Релиз Chrome 150

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|1.1, q (ok), 14:38, 06/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Не перестаю удивляться тому, как и без того идеальный браузер умудряются улучшать и дальше. Браво, Брин!
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|2.7, Аноним (7), 14:50, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вы не перегибайте, нет ничего идеального. Список закрытых уязвимостей в новостях о выпусках Chrome или Firefox тому подтверждение.
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|2.10, aname (ok), 15:03, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выкинув ManifestV2.
Для любителей blowjo… bloatware да, сделали ровно то, чего те хотели.
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|5.26, Аноним (26), 15:48, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну кроме нытиков. Остальные поставили uBO Lite — а в остальном что, собственно, изменилось?
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|6.29, INSANEWAVE (ok), 15:57, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну кроме нытиков. Остальные поставили uBO Lite — а в остальном что, собственно,
> изменилось?
То что они стерпели и нашли обход чтобы и дальше в этом сидеть это не достижение
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|2.25, Аноним (25), 15:41, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> идеальный браузер умудряются улучшать и дальше
Круглое сделали ещё круглее, медленно выползающее - ещё медленнее.
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|2.42, Аноним (42), 16:50, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Не перестаю удивляться тому, как и без того идеальный браузер умудряются улучшать и дальше. Браво, Брин!
Предложены первые результаты инициативы по обновлению оформления интерфейса на разных операционных системах и его избавления от излишеств.
Идеальному браузеру - идеальные пользователи. Гугл знает, что идеальный пользователь - это тубаретка. Но сила гугла в том, что он знает, какие пользователи идеальные, а в том, как их сделать идеальными даже если они этого не хотят.
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|3.43, Аноним (2), 17:10, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Немуха", разрешаем тебе пользоваться не колесом, а квадратом на машине.
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|2.11, aname (ok), 15:04, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо спросить у антимонопольного органа США, что они об этом думают
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|2.6, Аноним (6), 14:49, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Та не,реально думаю нравится. Привычка. Я с ЯБ на ФФ сложно переходил. Вот бы в ЯБ можно было кеш отключать.
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|2.15, Аноним (17), 15:18, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Судя по реддиту пользователи хрома в своей массе считают что только хром умеет то или иное и ничего не знают о преимуществах фокса. То есть "лучше" они считают всего лишь маркетинговую картинку гугла. Интернет стал легко доступен и юзеры сильно "одомохозяились".
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|1.18, Аноним (18), 15:31, 06/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>далена поддержка флага kExtensionManifestV2Disabled, позволявшего вернуть возможность установки из каталога Chrome Web Store дополнений, использующих вторую версию манифеста Chrome. В следующем выпуске Chrome 151 будет удалён параметр AllowLegacyMV2Extensions, позволявший вручную в режиме разработчика загружать дополнения на базе второй версии манифеста. Отмеченные флаги позволяли обходным путём установить дополнение uBlock Origin.
Причина, почему никогда не буду пользоваться этой подделкой. Гугл сказал прямо, что пользователи ему не нужны.
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|2.27, INSANEWAVE (ok), 15:55, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>далена поддержка флага kExtensionManifestV2Disabled, позволявшего вернуть возможность установки из каталога Chrome Web Store дополнений, использующих вторую версию манифеста Chrome. В следующем выпуске Chrome 151 будет удалён параметр AllowLegacyMV2Extensions, позволявший вручную в режиме разработчика загружать дополнения на базе второй версии манифеста. Отмеченные флаги позволяли обходным путём установить дополнение uBlock Origin.
> Причина, почему никогда не буду пользоваться этой подделкой. Гугл сказал прямо, что
> пользователи ему не нужны.
Ещё круче когда гуголь начал и в ютубе "бороться" с обходом рекламы. У меня кстати в ФФ всё отлично работает с Юблоком и за последние года 2 я не видел ни одного рекламного ролика
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|2.28, Аноним (6), 15:56, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как профессиональный разработчик не можете вернуть назад удаленное?
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|3.33, Аноним (17), 16:32, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Профессиональный разработчик делает своё, а не паразитирует на готовеньком. Какое то время можно вернуть, но с каждым релизом код будет всё менее совместим, а гугл готовиться перейти на релизы каждые две недели.
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|1.19, Аноним (19), 15:33, 06/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тем временем в опен соурс брейве добавили контейнеры как в файрфоксе, единственный хромиум с этой фишкой, но конечно на этом сайте только проприетарный вивальди дырявый могут освещать.
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