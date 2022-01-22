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Бэкдор в 93 плагинах и темах оформления AccessPress, применяемых на 360 тысячах сайтов

22.01.2022 12:38

Злоумышленникам удалось встроить бэкдор в 40 плагинов и 53 темы оформления для системы управления контентом WordPress, разрабатываемых компанией AccessPress, которая заявляет, что её дополнения используются на более чем 360 тысячах сайтов. Результаты разбора инцидента пока не приводятся, но предполагается, что вредоносный код удалось внедрить в ходе компрометации сайта AccessPress, внеся изменения в предлагаемые для загрузки архивы с уже выпущенными релизами, так как бэкдор присутствует только в коде, распространяемом через официальный сайт AccessPress, но отсутствует в тех же выпусках дополнений, распространяемых через каталог WordPress.org.

Наличие вредоносных изменений было выявлено исследователем из компании JetPack (подразделение компании Automatic, занимающейся разработкой WordPress) в ходе изучения вредоносного кода, обнаруженного на сайте одного из клиентов. Анализ ситуации показал, что вредоносные изменения присутствовали в WordPress-дополнении, загруженном с официального сайта AccessPress. Остальные дополнения того же производителя также оказались подвержены вредоносной модификации, позволяющей получить полный доступ к сайту с правами администратора.

В ходе модификации злоумышленники добавили в архивы с плагинами и темами оформления файл "initial.php", который был подключён через директиву "include" в файле "functions.php". Для запутывания следов вредоносное содержимое в файле "initial.php" было закамуфлировано в виде блока данных в кодировке base64. Вредоносная вставка под видом получения изображения с сайта wp-theme-connect.com загружала в файл wp-includes/vars.php непосредственно код бэкдора.

Первые сайты, включающие вредоносные изменения в дополнениях AccessPress были выявлены в сентябре 2021 года. Предполагается, что именно тогда в дополнения и был подставлен бэкдор. Первое уведомление компании AccessPress о выявленной проблеме осталось без ответа и внимания AccessPress удалось добиться только после привлечения к разбирательству команды WordPress.org. 15 октября 2021 года поражённые бэкдором архивы были удалены с сайта AccessPress, а 17 января 2022 года были выпущены новые версии дополнений.

Компания Sucuri отдельно изучила сайты, на которых были установлен поражённые версии AccessPress и выявила наличие загруженных через бэкдор вредоносных модулей, осуществляющих рассылку спама и перенаправление переходов на мошеннические сайты (модули были датированы 2019 и 2020 годами). Предполагается, что авторы бэкдора продавали доступ к скомпрометированным сайтам.

Темы оформления, в которых зафиксирована подстановка бэкдора:

  • accessbuddy 1.0.0
  • accesspress-basic 3.2.1
  • accesspress-lite 2.92
  • accesspress-mag 2.6.5
  • accesspress-parallax 4.5
  • accesspress-ray 1.19.5
  • accesspress-root 2.5
  • accesspress-staple 1.9.1
  • accesspress-store 2.4.9
  • agency-lite 1.1.6
  • aplite 1.0.6
  • bingle 1.0.4
  • bloger 1.2.6
  • construction-lite 1.2.5
  • doko 1.0.27
  • enlighten 1.3.5
  • fashstore 1.2.1
  • fotography 2.4.0
  • gaga-corp 1.0.8
  • gaga-lite 1.4.2
  • one-paze 2.2.8
  • parallax-blog 3.1.1574941215
  • parallaxsome 1.3.6
  • punte 1.1.2
  • revolve 1.3.1
  • ripple 1.2.0
  • scrollme 2.1.0
  • sportsmag 1.2.1
  • storevilla 1.4.1
  • swing-lite 1.1.9
  • the-launcher 1.3.2
  • the-monday 1.4.1
  • uncode-lite 1.3.1
  • unicon-lite 1.2.6
  • vmag 1.2.7
  • vmagazine-lite 1.3.5
  • vmagazine-news 1.0.5
  • zigcy-baby 1.0.6
  • zigcy-cosmetics 1.0.5
  • zigcy-lite 2.0.9

Плагины, в которых выявлена подстановка бэкдора:

  • accesspress-anonymous-post 2.8.0 2.8.1 1
  • accesspress-custom-css 2.0.1 2.0.2
  • accesspress-custom-post-type 1.0.8 1.0.9
  • accesspress-facebook-auto-post 2.1.3 2.1.4
  • accesspress-instagram-feed 4.0.3 4.0.4
  • accesspress-pinterest 3.3.3 3.3.4
  • accesspress-social-counter 1.9.1 1.9.2
  • accesspress-social-icons 1.8.2 1.8.3
  • accesspress-social-login-lite 3.4.7 3.4.8
  • accesspress-social-share 4.5.5 4.5.6
  • accesspress-twitter-auto-post 1.4.5 1.4.6
  • accesspress-twitter-feed 1.6.7 1.6.8
  • ak-menu-icons-lite 1.0.9
  • ap-companion 1.0.7 2
  • ap-contact-form 1.0.6 1.0.7
  • ap-custom-testimonial 1.4.6 1.4.7
  • ap-mega-menu 3.0.5 3.0.6
  • ap-pricing-tables-lite 1.1.2 1.1.3
  • apex-notification-bar-lite 2.0.4 2.0.5
  • cf7-store-to-db-lite 1.0.9 1.1.0
  • comments-disable-accesspress 1.0.7 1.0.8
  • easy-side-tab-cta 1.0.7 1.0.8
  • everest-admin-theme-lite 1.0.7 1.0.8
  • everest-coming-soon-lite 1.1.0 1.1.1
  • everest-comment-rating-lite 2.0.4 2.0.5
  • everest-counter-lite 2.0.7 2.0.8
  • everest-faq-manager-lite 1.0.8 1.0.9
  • everest-gallery-lite 1.0.8 1.0.9
  • everest-google-places-reviews-lite 1.0.9 2.0.0
  • everest-review-lite 1.0.7
  • everest-tab-lite 2.0.3 2.0.4
  • everest-timeline-lite 1.1.1 1.1.2
  • inline-call-to-action-builder-lite 1.1.0 1.1.1
  • product-slider-for-woocommerce-lite 1.1.5 1.1.6
  • smart-logo-showcase-lite 1.1.7 1.1.8
  • smart-scroll-posts 2.0.8 2.0.9
  • smart-scroll-to-top-lite 1.0.3 1.0.4
  • total-gdpr-compliance-lite 1.0.4
  • total-team-lite 1.1.1 1.1.2
  • ultimate-author-box-lite 1.1.2 1.1.3
  • ultimate-form-builder-lite 1.5.0 1.5.1
  • woo-badge-designer-lite 1.1.0 1.1.1
  • wp-1-slider 1.2.9 1.3.0
  • wp-blog-manager-lite 1.1.0 1.1.2
  • wp-comment-designer-lite 2.0.3 2.0.4
  • wp-cookie-user-info 1.0.7 1.0.8
  • wp-facebook-review-showcase-lite 1.0.9
  • wp-fb-messenger-button-lite 2.0.7
  • wp-floating-menu 1.4.4 1.4.5
  • wp-media-manager-lite 1.1.2 1.1.3
  • wp-popup-banners 1.2.3 1.2.4
  • wp-popup-lite 1.0.8
  • wp-product-gallery-lite 1.1.1


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.sucuri.net/2022/0...)
  2. OpenNews: Взлом провайдера GoDaddy, приведший к компрометации 1.2 млн клиентов WordPress-хостинга
  3. OpenNews: Уязвимость, допускающая подстановку JavaScript-кода через WordPress-плагин OptinMonster
  4. OpenNews: Уязвимость в WordPress-дополнении Contact Form 7, насчитывающем 5 млн установок
  5. OpenNews: Обновление WordPress 5.6. Уязвимость в плагине Easy WP SMTP, имеющем 500 тысяч установок
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в WordPress-плагине File Manager, имеющем 700 тысяч установок
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56560-wordpress
Ключевые слова: wordpress
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Обсуждение (65) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:48, 22/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    храните ваши деньги в сберегательной кассе ©
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:21, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пишите сайты на Wt.
     
     
  • 3.10, topin89 (ok), 14:31, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда на асме сразу, чего мелочиться. https://asm32.info/fossil/asmbb/index
     
     
  • 4.18, Аноним (-), 15:28, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    флат только для 86х . т.е ненужен
     
     
  • 5.42, Аноним (9), 17:57, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.webtoolkit.eu/wt/download
     
  • 5.61, oliliputiputiputi (?), 19:30, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    x86_64 тоже не нужен
     
  • 4.44, Аноним (9), 17:59, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С поддерживает ассемблерные вставки. Если для проекта формализируете, как работать с регистрами и прочим, почему бы и нет.
     
  • 3.11, Кир (?), 14:33, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Два чая этому господину!
     
  • 3.33, Аноним (33), 17:34, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ВордТрест?
     
     
  • 4.45, Аноним (9), 17:59, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то Витти.
     
     
  • 5.60, дохтурЛол (?), 19:29, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вивитти (надо выйти / на репите) тогда уж.
     

  • 1.2, Kusb (?), 13:49, 22/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С одной строны бекдор в темах это странно.
    С другой - вид и поведение связаны и если в тему можно сунуть бекдор - система гибкая.
    В третьих - это же веб...
     
     
  • 2.4, DIO (?), 13:56, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    и что что веб? или по вашей методичке веб - это криво? напомню, что вы как раз на вебе выср;%и каммент и когда хеловордите то пользуетесь вебом чтобы найти очередной свой хеловорд.
    есть большое количество систем управления которые не страдают таким маразмом как вп но миллиарды мух не могут же ж ошЫбатся...

    п.с. кстати интырпрайз еще сильно дырявее чем веб т.к. там в 90% случаев все "секурити" оставляют на растерзание нетворадминам, которые плавно превращаются в девопсов, тестеров и исправлятелей

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 14:01, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Так может например какой-нибудь Гугл сделает правильную CMS для всех. Ой так им же это не выгодно им выгодно поддерживать УГ, вместо которых давать свои проприетарные ресурсы как сервис.  Которые конкретно Гугл еще и закрывает постоянно.  
     
  • 3.39, Аноньимъ (ok), 17:51, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Таблетки пить не забывайте пожалуйста.
     
  • 3.49, User (??), 18:43, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, в общем да. Имманентно присущее свойство. Слишком много уровней абстракции, слишком широко распространение слишком... Да всё слишком.
    Криво, косо, уродливо, частичнополомано ну вот просто ВСЕГДА.
     
  • 3.51, keydon (ok), 18:51, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, веб и криво это синонимы, где-то с середины 2000х (а то и раньше). Профэссор, я работаю без методичек.
    > напомню, что вы как раз на вебе выср;%и каммент и когда хеловордите то пользуетесь вебом чтобы найти очередной свой хеловорд.

    И что это меняет?
    > кстати интырпрайз еще сильно дырявее чем веб т.к. там в 90% случаев все "секурити" оставляют на растерзание нетворадминам, которые плавно превращаются в девопсов, тестеров и исправлятелей

    Фактически интырпрайз и есть веб, где-то больше, где-то меньше.

     
  • 2.5, Аноним (6), 13:58, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То что система гибкая это не её плюс. То что в вордпрессе плагины и даже их версии часто прибиты гвоздями к версии не плюс. И то что темы и версии плагинов никто конечно же не обновляет после того как сдали например заказчик это факт.  

    Вывод: Вордпресс — УГ.

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 14:44, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Вывод: Вордпресс — УГ.

    Критикуешь неправильное -- рекомендуй правильное.
    Поэтому список CMS давай, которые труъ.
    Ждём.

     
     
  • 4.22, haha (??), 16:13, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Таких нет. Вся вэбня это шлак и помои. Без исключений.
     
  • 4.23, Аноним (23), 16:17, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Любой генератор статики к твоим услугам.  Например https://gohugo.io/
     
  • 4.30, Vacu923ek (ok), 16:33, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дурачкам вроде тебя не приходила мысль, что из всех существующих CMS вообще НИ ОДНА может не быть хорошей?!
     
     
  • 5.35, Аноним (35), 17:39, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое решение на замену CMS вы бы назвали хорошим?
     
     
  • 6.36, Michael Shigorin (ok), 17:48, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Некоторые считают, что альтернатива -- утки! :)

    PS: жертв wordpress, конечно, жаль каждый раз, но и предупреждали их тысячекратно; а здесь слово "access" содержится прям в названии лавочки, столь удобно его предоставившей.

     
  • 6.43, Аноньимъ (ok), 17:57, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно просто взять и отверстать сайт?
    Работы буквально столько же если не меньше чем с вордпрессом.

    Если нужна динамика то бекенд прикручиваешь хоть на томже жаваскрипте.

    И есть же всякие, прости господи, реакты, для тех кто неосилил штмл.

     
     
  • 7.65, угу (?), 20:13, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можно просто взять и отверстать сайт?

    статическая страничка "я у мамы уеп-дизигнер" сегодня немножко не то, ради чего просят сделать сайт.

    > Если нужна динамика то бекенд прикручиваешь хоть на томже жаваскрипте.

    много уже понакрутил? (бэкэнд на жопоскрипте... нет, на node вполне можно, но ведь этот иксперд впопеннета явно не ее имел в виду и вряд ли даже знает что это такое, судя по следующему перлу)

    > И есть же всякие, прости господи, реакты, для тех кто неосилил штмл.

    уровень впопеннета, мда. И уровень рассейской (или это холяцкая? Никакой разницы, впрочем) вайти в IT в целом.

     

  • 1.3, AccessPress (?), 13:55, 22/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Не прокатило...
    :-(

     
     
  • 2.40, Аноним (40), 17:53, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...  более чем 360 тысячах сайтов
     

  • 1.7, Atterratio (ok), 14:03, 22/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >закамуфлировано в виде блока данных в кодировке base64

    Одно время работал в саппорте одного сервиса на котором часто хостили WP, и толковой проверки на вирусню там тогда не было, но часто банили за подозрительную активность. По инструкции мы должны в файлах такого клинта искать файлы с base64 кидать в вирус тотал и говорить у вас вирусня вот проверка. Так что что можно тут закамуфлировать)

     
     
  • 2.21, john_erohin (?), 15:52, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > искать файлы с base64 кидать в вирус тотал

    вирустотал лишний этап.
    потроха в base64 или еще какая обфускация - сразу нахер с пляжа.
    и в политике хостинга это прописать.

    ps: даешь вирусный опенсорц !

     
     
  • 3.55, sdafaytesyaswabrostionspolizey (?), 19:11, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты так сразу все торрент трекеры закроешь, почти все антивирусы и все программы с ключами. Всё обфускация.
    без лицензии выдаваемой полицией ни одного сайта не создашь. ни одного хостинга кроме полицейского не останется.
     
     
  • 4.66, оберполицмейстер (?), 20:15, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что вы тут видите неправильным?
    (Все сказанное или подуманное вами будет использовано против вас. Так что думайте аккуратнее.)

     
  • 2.26, Аноним (23), 16:21, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И все равно там дыра на дыре. Хостингам с этого плюс на бабки ставить пользователей.  
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:15, 22/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не фартануло не повезло
     
  • 1.13, жорик (?), 14:54, 22/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    ох уже этот дырявый веб, больше джавы несите джаву *слюни
     
     
  • 2.37, Michael Shigorin (ok), 17:49, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    При чём _тут_ java?
     
     
  • 3.53, Аноним (40), 18:57, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там у товарища биполярное мышление PHP vs JAVA
     

  • 1.14, псевдонимус (?), 14:55, 22/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вечно с этим вордпрессом не слава богу.
     
     
  • 2.15, Аноним (12), 15:16, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AccessPress -- это не WordPress.
    Специалист из WordPress как раз-то и обнаружил этот бэкдор.
    Везде б таких специалистов.
     
     
  • 3.38, Michael Shigorin (ok), 17:50, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Специалист из WordPress как раз-то и обнаружил этот бэкдор.

    Читать умеете?

    > Везде б таких специалистов.

    Достаточно не прогуливать уроки, в том числе тупя в тель-афон.

     

  • 1.16, Аноним (12), 15:26, 22/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > вредоносное содержимое ... закамуфлировано в виде ... base64.
    > закамуфлировано

    Правильный камуфляж -- это незаметный камуфляж.
    А base64 посреди читаемого кода -- это как военные в зелёном камуфляже посреди белого снега.

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 15:50, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Мне особенно понравилась строка:
    $b64 = 'bas' . 'e64' . '_dec' . 'ode'

    10 камуфляжей из 10. Это как наклейка "НЕ ШПИОН" на мундире.

     
     
  • 3.24, Ordu (ok), 16:19, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    На эту строку не сработает grep по фразе base64_decode. Это отметает автоматические искалки странностей, основанные на grep'е. А с глазами людей, очевидно, ребята даже не пытались бороться, надеясь, что до использования глаз и мозга не дойдёт.
     
     
  • 4.27, Аноним (23), 16:21, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так ведь и правильно надеялись до него очень долго не доходило.  
     
  • 4.56, Аноним (56), 19:15, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > надеясь, что до использования глаз и мозга не дойдёт

    Или дойдет, но очень потом

     
  • 3.29, Vacu923ek (ok), 16:30, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ржу :))))))))))
    Осталось написать $b64 = "это не вирус! проходите мимо".
     
  • 2.57, sdafaytesyaswabrostionspolizey (?), 19:16, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так в диктатурах это норма.
    в каждой школе и магазинах полиция с qr кодами и карточками и автоматами скоро станет нормой.
     

  • 1.17, Аноним (-), 15:27, 22/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    а скриншоты без богомерзкой мелкостудии ну вообще никак невозможно сделать ?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 15:48, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сделай!
     
  • 2.25, Аноним (23), 16:19, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты пропитой? Это саблайм.
     
     
  • 3.48, Аноним (-), 18:35, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    крякнутый ?
     
     
  • 4.52, Аноним (6), 18:55, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты походу на чем-то тяжелом. Зачем Саблайм крякать он итак работает. Ты это завязывай.  
     

  • 1.28, Vacu923ek (ok), 16:29, 22/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чёртово реI_I_Iето!! *рубит топором кабели*
     
     
  • 2.34, Аноним (33), 17:37, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    что такое "пеллето"?
     

  • 1.31, user90 (?), 16:42, 22/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На чом на чом оно говорите написано? Я даже не буду спрашивать кем))
     
     
  • 2.41, Аноним (20), 17:53, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не на расте. Про него соседняя новость.
     

  • 1.46, Онаним (?), 18:03, 22/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я так понимаю, эти бэкдоры ещё и продавались? :D
     
     
  • 2.59, sdafaytesyaswabrostionspolizey (?), 19:25, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это зависит от количества свободы
    где свободы больше там могли продаваться
     

  • 1.47, Аноним (47), 18:32, 22/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вот тебе и любитель убунту(и любитель раста) который захотел поставить тёмную тему и нарвался на ...
     
  • 1.50, Аноним (50), 18:45, 22/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С вебом все хорошо!
     
  • 1.54, Аноним (40), 19:00, 22/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Те кто не хотят платить за свой штат разарботчиков или хотя бы за аутсорсинг должны страдать и платить за это ... хотя бы репутацией в дальнейшем.

    Другое дело, что общество настолько хитрое, что в мою бытность этих сайтошлепов развелось просто уйма и сейчас из каждого клозета рупопром трубит тильда и Битрикс360

     
     
  • 2.58, sdafaytesyaswabrostionspolizey (?), 19:21, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это свобода. а вы предпочитаете рабство? с лицензированием каждого движения каждого человека. а ваши все программы уже лицензированы?
     
     
  • 3.62, Мент (?), 19:59, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свобода - это рабство.
     

  • 1.63, pashev.me (?), 19:59, 22/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Latex, pandoc и hakyll - наше всё.
     
  • 1.64, AskerTV (ok), 20:02, 22/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На моём WP-сайте, была такая дыра pre wp-content grep -ir str_rot13 plugin... большой текст свёрнут, показать
     

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