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Уязвимость в WordPress-дополнении Contact Form 7, насчитывающем 5 млн установок

18.12.2020 13:16

В WordPress-дополнении Contact Form 7 5.3.2, имеющем более 5 млн активных установок, выявлена уязвимость (CVE-2020-35489), позволяющая организовать выполнение PHP-кода на сервере.

Дополнение Contact Form 7 предназначено для добавления на сайты произвольных форм обратной связи с посетителями. Уязвимость проявляется при включении функции отправки файлов в формах (например, при прикреплении изображения) и позволяет помимо явно разрешённых типов файлов загрузить на сервер файлы с любыми расширениями.

Для обхода проверки на допустимость загружаемого файла достаточно указать символ-разделитель в имени файла, отделив им допустимое расширение. Например, при передаче файла с именем "test.php\t.png" дополнение посчитает, что передана картинка в формате PNG но на диск будет сохранён файл test.php, который затем может быть вызван через прямое обращение к сайту, если в настройках web-сервера явно не запрещено выполнение скриптов в каталоге с загружаемыми данными.

Проблема решена через удаление символов-разделителей и управляющих символов из имён загружаемых файлов. Практическая возможность эксплуатции уязвимости в типовых конфигурациях оценивается как низкая, так как по умолчанию Contact Form 7 для серверов с Apache httpd создаёт в каталоге с загрузками .htaccess, запрещающий прямой доступ к загружаемым файлам ("Deny from all").

Эксплуатацию уязвимости также усложняет то, что файл сохраняется во временном каталоге со случайным именем и удаляется сразу после отправки получателю, т.е. для определения имени временного каталога на сервере должен быть разрешён вывод содержимого каталогов (Options Indexes в Apache httpd) и атакующий должен успеть отправить запрос к серверу до удаления информации. Для атаки сервер также должен допускать выполнение PHP-скриптов в обрабатываемом каталоге.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.wordfence.com/blog...)
  2. OpenNews: Обновление WordPress 5.6. Уязвимость в плагине Easy WP SMTP, имеющем 500 тысяч установок
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в WordPress-плагине File Manager, имеющем 700 тысяч установок
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в WordPress-плагине wpDiscuz, насчитывающем 80 тысяч установок
  5. OpenNews: Уязвимости в WordPress-плагинах, имеющих более миллиона установок
  6. OpenNews: Критические уязвимости в WordPress-плагинах, имеющих более 400 тысяч установок
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54281-wordpress
Ключевые слова: wordpress
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, хацкер (?), 13:25, 18/12/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    отличная новость!
     
  • 1.3, Аноним (3), 13:28, 18/12/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    безопасность -- это не про похапешников
     
     
  • 2.8, OpenEcho (?), 13:56, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Очень хотелось бы посмотреть на твои безопасные поделки... если ими пользуется хотя бы 1/5 часть юзеров этого похапэшика
     
     
  • 3.9, Аноним (3), 13:58, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот и классический «аргумент» «Сперва добейся!» подъехал.
     

  • 1.4, Аноньимъ (ok), 13:38, 18/12/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Никогда такого небыло, и вот, опять.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:47, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сегодня еще не было.
     
     
  • 3.7, Аноньимъ (ok), 13:51, 18/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сегодня еще не было.

    Да было уже и не раз.
    Не о каждой же из миллиона дыр новости делают.

    Имхо, вордпресс одно из самых, если не самое, часто взламываемое ПО в мире.
    В вебе точно.

     

  • 1.5, Аноним (6), 13:47, 18/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    На Раст надо было переписывать.
     
  • 1.10, ДмитрийСССР (?), 14:00, 18/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    Отличная новость. Надеюсь, когда-нибудь это похоронят и на смену придёт нормальная CMS.
     

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