Выпуск web-браузера Chrome 131

|
|1.1, Аноним (1), 14:32, 16/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> теперь предоставляется отдельные enterprise-политики для активации дополнительной защиты.
Так как включить-то?
|
|1.2, Аноним (2), 14:39, 16/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Ublock ещё не отключили? На когда планируют, какая ветка последняя будет? Я больше переживаю по поводу umatrix, альтернатив то собственно и нет. Желание гулага порезать блокировщики вполне понятное, но меня не устраивают такие браузеры.
|
|
|
|2.6, google (??), 14:44, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Наш инторнет его не устраивает?! Вали нахрен в свою gemini или как там ее!
(трамп придет, порядок наведет, сетевой нейтралитет окончательно отменит - твоя жменя еще и будет терять три из четырех передаваемых пакетов, чтоб освободить полосу для нашего прекрасного quic!)
|
|2.12, Аноним (12), 15:02, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я тоже без UBO и umatrix не могу в современном инете. Для себя нашел приемлемый выход: Supermium + распакованные расширения в режиме разработчика.
|
|
|
|3.18, anonymous (??), 15:40, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно на OPNsense DNS бяк лист прикрутить, на замену не тянет, но делает жизнь чуточку лучше.
|
|1.3, Аноним (3), 14:39, 16/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
>Добавлен API Direct Sockets
Скоро:
>Помогай нам эксплуатировать уязвимости в системах и их сканить, включая твою локалку и локалхост, или проваливай с сайта, фиг тебе, а не танцующие котики
Молодцы, Гуглаг, чё.
|
|
|
|2.4, Аноним (3), 14:42, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А, да, ещё residential SOCKS5 proxy и обход same-origin policy.
|
|1.8, Аноним (-), 14:46, 16/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Самый лучший опенсорсный браузер.
Спасибо сообществу, что гнобили майкрософт с его IE, и позволили развить по настоящему открытый браузер для всех.
Бонусом получили ХромОсь - дистрибутив на основе ядра линукс сделанный для людей.
|
|1.9, birdie (ok), 14:52, 16/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Одно не понимаю: профиль Chrome на Android без кэша, кук и site data весит всего 20MB.
Такой же профиль Google Chrome в Linux/Windows весит больше 200MB. Тьма непонятных папок и всего прочего.
Почему они не могут разделить по-человечески persistent data и cache?
Особенно умиляют папки optimization_guide_model_store и OnDeviceHeadSuggestModel - ну не нужно мне пихать свои AI модели. Я отлично живу без них на моей машине. Если надо, зайду в ChatGPT/Claude/Gemini.
|
|
|
|2.23, Аноним (20), 16:26, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня профиль хрома весит около 2,5 гб на винде. Пробовал удалить из системы всё, связанное с хромом и установить с нуля, но после входа в аккаунт он за несколько минут снова подгрузил эти же 2,5 гб. Пришлось смириться
|
|1.10, Аноним (10), 14:53, 16/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
В любом случае, лучше чем FF у которого функции пропадают, то функционал исчезает.
|
|1.19, Ногоед (?), 16:16, 16/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Главное, чтобы возможность отключать заморозку вкладок не убрали. Мне, как пользователю десктопа, совершенно наплевать на энергосбережение, и все энергосберегайки давно отключены где только можно.
|
|1.21, Аноним (-), 16:25, 16/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Я их откровенно стал ненавидеть когда они продвинули свои CSP стандарты (хедер такой устанавливается для сайтов). Типа для безопасности, но оно столько головной боли разработчику добавляет.
|
|
|
|2.25, Аноним (-), 16:39, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> В CSS-свойствах "clip-path", "fill", "stroke" и "marker-*" добавлена поддержка указания внешних SVG-ресурсов. Например, теперь можно указывать 'clip-path: url("resources.svg#myPath")'.
Добавлю к предыдущему своему комментарию вот эту цитату. Внешние svg ресурсы это так здорово.
|
|1.22, ijuij (?), 16:26, 16/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Так много вкусных новинок! Я постоянно сижу за ноутбуком, и для меня важно экономить потребление энергии. Но, блин, я боюсь, что если сейчас обновлюсь, то uBlock Origin перестанет работать.
|
|
|
|2.31, Аноним (31), 16:47, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем её экономить если твой ноут наверняка 99 % времени питается от розетки? Маркетолyxи совсем мoзги выели?
|
|
|
|3.34, ijuij (?), 16:51, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> твой ноут наверняка 99 % времени питается от розетки
Если не знаешь, лучше не высказывайся, "эксперт" нашёлся, ей-богу!
|
|2.33, Анон1110м (?), 16:50, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чтобы экономия была заметной нужно чтобы паутинные программисты поменьше пихали ЯваСцэнария и всего прочего в свои поделия. Да и вообще, стоит поменьше пользоваться вэбными поделиями.
|
|
|
|3.38, Аноним (31), 17:00, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Двачую адеквата. Тот же lib.ru или gnu.org открываются и летают даже на втором пне 97 года. Всего-то надо убрать js и вэб внезапно становится не прожорливее блокнота.
|
|
|
|4.44, Аноним324 (ok), 17:32, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Всего-то нужно убрать джаваскрипт, и компьютер превращается в бесполезную тыкву на которой нечего делать, на которой нет приложений, нет развлечений, зато гипертекст не лагает на устаревшем куске уг из 2010. Из веба нужно убирать html, а не джаваскрипт, потому что именно парсинг html ограничивает производительность браузера, а не джаваскрипт.
|
|
|
|4.43, Аноним (31), 17:30, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Второму пню, как и любому клиентскому устройству, глубоко пофиг, что там вертится на бэкенде. Вопрос в том, ЧТО отдаёт сервер на запрос клиента, чистый html + css или смyзи-скрипты на 100 мегабайт.
|
|2.37, Анонистус (?), 16:58, 16/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Но, блин, я боюсь, что если сейчас обновлюсь, то uBlock Origin перестанет работать.
uBlock Origin перестанет работать даже если ты не обновишься. Там гуглу достаточно заслать в текущую версию твоего браузера команду на отключение поддержки и прощайся с блокировщиками рекламы..
|