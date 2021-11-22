Взлом провайдера GoDaddy, приведший к компрометации 1.2 млн клиентов WordPress-хостинга

Раскрыты сведения о взломе GoDaddy, одного из крупнейших регистраторов доменов и хостинг-провайдеров. 17 ноября были выявлены следи неавторизированного доступа к серверам, отвечавшим за предоставление хостинга на базе платформы WordPress (сопровождаемые провайдером готовые WordPress-окружения). Разбор инцидента показал, что посторонние получили доступ к системе управления WordPress-хостингом через скомпрометированный пароль одного из сотрудников, и использовали неисправленную уязвимость в устаревшей системе для получения доступа к конфиденциальной информации об 1.2 млн активных и не активных пользователей WordPress-хостинга.

В руки атакующих попали данные об именах учётных записей и паролях, используемых клиентами в СУБД и SFTP; паролях администратора каждого экземпляра WordPress, выставленных при начальном создании хостинг-окружения; закрытых SSL-ключах части активных пользователей; email-адресах и номерах клиентов, которые могли использоваться для совершения фишинга. Отмечается, что атакующие имели доступ к инфраструктуре начиная с 6 сентября.



