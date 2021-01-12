Компрометация инфраструктуры Ubiquiti, не исключающая доступ к устройствам пользователей

2.54 , пох. ( ? ), 14:52, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – У вас опечатка в слове "лошарики". А выбирать надо из этого: https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/wireless-lan-controller/index.

А не трахаться на лыжах в гамаке, зато шва6одка. 3.56 , Аноним ( 56 ), 14:56, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Openwrt так-то норм, если железка поддерживается. В ней хотя бы нет бэкдоров производителя, да и ПО обновляется чаще наверно. А сиска в СОХО сегменте не оч емнип.

4.107 , пох. ( ? ), 23:32, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Openwrt так-то норм, если железка поддерживается. Ну как-то так себе такой норм - настраивать неудобно и тягомотно даже единственную AP. А это облачное лошение - оно про большие сети с кучкой AP, кто-то кабелем подключен, кто-то через mesh только остальных видит, пачкой вланов, авторизацией нормальной и т д. Ну типа небольшого домика поросенка в два этажа плюс гараж, и камеры по периметру не проводами подключать чтоб. Или офиса тоже этажика на два с половинкой. Быстро заманаешься в такой руками все бегать настраивать. Я как-то сдуру согласился (на циску, конечно, а не openwrt), ну, типа, там всего три точки, контроллер для надежной работы надо дублировать, а это совсем уж небюджетно... в общем, был рад когда оттуда свалил, бросив эту тамагочу наследникам. Ну их нахрен - сэкономили-то свои деньги (копейки на фоне прочего сетевого железа), а геморрой достался - мне. > В ней хотя бы нет бэкдоров производителя Тысячегласс тебе это сам сказал, или придумал? ;-) > да и ПО обновляется чаще наверно. А сиска в СОХО сегменте не оч емнип. ну да, ценник на те коробки какой-то не очень soho, и бу хрен найдешь :-( 3.58 , Lex ( ?? ), 15:07, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – сьськО то про секурность.. хорошая шутка, смешная

3.60 , An O Nim ( ? ), 15:10, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А выбирать надо из этого: https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/wireless-lan... Это которые дыру в безопасности пофиксили проверкой HTTP агента. Если curl, то дропали вредоносный коннект. Но а кто догадался прописывать другого агента, для тех уязвимость была на месте готовая к эксплуатации. Не надо такого халтурного бренда.

4.70 , пох. ( ? ), 17:08, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это которые дыру в безопасности пофиксили проверкой HTTP агента. Легенды впопеннета, том хз какой. Нет, внезапно, не те.

Те - это линксисы, еще большая помойка чем убиквити. А то на что ссылка - air...херужевспомнючегоэйр, голубенькая такая была. Тоже куплено с потрохами и прикованными рабами, но те рабы - работящие, а не мексы понаехалы путем катапультирования через стену. Собственно, убиквитя и является подделкой этой технологии. Как видим - не вполне удавшейся.

3.104 , slepnoga ( ok ), 23:08, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А выбирать надо из этого: https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/wireless-lan-controller/index. Скажи, че там Киса предлагает на замену связки Микроштыка RB952Ui-5ac2nD и 3-х RUCKUS R550 ?? Ну да, уже 15 лет - НИЧЕГО.

Так шта да, согласен, фанаты натвгивания WRT на опен в данном случае лесом, но и киска в хомяке/сохо - перебор.

4.108 , пох. ( ? ), 23:34, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Скажи, че там Киса предлагает на замену связки Микроштыка RB952Ui-5ac2nD и 3-х

> RUCKUS R550 ??

> Ну да, уже 15 лет - НИЧЕГО. Радуйся, а то это как раз линксися бы и была. Хорошо что те мексы ниасилили такое.