оформление отчётов об инцидентах и не соблюдение правил при выдаче TLS-сертификатов уровня EV (Extended Validation), требующих проведения проверки документов о принадлежности домена и подтверждение владельца ресурса. В связи с отсутствием действий по устранению выявленных недостатков, TLS-сертификаты, выданные Entrust после 11 ноября 2024 года, воспринимаются в Chrome как не заслуживающие доверия. Сертификаты, выпущенные до 11 ноября, продолжают восприниматься как нормальные.
  • В версии для Android включена возможность подключения сторонних провайдеров автоматического заполнения форм и сохранения паролей, не завязанная на API Accessibility.
  • В версии для Android упрощено подключение к учётной записи в Google и управление синхронизацией данных между разными браузерами. Синхронизация больше не преподносится как отдельная функция в настройках, а объединена с функцией подключения к учётной записи Google, что позволяет использовать и сохранять в Google Account такую информацию, как пароли и закладки.
  • Началась постепенная активация среди пользователей нового режима экономии потребления энергии (Energy saver), при котором автоматически замораживаются вкладки, потребляющие много ресурсов CPU, но при этом не выводящие звук и скрытые в течение более 5 минут. Исключение делается только для вкладок, связанных с управлением внешними устройствами или проведением видео и аудио конференций (подобные вкладки определяются на основании доступа к API для работы с USB, Bluetooth, камерой, устройствами ввода и микрофоном, а также организации канала связи с использованием RTCDataChannel или MediaStreamTrack). Для управления включением автозаморозки можно использовать настройку "chrome://flags/#freezing-on-energy-saver".
  • Добавлены экспериментальные режимы экономии памяти (Memory saver) - Moderate, Balanced и Maximum, позволяющие выбрать метод высвобождения памяти от неактивных вкладок. В режиме Moderate память вкладки деактивируются только при нехватке памяти в системе, в режиме Maximum вкладки деактивируются через небольшое время после того как становятся неактивными, а в режиме Balanced неактивные вкладки деактивируются с учётом свободной памяти в системе.
  • Добавлены дополнительные настройки, связанные с производительностью, например, появилась возможность указания сайтов, постоянно остающихся в активном режиме (без замедления работы в фоне), выбора способа визуальной индикации деактивированных вкладок и показа потребления памяти во всплывающих эскизах вкладок.
  • Добавлен инструмент "Performance Detection", выявляющий потенциальные проблемы с производительностью просматриваемых страниц и выводящий уведомление с рекомендациями по решению проблемы в один клик. Например, чтобы ускорить текущую вкладку браузер может предложить деактивировать другие вкладки, потребляющие много ресурсов.
  • В TLS 1.3 и QUIC алгоритм инкапсуляции ключей (KEM, Key Encapsulation Mechanism) "X25519Kyber768", устойчивый к подбору на квантовых компьютерах, переведён на использование финальной спецификации ML-KEM (CRYSTALS-Kyber), стандартизированной Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST). X25519Kyber768 представляет собой комбинацию из X25519 ECDH и алгоритма ML-KEM, использующего методы криптографии, основанные на решении задач теории решёток, время решения которых не отличается на обычных и квантовых компьютерах.
  • В функцию поиска по изображению при помощи сервиса Google Lens, доступную через контекстное меню, добавлена поддержка наложения перевода на другой язык (переведённый текст показывается поверх исходного текста на изображении).
  • Добавлен API Direct Sockets, позволяющий устанавливать прямые TCP- и UDP-соединения с внешними системами, а также создавать слушающие сокеты для приёма соединений. При первой первой попытке соединения с новым хостом пользователю выводится запрос для подтверждения операции. Необходимость добавления нового API объясняется предоставлением возможности взаимодействия с сетевыми устройствами, которые используют собственные протоколы, работающие поверх TCP и UDP, и не поддерживают взаимодействие через HTTPS или WebSockets.
  • В режиме "Origin trials" реализован API Summarizer для резюмирования текста (краткого изложения сути), используя большую языковую модель.
  • В режиме "Origin trials" добавлен API Playout Statistics, определяющий интерфейс AudioContext.playoutStats для получения статистики о качестве и задержках при воспроизведения звука через API WebAudio.
  • Для защиты от злоупотреблений добавлен вывод запроса подтверждения полномочий при использовании сайтом API Keyboard Lock и Pointer Lock, предоставляющих дополнительный контроль над клавиатурой и мышью (например, можно скрыть штатный указатель мыши и обеспечить собственную обработку перемещения мыши). Проверить статус предоставления полномочий можно через API Permissions.
  • Разрешено указание дополнительных тегов в HTML-элементе "<select>", помимо штатных тегов "<option>", "<optgroup>" и "<hr>". Изменение внесено в качестве подготовки к реализации в будущих выпусках настраиваемого варианта "<select>", расширяющего возможности оформления меню.
  • В CSS-свойствах "clip-path", "fill", "stroke" и "marker-*" добавлена поддержка указания внешних SVG-ресурсов. Например, теперь можно указывать 'clip-path: url("resources.svg#myPath")'.
  • Изменена модель наследования свойств стилей выделения текста, определяемых через псевдоклассы "::selection" и "::target-text", которая приведена к модели наследования псевдоклассов "::highlight", "::spelling-error" и "::grammar-error", и теперь зависит не от структуры документа (цепочки HTML-элементов), а от того, как выделяется текст (цепочки выделения). В примере ниже цвет вложенных элементов с текстом в параграфе "<p class="blue">" теперь будет выбран в соответствии со стилем псевдокласса "::selection", а не стилем цвета, указанного для параграфа. 
    
   p {
     color: deeppink;
   }

   .blue::selection {
     color: blue;
   }

   <p class="blue">
    This is
    <em>emphasized</em>
    text.
   </p>
  • Убраны ограничения, не позволявшие выставлять CSS-свойства "display" для HTML-элементов "<details>" и "<summary>". В CSS добавлен псевдоэлемент "::details-content" для настройки оформления сворачиваемого и раскрываемого блока.
  • Добавлено CSS-свойство "font-variant-emoji" для настройки стиля отображения Emoji. Например, можно выбрать текстовое или графическое представление.

  • В CSS-правиле @page, предназначенном для изменения оформления страницы перед выводом на печать или экспортом в формат PDF, появилась возможность определения областей для размещения контента в области полей страницы, например, для добавления своего заголовка, примечания сбоку или футера.

  • Объявлено устаревшим CSS-свойство "inset-area", применявшееся для управления показом элементов, привязанных к местоположению других элементов (CSS Anchor Positioning). В соответствии с рекомендацией рабочей группы, занимающейся стандартизацией СSS, на смену "inset-area" пришло полностью аналогичное свойство "position-area".
  • Расширены возможности инструментов для web-разработчиков. В панель Performance добавлены новые возможности для анализа производительности. Предложена экспериментальная панель с AI-ассистентом, в которой в форме чата можно получить ответы, возникающие при отладке, или уточнить какие-то моменты, связанные с CSS.


Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранены 12 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Одной проблеме присвоен высокий уровень опасности (проблема в коде для работы с расширениями в движке Blink). Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 8 премий на сумму 1 тысяча долларов США (одна премия $1000). Размер 7 вознаграждений пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 130
  3. OpenNews: Google экспериментирует со встраиванием в Chrome большой языковой модели
  4. OpenNews: В Chrome появилось предупреждение о скором прекращении поддержки uBlock Origin
  5. OpenNews: Google передумал прекращать поддержку сторонних Cookie в Chrome
  6. OpenNews: Google анонсировал скорое прекращение поддержки второй версии манифеста в Chrome
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62237-chrome
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:32, 16/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > теперь предоставляется отдельные enterprise-политики для активации дополнительной защиты.

    Так как включить-то?

     
  • 1.2, Аноним (2), 14:39, 16/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ublock ещё не отключили? На когда планируют, какая ветка последняя будет? Я больше переживаю по поводу umatrix, альтернатив то собственно и нет. Желание гулага порезать блокировщики вполне понятное, но меня не устраивают такие браузеры.
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 14:43, 16/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 2.6, google (??), 14:44, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наш инторнет его не устраивает?! Вали нахрен в свою gemini или как там ее!

    (трамп придет, порядок наведет, сетевой нейтралитет окончательно отменит - твоя жменя еще и будет терять три из четырех передаваемых пакетов, чтоб освободить полосу для нашего прекрасного quic!)

     
  • 2.12, Аноним (12), 15:02, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже без UBO и umatrix не могу в современном инете. Для себя нашел приемлемый выход: Supermium + распакованные расширения в режиме разработчика.
     
     
  • 3.18, anonymous (??), 15:40, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно на OPNsense DNS бяк лист прикрутить, на замену не тянет, но делает жизнь чуточку лучше.
     
  • 2.16, Аноним (16), 15:34, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть uBlock Origin Lite:
    https://opennet.ru/61654-ublock
     
     
  • 3.17, Аноним (2), 15:36, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть uBlock Origin Lite:
    > https://opennet.ru/61654-ublock

    Без 9/10 функциональности и с ограничением на число фильтров. Не вариант.

     
     
  • 4.20, Аноним (20), 16:22, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот тебе блокировщик на mv3 с кучей фильтров и возможностью добавлять свои
    https://chromewebstore.google.com/detail/adguard-%D0%B0%D0%;BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80/bgnkhhnnamicmpeenaelnjfhikgbkllg
     
     
  • 5.30, Аноним (30), 16:47, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это еще старый на MV2. А на MV3 у них вот это недоразумение https://chromewebstore.google.com/detail/apjcbfpjihpedihablmalmbbhjpklbdf
     
  • 2.24, Аноним (-), 16:36, 16/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (9)

  • 1.3, Аноним (3), 14:39, 16/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Добавлен API Direct Sockets

    Скоро:

    >Помогай нам эксплуатировать уязвимости в системах и их сканить, включая твою локалку и локалхост, или проваливай с сайта, фиг тебе, а не танцующие котики

    Молодцы, Гуглаг, чё.

     
     
  • 2.4, Аноним (3), 14:42, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А, да, ещё residential SOCKS5 proxy и обход same-origin policy.
     

  • 1.7, Аноним (3), 14:45, 16/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А насчёт потребления электроэнергии....

    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID8/8388.html

     
  • 1.8, Аноним (-), 14:46, 16/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самый лучший опенсорсный браузер.
    Спасибо сообществу, что гнобили майкрософт с его IE, и позволили развить по настоящему открытый браузер для всех.
    Бонусом получили ХромОсь - дистрибутив на основе ядра линукс сделанный для людей.
     
  • 1.9, birdie (ok), 14:52, 16/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Одно не понимаю: профиль Chrome на Android без кэша, кук и site data весит всего 20MB.

    Такой же профиль Google Chrome в Linux/Windows весит больше 200MB. Тьма непонятных папок и всего прочего.

    Почему они не могут разделить по-человечески persistent data и cache?

    Особенно умиляют папки optimization_guide_model_store и OnDeviceHeadSuggestModel - ну не нужно мне пихать свои AI модели. Я отлично живу без них на моей машине. Если надо, зайду в ChatGPT/Claude/Gemini.

     
     
  • 2.23, Аноним (20), 16:26, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня профиль хрома весит около 2,5 гб на винде. Пробовал удалить из системы всё, связанное с хромом и установить с нуля, но после входа в аккаунт он за несколько минут снова подгрузил эти же 2,5 гб. Пришлось смириться
     
  • 2.42, Аноним (-), 17:21, 16/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.10, Аноним (10), 14:53, 16/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    В любом случае, лучше чем FF у которого функции пропадают, то функционал исчезает.
     
     
  • 2.29, ijuij (?), 16:46, 16/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –3 +/
     

  • 1.19, Ногоед (?), 16:16, 16/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Главное, чтобы возможность отключать заморозку вкладок не убрали. Мне, как пользователю десктопа, совершенно наплевать на энергосбережение, и все энергосберегайки давно отключены где только можно.
     
  • 1.21, Аноним (-), 16:25, 16/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я их откровенно стал ненавидеть когда они продвинули свои CSP стандарты (хедер такой устанавливается для сайтов). Типа для безопасности, но оно столько головной боли разработчику добавляет.
     
     
  • 2.25, Аноним (-), 16:39, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > В CSS-свойствах "clip-path", "fill", "stroke" и "marker-*" добавлена поддержка указания внешних SVG-ресурсов. Например, теперь можно указывать 'clip-path: url("resources.svg#myPath")'.

    Добавлю к предыдущему своему комментарию вот эту цитату. Внешние svg ресурсы это так здорово.

     
  • 2.36, Аноним (-), 16:57, 16/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.22, ijuij (?), 16:26, 16/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Так много вкусных новинок! Я постоянно сижу за ноутбуком, и для меня важно экономить потребление энергии. Но, блин, я боюсь, что если сейчас обновлюсь, то uBlock Origin перестанет работать.

     
     
  • 2.31, Аноним (31), 16:47, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем её экономить если твой ноут наверняка 99 % времени питается от розетки? Маркетолyxи совсем мoзги выели?

     
     
  • 3.34, ijuij (?), 16:51, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > твой ноут наверняка 99 % времени питается от розетки

    Если не знаешь, лучше не высказывайся, "эксперт" нашёлся, ей-богу!

     
  • 2.33, Анон1110м (?), 16:50, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы экономия была заметной нужно чтобы паутинные программисты поменьше пихали ЯваСцэнария и всего прочего в свои поделия. Да и вообще, стоит поменьше пользоваться вэбными поделиями.
     
     
  • 3.38, Аноним (31), 17:00, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Двачую адеквата. Тот же lib.ru или gnu.org открываются и летают даже на втором пне 97 года. Всего-то надо убрать js и вэб внезапно становится не прожорливее блокнота.
     
     
  • 4.44, Аноним324 (ok), 17:32, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всего-то нужно убрать джаваскрипт, и компьютер превращается в бесполезную тыкву на которой нечего делать, на которой нет приложений, нет развлечений, зато гипертекст не лагает на устаревшем куске уг из 2010. Из веба нужно убирать html, а не джаваскрипт, потому что именно парсинг html ограничивает производительность браузера, а не джаваскрипт.
     
  • 3.40, Аноним (-), 17:09, 16/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.41, Аноним (41), 17:16, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну поставь на свой сайт вот это, и будет у тебя модный молодежный сайт хостится и открываться пентиумом вторым!!

    https://www.linux.org.ru/news/opensource/17514281

    До чего техника дошла!

     
     
  • 4.43, Аноним (31), 17:30, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Второму пню, как и любому клиентскому устройству, глубоко пофиг, что там вертится на бэкенде. Вопрос в том, ЧТО отдаёт сервер на запрос клиента, чистый html + css или смyзи-скрипты на 100 мегабайт.
     
     
  • 5.46, Аноним (-), 17:47, 16/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.45, Аноним (-), 17:45, 16/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.37, Анонистус (?), 16:58, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Но, блин, я боюсь, что если сейчас обновлюсь, то uBlock Origin перестанет работать.

    uBlock Origin перестанет работать даже если ты не обновишься. Там гуглу достаточно заслать в текущую версию твоего браузера команду на отключение поддержки и прощайся с блокировщиками рекламы..

     

  • 1.35, Анон1110м (?), 16:52, 16/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.39, Аноним (-), 17:02, 16/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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