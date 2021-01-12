Компрометация инфраструктуры Ubiquiti, не исключающая доступ к устройствам пользователей

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|1.1, sergeyb (ok), 11:14, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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OpenBSD поддерживает работу на устройствах Ubiquity, поэтому все, кого беспокоит приватность, могут установить альтернативную ОС.
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|2.3, Аноним (3), 11:22, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, лучше будет поставить Debian и переписать весь софт на Аду.
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|2.5, тов. Майор (?), 11:24, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Очень беспокоит. Не забывайте пожалуйста на эти ваши "альтернативные" ставить нормальные блобы от гулга и мс.
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|4.55, Аноним (55), 14:53, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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как там с соблюдением GPL у этой хорошей конторы? Или как забили болт при создании так и продолжают?
Не подскажете где скачать исходники их прошивок - где 100% используется ядро linux и стопка GPL софта.
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|5.63, оор (?), 15:17, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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имеют право только изменения гпл кода выкладывать. Но их типа нет =)
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|4.59, An O Nim (?), 15:07, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Покупайте Микротик
Это у которых без пароля по локальной сети можно админом залогиниться через WinBox софтинку. Это вы дыру в безопасности называете теперь словом микро-к? Называйте сразу - халтура.
Попытка делать сложную нестандартную вещь на продажу всегда сопровождена ошибками и инженерными входами и прочая халтура ради бизнеса.
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|5.62, оор (?), 15:16, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Серьезно? Даже когда пароль уже задан, не при первом запуске?
Никогда не юзал винбокс просто.
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|4.65, Return76 (?), 15:23, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Уважаемый, а когда у этой "хорошая латвийская EC-контора" наконец OpenVPN через udp заработает? Или она настолько хороша, что ей это не надо?
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|5.66, Oleg (??), 15:37, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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C ovpn/udp у них там да, странная упертость
А еще нет и не будет походу вообще ipsec/vti
Нет wireguard (а к edgerouter можно прикрутить его, кстате)
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|7.95, Аноним (95), 21:23, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Есть wireguard, с 7 версии
А нормального vpn не будет значит ?
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|6.76, ан (?), 17:30, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уже есть wireguard, злые языки говорят, что работает не идеально. Но в сети полно инструкций по настройке.
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|6.111, Аноним (118), 23:40, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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OpenVPN? Это что стандарт? Лол но эту парашу даже китайцы не поддерживают
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|2.17, anonymous (??), 11:54, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Как раз на днях поставил OpenBSD на EdgeRouter 4. Работает даже SFP. И WiFi через USB.
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|3.77, ан (?), 17:33, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А почему не openWRT? Из религиозных убеждений или есть рациональные аргументы?
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|4.80, anonymous (??), 18:12, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Захотелось попробовать именно OpenBSD. Тем более что данное железо в ней очень хорошо поддерживается.
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|4.85, Аноним (85), 18:37, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Openwrt – васяносборка под узкую задачу. Всегда лучше ставить что-то фундаментальное.
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|2.36, Аноним (32), 12:50, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>OpenBSD поддерживает работу на устройствах Ubiquity
А что в Ubiquity за аппаратная архитектура?
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|1.2, ryoken (ok), 11:21, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Всегда инстинктивно считал сию контору УГ, на уровне или хуже Д-Линка. Вот и обоснование...
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|2.7, Аноним (7), 11:29, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А ведь было время, они делали железки с OpenWRT в качестве штатной прошивки.
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|4.38, Аноним (32), 13:10, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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X86 и X86_64 only. Да и с входом на сайт что-то не лады, живо ли?
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|2.9, Echo (?), 11:36, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зря.
Косяки бывают у всех.
Железо, софт, роуминг из коробки, EnterpriceReady такого не найдешь. При чем тут Д-Линка
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|3.19, ryoken (ok), 11:59, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я где-то два года искал роутер.
> Лучше не нашёл.
Давно не копался на тему. Неужто тот же НетЖЫР перестал клепать железки, на которые лезет OpenWRT? Да и тот же Turris Omnia (были модели 2020 с парой USB3 портов)...
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|4.22, iPony129412 (?), 12:02, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Да и тот же Turris Omnia
Да. На него и смотрел.
Но после того, как они выкинули функцию печати с оф сайта, да и многочисленных жалоб по банальному отвалу WiFi, передумал.
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|6.27, iPony129412 (?), 12:13, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А функцию "сварить кофе" не выкинули?
Ну что за бред типичный. Этого не было.
А вот про принтеры сначала была на оф сайте, а потом исчезла по понятным причинам.
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|5.37, Аноним (32), 13:03, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>функцию печати с оф сайта
И чего там печатать с офсайта или через?
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|1.4, Аноним (4), 11:22, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Виновен пол зователь который купил оборудование Ubiquiti PS оборудование Ubiqu... большой текст свёрнут, показать
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|2.6, Аноним (6), 11:26, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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> PSS: пользуйтесь оптикой!
Сигнальными кострами что ли?
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|4.98, Аноним (6), 21:41, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А можно и лизерную связь:
А гравитационные волны нельзя случаем?
Чем, в контексте этой новости, оптика лучше меди для замены вайфая?
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|2.8, Аноним (8), 11:33, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Виновен пол зователь который купил оборудование Ubiquiti.
Вначале всё было иначе, облачная привязка относительно недавно появилось в одном из обновлений прошивки. Выбор небольшой, или оставаться на старой прошивке с незакрытыми дырами, либо соглашаться с работой через облако. История показательная, надеюсь вернут только локальный доступ.
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|3.10, Аноним (11), 11:37, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Голосовать надо рублем/долларом против Ubiquiti - не покупать у этой конторы ничего!
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|4.28, Lex (??), 12:15, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"голосование рублем" не работало практически никогда..
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|4.20, ryoken (ok), 12:00, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Лучше незакрытые дыры чем открытая дверь.
Даже если дыры больше двери?
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|5.30, zzz (??), 12:32, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Расскажи это миллионам админов, которым сейчас надо в спешном порядке менять пароли и проводить инвентаризиацию сети.
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|5.57, Lex (??), 15:06, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лучше думать лучше прежде чем делать
Проблема даже не в конкретной конторе - сегодня ее ломанули, завтра - какой-нибудь сервис, на котором базируется сервис т.н обновления по воздуху и думай-гадай, почему вдруг энная приложуха в неизвестном направлении отправила все контакты, переписку, фотки и проч с телефона с неизвестном направлении итд..
И еще одно, никак с предыдущим не связанное.
А потом вдруг окажется, что у них был функционал по теневому обновлению кода приложения с облака без необходимости каких-либо действий со стороны пользователя. Сервис типа CodePush
Это кнчн круто, когда все пользователи почти моментально получают последнюю версию кода, но как-то фундаментально ущербно в плане безопасности, как и любая работа через "облака" без возможности создания локального сервака.
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|6.69, Аноним (68), 17:01, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Открой для себя подпись пакетов с помощью PGP.
Быдлодистры без подписи исошек и пакетов не нужны.
Пользователь виновен, вместо дистра защищенного подписью PGP выбрал дистр для быдла, без защиты. Хеши в данном случае не защита.
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|5.75, пох. (?), 17:18, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Хозяин говорит, что все в принципе так и есть, ключ у него.
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|2.44, Аноним (44), 13:46, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> За 5 минут Ubiquiti валит здорового мужика на квартал больничного... ЭМИ влияет на организм комулятивно.
Точно!
Начальник после праздников спрашивает: "Почему не вышел на работу? Опять забухал?"
А я ему: "Не, под Ubiquiti посидел..."
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|1.12, Аноним (14), 11:45, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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>>базе данных, в которой хранились учётные записи к сервису, позволяющему удалённо управлять оборудованием
Зачем какому-то стороннему сервису управлять МОИМ оборудованием? Тут не пароль надо менять, тут оборудование надо менять или прошивку.
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|2.18, Аноним (18), 11:55, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Месье видимо знает и может предложить альтернативы за этот прайс?
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|4.48, Аноним (48), 13:59, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тем, что является "аналогом" в самом широком смысле? Там можно и до "А чем Асус плох" дойти.
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|3.74, пох. (?), 17:17, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В смысле, альтернативы, тоже управляющие твоим оборудованием хз откуда? Неее, не знаю таких.
А что, одной тебе мало?
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|2.26, letsmac (ok), 12:10, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Аноним не в курсе что такое unifi и зачем там Cloud ? Тогда лучше промолчать.
Новость касается только тех, у кого этот unifi contoller подключен.
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|3.33, Аноним (33), 12:48, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раньше unifi contoller можно было на своем железе поднять без всяких облаков в штанах, сейчас уже нет ?
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|4.52, Аноним (52), 14:25, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно. Крутится у меня на машине в контейнере. Локальная учётная запись работает нормально.
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|1.21, Аноним (21), 12:02, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>В БД присутствовали такие сведения как хэши паролей, имена, адреса и телефоны пользователей Ubiquiti.
Зачем там адреса и телефоны?
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|2.25, Аноним (25), 12:10, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А зачем мс при установке винды безальтернативно требует ответы на три сугубо личных вопроса?
За тем же - чем больше контора знает про юзеров, тем дороже их можно продавать.
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|3.42, Аноним (48), 13:38, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А зачем вы врёте? Винда ничего безальтернативно не требует. Про продажу данных пользователей Микрософтом - это тоже ложь или у вас какие-то факты есть?
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|6.106, пох. (?), 23:19, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> А зачем вы врёте?
>> https://law.stackexchange.com/questions/1835/windows-10-eula-privacy-rights
> просто прекрасно - подтверждать свое вранье чужим враньем - такой же белки-истерички.
Впрочем, даже там нет ни слова про продажу твоих данных. Белка бьется в истерике что какие-то ее данные (она даже не потрудилась толком разобраться, какие на самом деле) вообще собирают.
Там есть слова что если ms целиком продадут, или она продаст кому-то винду - то да, может вместе с относящимися к ней данными продать.
Ну жди, жди.
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|2.29, Леголас (ok), 12:17, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Телефон верно для двухфакторной аутентификации, а адрес... Я, если честно, не знаю, насколько близкие отношения у этой компании с клиентами, но раз они, клиенты, ходят до своих железок исключительно через её облачный сервис, то она хочет знать о них многое, и телефон тут для экстренной связи тоже может пригодиться.
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|2.88, DildoZilla (?), 19:25, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А вдруг ты Трампа поддерживаешь? К тебе выедет полицай-демократишен-ваген и отгуантанамит.
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|1.31, Аноним (52), 12:43, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я вот недавно только приобрёл точку доступа Unifi для дома. Удалённый доступ отключается в настройках (нужно явно включать при конфигурации), контроллер поднят на локальной машине, подключение к нему идёт напрямую по его локальному ip, в том числе и с приложения в телефоне. Естественно, всё это дело нормально работает даже при отключении интернете. Может я что-то пропустил?
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|2.40, mos87 (ok), 13:18, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Может я что-то пропустил?
да, тот мааленький факт что ты чего-то там отключил (молодец!), но это не значит что оно отключено для услужливой и вежливой "тех поддержки" убиквити. Или тех кто её сломает.
в подобных конторах обычно так.
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|3.43, Аноним (48), 13:41, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вообще, он путает локальный сервер управления вайфаем и глобальное облако, через которое можно удобно удалённо рулить всем своим железом из любой точки мира (но, как выяснилось, не один ты это можешь), а не этот вот бред, что ты написал.
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|4.53, пох. (?), 14:49, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так кто тебе обещал что он - "локальный", убиквитя, наверное? Мвахахаха!
Вполне возможно, что и точки, и контроллер - прекрасно рулятся правильными парнями "из любой точки мира".
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|5.61, Аноним (48), 15:11, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Вполне возможно, что и точки, и контроллер - прекрасно рулятся правильными парнями "из любой точки мира".
Прямиком с чорных вертолётов? Зачем вообще такой бред писать?
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|3.56, Аноним (56), 14:56, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Openwrt так-то норм, если железка поддерживается. В ней хотя бы нет бэкдоров производителя, да и ПО обновляется чаще наверно. А сиска в СОХО сегменте не оч емнип.
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|4.107, пох. (?), 23:32, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Openwrt так-то норм, если железка поддерживается.
Ну как-то так себе такой норм - настраивать неудобно и тягомотно даже единственную AP.
А это облачное лошение - оно про большие сети с кучкой AP, кто-то кабелем подключен, кто-то через mesh только остальных видит, пачкой вланов, авторизацией нормальной и т д. Ну типа небольшого домика поросенка в два этажа плюс гараж, и камеры по периметру не проводами подключать чтоб. Или офиса тоже этажика на два с половинкой.
Быстро заманаешься в такой руками все бегать настраивать. Я как-то сдуру согласился (на циску, конечно, а не openwrt), ну, типа, там всего три точки, контроллер для надежной работы надо дублировать, а это совсем уж небюджетно... в общем, был рад когда оттуда свалил, бросив эту тамагочу наследникам. Ну их нахрен - сэкономили-то свои деньги (копейки на фоне прочего сетевого железа), а геморрой достался - мне.
> В ней хотя бы нет бэкдоров производителя
Тысячегласс тебе это сам сказал, или придумал? ;-)
> да и ПО обновляется чаще наверно. А сиска в СОХО сегменте не оч емнип.
ну да, ценник на те коробки какой-то не очень soho, и бу хрен найдешь :-(
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|3.58, Lex (??), 15:07, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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сьськО то про секурность.. хорошая шутка, смешная
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|4.70, пох. (?), 17:08, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это которые дыру в безопасности пофиксили проверкой HTTP агента.
Легенды впопеннета, том хз какой.
Нет, внезапно, не те.
Те - это линксисы, еще большая помойка чем убиквити. А то на что ссылка - air...херужевспомнючегоэйр, голубенькая такая была.
Тоже куплено с потрохами и прикованными рабами, но те рабы - работящие, а не мексы понаехалы путем катапультирования через стену.
Собственно, убиквитя и является подделкой этой технологии. Как видим - не вполне удавшейся.
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|4.108, пох. (?), 23:34, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Скажи, че там Киса предлагает на замену связки Микроштыка RB952Ui-5ac2nD и 3-х
> RUCKUS R550 ??
> Ну да, уже 15 лет - НИЧЕГО.
Радуйся, а то это как раз линксися бы и была. Хорошо что те мексы ниасилили такое.
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|1.64, оор (?), 15:21, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Присматривался но не пользовался. теперь стало понятно, что и смотреть не стоит. эпл мелкософт сяоми убикути
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|2.72, пох. (?), 17:14, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Присматривался но не пользовался.
Повезло. Там не только эта проблема (ее-то еще как-то можно решить периметром и изоляцией), там просто все из дерьма и палок - и софт, и хард. Кто хочет ресетить зависшую точку где-то в пяти метрах над головой, под фальшпотолком - вперед. Про контроллеры я тоже слышал много мата, правда, про обычные свитчи (ага, они там не обычные, они sdn) но wireless вряд ли чем лучше.
> эпл мелкософт сяоми убикути
Мелкософт-то за что? Они через azure в твою венду пока не лазили. У них пока индусов по пятницам, хотя бы нечетным - порют.
А сяоме да, надо поставить памятник. Из г-на. Я, кстати, в Якутии отличного скульптора знаю.
Уже за то, что они сделали с Yi, заслуживают не одного, а целой скульптурной композиции.
И палку, палку в опу ему. Телескопическую, конечно, они так любят.
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|3.87, gfsgsdgd (?), 19:12, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Мелкософт все сильнее не дает работать без своей учетки. Локальную не создать даже при установке если есть интернет, а потом долбить начинает при запуске и угрожать.
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|4.91, пох. (?), 19:52, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, ну да, не дает. Кнопку skip прямо под носом не только лишь все разглядят.
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|6.101, пох. (?), 22:15, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Завтра ее уберут и что? Или будет вылазить каждый день окно
Вот когда уберут, тогда и приходите, вместе поплачем над концом цивилизации.
А пока это сказка опеннета, том хзxxxIII
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|6.102, пох. (?), 22:49, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что, уже и хомка даёт?
Я обычно не иппусь с хомяками. Конь, йешак, даже гусь - это серьезно, в чем-то даже героично (или трагично, если гусь потопчет еще ладно, а если йешак, то...)
Так что не знаю, дает или не дает.
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|1.79, Аноним (79), 18:09, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Облака может это енто и удобней., но без них было проще и надежней и секурней, если мозги есь.
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|2.114, Онаним (?), 00:02, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё проще. Облака - это потеря контроля над ситуацией.
Вместо тебя твоё оборудование, дом, данные, etc. контролирует облачный провайдер.
Со всеми вытекающими.
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|1.89, Аноним (89), 19:33, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Облачные учетные записи вызвали тревогу, но это было терпимо, потому что была надежда, что облако было безопасным, но теперь они должны сделать возможным отключение облачных учетных записей.
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|2.93, Аноним (93), 21:04, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не было никогда такой надежды, вы о чём ваще? История* не знает ни одного облачного провайдера, который бы ни разу не упал, закрылся или был взломан.
* (в лице меня)
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|2.115, Онаним (?), 00:03, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В смысле "вызывали тревогу".
Во всех адекватных местах это первое на отключение в оборудовании.
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|1.92, Cyber100 (ok), 21:02, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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впервые слышу, чтобы убикути сравнивали с тем же де-линх...
имею кластер из uap-lr и poe-switch от них же == настроил и забыл.
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|1.94, Аноним (94), 21:13, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В форуме компании усилилось недовольство клиентов, требующих возвращения возможности создания на своих устройствах локальных учётных записей, не привязанных к облачному сервису Ubiquiti.
Без доступа к облаку это кирпичи?
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|1.99, FractaL (?), 21:48, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В форуме компании усилилось недовольство клиентов
А их ктото за хобот тянул? Че покупали то заведомое анально огороженное
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|2.103, пох. (?), 22:52, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> В форуме компании усилилось недовольство клиентов
> А их ктото за хобот тянул? Че покупали то заведомое анально огороженное
Ты-то уже нахрустел бесплатное и открытое? (ой.. я, наверное, не хочу анально-открытое ;-)
Не все ж хотят костылить из г-на и палок, или уже сп-ли цискин контроллер из офиса (lwapы дешевые, килобакс штучка если посерьезнее, пятихаточка если так, чисто одну комнатку накрыть. Контроллер - с-ка, дорого.)
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|1.112, Аноним (118), 23:44, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Miktotik юзайте и будет вам счастье.. по соотношению дыра/цена оказывается куда выгоднее сиськи
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|2.116, Онаним (?), 00:05, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По соотношению говно/км2 вообще равных нет. Баг на баге и багом погоняет.
Но для дома вполне пристойная железка, если особо не трогать - работает, и не воняет.
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|1.113, Онаним (?), 00:01, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Облачка - это ж круто. В очередной раз.
"Умные дома" так толком и не взлетели пока, а то бы веселья уже было море.
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