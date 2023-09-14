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В deb-пакетах с Free Download Manager найден бэкдор, который оставался незамеченным три года

14.09.2023 15:53

Исследователи из Лаборатории Касперского выявили вредоносный deb-пакет с менеджером загрузок Free Download Manager (FDM), распространяемый через репозиторий deb.fdmpkg.org, на который после взлома ссылался официальный сайт проекта. Вредоносный код, осуществлявший отправку конфиденциальной информации и учётных данных, вызывался через обработчик, запускаемый пакетным менеджером на стадии завершения установки пакета (postinst). Версия FDM с вредоносной вставкой была опубликована в январе 2020 года и распространялась через официальный сайт проекта (freedownloadmanager.org) как минимум до обновления сайта в 2022 году.

Разработчики Free Download Manager сообщили, что начали разбирательство и заявили о принятии мер по усилению защиты инфраструктуры, которые позволят предотвратить подобные инциденты в будущем. Пользователям, устанавливавшим Linux-сборки FDM с 2020 по 2022 год, рекомендовано проверить свои системы на наличие вредоносного ПО и сменить используемые пароли. По предварительным данным, в 2020 году сайт проекта был взломан и атакующие изменили содержимое страницы со ссылкой для загрузки. Оригинальная ссылка была заменена на репозиторий deb.fdmpkg.org, контролируемый атакующими.

В 2022 году уязвимость была неосознанно устранена после проведения обновления сайта. Разработчики FDM считают, что проблема долгое время оставалась незамеченной, так она затронула лишь 0.1% посетителей сайта. Предполагается, что ссылка не вредоносный пакет подставлялась не всем пользователям, а только выборочно в привязке к параметрам браузера/местоположению или в случайном порядке (в копиях страницы загрузки за 2020 и 2021 годы, сохранённых сервисом archive.org, присутствует легитимная ссылка).

Интегрированный в deb-пакет вредоносный код загружал с внешних хостов (поддомены fdmpkg.org), исполняемые файлы /var/tmp/crond и /var/tmp/bs, после чего настраивал в crontab вызов /var/tmp/crond через каждые 10 минут. Активированный вредоносный код производил поиск и накопление информации о системе, истории посещений в браузере, файлов с кошельками криптовалют и учётных данных для подключения к облачным сервисам AWS, Google Cloud, Oracle Cloud Infrastructure и Azure. IP-адрес и сетевой порт управляющего сервера определяются через резовинг в DNS имени "20-байтовая-шестнадцатеричная-строка.u.fdmpkg.org", после чего в режиме Reverse Shell осуществлялось создание канала связи с сервером злоумышленников.

Вредоносный код был найден после изучения атаки, в который фигурировали подозрительные хосты *.u.fdmpkg.org. Изучение домена fdmpkg.org показало, что у него имеется поддомен deb.fdmpkg.org, обслуживающий репозиторий deb-пакетов, в котором размещён вредоносный пакет со старой версией Free Download Manager. Проанализировав упоминания deb.fdmpkg.org в открытых источниках исследователи нашли на StackOverflow и Reddit несколько обсуждений проблем, возникавших из-за использования зараженной версии Free Download Manager. Связь с официальным сайтом была выявлена после того, как на YouTube был найден ролик с инструкцией по установке Free Download Manager, в котором прослеживалась загрузка пакета из репозитория deb.fdmpkg.org при нажатии на ссылку "Download" на официальном сайте проекта.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.freedownloadmanage...)
  2. OpenNews: В UEFI-прошивках материнских плат Gigabyte выявлена активность, напоминающая бэкдор
  3. OpenNews: Особенность отображения проектов на GitHub создала видимость внедрения бэкдора в ядро Linux
  4. OpenNews: Вредоносное ПО, поражающее NetBeans для внедрения бэкдоров в собираемые проекты
  5. OpenNews: В Webmin найден бэкдор, позволяющий удалённо получить доступ с правами root
  6. OpenNews: На GitHub выявлено 73 репозитория с бэкдорами
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59757-backdoor
Ключевые слова: backdoor, trojan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:44, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Кто-то до сих пор устанавливает софт из сборок разработчиков?
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 16:55, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конечно. Представь себе что нужной софтины в твоем линупce вообще нет: не завезли в репы. Предлагаешь самому компилять или же пакет у авторов качнуть лучше? Ну или она в репах есть, но протухшая на кучу лет (debian, ага): старые ошибки не исправлены, появившийся в более новых версиях функционал отсутствует даже в backports
     
  • 2.17, Аноним (17), 17:04, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Мне вот лень было качать и конпилировать тулчейн для risc v, когда есть готовый в репах.
     

  • 1.3, Карлос Сношайтилис (ok), 16:45, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ой, как же так!
    Ведь это только npm, pypi, crates и прочие реестры пакетов плохие, а deb-пакеты - это святое, там всё хорошо.
     
     
  • 2.7, Иван_Лох (?), 16:54, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сторонний репозиторий не может быть в зависимостях. И для него явно надо загрузить подпись. В отличии от.
     
  • 2.8, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:55, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ой, как же так!
    > Ведь это только npm, pypi, crates и прочие реестры пакетов плохие, а
    > deb-пакеты - это святое, там всё хорошо.

    Приведёшь статистику по вредоносным пакетам в deb и перечисленных?

     

  • 1.4, Бульдох (?), 16:45, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Миллионы глаз не могут... а нет, могут, ахаха" CEO Mozilla (c)
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 17:00, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну нашли же
     
     
  • 3.15, Бульдох (?), 17:02, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я спокоен!
     
  • 3.18, Аноним (17), 17:05, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сколько не нашли? М?
     
     
  • 4.20, Аноним (13), 17:06, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько?
     
     
  • 5.24, Аноним (24), 17:12, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Узнаем через 3 года
     

  • 1.6, пох. (?), 16:50, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    ненужное ненужно, распространяемое (среди никого) через сайт о котором никто не слышал, оказалось еще и троянцем.

    Ну бывает, чо. У ищущих в линуксе "даун-лоад-менеджер" и не такое бывает, с их -то синдромом.

    Жаль, правда, криптовалюты у них полный примус...то есть нет ни-я, как и ничего ценного вообще.

     
  • 1.10, Аноним (10), 16:55, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тысячеглаз, как обычно, тжри года занимался разглядыванием потолка?
     
     
  • 2.12, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:57, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше узнать о уязвимости через 3 года, чем не знать о них всю жизнь
     
  • 2.22, Аноним (22), 17:07, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через три года нашли бекдор в репозитории на который заходит полтора землекопа.
     

  • 1.11, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:56, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо ограничить доступ к сети в postinst
     
  • 1.14, Аноним (14), 17:00, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бэкдоры в бинарных пакетах - закономерная вещь - реверсить их никто не станет, пока не будет N заражений VIPов. Если бы было не в postinst, а в бинари - в жисть не нашли бы. Особенно, если бы в бинари просто всего-лишь где-нибудь убрали проверку на целочисленное переполнение.

    Поэтому я не использую пакеты с Cargo и pip.

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 17:06, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там сборка из исходников на юзерской тачке. Ты [i]странный[/i]. Гораздо интереснее настоящий софт вроде JDownloader2, а не как в новости. Там и лицензия мутная, и разработчики неизвестны, и обновления не контролируются.
     
  • 2.26, Аноним (-), 17:19, 14/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты еще скажи что в официальных репах майнтайнеры код проверяют на ошибки и нехорошее, а не действуют по принципу "качнуть тарболл у разрабов, распаковать, компильнуть, упаковать результат в deb/rpm/ еще что, подписать, залить на сервак".
     

  • 1.25, Серб (ok), 17:18, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Разработчики FDM считают, что проблема долгое время оставалась незамеченной, так она затронула лишь 0.1% посетителей сайта

    Разработчики говорят: "мамой клянусь - это не я"?

    Левый сайт в интернете.

    Разработчики непоймичего.

    Схема заражения с 0.1% скачивающих пользователей ограниченное количество времени.

    Казалось бы - причем тут сами разработчики?

     
  • 1.27, Аноним (27), 17:29, 14/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сайт выглядит подозрительным
     

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