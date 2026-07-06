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Релиз Chrome 150

06.07.2026 14:15 (MSK)

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 150. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей RLZ-параметров при поиске. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 151 запланирован на 28 июля.

Основные изменения в Chrome 150 (1, 2, 3, 4):

  • Предложены первые результаты инициативы по обновлению оформления интерфейса на разных операционных системах и его избавления от излишеств. Задействованы новые пиктограммы с более сглаженными границами и анимационные эффекты для кнопок, таких как кнопки открытия главного меню и перезагрузки страницы. Упрощена структура контекстных меню, из которых исключены редко используемые или дублирующиеся элементы. Задействовано более современное оформление конфигуратора, менеджера загрузок и страницы для навигации по закладкам.
  • Продолжено развитие AI-режима, позволяющего взаимодействовать с AI-агентом из адресной строки или со страницы, показываемой при открытии новой вкладки. В новой версии добавлена возможность подключения Chrome к AI-агенту Gemini Spark для автономного выполнения действий в текущей активной вкладке в процессе решения поставленных задач, требующих взаимодействия с web-контентом (нажатие на кнопки, переход по ссылкам, заполнение форм и т.п.). Кроме того, добавлен вывод контекстных рекомендаций по задействованию Gemini при работе с браузером, например, при открытии большой статьи Chrome предложит резюмировать информацию при помощи Gemini, а при редактировании текста в форме порекомендует проверить или исправить текст через Gemini.
  • У части пользователей задействован единый упрощённый интерфейс для привязки к учётной записи в Google и синхронизации данных, таких как сохранённые пароли и закладки. Синхронизация интегрирована с входом в учётную запись и не преподносится как отдельная возможность в настройках. Пользователи могут подключить Chrome к учётной записи в Google и использовать её для хранения паролей, закладок, истории посещений и вкладок. Данные для автозаполнения адресов и автодополнения ввода теперь не синхронизируются между устройствами и хранятся только на локальной системе.
  • У части пользователей, активировавших режим расширенной защиты браузера (Enhanced Safe Browsing), включена функция "HTTPS-First", выполняющая автоматическое перенаправление HTTP-запросов на HTTPS. Для обеспечения работы с сайтами, не поддерживающими HTTPS, реализован откат на HTTP, если после перенаправления не удаётся выполнить запрос по HTTPS или возникают проблемы с сертификатами. При попытке открытия сайта по HTTP выводится специальное предупреждение. В Chrome 154 режим планируют включить по умолчанию для всех публично доступных сайтов, размещаемых не в интранет сетях, таких как 192.168.0.1 и 10.0.0.0/8.
  • Удалена поддержка флага kExtensionManifestV2Disabled, позволявшего вернуть возможность установки из каталога Chrome Web Store дополнений, использующих вторую версию манифеста Chrome. В следующем выпуске Chrome 151 будет удалён параметр AllowLegacyMV2Extensions, позволявший вручную в режиме разработчика загружать дополнения на базе второй версии манифеста. Отмеченные флаги позволяли обходным путём установить дополнение uBlock Origin.
  • Обработчики Web Worker, созданные с использованием URI "data:" (например, через "new Worker('data:text/javascript....')", теперь изолируются от страницы, на которой были созданы, и не имеют доступа к локальным хранилищам и Cookie в контексте текущего домена. Изменение позволяет блокировать использование Web Worker-ов, не загруженных с сервера, а на лету созданных через "data:", для доступа к конфиденциальным данным в процессе XSS-атак.
  • Реализована защита от атак, манипулирующих ограничением на максимальное число соединений к прокси в качестве скрытого канала связи между JavaScript-кодом, выполняемым в разных вкладках, или для определения посещался ли определённый сайт ранее. Например, атакующий может занять все доступные соединения к прокси, оставив не занятым лишь один сокет, после чего анализировать его доступность при обращении к статичному ресурсу - если сокет не занят, ресурс с проверяемого сайта отдан из кэша, т.е. пользователь уже загружал его ранее. Лимит на максимальное число соединений к TCP-сокетам прокси теперь варьируется случайным образом.
  • Запрещено применение SVG-фильтров к чужим (cross-origin) или изолированным (sandboxed) iframe-блокам, а также к плагинам (например, встроенному PDF-просмотрщику). Ограничение позволяет защититься от атак по сторонним каналам, типа GPU.zip, и атак класса SVG Clickjacking, при которых SVG-фильтры используются для наложение прозрачного содержимого на другой контент с целью подстановки невидимой кнопки, например, поверх кнопки закрытия окна с рекламой.
  • Для обособленных web-приложений (PWA, Progressive Web App) предоставлена возможность переноса на новый поддомен в пределах одного базового домена (например, замены drive.example.com на fileman.example.com) без участия пользователя (ранее PWA-приложение привязывалось к исходному домену и в случае смены подомена, например, при ребрендинге или реструктуризации, ручная переустановка).
  • В TLS включена по умолчанию поддержка алгоритма формирования цифровой подписи ML-DSA (CRYSTALS-Dilithium), стойкого от подбора на квантовом компьютере.
  • В версии для Android реализована поддержка стандарта FIDO Alliance Credential Exchange, позволяющего импортировать и экспортировать сохранённые пароли и параметры биометрической идентификации с использованием сквозного шифрования на стороне клиента, например, для защищённого переноса между Google Password Manager и сторонними менеджерами паролей.
  • В версии для Android в конфигураторе предложен новый унифицированный интерфейс для управления сохраняемыми паролями и данными автозаполнения форм. Идея в том, чтобы пользователь разом мог получить информацию о разных классах сохраняемых браузером конфиденциальных данных, таких как пароли, данные биометрической аутентификации, адреса и паспортные данные.
  • Добавлено CSS-свойство "text-fit" для автоматического масштабирования размер шрифта, чтобы текст вписывался в ширину родительского контейнера (например, когда нужно разместить заголовок в заданной области без переноса хвоста на другую строку или адаптировать шрифт для разных разрешений экрана).
  • В CSS-свойствео"background-clip добавлена поддержка параметра "border-area", упрощающего создание границ с градиентом, благодаря отрисовке фона элемента строго в зоне, которую занимает рамка.
  • Добавлена CSS-функция image(), позволяющая сгенерировать изображение с заливкой заданным цветом.
  • В режиме Origin trials началось тестирование протокола EVP (email verification protocol) для автоматического криптографического подтверждения владения email без необходимости отправки на почту одноразовых кодов подтверждения.
  • Добавлен HTML-атрибут focusgroup для декларативного управления переключением фокуса ввода с клавиатуры внутри составных компонентов, таких как меню, без использования JavaScript. Например, после выхода из группы элементов клавишей Tab и возвращения обратно, браузер вернёт фокус на последний активный элемент, а не на первый элемент в списке.
  • Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков. Добавлены возможности для инспектирования и отладки инструментария WebMCP, применяемого для интеграции сайтов с AI-агентами при помощи протокола MCP. В панели со стилями разрешено редактирование по месту правил "@container", "@counter-style" и "@function".

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 433 уязвимости. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Двадцати проблемам присвоен критический уровень опасности, подразумевающий, что уязвимости позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения. 14 критических проблем вызваны обращением к уже освобождённой памяти (use-after-free), 3 - недостаточной проверкой не заслуживающих доверия входных данных, 2 - переполнением буфера и 1 - неправильной обработкой типов (Type Confusion). В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 319 тысяч долларов США (одна премия в 250 тысяч долларов (CVE-2026-14382 в библиотеке ANGLE), три премии по $10000, $2500, $2000 и $1000, две премии $3000 и по одной премии $8000, $5000 и $4000.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: В Chrome 151 будет удалён обходной путь для установки uBlock Origin
  3. OpenNews: В Chrome устранено 429 уязвимостей, а в Android - 124
  4. OpenNews: Релиз Chrome 149
  5. OpenNews: В библиотеку ANGLE, используемую в Chrome и Android, добавлена поддержка Wayland
  6. OpenNews: Google случайно раскрыл детали неисправленной уязвимости в Chromium
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65814-chrome
Ключевые слова: chrome, chromium
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, q (ok), 14:38, 06/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Не перестаю удивляться тому, как и без того идеальный браузер умудряются улучшать и дальше. Браво, Брин!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:50, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вы не перегибайте, нет ничего идеального. Список закрытых уязвимостей в новостях о выпусках Chrome или Firefox тому подтверждение.
     
  • 2.10, aname (ok), 15:03, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выкинув ManifestV2.

    Для любителей blowjo… bloatware да, сделали ровно то, чего те хотели.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 15:14, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Выкинув ManifestV2.

    …чего никто не заметил.

     
     
  • 4.16, Аноним (16), 15:19, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что это вообще такое? Манифест звучит революционно.
     
     
  • 5.32, Аноним (7), 16:30, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настоящий Манифест:
    https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/
     
  • 4.17, Аноним (17), 15:24, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Угу, нытьё на всех форумах вообще незаметное.
     
     
  • 5.26, Аноним (26), 15:48, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну кроме нытиков. Остальные поставили uBO Lite — а в остальном что, собственно, изменилось?
     
     
  • 6.29, INSANEWAVE (ok), 15:57, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну кроме нытиков. Остальные поставили uBO Lite — а в остальном что, собственно,
    > изменилось?

    То что они стерпели и нашли обход чтобы и дальше в этом сидеть это не достижение

     
  • 2.25, Аноним (25), 15:41, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > идеальный браузер умудряются улучшать и дальше

    Круглое сделали ещё круглее, медленно выползающее - ещё медленнее.

     
  • 2.42, Аноним (42), 16:50, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Не перестаю удивляться тому, как и без того идеальный браузер умудряются улучшать и дальше. Браво, Брин!

    Предложены первые результаты инициативы по обновлению оформления интерфейса на разных операционных системах и его избавления от излишеств.

    Идеальному браузеру - идеальные пользователи. Гугл знает, что идеальный пользователь - это тубаретка. Но сила гугла в том, что он знает, какие пользователи идеальные, а в том, как их сделать идеальными даже если они этого не хотят.

     

  • 1.2, Аноним (2), 14:38, 06/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Лучший браузер! (А рыночная доля это подтверждает.)
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:42, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Миллионы мух не могут ошибаться!
     
     
  • 3.43, Аноним (2), 17:10, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Немуха", разрешаем тебе пользоваться не колесом, а квадратом на машине.
     
  • 2.8, Avririon (ok), 14:56, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Подтверждает тезис о том, что большинство юзеров быдлo.
     
     
  • 3.45, Аноним (2), 17:14, 06/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.11, aname (ok), 15:04, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо спросить у антимонопольного органа США, что они об этом думают
     
     
  • 3.12, Аноним (7), 15:06, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://opennet.ru/62864-mozilla
     
  • 3.13, Аноним (16), 15:11, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Антимонопольный орган удовлетворён гуглой.
     

  • 1.3, Аноним (7), 14:41, 06/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 433 уязвимости.

    Молодцы! https://opennet.ru/60773-speedometer

     
  • 1.5, INSANEWAVE (ok), 14:43, 06/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Я очень надеюсь что все воспеватели Хрома в комментах тут жесточайше рофлят
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:49, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Та не,реально думаю нравится. Привычка. Я с ЯБ на ФФ сложно переходил. Вот бы в ЯБ можно было кеш отключать.
     
  • 2.15, Аноним (17), 15:18, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Судя по реддиту пользователи хрома в своей массе считают что только хром умеет то или иное и ничего не знают о преимуществах фокса. То есть "лучше" они считают всего лишь маркетинговую картинку гугла. Интернет стал легко доступен и юзеры сильно "одомохозяились".
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 16:29, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чем же ФФ сильно «лучше» хрома?
     
     
  • 4.36, eugener (ok), 16:39, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Им приятно пользоваться.
     

  • 1.18, Аноним (18), 15:31, 06/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >далена поддержка флага kExtensionManifestV2Disabled, позволявшего вернуть возможность установки из каталога Chrome Web Store дополнений, использующих вторую версию манифеста Chrome. В следующем выпуске Chrome 151 будет удалён параметр AllowLegacyMV2Extensions, позволявший вручную в режиме разработчика загружать дополнения на базе второй версии манифеста. Отмеченные флаги позволяли обходным путём установить дополнение uBlock Origin.

    Причина, почему никогда не буду пользоваться этой подделкой. Гугл сказал прямо, что пользователи ему не нужны.

     
     
  • 2.27, INSANEWAVE (ok), 15:55, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>далена поддержка флага kExtensionManifestV2Disabled, позволявшего вернуть возможность установки из каталога Chrome Web Store дополнений, использующих вторую версию манифеста Chrome. В следующем выпуске Chrome 151 будет удалён параметр AllowLegacyMV2Extensions, позволявший вручную в режиме разработчика загружать дополнения на базе второй версии манифеста. Отмеченные флаги позволяли обходным путём установить дополнение uBlock Origin.
    > Причина, почему никогда не буду пользоваться этой подделкой. Гугл сказал прямо, что
    > пользователи ему не нужны.

    Ещё круче когда гуголь начал и в ютубе "бороться" с обходом рекламы. У меня кстати в ФФ всё отлично работает с Юблоком и за последние года 2 я не видел ни одного рекламного ролика

     
  • 2.28, Аноним (6), 15:56, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как профессиональный разработчик не можете вернуть назад удаленное?
     
     
  • 3.33, Аноним (17), 16:32, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Профессиональный разработчик делает своё, а не паразитирует на готовеньком. Какое то время можно вернуть, но с каждым релизом код будет всё менее совместим, а гугл готовиться перейти на релизы каждые две недели.
     
  • 2.39, продавец говна (?), 16:43, 06/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.19, Аноним (19), 15:33, 06/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тем временем в опен соурс брейве добавили контейнеры как в файрфоксе, единственный хромиум с этой фишкой, но конечно на этом сайте только проприетарный вивальди дырявый могут освещать.
     
     
  • 2.34, Аноним (17), 16:35, 06/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И в выпиливании второго манифеста брейв не отстаёт.
     

  • 1.38, продавец говна (?), 16:41, 06/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.46, Аноним (-), 17:16, 06/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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