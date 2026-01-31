Доступен порт GTK+ 1.3 для Windows 11

2.52 , Аноним ( 52 ), 21:01, 31/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > использовать Qt 5 или 6 Это же сразу использовать небезопасные плюсы!

2.56 , JordanCpp2 ( ? ), 21:10, 31/01/2026
Смысл в развитии, внешний вид можно изменить. Недостающий функционал dpi и urf8 добавить. И даже ещё уменьшить потребление убрав зависимость от glib. Оставить его как внешнюю библиотеку. Gtk 1 это gui. Сеть и все остальное разработчик может использовать по своему вкусу. Если создать красивый ООП с++ биндинг, обернуть gtk в с++ классы, то будет приятно использовать. Код с89 имеет универсальную портируемость, для добавления поддержки вэйденд или любого другого, что умеет в графику, делается бэкенд на gdk. Лезть именно в gtk не требуется. Конечно много но. Но из qt6 сделать минимальный фреймворк не получится, допилить gtk 1, больше вероятность. Так как не нужно поддерживать дополнительный функционал. Только gui.

