Обновление WordPress 5.6. Уязвимость в плагине Easy WP SMTP, имеющем 500 тысяч установок

2.12 , неРастНеСиНеСекта ( ? ), 14:46, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Новость про PHP и WP, про уязвимости в WP. Зачем ты сюда принес раст? Чтобы говно развести? Или у сишников так горит от раста, что они каждый день живут с мыслю о том, какое он говно, и считают своим долгом заставить всех других так думать?

3.13 , Аноним ( 13 ), 14:52, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дак тут по моему 1,5 поехавших в любой новости вспоминают раст. Я вообще не уверен что они хотя бы на баше скриптик напишут, просто с голой проблемы, не обращайте внимания

4.15 , Аноним ( 11 ), 15:05, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уверен что твой Вордпресс полон дыр.

3.14 , Аноним ( 11 ), 15:02, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не все же одному Фракталу тут растофикалии развозить.

2.16 , n00by ( ok ), 15:07, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И что думаете если Wordpress перейдет на Rust, что-то изменится в плане

> уязвимостей? Сложность языка повышает порог вхождения. Вывод сделаете, или помочь?

3.17 , Аноним ( 17 ), 15:12, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Надо срочно перейти на плюсы, а то руст одних жс-обезьян приманивает. Вот тогда заживём!

4.19 , n00by ( ok ), 15:52, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Является ли знак , (запятая) оператором в C? Да - 29,56%

Нет - 54,01%

Узнать результаты - 16.42% Проголосовали 274 человека

5.28 , Аноним ( 17 ), 16:09, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Лол, ну то такое, может опрос и не среди программистов вовсе. Чисто логически можно спросить себя "а что это в таком случае, для си?", правда, тут тоже потребуется знание синтаксиса как минимум.

6.31 , Аноним ( 20 ), 16:21, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а что это в таком случае Можно пойти путём исключения... Идентификатор? Нет. Ключевое слово? Нет. Пробельный символ? Тоже нет... Но программисты ныне не способны логически думать.

2.26 , Разработчик ( ? ), 16:05, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И что думаете если Wordpress перейдет на Rust, что-то изменится в плане уязвимостей? Конечно изменится - нет вордпресса, нет уязвимостей! Главное переходить сразу rm -rf *, а не как эта ваша мурзила - перепишем-перепишем-перепишем, ой, пук! Сколько там - процентов 5 успели за десять лет, прежде чем их всех выкинули за борт? > А если результат одинаковый, а времени на разработку уйдет в 10 раз больше, зачем использовать

> Rust? ты совсем чтоль дурак? Именно затем. Тебе зарплата за эти десять лет, что, не понадобится?

Причем пинком под зад уволить тебя и нанять десять таких же, как с пехепе, нихрена не получится - они следующие десять лет будут либо пытаться понять, что ж ты там такого понакодил, либо "рефакторить" - то есть переписывать с нуля, потому что проще угадать, что делала эта фича, чем понять - как, и что в ней теперь нужно поправить.