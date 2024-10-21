Выпуск web-браузера Chrome 130

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 130. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей при поиске RLZ-параметров. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 131 запланирован на 12 ноября. Основные изменения в Chrome 130: Добавлена новая форма компактных уведомлений о совершённых операциях, показываемых под адресной строкой в виде небольшой полоски, перекрывающей контент. Например, подобный диалог может информировать пользователя об успешном добавлении элемента в список чтения и показывать кнопку для открытия списка для чтения в боковой панели. Внедрение новой формы уведомлений будет производиться постепенно, для управления показом предложена настройка "chrome://flags/#top-chrome-toasts".

При включённом режиме экономии потребления энергии (Energy saver) реализована экспериментальная поддержка автоматической заморозки вкладок, потребляющих много ресурсов CPU, но при этом не выводящих звук и скрытых в течение более 5 минут. Исключение делается только для вкладок, связанных с управлением внешними устройствами или проведением видео и аудио конференций (подобные вкладки определяются на основании доступа к API для работы с USB, Bluetooth, камерой, устройствами ввода и микрофоном, а также организации канала связи с использованием RTCDataChannel или MediaStreamTrack). Для включения автозаморозки добавлены настройки "chrome://flags/#freezing-on-energy-saver" и "chrome://flags/#freezing-on-energy-saver-testing". В Chrome 131 автозаморозку планируют постепенно активировать по умолчанию, начав с 1% пользователей.

В версии для платформы Android реализован встроенный просмотрщик документов в формате PDF, не требующий вызова внешних приложений (в качестве опции оставлены возможности для загрузки PDF и открытия в стороннем приложении).

Предоставлена возможность открытия в режиме "картинка в картинке" (picture-in-picture) не только видео, но и любых элементов для показа произвольного контента поверх другого содержимого. Например, в режиме "картинка в картинке" теперь можно отображать интерфейсы для видеоконференций, собственные проигрыватели видео, системы создания заметок, чаты, инструменты для разработчиков и т.п. Открытие содержимого в режиме "картинка в картинке" осуществляется при помощи метода documentPictureInPicture.requestWindow(), возвращающего объект, через который можно добавлять контент при помощи метода .document.body.append().

Добавлена возможность обращения к внешним словарям со сжатием ответов при помощи алгоритмов Brotli и Zstandard.

Добавлена поддержка активации областей прокрутки при навигации с использованием клавиатуры, что позволяет пользователям без мыши вначале переключиться в нужную область клавишей Tab, а затем прокрутить её содержимое стрелками управления курсором.

Добавлена поддержка разбора неспециальных схем URL (не включённых в список типовых схем) с разделением хоста и пути. Например, при разборе URL "git://example.com/path" значение "example.com" будет определено как хост, а "/path" как путь (до этого "//example.com/path" обрабатывался как один путь).

В версии для Android появилась интегрированная поддержка подключения сторонних провайдеров автоматического заполнения форм и сохранения паролей, не завязанная на API Accessibility.

Поведение элемента <meter> приведено к соответствию Safari и Firefox - в режиме видимости "none" элемент теперь не скрывается, а переключается на отдельный стиль.

Реализованы новые рекомендации CSS Working Group по обработке вложенных правил в CSS-блоках, которые теперь учитывают порядок определения CSS-свойств и CSS-правил в блоке (раньше все CSS-правила обрабатывались в первую очередь, что приводило к нелогичным с точки зрения разработчика результатам). Например, показанный ниже CSS-блок раньше выставлял красный цвет фона, а теперь будет выставлять зелёный: .foo { width: fit-content; @media screen { background-color: red; } background-color: green; }

Реализовано CSS-свойство box-decoration-break, указывающее как отрисовывать элемент в случае, когда его части оказываются разделены в разных строках, столбцах или страницах. Доступно два режима отрисовки: slice - элемент вначале полностью отрисовывается целиком, а потом разрезается на части; clone - каждый фрагмент отрисовывается отдельно со своими границами и отступами. В Firefox данной свойство поддерживается с 2014 года.

В API WebGPU добавлен режим "dual-source-blending" для смешивания вывода из двух фрагментных шейдеров c записью результата в один фреймбуфер.

В режиме "Origin trials" реализован API Language Detector, позволяющий определять язык по фрагменту текста.

Расширены возможности инструментов для web-разработчиков. В панель анализа сетевой активности добавлено выпадающее меню с дополнительными фильтрами. Добавлена опция для чистки конфиденциальных данных перед сохранением HTTP-сеанса в формате HAR (HTTP Archive).



Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранены 17 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Одной проблеме присвоен высокий уровень опасности (обращение к уже освобождённой памяти в коде, связанном с AI). Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 13 премий на сумму 72 тысячи долларов США (по одной премии $36000, $4000 и $3000, по две премии $6000, $5000 и $2000, три премии $1000). Размер одного вознаграждения пока не определён.



