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Выпуск web-браузера Chrome 130

21.10.2024 13:15

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 130. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей при поиске RLZ-параметров. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 131 запланирован на 12 ноября.

Основные изменения в Chrome 130:

  • Добавлена новая форма компактных уведомлений о совершённых операциях, показываемых под адресной строкой в виде небольшой полоски, перекрывающей контент. Например, подобный диалог может информировать пользователя об успешном добавлении элемента в список чтения и показывать кнопку для открытия списка для чтения в боковой панели. Внедрение новой формы уведомлений будет производиться постепенно, для управления показом предложена настройка "chrome://flags/#top-chrome-toasts".
  • При включённом режиме экономии потребления энергии (Energy saver) реализована экспериментальная поддержка автоматической заморозки вкладок, потребляющих много ресурсов CPU, но при этом не выводящих звук и скрытых в течение более 5 минут. Исключение делается только для вкладок, связанных с управлением внешними устройствами или проведением видео и аудио конференций (подобные вкладки определяются на основании доступа к API для работы с USB, Bluetooth, камерой, устройствами ввода и микрофоном, а также организации канала связи с использованием RTCDataChannel или MediaStreamTrack). Для включения автозаморозки добавлены настройки "chrome://flags/#freezing-on-energy-saver" и "chrome://flags/#freezing-on-energy-saver-testing". В Chrome 131 автозаморозку планируют постепенно активировать по умолчанию, начав с 1% пользователей.
  • В версии для платформы Android реализован встроенный просмотрщик документов в формате PDF, не требующий вызова внешних приложений (в качестве опции оставлены возможности для загрузки PDF и открытия в стороннем приложении).
  • Предоставлена возможность открытия в режиме "картинка в картинке" (picture-in-picture) не только видео, но и любых элементов для показа произвольного контента поверх другого содержимого. Например, в режиме "картинка в картинке" теперь можно отображать интерфейсы для видеоконференций, собственные проигрыватели видео, системы создания заметок, чаты, инструменты для разработчиков и т.п. Открытие содержимого в режиме "картинка в картинке" осуществляется при помощи метода documentPictureInPicture.requestWindow(), возвращающего объект, через который можно добавлять контент при помощи метода .document.body.append().
  • Добавлена возможность обращения к внешним словарям со сжатием ответов при помощи алгоритмов Brotli и Zstandard.
  • Добавлена поддержка активации областей прокрутки при навигации с использованием клавиатуры, что позволяет пользователям без мыши вначале переключиться в нужную область клавишей Tab, а затем прокрутить её содержимое стрелками управления курсором.
  • Добавлена поддержка разбора неспециальных схем URL (не включённых в список типовых схем) с разделением хоста и пути. Например, при разборе URL "git://example.com/path" значение "example.com" будет определено как хост, а "/path" как путь (до этого "//example.com/path" обрабатывался как один путь).
  • В версии для Android появилась интегрированная поддержка подключения сторонних провайдеров автоматического заполнения форм и сохранения паролей, не завязанная на API Accessibility.
  • Поведение элемента <meter> приведено к соответствию Safari и Firefox - в режиме видимости "none" элемент теперь не скрывается, а переключается на отдельный стиль.
  • Реализованы новые рекомендации CSS Working Group по обработке вложенных правил в CSS-блоках, которые теперь учитывают порядок определения CSS-свойств и CSS-правил в блоке (раньше все CSS-правила обрабатывались в первую очередь, что приводило к нелогичным с точки зрения разработчика результатам). Например, показанный ниже CSS-блок раньше выставлял красный цвет фона, а теперь будет выставлять зелёный: 
    
   .foo {
       width: fit-content;

       @media screen {
           background-color: red;
       }
       background-color: green;
   }
  • Реализовано CSS-свойство box-decoration-break, указывающее как отрисовывать элемент в случае, когда его части оказываются разделены в разных строках, столбцах или страницах. Доступно два режима отрисовки: slice - элемент вначале полностью отрисовывается целиком, а потом разрезается на части; clone - каждый фрагмент отрисовывается отдельно со своими границами и отступами. В Firefox данной свойство поддерживается с 2014 года.
  • В API WebGPU добавлен режим "dual-source-blending" для смешивания вывода из двух фрагментных шейдеров c записью результата в один фреймбуфер.
  • В режиме "Origin trials" реализован API Language Detector, позволяющий определять язык по фрагменту текста.
  • Расширены возможности инструментов для web-разработчиков. В панель анализа сетевой активности добавлено выпадающее меню с дополнительными фильтрами. Добавлена опция для чистки конфиденциальных данных перед сохранением HTTP-сеанса в формате HAR (HTTP Archive).


Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранены 17 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Одной проблеме присвоен высокий уровень опасности (обращение к уже освобождённой памяти в коде, связанном с AI). Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 13 премий на сумму 72 тысячи долларов США (по одной премии $36000, $4000 и $3000, по две премии $6000, $5000 и $2000, три премии $1000). Размер одного вознаграждения пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 129
  3. OpenNews: Google анонсировал скорое прекращение поддержки второй версии манифеста в Chrome
  4. OpenNews: Google экспериментирует со встраиванием в Chrome большой языковой модели
  5. OpenNews: В Chrome появилось предупреждение о скором прекращении поддержки uBlock Origin
  6. OpenNews: Google передумал прекращать поддержку сторонних Cookie в Chrome
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62080-chrome
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 13:36, 21/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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     ....ответы скрыты (5)

  • 1.7, Аноним (7), 13:44, 21/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Например, в режиме "картинка в картинке" теперь можно отображать интерфейсы для видеоконференций, собственные проигрыватели видео, системы создания заметок, чаты, инструменты для разработчиков и т.п.

    Переизобретаем открытие контента в новом окне, но с "поверх всех"?

     
     
  • 2.9, Аноним (6), 13:47, 21/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это только в линуксе окно поверх всех окон штатная функциональность.
     
     
  • 3.15, Афроним (?), 13:58, 21/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже в Вяленом?
     
     
  • 4.20, Аноним (6), 14:47, 21/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Даже в Вяленом?

    Особенно в вяленом.

     
  • 2.11, Афроним (?), 13:51, 21/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У них свой протокол для видосов. Для него и изобретают. У нас ведь тоже хотят за 50к их денег запилить огороженый скайп для трансляций. Гоблин врать не будет.
     

  • 1.17, Аноним (17), 14:11, 21/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лучший браузер в очередной раз обновился
     
  • 1.18, Аноним (18), 14:31, 21/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Именно здесь со 131 версии хрома, начнется очищенние гугловской фан базы
     
  • 1.19, Аноним (19), 14:39, 21/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно скроллбары когда-нибудь додумаются сделать. Когда-то это уродство прямоугольное в стиле вин10 из хрома уберут?
     
     
  • 2.21, Anonim (??), 14:54, 21/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это зависит от стилизации страницы и темы оформления DE.
    У меня они везде разные ))
     
  • 2.26, Аноним (-), 15:23, 21/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.22, luid (ok), 15:01, 21/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В версии для платформы Android реализован встроенный просмотрщик документов в формате PDF

    Кому на Android нужен Chrome без расширений, но с PDF? Правильно, никому не нужен.

    > В версии для Android появилась интегрированная поддержка подключения сторонних провайдеров автоматического заполнения форм

    Поподробней бы. Теперь пароли будут заполнять сторонние сервисы?

     
  • 1.23, Аноним (23), 15:04, 21/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так он же неделю назад вышел
     
  • 1.24, Аноним (24), 15:11, 21/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Предоставлена возможность открытия в режиме "картинка в картинке" (picture-in-picture) не только видео, но и любых элементов для показа произвольного контента поверх другого содержимого.

    как запретить обратно?

     
  • 1.25, Аноним (-), 15:17, 21/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хм.. а кто же написал сам Chromium?
    Из формулировок выглядит как-будто злой гугель паразитирует на браузере разработанном сообществом и добавляет туда свои иконки и отправку крэшей)
     

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