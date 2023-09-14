В deb-пакетах с Free Download Manager найден бэкдор, который оставался незамеченным три года

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|2.9, Аноним (-), 16:55, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Конечно. Представь себе что нужной софтины в твоем линупce вообще нет: не завезли в репы. Предлагаешь самому компилять или же пакет у авторов качнуть лучше? Ну или она в репах есть, но протухшая на кучу лет (debian, ага): старые ошибки не исправлены, появившийся в более новых версиях функционал отсутствует даже в backports
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|2.17, Аноним (17), 17:04, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да. Мне вот лень было качать и конпилировать тулчейн для risc v, когда есть готовый в репах.
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|1.3, Карлос Сношайтилис (ok), 16:45, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ой, как же так!
Ведь это только npm, pypi, crates и прочие реестры пакетов плохие, а deb-пакеты - это святое, там всё хорошо.
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|2.7, Иван_Лох (?), 16:54, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сторонний репозиторий не может быть в зависимостях. И для него явно надо загрузить подпись. В отличии от.
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|2.8, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:55, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ой, как же так!
> Ведь это только npm, pypi, crates и прочие реестры пакетов плохие, а
> deb-пакеты - это святое, там всё хорошо.
Приведёшь статистику по вредоносным пакетам в deb и перечисленных?
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|1.6, пох. (?), 16:50, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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ненужное ненужно, распространяемое (среди никого) через сайт о котором никто не слышал, оказалось еще и троянцем.
Ну бывает, чо. У ищущих в линуксе "даун-лоад-менеджер" и не такое бывает, с их -то синдромом.
Жаль, правда, криптовалюты у них полный примус...то есть нет ни-я, как и ничего ценного вообще.
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|2.22, Аноним (22), 17:07, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Через три года нашли бекдор в репозитории на который заходит полтора землекопа.
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|1.14, Аноним (14), 17:00, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Бэкдоры в бинарных пакетах - закономерная вещь - реверсить их никто не станет, пока не будет N заражений VIPов. Если бы было не в postinst, а в бинари - в жисть не нашли бы. Особенно, если бы в бинари просто всего-лишь где-нибудь убрали проверку на целочисленное переполнение.
Поэтому я не использую пакеты с Cargo и pip.
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|2.21, Аноним (21), 17:06, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там сборка из исходников на юзерской тачке. Ты [i]странный[/i]. Гораздо интереснее настоящий софт вроде JDownloader2, а не как в новости. Там и лицензия мутная, и разработчики неизвестны, и обновления не контролируются.
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|2.26, Аноним (-), 17:19, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты еще скажи что в официальных репах майнтайнеры код проверяют на ошибки и нехорошее, а не действуют по принципу "качнуть тарболл у разрабов, распаковать, компильнуть, упаковать результат в deb/rpm/ еще что, подписать, залить на сервак".
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|1.25, Серб (ok), 17:18, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Разработчики FDM считают, что проблема долгое время оставалась незамеченной, так она затронула лишь 0.1% посетителей сайта
Разработчики говорят: "мамой клянусь - это не я"?
Левый сайт в интернете.
Разработчики непоймичего.
Схема заражения с 0.1% скачивающих пользователей ограниченное количество времени.
Казалось бы - причем тут сами разработчики?
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