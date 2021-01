Компрометация инфраструктуры Ubiquiti, не исключающая доступ к устройствам пользователей

2.7 , Аноним ( 7 ), 11:29, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – А ведь было время, они делали железки с OpenWRT в качестве штатной прошивки.

3.24 , letsmac ( ok ), 12:08, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А чем vyatta хуже openwt?

4.38 , Аноним ( 32 ), 13:10, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – X86 и X86_64 only. Да и с входом на сайт что-то не лады, живо ли?

2.9 , Echo ( ? ), 11:36, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зря. Косяки бывают у всех.

Железо, софт, роуминг из коробки, EnterpriceReady такого не найдешь. При чем тут Д-Линка

3.39 , mos87 ( ok ), 13:15, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >EnterpriceReady самоответ на пост в посте.

2.13 , iPony129412 ( ? ), 11:46, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Я где-то два года искал роутер.

Лучше не нашёл.

3.19 , ryoken ( ok ), 11:59, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я где-то два года искал роутер.

> Лучше не нашёл. Давно не копался на тему. Неужто тот же НетЖЫР перестал клепать железки, на которые лезет OpenWRT? Да и тот же Turris Omnia (были модели 2020 с парой USB3 портов)...

4.22 , iPony129412 ( ? ), 12:02, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Да и тот же Turris Omnia Да. На него и смотрел.

Но после того, как они выкинули функцию печати с оф сайта, да и многочисленных жалоб по банальному отвалу WiFi, передумал.

5.23 , Аноним ( 7 ), 12:08, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А функцию "сварить кофе" не выкинули?

6.27 , iPony129412 ( ? ), 12:13, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А функцию "сварить кофе" не выкинули? Ну что за бред типичный. Этого не было.

А вот про принтеры сначала была на оф сайте, а потом исчезла по понятным причинам.

5.37 , Аноним ( 32 ), 13:03, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >функцию печати с оф сайта И чего там печатать с офсайта или через?

4.45 , слакавод ( ? ), 13:46, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нетЖЫР так-то из-за санкций забанили!