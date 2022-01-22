Бэкдор в 93 плагинах и темах оформления AccessPress, применяемых на 360 тысячах сайтов

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|4.44, Аноним (9), 17:59, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С поддерживает ассемблерные вставки. Если для проекта формализируете, как работать с регистрами и прочим, почему бы и нет.
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|1.2, Kusb (?), 13:49, 22/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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С одной строны бекдор в темах это странно.
С другой - вид и поведение связаны и если в тему можно сунуть бекдор - система гибкая.
В третьих - это же веб...
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|2.4, DIO (?), 13:56, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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и что что веб? или по вашей методичке веб - это криво? напомню, что вы как раз на вебе выср;%и каммент и когда хеловордите то пользуетесь вебом чтобы найти очередной свой хеловорд.
есть большое количество систем управления которые не страдают таким маразмом как вп но миллиарды мух не могут же ж ошЫбатся...
п.с. кстати интырпрайз еще сильно дырявее чем веб т.к. там в 90% случаев все "секурити" оставляют на растерзание нетворадминам, которые плавно превращаются в девопсов, тестеров и исправлятелей
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|3.6, Аноним (6), 14:01, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Так может например какой-нибудь Гугл сделает правильную CMS для всех. Ой так им же это не выгодно им выгодно поддерживать УГ, вместо которых давать свои проприетарные ресурсы как сервис. Которые конкретно Гугл еще и закрывает постоянно.
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|3.49, User (??), 18:43, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, в общем да. Имманентно присущее свойство. Слишком много уровней абстракции, слишком широко распространение слишком... Да всё слишком.
Криво, косо, уродливо, частичнополомано ну вот просто ВСЕГДА.
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|3.51, keydon (ok), 18:51, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, веб и криво это синонимы, где-то с середины 2000х (а то и раньше). Профэссор, я работаю без методичек.
> напомню, что вы как раз на вебе выср;%и каммент и когда хеловордите то пользуетесь вебом чтобы найти очередной свой хеловорд.
И что это меняет?
> кстати интырпрайз еще сильно дырявее чем веб т.к. там в 90% случаев все "секурити" оставляют на растерзание нетворадминам, которые плавно превращаются в девопсов, тестеров и исправлятелей
Фактически интырпрайз и есть веб, где-то больше, где-то меньше.
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|2.5, Аноним (6), 13:58, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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То что система гибкая это не её плюс. То что в вордпрессе плагины и даже их версии часто прибиты гвоздями к версии не плюс. И то что темы и версии плагинов никто конечно же не обновляет после того как сдали например заказчик это факт.
Вывод: Вордпресс — УГ.
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|3.12, Аноним (12), 14:44, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Вывод: Вордпресс — УГ.
Критикуешь неправильное -- рекомендуй правильное.
Поэтому список CMS давай, которые труъ.
Ждём.
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|4.22, haha (??), 16:13, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Таких нет. Вся вэбня это шлак и помои. Без исключений.
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|4.30, Vacu923ek (ok), 16:33, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дурачкам вроде тебя не приходила мысль, что из всех существующих CMS вообще НИ ОДНА может не быть хорошей?!
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|6.36, Michael Shigorin (ok), 17:48, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Некоторые считают, что альтернатива -- утки! :)
PS: жертв wordpress, конечно, жаль каждый раз, но и предупреждали их тысячекратно; а здесь слово "access" содержится прям в названии лавочки, столь удобно его предоставившей.
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|6.43, Аноньимъ (ok), 17:57, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Можно просто взять и отверстать сайт?
Работы буквально столько же если не меньше чем с вордпрессом.
Если нужна динамика то бекенд прикручиваешь хоть на томже жаваскрипте.
И есть же всякие, прости господи, реакты, для тех кто неосилил штмл.
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|7.65, угу (?), 20:13, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Можно просто взять и отверстать сайт?
статическая страничка "я у мамы уеп-дизигнер" сегодня немножко не то, ради чего просят сделать сайт.
> Если нужна динамика то бекенд прикручиваешь хоть на томже жаваскрипте.
много уже понакрутил? (бэкэнд на жопоскрипте... нет, на node вполне можно, но ведь этот иксперд впопеннета явно не ее имел в виду и вряд ли даже знает что это такое, судя по следующему перлу)
> И есть же всякие, прости господи, реакты, для тех кто неосилил штмл.
уровень впопеннета, мда. И уровень рассейской (или это холяцкая? Никакой разницы, впрочем) вайти в IT в целом.
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|1.7, Atterratio (ok), 14:03, 22/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>закамуфлировано в виде блока данных в кодировке base64
Одно время работал в саппорте одного сервиса на котором часто хостили WP, и толковой проверки на вирусню там тогда не было, но часто банили за подозрительную активность. По инструкции мы должны в файлах такого клинта искать файлы с base64 кидать в вирус тотал и говорить у вас вирусня вот проверка. Так что что можно тут закамуфлировать)
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|2.21, john_erohin (?), 15:52, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> искать файлы с base64 кидать в вирус тотал
вирустотал лишний этап.
потроха в base64 или еще какая обфускация - сразу нахер с пляжа.
и в политике хостинга это прописать.
ps: даешь вирусный опенсорц !
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|3.55, sdafaytesyaswabrostionspolizey (?), 19:11, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты так сразу все торрент трекеры закроешь, почти все антивирусы и все программы с ключами. Всё обфускация.
без лицензии выдаваемой полицией ни одного сайта не создашь. ни одного хостинга кроме полицейского не останется.
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|4.66, оберполицмейстер (?), 20:15, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что вы тут видите неправильным?
(Все сказанное или подуманное вами будет использовано против вас. Так что думайте аккуратнее.)
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|2.26, Аноним (23), 16:21, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И все равно там дыра на дыре. Хостингам с этого плюс на бабки ставить пользователей.
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|2.15, Аноним (12), 15:16, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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AccessPress -- это не WordPress.
Специалист из WordPress как раз-то и обнаружил этот бэкдор.
Везде б таких специалистов.
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|3.38, Michael Shigorin (ok), 17:50, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Специалист из WordPress как раз-то и обнаружил этот бэкдор.
Читать умеете?
> Везде б таких специалистов.
Достаточно не прогуливать уроки, в том числе тупя в тель-афон.
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|1.16, Аноним (12), 15:26, 22/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> вредоносное содержимое ... закамуфлировано в виде ... base64.
> закамуфлировано
Правильный камуфляж -- это незаметный камуфляж.
А base64 посреди читаемого кода -- это как военные в зелёном камуфляже посреди белого снега.
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|2.20, Аноним (20), 15:50, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Мне особенно понравилась строка:
$b64 = 'bas' . 'e64' . '_dec' . 'ode'
10 камуфляжей из 10. Это как наклейка "НЕ ШПИОН" на мундире.
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|3.24, Ordu (ok), 16:19, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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На эту строку не сработает grep по фразе base64_decode. Это отметает автоматические искалки странностей, основанные на grep'е. А с глазами людей, очевидно, ребята даже не пытались бороться, надеясь, что до использования глаз и мозга не дойдёт.
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|4.27, Аноним (23), 16:21, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так ведь и правильно надеялись до него очень долго не доходило.
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|4.56, Аноним (56), 19:15, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> надеясь, что до использования глаз и мозга не дойдёт
Или дойдет, но очень потом
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|3.29, Vacu923ek (ok), 16:30, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ржу :))))))))))
Осталось написать $b64 = "это не вирус! проходите мимо".
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|1.17, Аноним (-), 15:27, 22/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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а скриншоты без богомерзкой мелкостудии ну вообще никак невозможно сделать ?
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|4.52, Аноним (6), 18:55, 22/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты походу на чем-то тяжелом. Зачем Саблайм крякать он итак работает. Ты это завязывай.
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|1.47, Аноним (47), 18:32, 22/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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вот тебе и любитель убунту(и любитель раста) который захотел поставить тёмную тему и нарвался на ...
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|1.54, Аноним (40), 19:00, 22/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Те кто не хотят платить за свой штат разарботчиков или хотя бы за аутсорсинг должны страдать и платить за это ... хотя бы репутацией в дальнейшем.
Другое дело, что общество настолько хитрое, что в мою бытность этих сайтошлепов развелось просто уйма и сейчас из каждого клозета рупопром трубит тильда и Битрикс360
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