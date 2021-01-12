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Компрометация инфраструктуры Ubiquiti, не исключающая доступ к устройствам пользователей

12.01.2021 10:49

Компания Ubiquiti, занимающаяся производством беспроводных маршрутизаторов, камер наблюдения и систем контроля доступа, централизованно управляемых через облачный сервис, уведомила клиентов о выявлении неавторизированного доступа к некоторым системам в своей инфраструктуре, развёрнутым в сети стороннего облачного провайдера.

Прямых доказательств утечки не выявлено, но имея доступ к скомпрометированным хостам атакующие могли получить доступ и к базе данных, в которой хранились учётные записи к сервису, позволяющему удалённо управлять оборудованием UniFi. В БД присутствовали такие сведения как хэши паролей, имена, адреса и телефоны пользователей Ubiquiti. Пользователям рекомендуется срочно изменить пароль доступа к облачному сервису Ubiquiti и включить двухфакторную аутентификацию в настройках, а также изменить пароль на сторонних сайтах, на которых использовался идентичный пароль.

В форуме компании усилилось недовольство клиентов, требующих возвращения возможности создания на своих устройствах локальных учётных записей, не привязанных к облачному сервису Ubiquiti. В актуальных прошивках к оборудованию Ubiquiti возможности по обособленному управлению устройствами сильно ограничены и для доступа к новым устройствам с UniFi OS требуется аутентификация в облачном сервисе компании (в новых прошивках работу через облако можно отключить, это можно сделать только после первичной настройки Unifi OS, которая требует подключения к учётной записи в облачном сервисе). Для управления оборудованием предлагается мобильное приложение, которое взаимодействует с устройством через облачный сервис Ubiquiti и не поддерживает прямое подключение по IP-адресу.

  1. Главная ссылка к новости (https://krebsonsecurity.com/20...)
  2. OpenNews: Обновление OpenWrt 19.07.1 с устранением уязвимости, допускающей подмену пакетов
  3. OpenNews: 83% изученных беспроводных маршрутизаторов содержат неисправленные уязвимости
  4. OpenNews: Атаковавшие SolarWinds смогли получить доступ к коду Microsoft
  5. OpenNews: Атака против WPA2, позволяющая перехватить трафик в WiFi-сети
  6. OpenNews: Выпуск Commotion 1.0, свободной платформы для удобного развёртывания mesh-сетей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54390-ubiquiti
Ключевые слова: ubiquiti
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (117) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, sergeyb (ok), 11:14, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    OpenBSD поддерживает работу на устройствах Ubiquity, поэтому все, кого беспокоит приватность, могут установить альтернативную ОС.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:22, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, лучше будет поставить Debian и переписать весь софт на Аду.
     
  • 2.5, тов. Майор (?), 11:24, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Очень беспокоит. Не забывайте пожалуйста на эти ваши "альтернативные" ставить нормальные блобы от гулга и мс.
     
     
  • 3.15, anonymous (??), 11:52, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зачем хром на роутере?
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 12:48, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скрипты на Electron писать.
     
     
  • 5.118, Аноним (118), 00:11, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И докере запускать под кубернатосом и все это дело в Xen
     
  • 3.51, ОхотникНаОленей (?), 14:07, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Покупайте Микротик, хорошая латвийская EC-контора, трудится на рынке EnterpriseR... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.55, Аноним (55), 14:53, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    как там с соблюдением GPL у этой хорошей конторы? Или как забили болт при создании так и продолжают?
    Не подскажете где скачать исходники их прошивок - где 100% используется ядро linux и стопка GPL софта.
     
     
  • 5.63, оор (?), 15:17, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    имеют право только изменения гпл кода выкладывать. Но их типа нет =)
     
  • 5.82, Lolo12123 (?), 18:26, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормально. Из измененного GPL, у них только ядро. Остальной GPL используется в неизмененном виде и самописные модули, к которым не попадает лицензия GPL. Если хотите увидеть изменения ядра - напишите им на почту. Я так делал (очень давно), получил в ответ ссылки: https://mikrotik.com/download/share/linux_3_3_5_patch_RouterOS644.gz
    https://mikrotik.com/download/share/linux_patch_configs.zip
     
  • 4.59, An O Nim (?), 15:07, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Покупайте Микротик

    Это у которых без пароля по локальной сети можно админом залогиниться через WinBox софтинку. Это вы дыру в безопасности называете теперь словом микро-к? Называйте сразу - халтура.

    Попытка делать сложную нестандартную вещь на продажу всегда сопровождена ошибками и инженерными входами и прочая халтура ради бизнеса.

     
     
  • 5.62, оор (?), 15:16, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серьезно? Даже когда пароль уже задан, не при первом запуске?
    Никогда не юзал винбокс просто.
     
  • 5.73, kissmyass (?), 17:15, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а можно подробнее? уж как-то сомнительно
     
  • 5.110, Аноним (118), 23:38, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cisco не менее дырявый чем некротик и ниче я же пишу этот коммент
     
  • 4.65, Return76 (?), 15:23, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уважаемый, а когда у этой "хорошая латвийская EC-контора" наконец OpenVPN через udp заработает? Или она настолько хороша, что ей это не надо?
     
     
  • 5.66, Oleg (??), 15:37, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C ovpn/udp у них там да, странная упертость
    А еще нет и не будет походу вообще ipsec/vti
    Нет wireguard (а к edgerouter можно прикрутить его, кстате)
     
     
  • 6.71, kissmyass (?), 17:14, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть wireguard, с 7 версии
     
     
  • 7.84, macfaq (?), 18:34, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть wireguard, с 7 версии

    Только сама 7 ещё не релизнулась.

     
  • 7.95, Аноним (95), 21:23, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть wireguard, с 7 версии

    А нормального vpn не будет значит ?

     
  • 6.76, ан (?), 17:30, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже есть wireguard, злые языки говорят, что работает не идеально. Но в сети полно инструкций по настройке.
     
  • 6.111, Аноним (118), 23:40, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenVPN? Это что стандарт? Лол но эту парашу даже китайцы не поддерживают
     
  • 4.109, Аноним (118), 23:35, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mikrotik лучший вариант для сетки в среднем классе
     
  • 2.17, anonymous (??), 11:54, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Как раз на днях поставил OpenBSD на EdgeRouter 4. Работает даже SFP. И WiFi через USB.
     
     
  • 3.77, ан (?), 17:33, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему не openWRT? Из религиозных убеждений или есть рациональные аргументы?
     
     
  • 4.78, Ананимус (?), 17:40, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenBSD удобная.
     
  • 4.80, anonymous (??), 18:12, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Захотелось попробовать именно OpenBSD. Тем более что данное железо в ней очень хорошо поддерживается.
     
  • 4.85, Аноним (85), 18:37, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Openwrt – васяносборка под узкую задачу. Всегда лучше ставить что-то фундаментальное.
     
  • 4.100, anonymous (??), 21:50, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оказывается в OpenWRT поддержка EdgeRouter 4 только недавно появилась (хотя Octeon поддерживается с 2013): https://git.openwrt.org/?p=openwrt/openwrt.git;a=commit;h=dd651e54cc5eadba480a
     
  • 2.36, Аноним (32), 12:50, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >OpenBSD поддерживает работу на устройствах Ubiquity

    А что в Ubiquity за аппаратная архитектура?

     
     
  • 3.41, anonymous (??), 13:28, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В большинстве устройств серии EdgeRouter - MIPS64 (Cavium Octeon).
     
  • 3.119, Аноним (118), 00:12, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все роутеры на мипсятине завязаны
     

  • 1.2, ryoken (ok), 11:21, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Всегда инстинктивно считал сию контору УГ, на уровне или хуже Д-Линка. Вот и обоснование...
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:29, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А ведь было время, они делали железки с OpenWRT в качестве штатной прошивки.
     
     
  • 3.24, letsmac (ok), 12:08, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем vyatta хуже openwt?
     
     
  • 4.38, Аноним (32), 13:10, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    X86 и X86_64 only. Да и с входом на сайт что-то не лады, живо ли?
     
  • 2.9, Echo (?), 11:36, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зря.

    Косяки бывают у всех.
    Железо, софт, роуминг из коробки, EnterpriceReady такого не найдешь. При чем тут Д-Линка

     
     
  • 3.39, mos87 (ok), 13:15, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >EnterpriceReady

    самоответ на пост в посте.

     
  • 2.13, iPony129412 (?), 11:46, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я где-то два года искал роутер.
    Лучше не нашёл.
     
     
  • 3.19, ryoken (ok), 11:59, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я где-то два года искал роутер.
    > Лучше не нашёл.

    Давно не копался на тему. Неужто тот же НетЖЫР перестал клепать железки, на которые лезет OpenWRT? Да и тот же Turris Omnia (были модели 2020 с парой USB3 портов)...

     
     
  • 4.22, iPony129412 (?), 12:02, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Да и тот же Turris Omnia

    Да. На него и смотрел.
    Но после того, как они выкинули функцию печати с оф сайта, да и многочисленных жалоб по банальному отвалу WiFi, передумал.

     
     
  • 5.23, Аноним (7), 12:08, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А функцию "сварить кофе" не выкинули?
     
     
  • 6.27, iPony129412 (?), 12:13, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А функцию "сварить кофе" не выкинули?

    Ну что за бред типичный. Этого не было.
    А вот про принтеры сначала была на оф сайте, а потом исчезла по понятным причинам.

     
  • 5.37, Аноним (32), 13:03, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >функцию печати с оф сайта

    И чего там печатать с офсайта или через?

     
  • 4.45, слакавод (?), 13:46, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нетЖЫР так-то из-за санкций забанили!
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:22, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Виновен пол зователь который купил оборудование Ubiquiti PS оборудование Ubiqu... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:26, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    > PSS: пользуйтесь оптикой!

    Сигнальными кострами что ли?

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:42, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    http://www.fiber-optic-tutorial.com
     
  • 3.68, Аноним (68), 16:56, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, можно и костер сигнальный: https://ria.ru/20110121/324553763.html

    А можно и лизерную связь: https://www.nasa.gov/mission_pages/tdm/lcrd/overview.html

     
     
  • 4.98, Аноним (6), 21:41, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А можно и лизерную связь:

    А гравитационные волны нельзя случаем?

    Чем, в контексте этой новости, оптика лучше меди для замены вайфая?

     
  • 2.8, Аноним (8), 11:33, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Виновен пол зователь который купил оборудование Ubiquiti.

    Вначале всё было иначе, облачная привязка относительно недавно появилось в одном из обновлений прошивки. Выбор небольшой, или оставаться на старой прошивке с незакрытыми дырами, либо соглашаться с работой через облако. История показательная, надеюсь вернут только локальный доступ.

     
     
  • 3.10, Аноним (11), 11:37, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Голосовать надо рублем/долларом против Ubiquiti - не покупать у этой конторы ничего!
     
     
  • 4.28, Lex (??), 12:15, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "голосование рублем" не работало практически никогда..
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:47, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше незакрытые дыры чем открытая дверь.
     
     
  • 4.20, ryoken (ok), 12:00, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Лучше незакрытые дыры чем открытая дверь.

    Даже если дыры больше двери?

     
     
  • 5.30, zzz (??), 12:32, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажи это миллионам админов, которым сейчас надо в спешном порядке менять пароли и проводить инвентаризиацию сети.
     
  • 5.57, Lex (??), 15:06, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше думать лучше прежде чем делать

    Проблема даже не в конкретной конторе - сегодня ее ломанули, завтра - какой-нибудь сервис, на котором базируется сервис т.н обновления по воздуху и думай-гадай, почему вдруг энная приложуха в неизвестном направлении отправила все контакты, переписку, фотки и проч с телефона с неизвестном направлении итд..
    И еще одно, никак с предыдущим не связанное.

    А потом вдруг окажется, что у них был функционал по теневому обновлению кода приложения с облака без необходимости каких-либо действий со стороны пользователя. Сервис типа CodePush

    Это кнчн круто, когда все пользователи почти моментально получают последнюю версию кода, но как-то фундаментально ущербно в плане безопасности, как и любая работа через "облака" без возможности создания локального сервака.

     
     
  • 6.69, Аноним (68), 17:01, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Открой для себя подпись пакетов с помощью PGP.

    Быдлодистры без подписи исошек и пакетов не нужны.

    Пользователь виновен, вместо дистра защищенного подписью PGP выбрал дистр для быдла, без защиты. Хеши в данном случае не защита.

     
  • 4.49, YetAnotherOnanym (ok), 14:06, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Товарищ Сталин о таком говорил "Оба хуже".
    Лучше закрытая дверь, ключ от которой только у хозяина.
     
     
  • 5.75, пох. (?), 17:18, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хозяин говорит, что все в принципе так и есть, ключ у него.

     
  • 2.44, Аноним (44), 13:46, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > За 5 минут Ubiquiti валит здорового мужика на квартал больничного... ЭМИ влияет на организм комулятивно.

    Точно!
    Начальник после праздников спрашивает: "Почему не вышел на работу? Опять забухал?"
    А я ему: "Не, под Ubiquiti посидел..."

     

  • 1.12, Аноним (14), 11:45, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    >>базе данных, в которой хранились учётные записи к сервису, позволяющему удалённо управлять оборудованием

    Зачем какому-то стороннему сервису управлять МОИМ оборудованием? Тут не пароль надо менять, тут оборудование надо менять или прошивку.

     
     
  • 2.16, Аноним (11), 11:54, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Менять надо диллера - Ubiquiti.
     
     
  • 3.50, YetAnotherOnanym (ok), 14:07, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Менять надо диллера - Ubiquiti.

    Вендора.

     
  • 2.18, Аноним (18), 11:55, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Месье видимо знает и может предложить альтернативы за этот прайс?
     
     
  • 3.47, ОхотникНаОленей (?), 13:50, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Mikrotik чем плох?
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 13:59, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что является "аналогом" в самом широком смысле? Там можно и до "А чем Асус плох" дойти.
     
  • 3.67, Сейд (ok), 16:02, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TP-Link
     
  • 3.74, пох. (?), 17:17, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В смысле, альтернативы, тоже управляющие твоим оборудованием хз откуда? Неее, не знаю таких.

    А что, одной тебе мало?

     
  • 2.26, letsmac (ok), 12:10, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аноним не в курсе что такое unifi и зачем там Cloud ? Тогда лучше промолчать.

    Новость касается только тех, у кого этот unifi contoller подключен.  

     
     
  • 3.33, Аноним (33), 12:48, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше unifi contoller можно было на своем железе поднять без всяких облаков в штанах, сейчас уже нет ?
     
     
  • 4.52, Аноним (52), 14:25, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно. Крутится у меня на машине в контейнере. Локальная учётная запись работает нормально.
     

  • 1.21, Аноним (21), 12:02, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >В БД присутствовали такие сведения как хэши паролей, имена, адреса и телефоны пользователей Ubiquiti.

    Зачем там адреса и телефоны?

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:10, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А зачем мс при установке винды безальтернативно требует ответы на три сугубо личных вопроса?

    За тем же - чем больше контора знает про юзеров, тем дороже их можно продавать.

     
     
  • 3.42, Аноним (48), 13:38, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А зачем вы врёте? Винда ничего безальтернативно не требует. Про продажу данных пользователей Микрософтом - это тоже ложь или у вас какие-то факты есть?
     
     
  • 4.86, macfaq (?), 18:38, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А зачем вы врёте? Винда ничего безальтернативно не требует. Про продажу данных
    > пользователей Микрософтом - это тоже ложь или у вас какие-то факты
    > есть?

    https://law.stackexchange.com/questions/1835/windows-10-eula-privacy-rights

    Обтекай.

     
     
  • 5.105, пох. (?), 23:17, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А зачем вы врёте?
    > https://law.stackexchange.com/questions/1835/windows-10-eula-privacy-rights

    просто прекрасно - подтверждать свое вранье чужим враньем - такой же белки-истерички.

    Да, обтекай.

     
     
  • 6.106, пох. (?), 23:19, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> А зачем вы врёте?
    >> https://law.stackexchange.com/questions/1835/windows-10-eula-privacy-rights
    > просто прекрасно - подтверждать свое вранье чужим враньем - такой же белки-истерички.

    Впрочем, даже там нет ни слова про продажу твоих данных. Белка бьется в истерике что какие-то ее данные (она даже не потрудилась толком разобраться, какие на самом деле) вообще собирают.
    Там есть слова что если ms целиком продадут, или она продаст кому-то винду - то да, может вместе с относящимися к ней данными продать.

    Ну жди, жди.

     
  • 2.29, Леголас (ok), 12:17, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Телефон верно для двухфакторной аутентификации, а адрес... Я, если честно, не знаю, насколько близкие отношения у этой компании с клиентами, но раз они, клиенты, ходят до своих железок исключительно через её облачный сервис, то она хочет знать о них многое, и телефон тут для экстренной связи тоже может пригодиться.
     
  • 2.88, DildoZilla (?), 19:25, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вдруг ты Трампа поддерживаешь? К тебе выедет полицай-демократишен-ваген и отгуантанамит.
     

  • 1.31, Аноним (52), 12:43, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я вот недавно только приобрёл точку доступа Unifi для дома. Удалённый доступ отключается в настройках (нужно явно включать при конфигурации), контроллер поднят на локальной машине, подключение к нему идёт напрямую по его локальному ip, в том числе и с приложения в телефоне. Естественно, всё это дело нормально работает даже при отключении интернете. Может я что-то пропустил?
     
     
  • 2.34, Аноним (33), 12:49, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Какой смысл поднимать Unifi с одной точкой доступа ????
     
  • 2.40, mos87 (ok), 13:18, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Может я что-то пропустил?

    да, тот мааленький факт что ты чего-то там отключил (молодец!), но это не значит что оно отключено для услужливой и вежливой "тех поддержки" убиквити. Или тех кто её сломает.

    в подобных конторах обычно так.

     
     
  • 3.43, Аноним (48), 13:41, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще, он путает локальный сервер управления вайфаем и глобальное облако, через которое можно удобно удалённо рулить всем своим железом из любой точки мира (но, как выяснилось, не один ты это можешь), а не этот вот бред, что ты написал.
     
     
  • 4.53, пох. (?), 14:49, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так кто тебе обещал что он - "локальный", убиквитя, наверное? Мвахахаха!

    Вполне возможно, что и точки, и контроллер - прекрасно рулятся правильными парнями "из любой точки мира".

     
     
  • 5.61, Аноним (48), 15:11, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Вполне возможно, что и точки, и контроллер - прекрасно рулятся правильными парнями "из любой точки мира".

    Прямиком с чорных вертолётов? Зачем вообще такой бред писать?

     
  • 5.90, Tsigifop (?), 19:41, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если б да кабы, выросли б во рту грибы..
     

  • 1.35, Аноним (33), 12:50, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очередное облако в штанах. Никогда такого не было и вот опять.
     
  • 1.46, Аноним (32), 13:49, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Облака - белогривые лошадки...
    Короче, выбирать нужно из этого https://openwrt.org/supported_devices?q=Ubiquiti&do=search или ССЗБ.
     
     
  • 2.54, пох. (?), 14:52, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    У вас опечатка в слове "лошарики".

    А выбирать надо из этого: https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/wireless-lan-controller/index.
    А не трахаться на лыжах в гамаке, зато шва6одка.

     
     
  • 3.56, Аноним (56), 14:56, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Openwrt так-то норм, если железка поддерживается. В ней хотя бы нет бэкдоров производителя, да и ПО обновляется чаще наверно. А сиска в СОХО сегменте не оч емнип.
     
     
  • 4.107, пох. (?), 23:32, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Openwrt так-то норм, если железка поддерживается.

    Ну как-то так себе такой норм - настраивать неудобно и тягомотно даже единственную AP.

    А это облачное лошение - оно про большие сети с кучкой AP, кто-то кабелем подключен, кто-то через mesh только остальных видит, пачкой вланов, авторизацией нормальной и т д. Ну типа небольшого домика поросенка в два этажа плюс гараж, и камеры по периметру не проводами подключать чтоб. Или офиса тоже этажика на два с половинкой.

    Быстро заманаешься в такой руками все бегать настраивать. Я как-то сдуру согласился (на циску, конечно, а не openwrt), ну, типа, там всего три точки, контроллер для надежной работы надо дублировать, а это совсем уж небюджетно... в общем, был рад когда оттуда свалил, бросив эту тамагочу наследникам. Ну их нахрен - сэкономили-то свои деньги (копейки на фоне прочего сетевого железа), а геморрой достался - мне.

    > В ней хотя бы нет бэкдоров производителя

    Тысячегласс тебе это сам сказал, или придумал? ;-)

    > да и ПО обновляется чаще наверно. А сиска в СОХО сегменте не оч емнип.

    ну да, ценник на те коробки какой-то не очень soho, и бу хрен найдешь :-(

     
  • 3.58, Lex (??), 15:07, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    сьськО то про секурность.. хорошая шутка, смешная
     
  • 3.60, An O Nim (?), 15:10, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А выбирать надо из этого: https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/wireless-lan...

    Это которые дыру в безопасности пофиксили проверкой HTTP агента. Если curl, то дропали вредоносный коннект. Но а кто догадался прописывать другого агента, для тех уязвимость была на месте готовая к эксплуатации.

    Не надо такого халтурного бренда.

     
     
  • 4.70, пох. (?), 17:08, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это которые дыру в безопасности пофиксили проверкой HTTP агента.

    Легенды впопеннета, том хз какой.

    Нет, внезапно, не те.
    Те - это линксисы, еще большая помойка чем убиквити. А то на что ссылка - air...херужевспомнючегоэйр, голубенькая такая была.

    Тоже куплено с потрохами и прикованными рабами, но те рабы - работящие, а не мексы понаехалы путем катапультирования через стену.

    Собственно, убиквитя и является подделкой этой технологии. Как видим - не вполне удавшейся.

     
  • 3.104, slepnoga (ok), 23:08, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А выбирать надо из этого: https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/wireless-lan-controller/index.

    Скажи, че там Киса предлагает на замену связки Микроштыка RB952Ui-5ac2nD и 3-х RUCKUS R550 ??

    Ну да, уже 15 лет - НИЧЕГО.
    Так шта да, согласен, фанаты натвгивания WRT  на опен в данном случае лесом, но и киска в хомяке/сохо - перебор.

     
     
  • 4.108, пох. (?), 23:34, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скажи, че там Киса предлагает на замену связки Микроштыка RB952Ui-5ac2nD и 3-х
    > RUCKUS R550 ??
    > Ну да, уже 15 лет - НИЧЕГО.

    Радуйся, а то это как раз линксися бы и была. Хорошо что те мексы ниасилили такое.

     

  • 1.64, оор (?), 15:21, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Присматривался но не пользовался. теперь стало понятно, что и смотреть не стоит. эпл мелкософт сяоми убикути
     
     
  • 2.72, пох. (?), 17:14, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Присматривался но не пользовался.

    Повезло. Там не только эта проблема (ее-то еще как-то можно решить периметром и изоляцией), там просто все из дерьма и палок - и софт, и хард. Кто хочет ресетить зависшую точку где-то в пяти метрах над головой, под фальшпотолком - вперед. Про контроллеры я тоже слышал много мата, правда, про обычные свитчи (ага, они там не обычные, они sdn) но wireless вряд ли чем лучше.

    > эпл мелкософт сяоми убикути

    Мелкософт-то за что? Они через azure в твою венду пока не лазили. У них пока индусов по пятницам, хотя бы нечетным - порют.

    А сяоме да, надо поставить памятник. Из г-на. Я, кстати, в Якутии отличного скульптора знаю.
    Уже за то, что они сделали с Yi, заслуживают не одного, а целой скульптурной композиции.
    И палку, палку в опу ему. Телескопическую, конечно, они так любят.


     
     
  • 3.87, gfsgsdgd (?), 19:12, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Мелкософт все сильнее не дает работать без своей учетки. Локальную не создать даже при установке если есть интернет, а потом долбить начинает при запуске и угрожать.
     
     
  • 4.91, пох. (?), 19:52, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, ну да, не дает. Кнопку skip прямо под носом не только лишь все разглядят.

     
     
  • 5.96, gfsgsdgd (?), 21:29, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Завтра ее уберут и что? Или будет вылазить каждый день окно
     
     
  • 6.101, пох. (?), 22:15, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Завтра ее уберут и что? Или будет вылазить каждый день окно

    Вот когда уберут, тогда и приходите, вместе поплачем над концом цивилизации.

    А пока это сказка опеннета, том хзxxxIII

     
  • 5.97, Аноним (6), 21:36, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что, уже и хомка даёт?
     
     
  • 6.102, пох. (?), 22:49, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что, уже и хомка даёт?

    Я обычно не иппусь с хомяками. Конь, йешак, даже гусь - это серьезно, в чем-то даже героично (или трагично, если гусь потопчет еще ладно, а если йешак, то...)

    Так что не знаю, дает или не дает.

     

  • 1.79, Аноним (79), 18:09, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Облака может это енто и удобней., но без них было проще и надежней и секурней, если мозги есь.
     
     
  • 2.114, Онаним (?), 00:02, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё проще. Облака - это потеря контроля над ситуацией.
    Вместо тебя твоё оборудование, дом, данные, etc. контролирует облачный провайдер.
    Со всеми вытекающими.
     

  • 1.89, Аноним (89), 19:33, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Облачные учетные записи вызвали тревогу, но это было терпимо, потому что была надежда, что облако было безопасным, но теперь они должны сделать возможным отключение облачных учетных записей.
     
     
  • 2.93, Аноним (93), 21:04, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не было никогда такой надежды, вы о чём ваще? История* не знает ни одного облачного провайдера, который бы ни разу не упал, закрылся или был взломан.

    * (в лице меня)

     
  • 2.115, Онаним (?), 00:03, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле "вызывали тревогу".
    Во всех адекватных местах это первое на отключение в оборудовании.
     

  • 1.92, Cyber100 (ok), 21:02, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    впервые слышу, чтобы убикути сравнивали с тем же де-линх...

    имею кластер из uap-lr и poe-switch от них же == настроил и забыл.

     
  • 1.94, Аноним (94), 21:13, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В форуме компании усилилось недовольство клиентов, требующих возвращения возможности создания на своих устройствах локальных учётных записей, не привязанных к облачному сервису Ubiquiti.

    Без доступа к облаку это кирпичи?

     
  • 1.99, FractaL (?), 21:48, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В форуме компании усилилось недовольство клиентов

    А их ктото за хобот тянул? Че покупали то заведомое анально огороженное

     
     
  • 2.103, пох. (?), 22:52, 12/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> В форуме компании усилилось недовольство клиентов
    > А их ктото за хобот тянул? Че покупали то заведомое анально огороженное

    Ты-то уже нахрустел бесплатное и открытое? (ой.. я, наверное, не хочу анально-открытое ;-)

    Не все ж хотят костылить из г-на и палок, или уже сп-ли цискин контроллер из офиса (lwapы дешевые, килобакс штучка если посерьезнее, пятихаточка если так, чисто одну комнатку накрыть. Контроллер - с-ка, дорого.)


     

  • 1.112, Аноним (118), 23:44, 12/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Miktotik юзайте и будет вам счастье.. по соотношению дыра/цена оказывается куда выгоднее сиськи
     
     
  • 2.116, Онаним (?), 00:05, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По соотношению говно/км2 вообще равных нет. Баг на баге и багом погоняет.
    Но для дома вполне пристойная железка, если особо не трогать - работает, и не воняет.
     
     
  • 3.117, Аноним (118), 00:09, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Соотношение на то и соотношение
     

  • 1.113, Онаним (?), 00:01, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Облачка - это ж круто. В очередной раз.
    "Умные дома" так толком и не взлетели пока, а то бы веселья уже было море.
     

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