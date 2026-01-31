Доступен порт GTK+ 1.3 для Windows 11

|
1.1, Аноним (1), 17:38, 31/01/2026
Если посмотреть ридми, то там видно, что ридми (и скорее всего код) портировался нейронкой. Но, конечно же, люди тут будут доказывать, что нейросети бесполезны.
2.3, Аноним (1), 17:40, 31/01/2026
Там похоже даже комментарии на русском, и не в UTF-8, лол
2.4, Аноним (4), 17:41, 31/01/2026
Портировать и запустить не проблема. Проблема потом всё это поддерживать, выгребая тонны багов и прочее. А так запустили, потыкали и забыли. Никто не будет в здравом уме завязываться на библиотеку, про которую через неделю все забудут.
3.11, Аноним (1), 17:52, 31/01/2026
Codex с GPT 5.2 напишет код с меньшим кол-вом багов чем 90% посетителей этого сайта. И искать он их отлично тоже умеет.
4.16, Re4son (ok), 18:22, 31/01/2026
полностью согласен, учитывая что подавляющее большинство посетителей этого сайта вряд ли являются разработчиками, а просто следят за новостями
но в плюс нейронке я бы это не спешил записывать
5.20, Аноним (20), 18:43, 31/01/2026
Вот интересно, прикидывать сколько процентов опеннетских кодеров уделает нейронка, и не упоминуть себя - это такой способ самоутверждения? А то мама обижает и ограничивает время, проводимое за компьютнром?
6.21, Re4son (ok), 18:45, 31/01/2026
> Вот интересно, прикидывать сколько процентов опеннетских кодеров уделает нейронка, и не
> упоминуть себя - это такой способ самоутверждения? А то мама обижает
> и ограничивает время, проводимое за компьютнром?
скорейшего выздоровления, по крайней мере если Вы адресатом не ошиблись
2.8, анонимус (??), 17:46, 31/01/2026
нейросети (перцептроны) это узкоспециализированный инструмент распознавания шаблонов родом из 1957-го года основанный на концепциях поведеченской психологии 1940-х (раньше так мозг представляли, ныне упрощенное представление реального устройства)
2.32, JordanCpp (ok), 19:28, 31/01/2026
При помощи нейронки. Так как собрать gtk, вообще не очевидно. Очень много завязок на исторические приколюхи unix. Когда я тупил, ИИ не тупил. Когда ИИ тупил, я не тупил:)
3.37, Аноним (37), 19:50, 31/01/2026
Аналогично. Я так переписывал свой рендеринг карт DayZ с C# на C++ + UE5
2.34, Аноним (34), 19:39, 31/01/2026
>Но, конечно же, люди тут будут доказывать, что нейросети бесполезны.
Не буду говорить за всех, но лично мне пофиг. Возможно даже не только мне. Можете топить дальше.
3.45, анондирован (?), 20:11, 31/01/2026
Так это древняя технология. В следующем году перпептронам (искусственным нейронам) Фрэнка Розенблатта будет 70 лет. К этой идее возвращаются периодически. Последний такой период ИИ истерии был в 1985-м. Мы их изучали в университете в конце 1990-х. Писали тогда на ассемблере лабораторные по теме нейронов и ИИ. Это все искусственный интеллект - шахматы, шашки, игры и прочее - имитация интеллекта.
2.15, X512 (?), 18:22, 31/01/2026
Не бывает никакого Win64. На x86_64 тоже используется Win32. Win32 -- это исторически сложившееся название нового API/ABI впервые представленное в Windows 95. До это было Win16 с сильно отличающимися управлением памяти (сегментная память), многозадачностью (кооперативная многозадачность) и защитой (у Win16 все exe/dll загружались один раз глобально на всю систему и совместно использовались).
У 64 битных процессоров нет такой радикальной разницы с 32 битными как с 16 битным x86. Так что один и тот же Win32 код собирается под 32 и 64 битные процессоры.
3.24, Смузихлеб забывший пароль (?), 19:00, 31/01/2026
Большая разница, небольшая разница. Неясно, зачем, говоря про современные инструменты разработки и вынь 11, пилить именно под 32 вместо 64
Хотя, то же яблоко у себя сделало проще - тупо заблокировало в новой версии ОС запуск 32-битных приложений. Даже подобия вайна не помогали в старые игоры поиграццо.
4.48, Аноним (48), 20:35, 31/01/2026
> Неясно, зачем, говоря про современные инструменты разработки и вынь 11, пилить именно под 32 вместо 64
Потому что Win32 не подразумевает 32-бит. Тебе же объяснили уже.
2.30, JordanCpp (ok), 19:26, 31/01/2026
Код собирается под Win64, библиотека и примеры собраны как 64 битные. Они работают, но думаю, что могут вылезти баги.
1.9, Аноним (9), 17:47, 31/01/2026
"Золотая эра разработки пользовательских интерфейсов" это мощно, конечно.
1.14, Имя (?), 18:19, 31/01/2026
> GTK+ 1.3 выбран для портирования как представитель "золотой эры" разработки пользовательских интерфейсов, обладающий такими достоинствами, как реализация ... нативный GDK Win32, взаимодействующий с Windows напрямую без излишних прослоек
>
> В планах написание для библиотеки отрисовки GDK бэкенда, позволяющего использовать SDL 1.2 и SDL3
Взаимоисключающие параграфы
2.27, JordanCpp (ok), 19:23, 31/01/2026
Gdk слой настолько легкий и прямой, что сравним с тем, что обернуть CreateWindowEx в функцию и взывать, тоже самое, что вызвать саму winapi функцию.
1.19, Аноним (-), 18:39, 31/01/2026
> представитель "золотой эры" разработки пользовательских интерфейсов
...и как же вырвиглазно он выглядит!
Все скомкано. Отступы минимальные, как будто это делали для экрана 800х600.. Сглаживания нет. Выравнивание кривое.
1.26, JordanCpp (ok), 19:22, 31/01/2026
Комментарии поправил. Теперь они читаемы на гитхабе. Нейронка помогала, иначе просто не разобраться, в чем дело. Ошибок было настолько много, что я не вылазил из гугла. К примеру та же проблема с strings.h, сейчас это string.h но раннее использовалось на ранних unix. И там таких приколов на каждом шагу.
1.49, Аноним (49), 20:40, 31/01/2026
Какие преимущества у Gtk 1 перед Gtk 3, 4 ? Легковесность, скорость работы? Это критично? Кто гарантирует качество сопровождения этого форка Gtk 1 ?
2.50, JordanCpp2 (?), 20:55, 31/01/2026
Сейчас я привожу cmake в порядок. Потом добавлю сборку для linux.
Для релиза ещё требуется не просто создать на гитхабе релиз.
Но ещё нужно:
1. Исправить все варнинги.
2. Добавить сборку под linux
3. Протестировать и подготовить код для 64 бит.
4. Восстановить документацию
5. Тестирование.
Преимущества в простоте. Преимуществ перед современными библиотеками нет. Но есть желание не только поддерживать, но и развивать.
Посмотрим, что будет дальше.
1.51, Аноним (51), 20:56, 31/01/2026
Но какой в этом смысл? Современный софт на этом не собрать. Выглядит страшновато. В Linux будет без поддержки wayland. Легче использовать Qt 5 или 6, в винде собирается при помощи msys2. Да и Qt это не только кросплатформенная графика, но кросплатформенная работа с файлами, сетью и т.д. И между мажорными версия в Qt переезжать проще.
2.52, Аноним (52), 21:01, 31/01/2026
> использовать Qt 5 или 6
Это же сразу использовать небезопасные плюсы!
2.56, JordanCpp2 (?), 21:10, 31/01/2026
Смысл в развитии, внешний вид можно изменить. Недостающий функционал dpi и urf8 добавить. И даже ещё уменьшить потребление убрав зависимость от glib. Оставить его как внешнюю библиотеку. Gtk 1 это gui. Сеть и все остальное разработчик может использовать по своему вкусу. Если создать красивый ООП с++ биндинг, обернуть gtk в с++ классы, то будет приятно использовать. Код с89 имеет универсальную портируемость, для добавления поддержки вэйденд или любого другого, что умеет в графику, делается бэкенд на gdk. Лезть именно в gtk не требуется. Конечно много но. Но из qt6 сделать минимальный фреймворк не получится, допилить gtk 1, больше вероятность. Так как не нужно поддерживать дополнительный функционал. Только gui.
2.57, JordanCpp2 (?), 21:10, 31/01/2026
