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Проект Revolt развивает открытую альтернативу платформе Discord

12.09.2021 09:40

Проект Revolt развивает коммуникационную платформу, нацеленную на создание открытого аналога проприетарного мессенджера Discord. Как и Discord платформа Revolt ориентирована на создание площадок для организации общения сообществ и групп, имеющих общие интересы. Revolt позволяет запустить на своих мощностях собственный сервер для общения и при необходимости обеспечить его интеграцию с Web-сайтом или общаться при помощи доступных клиентских приложений. Для быстрого развёртывания сервера предлагается образ контейнера для Docker.

Серверная часть Revolt написана на языке Rust, использует для хранения СУБД MongoDB и распространяется под лицензией AGPLv3. Клиентская часть написана на TypeScript и в варианте для настольных систем базируется на платформе Electron, а в варианте web-приложения - на фреймворке Preact и инструментарии Vite. Отдельно проектом развиваются такие компоненты, как сервер для голосового общения, сервис для обмена файлами, прокси и генератор встраиваемых на страницы виджетов. Мобильные приложения для Android и iOS не предоставляются, вместо них предлагается использовать устанавливаемое web-приложение, работающее в режиме PWA (Progressive Web Apps).

Платформа находится на стадии начального бета-тестирования и в текущем виде поддерживает только текстовый и голосовой чат, который можно использовать, например, для общения игроков во время совместного прохождения компьютерных игр. Из базовых возможностей отмечается установка статуса пользователя, создание профиля с разметкой Markdown, прикрепление к пользователю значков (Badges), создание групп пользователей, каналов и серверов, разделение полномочий, инструменты для блокировки/разблокировки нарушителей, поддержка отправки приглашений (invite).

В ближайших выпусках ожидается поддержка ботов, полноценная система модерирования и модули для интеграции с коммуникационными платформами Discord и Matrix. В более отдалённой перспективе планируется реализовать поддержку защищённых чатов (E2EE Chat), в которых используется оконечное шифрование на стороне участников. При этом проект не намерен развиваться в сторону децентрализованных и федеративных систем, объединяющих несколько серверов. Revolt не пытается конкурировать с Matrix, не желает усложнять реализацию протокола и считает своей нишей создание оптимально работающих одиночных серверов для отдельных проектов и сообществ, которые могут быть запущены на дешёвом VPS.

Из близких к Revolt чат-платформ дополнительно можно отметить частично открытый проект Rocket.Chat, серверная часть которого написана на JavaScript, работает на базе платформы Node.js и распространяется под лицензией MIT. В Rocket.Chat открытой является только базовая функциональность, а дополнительные возможности распространяются в форме платных дополнений. Rocket.Chat ограничен обменом текстовыми сообщениями и в основном ориентирован на организацию корпоративных чатов, общения коллег в компаниях и обеспечение взаимодействия с клиентами, партнёрами и поставщиками. Также можно упомянуть про открытые мессенджеры Zulip, Mattermost, Wire, Gitter и Briar.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск Dendrite 0.1.0, коммуникационного сервера с реализацией протокола Matrix
  3. OpenNews: Проект TFC развивает параноидально защищённую систему обмена сообщениями
  4. OpenNews: Доступны платформы обмена сообщениями Zulip 3.0 и Mattermost 5.25
  5. OpenNews: Доступна система обмена сообщениями Briar, способная работать в режиме P2P
  6. OpenNews: Завершено открытие серверной части сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55786-revolt
Ключевые слова: revolt, chat, discord, messenger
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Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 11:02, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > Клиентская часть написана на TypeScript и в варианте для настольных систем базируется на платформе Electron

    ох ты ж ёжик

     
  • 1.3, Твоя Совесть (?), 11:03, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И чем же они открытие Rocket который они форкнули?
     
     
  • 2.4, Твоя Совесть (?), 11:08, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Короче взяли рокет, и прикручивают к нему сервисы. обзовутся OSS. как только клиентскую базу наберут, сервисы станут платными, а может и лицензию сменят. КАК ОБЫЧНО В ЦЕЛОМ. Лучше уж на рокете сидеть а на этих сразу болт положить
     
     
  • 3.16, пох. (?), 11:58, 12/09/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.9, Рмшъ (?), 11:44, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Странно форкнули, что он был на ноде, а стал на русте.
     
     
  • 3.12, Нанобот (ok), 11:46, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет невыполнимых задач для опеннетных икспертов с буйным воображением
     
     
  • 4.45, Шигорин хуесос (?), 16:02, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они хотя бы что-то делают. А вы?
     
  • 4.46, Христоёб (?), 16:02, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что вас смущает?
     
  • 3.21, пох. (?), 12:09, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    учитывая что 90% подобных поделок это их веб-мордие, нет никакой проблемы переписать оставшиеся 300 строчек чисто серверного кода для общения с бд и нескучного хрест апи на хрусте, тем более что и это наверняка за них делает пара сотен нескучных crate'ов со всего интернета.

    Ничуть не сложнее чем пара тысяч неведомых модулей из npm, решавших ту же задачу до того.

    Зато бебебебезопатсный йезычок!

     

  • 1.5, Аноним (5), 11:08, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Смотрел, ничего интересного, никаких планов по взаимодействию с внешними сетями. Уж лучше Matrix с ворохом недостатков.
     
     
  • 2.7, Аноним (5), 11:10, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > При этом проект не намерен развиваться в сторону децентрализованных и федеративных систем, объединяющих несколько серверов. Revolt не пытается конкурировать с Matrix, не желает усложнять реализацию протокола и считает своей нишей создание оптимально работающих одиночных серверов для отдельных проектов и сообществ, которые могут быть запущены на дешёвом VPS.

    Ну вот, про это даже в новости написано. Не проще тогда взять фиче-навороченный Mattermost или тот же более лёгкий Рокет?

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:37, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как Рокет может быть более лёгким, когда он на JavaScript/Node.js?
     
     
  • 4.24, Аноним (5), 12:26, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В сравнении с Mattermost он лёгкий и довольно скромный в плане фич.
     
  • 2.26, Аноним (5), 12:29, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ах, да, не заметил что у них монга. Тогда сразу в топку.
     
  • 2.42, Kuromi (ok), 14:37, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ведь "времена огроженных садов", еще во времена ICQ юзеры считались собственностью компании, а сейчас и тем более, "а как еще?"
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:09, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Еще один mattermost? Нужно больше однотипных проектов!
     
     
  • 2.11, КО (?), 11:46, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не один же дискорд хавать
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:54, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в чем проблема?
    Пусть эта смузихлебка работает, я тоже не сильно бы хотел чтобы силы уходили в такой шыэт. Ну зато мы доказываем что наше сообщество имеет право выбора.
     
     
  • 3.17, Эскобар (?), 11:59, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вообще-то я давно уже вам это доказал.

     

  • 1.10, Нанобот (ok), 11:45, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Rust, typescript, electron... Может и взлетит
     
     
  • 2.18, пох. (?), 12:00, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    доскер забыли. Полное bullshit-bingo.

    Конечно взлетит - в помойное ведро. Только невысоко да все больше вниз.

     

  • 1.14, Аноним (14), 11:47, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Есть мнение, что для того, для чего используют Discord, хватит всем и IRC.
     
     
  • 2.19, пох. (?), 12:01, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    где в твоем г-не мамонта стикеры и анимированные смайлики? Бесполезное устаревшее ненужно.

     
     
  • 3.35, Анончик (?), 13:43, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как бы давно завезли в спеки, но местные эксеерты не вкурсе.
     
  • 2.25, Аноним (5), 12:27, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для голосовых чатов IRC? Уж лучше Mumble тогда...
     

  • 1.23, макпыф (ok), 12:13, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Electron <...> Rust

    Впринципе тут логично, если они хотят создать полностю анологичный продукт под свободной лицензии. Оригинал ведь тоже на этом, а если взять нормальные ЯП и фреймворк то точной копии может не получится, вдруг ресурсов меньше будет потреблять  

     
  • 1.27, нах.. (?), 12:36, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Серверная часть Revolt написана на языке Rust, использует для хранения СУБД MongoDB

    Ай малаца, кккккомбо ненужности и бесполезности. Открытые блин, ага.

     
  • 1.28, Аноним (28), 12:45, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они решили изобрести Джаббер?
     
     
  • 2.36, псевдонимус (?), 13:46, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Это было бы слишком сложно для пользователей.
     

  • 1.29, Аноним (28), 12:58, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Посмотрел, зарегистрировался. Пилят открытый клон Дискорда, а это хорошо в любом случае.
     
  • 1.30, Аноним (30), 13:00, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А дискорд кому-то вообще нужен? Там из полезных фич только возможность выборочно мьютить людей, а так только баги, лаги и вечные проблемы с шэрингом экрана
     
     
  • 2.32, Аноним (28), 13:35, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если забыть про постсоветское пространство, с его особым путем (ВКб ТГ), то Discord это самый популярный мессенджер и не только у геймеров. Сейчас виджет Дискорда висит на любом сайте, где есть сообщество.
     
     
  • 3.38, псевдонимус (?), 13:50, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ого, сколько дерьмоедов.
     
  • 3.39, Аноним (39), 14:29, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати 5 лет назад дискорд тоже был самым популярным способом общения. Он на роли irc, только удобный. Я, правда, в основном голосовым чатом пользовался, и после постоянно отваливающихся мамбла с рк, это просто чудо. Да и качество на высоте. Из минусов, только некоторая жручесть, потому что оно на электроне.
     
  • 3.40, Аноним (30), 14:31, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > то Discord это самый популярный мессенджер

    Ну ложь же. А дальше ещё большая ложь

     
  • 2.37, псевдонимус (?), 13:49, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну Фейсбук ведь кому-то нужен. Конечно никаких триллиардов активных пользователей там нет, но все же. И у дрискорда немаленькая аудитория.

    Тут как: главное убедить, что "у всех это есть, чё ты как лох?"

     

  • 1.31, Skullnet (ok), 13:01, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Был недавно такой случай, когда я приджоинился к Discord серверу через веб и Discord просто забанил меня во время пандемии без объяснения причин. Обращался в поддержку 4 раза, чтобы хотя бы объяснили причину что я нарушил. Отвечает в поддержке бот в стиле "Вы нарушили правила сообщества, а какие сами угадывайте.". Причём при повторной регистрации Discord стал просить у меня номер телефона, 1 из которых тупо не работал, а второй Discord забанил. Слава богу у меня была третья симка.

    Ты, анонимус, сидишь и читаешь все это и думаешь, что все это херня полнейшая и Discord - нормальный мессенджер. Так вот, дружок, это ошибка выжившего в чистом виде. Discord - капиталистическая мразь, которой плевать на своих пользователей.

    Клиент у Discord-а всего один. Он написан на электроне и отжирает приличное кол-во RAM. Альтернативные клиенты блокируют. Вроде пока что работает только Ripcord. Я его юзал, когда меня в бан кинули, возможно, за его использование и забанили.

    ~~NVidia~~ Discord, fuck you. (C)

     
     
  • 2.33, Аноним (28), 13:38, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надо было начинать с того что ты использовал сторонний клиент за который тебя и забанили. Столько текста печатать не лень было.
     
     
  • 3.34, псевдонимус (?), 13:41, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Надо было не использовать дрискорд.

    Исправил.

     
  • 3.47, Аноним (47), 16:11, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Суслик обидился, что его хозяин огорода лопатой тюк.
     

  • 1.41, Kuromi (ok), 14:35, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "варианте для настольных систем базируется на платформе Electron" - дальше читать не стал.
     
     
  • 2.48, Аноним (47), 16:12, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно! Зачем читать, когда можно коментарии писать!
     

  • 1.43, Аноним (43), 15:08, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Также можно упомянуть про открытые мессенджеры Jami
     
     
  • 2.49, Аноним (28), 16:20, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новость про открытый клон Дискорда. Давайте перечислять все имеющиеся децентрализованныфе мессенджеры. Л- Логика.
     

  • 1.44, Аноним (44), 16:01, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Серверная часть Revolt написана на языке Rust
    >Клиентская часть написана на TypeScript и в варианте для настольных систем базируется на платформе Electron
    >Мобильные приложения для Android и iOS не предоставляются, вместо них предлагается использовать устанавливаемое web-приложение, работающее в режиме PWA (Progressive Web Apps). ...на фреймворке Preact и инструментарии Vite.
    >При этом проект не намерен развиваться в сторону децентрализованных и федеративных систем, объединяющих несколько серверов.
    >использует для хранения СУБД MongoDB

    Кэк-к-к-комбо!!!

     
     
  • 2.50, псевдонимус (?), 16:37, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Докер, Раст, электрон, макакаДБ.

    Что ещё нужно добавить, чтобы любой сказал: "нинужна!"?

     

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