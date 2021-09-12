Проект Revolt развивает открытую альтернативу платформе Discord

Проект Revolt развивает коммуникационную платформу, нацеленную на создание открытого аналога проприетарного мессенджера Discord. Как и Discord платформа Revolt ориентирована на создание площадок для организации общения сообществ и групп, имеющих общие интересы. Revolt позволяет запустить на своих мощностях собственный сервер для общения и при необходимости обеспечить его интеграцию с Web-сайтом или общаться при помощи доступных клиентских приложений. Для быстрого развёртывания сервера предлагается образ контейнера для Docker. Серверная часть Revolt написана на языке Rust, использует для хранения СУБД MongoDB и распространяется под лицензией AGPLv3. Клиентская часть написана на TypeScript и в варианте для настольных систем базируется на платформе Electron, а в варианте web-приложения - на фреймворке Preact и инструментарии Vite. Отдельно проектом развиваются такие компоненты, как сервер для голосового общения, сервис для обмена файлами, прокси и генератор встраиваемых на страницы виджетов. Мобильные приложения для Android и iOS не предоставляются, вместо них предлагается использовать устанавливаемое web-приложение, работающее в режиме PWA (Progressive Web Apps). Платформа находится на стадии начального бета-тестирования и в текущем виде поддерживает только текстовый и голосовой чат, который можно использовать, например, для общения игроков во время совместного прохождения компьютерных игр. Из базовых возможностей отмечается установка статуса пользователя, создание профиля с разметкой Markdown, прикрепление к пользователю значков (Badges), создание групп пользователей, каналов и серверов, разделение полномочий, инструменты для блокировки/разблокировки нарушителей, поддержка отправки приглашений (invite). В ближайших выпусках ожидается поддержка ботов, полноценная система модерирования и модули для интеграции с коммуникационными платформами Discord и Matrix. В более отдалённой перспективе планируется реализовать поддержку защищённых чатов (E2EE Chat), в которых используется оконечное шифрование на стороне участников. При этом проект не намерен развиваться в сторону децентрализованных и федеративных систем, объединяющих несколько серверов. Revolt не пытается конкурировать с Matrix, не желает усложнять реализацию протокола и считает своей нишей создание оптимально работающих одиночных серверов для отдельных проектов и сообществ, которые могут быть запущены на дешёвом VPS. Из близких к Revolt чат-платформ дополнительно можно отметить частично открытый проект Rocket.Chat, серверная часть которого написана на JavaScript, работает на базе платформы Node.js и распространяется под лицензией MIT. В Rocket.Chat открытой является только базовая функциональность, а дополнительные возможности распространяются в форме платных дополнений. Rocket.Chat ограничен обменом текстовыми сообщениями и в основном ориентирован на организацию корпоративных чатов, общения коллег в компаниях и обеспечение взаимодействия с клиентами, партнёрами и поставщиками. Также можно упомянуть про открытые мессенджеры Zulip, Mattermost, Wire, Gitter и Briar.



