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Взлом провайдера GoDaddy, приведший к компрометации 1.2 млн клиентов WordPress-хостинга

22.11.2021 21:56

Раскрыты сведения о взломе GoDaddy, одного из крупнейших регистраторов доменов и хостинг-провайдеров. 17 ноября были выявлены следи неавторизированного доступа к серверам, отвечавшим за предоставление хостинга на базе платформы WordPress (сопровождаемые провайдером готовые WordPress-окружения). Разбор инцидента показал, что посторонние получили доступ к системе управления WordPress-хостингом через скомпрометированный пароль одного из сотрудников, и использовали неисправленную уязвимость в устаревшей системе для получения доступа к конфиденциальной информации об 1.2 млн активных и не активных пользователей WordPress-хостинга.

В руки атакующих попали данные об именах учётных записей и паролях, используемых клиентами в СУБД и SFTP; паролях администратора каждого экземпляра WordPress, выставленных при начальном создании хостинг-окружения; закрытых SSL-ключах части активных пользователей; email-адресах и номерах клиентов, которые могли использоваться для совершения фишинга. Отмечается, что атакующие имели доступ к инфраструктуре начиная с 6 сентября.

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Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56210-hack
Ключевые слова: hack, godaddy
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, А где же каменты (?), 22:47, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно какие зарплаты у их безопасников.
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 00:16, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    $147,602 per year
    https://www.indeed.com/cmp/Godaddy/salaries/Senior%20Software%20Engi
     
     
  • 3.19, Михрютка (ok), 00:43, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хороший сайт

    https://www.indeed.com/cmp/Godaddy/salaries/Security-Officer

    Average salary
    $45,939 per year
    25% Above national average
    Does this salary seem accurate?

    Salary estimated from 2 employees, users, and past and present job advertisements on Indeed in the past 12 months. Last updated: December 31, 1969

    и данные актуальные

     
     
  • 4.20, Аноним (20), 00:54, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там так вахтеров называют
     

  • 1.2, Шарп (ok), 22:52, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Почему пароль какого-то сотрудника даёт доступ ко всему этому добру?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:08, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы спросил почему пароли не прохешированы. Или в вебе так не пирнято?
     
     
  • 3.5, ВебМакак (?), 23:23, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я бы спросил почему пароли не прохешированы. Или в вебе так не пирнято?

    Так они же зашифрованы! Через TLS! Совсем ты не шариш!

     
  • 3.6, Alex (??), 23:34, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А как можно зашифровать пароли подключения приложения к СУБД и SFTP?
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 23:41, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Пароля подключения к SFTP /не должно/ быть в принципе. Авторизацию по открытому ключу как бы давно придумали.
     
  • 4.17, Sw00p aka Jerom (?), 00:37, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SFTP можно хешировать
     

  • 1.7, Аноним (8), 23:38, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    -Скажи, что ты идиот, не говоря этого напрямую.
    -Я храню пароли плейнтекстом.
     
     
  • 2.9, Онаним (?), 23:45, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для CRAM ты пароль никак не похранишь, кроме как плейнтекстом.
    Нет, можно конечно CRAM от хеша, но тут уже зависит - клиент твой, или например какой-нибудь third party SMTP :)
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 00:17, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуйся SCRAM.
     
  • 2.10, Онаним (?), 23:47, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если у тебя не CRAM - то у тебя, Хьюстон, другие проблемы: пароль открытым текстом не хранится, но зато открытым текстом 100500 раз на дню передаётся - даже если он на сервак пришёл по TLS, имея доступ собственно к серваку и закрытым ключам, его уже можно прочитать.

    Вот и решай, что хуже.

     

  • 1.12, Аноньимъ (ok), 00:17, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >компрометации клиентов WordPress

    Нельзя скомпрометировать то что уже скомпроментировано.

     
  • 1.14, YetAnotherOnanym (ok), 00:20, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эка невидаль...
     
  • 1.15, Аноним (-), 00:28, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хакеры на три буквы прослушивали https трафик в течении х лет, причиной такого непотребства оказался взлом, вон посмотрите сколько пользователей пострадало, ой ай ай, за новый слив сертификата денежку давай.

    Странно что кто-то еще верит в https и зеленые замочки.

     
     
  • 2.18, Аноньимъ (ok), 00:42, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне тут недавно доказывали что шттпс очень безопасно особенно для баз данных, а иначе как же безопасность ещё обеспечить непонятно.
     

  • 1.16, 2 (?), 00:34, 23/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Некогда работать, танчики ждут!
     

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