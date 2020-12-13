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Обновление WordPress 5.6. Уязвимость в плагине Easy WP SMTP, имеющем 500 тысяч установок

13.12.2020 11:41

В WordPress-плагине Easy WP SMTP, предназначенном для организации отправки писем через SMTP-сервер и насчитывающем более 500 тысяч активных установок, выявлена уязвимость, позволяющая получить полный доступ к сайту с правами администратора. Проблема устранена в выпуске 1.4.4. Примечательно, что разработчики узнали о проблеме после массовой атаки на сайты с данным плагином, в ходе которой неизвестные злоумышленника меняли пароль администратора (0-day уязвимость, используемая для атаки до появления исправления).

Уязвимость была вызвана тем, что плагин сохранял в публично доступном каталоге "/wp-content/plugins/easy-wp-smtp/" файл с отладочным логом, в котором отображалось содержимое всех отправленных писем. Лог создавался со случайными символами в имени файла (например, "5fcdb91308506_debug_log.txt"), но для каталога не было настроено скрытие списка файлов. В выпуске 1.4.3 разработчики добавили файл index.html для запрета просмотра списка файлов, а в выпуске 1.4.4 переместили лог в отдельный каталог и добавили сброс содержимого при каждой активации плагина.

Для атаки достаточно было инициировать на сайте процесс восстановления забытого пароля для пользователя с правами администратора, после чего настоящему администратору отправлялось письмо с кодом для сброса пароля. Атакующий мог в отладочном логе увидеть содержимое этого письма и указанную в нём ссылку на форму изменния пароля.

Дополнительно можно отметить новый выпуск системы управления web-контентом WordPress 5.6, в котором предложена новая тема оформления по умолчанию, расширены возможности редактора блочной компоновки страниц, повышена гибкость при произвольной раскладке элементов на странице, добавлены новые шаблоны блоков, реализована возможность прикрепления субтитров и примечаний к видео, расширен режим автоматического обновления плагинов и тем оформления, началась реализация поддержки PHP 8, в REST API добавлена возможность аутентификации приложений по отдельным паролям.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.nintechnet.com/wo...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в WordPress-плагине File Manager, имеющем 700 тысяч установок
  3. OpenNews: Релиз системы управления web-контентом WordPress 5.5 с поддержкой автообновления плагинов
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в WordPress-плагине wpDiscuz, насчитывающем 80 тысяч установок
  5. OpenNews: Создатели WordPress инвестировали $4.6 млн в компанию, развивающую Matrix-клиент Riot
  6. OpenNews: Уязвимости в WordPress-плагинах, имеющих более миллиона установок
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54250-wordpress
Ключевые слова: wordpress
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  • 1.1, hgdslvodf (?), 11:51, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >в публично доступном каталоге "/wp-content/plugins/easy-wp-smtp/"

    кривая настройка вебсервера и уязвимость плагина всё-таки разные вещи.

    >для каталога не было настроено скрытие списка файлов

    именно

    >добавили файл index.html для запрета просмотра списка файлов

    wat?

     
     
  • 2.3, InuYasha (??), 11:53, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это доисторический рабочий трюк для сокрытия листинга. Сервер просто вернёт этот /dir/index.htm при обращении к /dir/
     
     
  • 3.4, hgdslvodf (?), 11:54, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо
     
  • 2.20, Аноним (20), 15:53, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кривая настройка вебсервера

    сдаётся, то был плагин-троян, чтобы читать почту нерадивых юзероадминов.

     

  • 1.2, InuYasha (??), 11:52, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Нахрена в проде вообще генерить ТАКОЙ лог да ещё и в папку в /www/?!!
     
     
  • 2.5, hgdslvodf (?), 11:58, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WP не даёт ни абстракций ни реализаций для многих полезных вещей. Каждый разработчик городит свои велосипеды.
     
  • 2.23, Разработчик (?), 16:00, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А как я его тебе скачаю, если он не будет в www?!


     
     
  • 3.24, Аноним (20), 16:01, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем тебе качать МОИ логи?!
     
     
  • 4.27, Разработчик (?), 16:06, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А зачем тебе качать МОИ логи?!

    Это не твои логи, это кого надо логи! Ты бы до этой новости даже и не узнал бы, что там есть какие-то логи.


     
     
  • 5.29, Аноним (20), 16:15, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > даже и не узнал бы, что там есть какие-то логи

    я по логам веб-сервера узнал, что все кулхацкеры ищут на моём сайте какой-то "вротпресс".

     

  • 1.7, YetAnotherOnanym (ok), 12:16, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    > переместили лог в отдельный каталог и добавили сброс содержимого при каждой активации плагина

    Они прямо-таки постигли дзен логирования: очистка логов при перезапуске - это как раз то, что нужно для разбора полётов в случае проблем.

     
     
  • 2.21, Аноним (20), 15:56, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто цель была другая: троян, а не плагин.
     

  • 1.9, Аноним (9), 14:07, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Самое интересное, что проблемы безопасности в таких случаях очень показательны.
    Не сложные ошибки, эксплуатирующиеся по сторонним каналам, не проблемы самого языка, не какие-то интересные сбои.

    Нет.

    Так, халатность и разгильдяйство, самое дно того качества кода, что вообще может быть написан на PHP, и уже до такой степени показательно, что WP стал чудесной антирекламой языку.


    Это удручает, и это отвратительно.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:18, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл экономии в том чтобы дать минимально допустимое качество.
     
     
  • 3.22, Аноним (20), 15:57, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > минимально допустимое качество

    Это недопустимое качество.

     
     
  • 4.25, Разработчик (?), 16:01, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пятьсот тысяч установок!

    Поучи нас еще, какое качество допустимое.

     
     
  • 5.30, Аноним (20), 16:18, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Снимаю перед Вами шляпу... Столько экземпляров трояна поставить!
     

  • 1.10, Аноним (11), 14:16, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И что думаете если Wordpress перейдет на Rust, что-то изменится в плане уязвимостей?
    Ответ: Нет.
    А если результат одинаковый, а времени на разработку уйдет в 10 раз больше, зачем использовать Rust?
     
     
  • 2.12, неРастНеСиНеСекта (?), 14:46, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Новость про PHP и WP, про уязвимости в WP. Зачем ты сюда принес раст? Чтобы говно развести?

    Или у сишников так горит от раста, что они каждый день живут с мыслю о том, какое он говно, и считают своим долгом заставить всех других так думать?

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 14:52, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дак тут по моему 1,5 поехавших в любой новости вспоминают раст. Я вообще не уверен что они хотя бы на баше скриптик напишут, просто с голой проблемы, не обращайте внимания
     
     
  • 4.15, Аноним (11), 15:05, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уверен что твой Вордпресс полон дыр.
     
  • 3.14, Аноним (11), 15:02, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не все же одному Фракталу тут растофикалии развозить.
     
  • 2.16, n00by (ok), 15:07, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И что думаете если Wordpress перейдет на Rust, что-то изменится в плане
    > уязвимостей?

    Сложность языка повышает порог вхождения. Вывод сделаете, или помочь?

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 15:12, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо срочно перейти на плюсы, а то руст одних жс-обезьян приманивает. Вот тогда заживём!
     
     
  • 4.19, n00by (ok), 15:52, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Является ли знак , (запятая) оператором в C?

    Да - 29,56%
    Нет - 54,01%
    Узнать результаты - 16.42%

    Проголосовали 274 человека


     
     
  • 5.28, Аноним (17), 16:09, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лол, ну то такое, может опрос и не среди программистов вовсе. Чисто логически можно спросить себя "а что это в таком случае, для си?", правда, тут тоже потребуется знание синтаксиса как минимум.
     
     
  • 6.31, Аноним (20), 16:21, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а что это в таком случае

    Можно пойти путём исключения... Идентификатор? Нет. Ключевое слово? Нет. Пробельный символ? Тоже нет... Но программисты ныне не способны логически думать.

     
  • 2.26, Разработчик (?), 16:05, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И что думаете если Wordpress перейдет на Rust, что-то изменится в плане уязвимостей?

    Конечно изменится - нет вордпресса, нет уязвимостей!

    Главное переходить сразу rm -rf *, а не как эта ваша мурзила - перепишем-перепишем-перепишем, ой, пук! Сколько там - процентов 5 успели за десять лет, прежде чем их всех выкинули за борт?

    > А если результат одинаковый, а времени на разработку уйдет в 10 раз больше, зачем использовать
    > Rust?

    ты совсем чтоль дурак? Именно затем. Тебе зарплата за эти десять лет, что, не понадобится?
    Причем пинком под зад уволить тебя и нанять десять таких же, как с пехепе, нихрена не получится - они следующие десять лет будут либо пытаться понять, что ж ты там такого понакодил, либо "рефакторить" - то есть переписывать с нуля, потому что проще угадать, что делала эта фича, чем понять - как, и что в ней теперь нужно поправить.

     

  • 1.18, Аноним (20), 15:23, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Обновление WordPress 5.6

    Обновление Уязвимостей 5.6

     

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