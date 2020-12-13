Обновление WordPress 5.6. Уязвимость в плагине Easy WP SMTP, имеющем 500 тысяч установок

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|1.1, hgdslvodf (?), 11:51, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>в публично доступном каталоге "/wp-content/plugins/easy-wp-smtp/"
кривая настройка вебсервера и уязвимость плагина всё-таки разные вещи.
>для каталога не было настроено скрытие списка файлов
именно
>добавили файл index.html для запрета просмотра списка файлов
wat?
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|2.3, InuYasha (??), 11:53, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это доисторический рабочий трюк для сокрытия листинга. Сервер просто вернёт этот /dir/index.htm при обращении к /dir/
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|2.20, Аноним (20), 15:53, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> кривая настройка вебсервера
сдаётся, то был плагин-троян, чтобы читать почту нерадивых юзероадминов.
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|2.5, hgdslvodf (?), 11:58, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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WP не даёт ни абстракций ни реализаций для многих полезных вещей. Каждый разработчик городит свои велосипеды.
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|4.27, Разработчик (?), 16:06, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А зачем тебе качать МОИ логи?!
Это не твои логи, это кого надо логи! Ты бы до этой новости даже и не узнал бы, что там есть какие-то логи.
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|5.29, Аноним (20), 16:15, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> даже и не узнал бы, что там есть какие-то логи
я по логам веб-сервера узнал, что все кулхацкеры ищут на моём сайте какой-то "вротпресс".
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|1.7, YetAnotherOnanym (ok), 12:16, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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> переместили лог в отдельный каталог и добавили сброс содержимого при каждой активации плагина
Они прямо-таки постигли дзен логирования: очистка логов при перезапуске - это как раз то, что нужно для разбора полётов в случае проблем.
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|1.9, Аноним (9), 14:07, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Самое интересное, что проблемы безопасности в таких случаях очень показательны.
Не сложные ошибки, эксплуатирующиеся по сторонним каналам, не проблемы самого языка, не какие-то интересные сбои.
Нет.
Так, халатность и разгильдяйство, самое дно того качества кода, что вообще может быть написан на PHP, и уже до такой степени показательно, что WP стал чудесной антирекламой языку.
Это удручает, и это отвратительно.
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|2.11, Аноним (11), 14:18, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смысл экономии в том чтобы дать минимально допустимое качество.
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|5.30, Аноним (20), 16:18, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Снимаю перед Вами шляпу... Столько экземпляров трояна поставить!
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|1.10, Аноним (11), 14:16, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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И что думаете если Wordpress перейдет на Rust, что-то изменится в плане уязвимостей?
Ответ: Нет.
А если результат одинаковый, а времени на разработку уйдет в 10 раз больше, зачем использовать Rust?
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|2.12, неРастНеСиНеСекта (?), 14:46, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Новость про PHP и WP, про уязвимости в WP. Зачем ты сюда принес раст? Чтобы говно развести?
Или у сишников так горит от раста, что они каждый день живут с мыслю о том, какое он говно, и считают своим долгом заставить всех других так думать?
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|3.13, Аноним (13), 14:52, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дак тут по моему 1,5 поехавших в любой новости вспоминают раст. Я вообще не уверен что они хотя бы на баше скриптик напишут, просто с голой проблемы, не обращайте внимания
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|2.16, n00by (ok), 15:07, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И что думаете если Wordpress перейдет на Rust, что-то изменится в плане
> уязвимостей?
Сложность языка повышает порог вхождения. Вывод сделаете, или помочь?
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|3.17, Аноним (17), 15:12, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо срочно перейти на плюсы, а то руст одних жс-обезьян приманивает. Вот тогда заживём!
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|4.19, n00by (ok), 15:52, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Является ли знак , (запятая) оператором в C?
Да - 29,56%
Нет - 54,01%
Узнать результаты - 16.42%
Проголосовали 274 человека
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|5.28, Аноним (17), 16:09, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лол, ну то такое, может опрос и не среди программистов вовсе. Чисто логически можно спросить себя "а что это в таком случае, для си?", правда, тут тоже потребуется знание синтаксиса как минимум.
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|6.31, Аноним (20), 16:21, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а что это в таком случае
Можно пойти путём исключения... Идентификатор? Нет. Ключевое слово? Нет. Пробельный символ? Тоже нет... Но программисты ныне не способны логически думать.
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|2.26, Разработчик (?), 16:05, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И что думаете если Wordpress перейдет на Rust, что-то изменится в плане уязвимостей?
Конечно изменится - нет вордпресса, нет уязвимостей!
Главное переходить сразу rm -rf *, а не как эта ваша мурзила - перепишем-перепишем-перепишем, ой, пук! Сколько там - процентов 5 успели за десять лет, прежде чем их всех выкинули за борт?
> А если результат одинаковый, а времени на разработку уйдет в 10 раз больше, зачем использовать
> Rust?
ты совсем чтоль дурак? Именно затем. Тебе зарплата за эти десять лет, что, не понадобится?
Причем пинком под зад уволить тебя и нанять десять таких же, как с пехепе, нихрена не получится - они следующие десять лет будут либо пытаться понять, что ж ты там такого понакодил, либо "рефакторить" - то есть переписывать с нуля, потому что проще угадать, что делала эта фича, чем понять - как, и что в ней теперь нужно поправить.
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