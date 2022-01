Бэкдор в 93 плагинах и темах оформления AccessPress, применяемых на 360 тысячах сайтов

2.4 , DIO ( ? ), 13:56, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – и что что веб? или по вашей методичке веб - это криво? напомню, что вы как раз на вебе выср;%и каммент и когда хеловордите то пользуетесь вебом чтобы найти очередной свой хеловорд.

есть большое количество систем управления которые не страдают таким маразмом как вп но миллиарды мух не могут же ж ошЫбатся... п.с. кстати интырпрайз еще сильно дырявее чем веб т.к. там в 90% случаев все "секурити" оставляют на растерзание нетворадминам, которые плавно превращаются в девопсов, тестеров и исправлятелей

3.6 , Аноним ( 6 ), 14:01, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Так может например какой-нибудь Гугл сделает правильную CMS для всех. Ой так им же это не выгодно им выгодно поддерживать УГ, вместо которых давать свои проприетарные ресурсы как сервис. Которые конкретно Гугл еще и закрывает постоянно.

3.39 , Аноньимъ ( ok ), 17:51, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Таблетки пить не забывайте пожалуйста.

3.49 , User ( ?? ), 18:43, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, в общем да. Имманентно присущее свойство. Слишком много уровней абстракции, слишком широко распространение слишком... Да всё слишком.

Криво, косо, уродливо, частичнополомано ну вот просто ВСЕГДА.

3.51 , keydon ( ok ), 18:51, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да, веб и криво это синонимы, где-то с середины 2000х (а то и раньше). Профэссор, я работаю без методичек.

> напомню, что вы как раз на вебе выср;%и каммент и когда хеловордите то пользуетесь вебом чтобы найти очередной свой хеловорд. И что это меняет?

> кстати интырпрайз еще сильно дырявее чем веб т.к. там в 90% случаев все "секурити" оставляют на растерзание нетворадминам, которые плавно превращаются в девопсов, тестеров и исправлятелей Фактически интырпрайз и есть веб, где-то больше, где-то меньше.

2.5 , Аноним ( 6 ), 13:58, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – То что система гибкая это не её плюс. То что в вордпрессе плагины и даже их версии часто прибиты гвоздями к версии не плюс. И то что темы и версии плагинов никто конечно же не обновляет после того как сдали например заказчик это факт. Вывод: Вордпресс — УГ.

3.12 , Аноним ( 12 ), 14:44, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – > Вывод: Вордпресс — УГ. Критикуешь неправильное -- рекомендуй правильное.

Поэтому список CMS давай, которые труъ.

Ждём.

4.22 , haha ( ?? ), 16:13, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Таких нет. Вся вэбня это шлак и помои. Без исключений.

4.23 , Аноним ( 23 ), 16:17, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Любой генератор статики к твоим услугам. Например https://gohugo.io/

4.30 , Vacu923ek ( ok ), 16:33, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дурачкам вроде тебя не приходила мысль, что из всех существующих CMS вообще НИ ОДНА может не быть хорошей?!

5.35 , Аноним ( 35 ), 17:39, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какое решение на замену CMS вы бы назвали хорошим?

6.36 , Michael Shigorin ( ok ), 17:48, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Некоторые считают, что альтернатива -- утки! :) PS: жертв wordpress, конечно, жаль каждый раз, но и предупреждали их тысячекратно; а здесь слово "access" содержится прям в названии лавочки, столь удобно его предоставившей.

6.43 , Аноньимъ ( ok ), 17:57, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Можно просто взять и отверстать сайт?

Работы буквально столько же если не меньше чем с вордпрессом. Если нужна динамика то бекенд прикручиваешь хоть на томже жаваскрипте. И есть же всякие, прости господи, реакты, для тех кто неосилил штмл.

7.65 , угу ( ? ), 20:13, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Можно просто взять и отверстать сайт? статическая страничка "я у мамы уеп-дизигнер" сегодня немножко не то, ради чего просят сделать сайт. > Если нужна динамика то бекенд прикручиваешь хоть на томже жаваскрипте. много уже понакрутил? (бэкэнд на жопоскрипте... нет, на node вполне можно, но ведь этот иксперд впопеннета явно не ее имел в виду и вряд ли даже знает что это такое, судя по следующему перлу) > И есть же всякие, прости господи, реакты, для тех кто неосилил штмл. уровень впопеннета, мда. И уровень рассейской (или это холяцкая? Никакой разницы, впрочем) вайти в IT в целом.