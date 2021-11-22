Взлом провайдера GoDaddy, приведший к компрометации 1.2 млн клиентов WordPress-хостинга

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|1.2, Шарп (ok), 22:52, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Почему пароль какого-то сотрудника даёт доступ ко всему этому добру?
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|2.3, Аноним (3), 23:08, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы спросил почему пароли не прохешированы. Или в вебе так не пирнято?
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|3.5, ВебМакак (?), 23:23, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я бы спросил почему пароли не прохешированы. Или в вебе так не пирнято?
Так они же зашифрованы! Через TLS! Совсем ты не шариш!
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|3.6, Alex (??), 23:34, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А как можно зашифровать пароли подключения приложения к СУБД и SFTP?
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|4.8, Аноним (8), 23:41, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Пароля подключения к SFTP /не должно/ быть в принципе. Авторизацию по открытому ключу как бы давно придумали.
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|1.7, Аноним (8), 23:38, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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-Скажи, что ты идиот, не говоря этого напрямую.
-Я храню пароли плейнтекстом.
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|2.9, Онаним (?), 23:45, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для CRAM ты пароль никак не похранишь, кроме как плейнтекстом.
Нет, можно конечно CRAM от хеша, но тут уже зависит - клиент твой, или например какой-нибудь third party SMTP :)
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|2.10, Онаним (?), 23:47, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если у тебя не CRAM - то у тебя, Хьюстон, другие проблемы: пароль открытым текстом не хранится, но зато открытым текстом 100500 раз на дню передаётся - даже если он на сервак пришёл по TLS, имея доступ собственно к серваку и закрытым ключам, его уже можно прочитать.
Вот и решай, что хуже.
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|1.12, Аноньимъ (ok), 00:17, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>компрометации клиентов WordPress
Нельзя скомпрометировать то что уже скомпроментировано.
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|1.15, Аноним (-), 00:28, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хакеры на три буквы прослушивали https трафик в течении х лет, причиной такого непотребства оказался взлом, вон посмотрите сколько пользователей пострадало, ой ай ай, за новый слив сертификата денежку давай.
Странно что кто-то еще верит в https и зеленые замочки.
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|2.18, Аноньимъ (ok), 00:42, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне тут недавно доказывали что шттпс очень безопасно особенно для баз данных, а иначе как же безопасность ещё обеспечить непонятно.
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