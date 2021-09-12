Проект Revolt развивает открытую альтернативу платформе Discord

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|1.2, Аноним (2), 11:02, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> Клиентская часть написана на TypeScript и в варианте для настольных систем базируется на платформе Electron
ох ты ж ёжик
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|2.4, Твоя Совесть (?), 11:08, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Короче взяли рокет, и прикручивают к нему сервисы. обзовутся OSS. как только клиентскую базу наберут, сервисы станут платными, а может и лицензию сменят. КАК ОБЫЧНО В ЦЕЛОМ. Лучше уж на рокете сидеть а на этих сразу болт положить
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|2.9, Рмшъ (?), 11:44, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Странно форкнули, что он был на ноде, а стал на русте.
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|3.12, Нанобот (ok), 11:46, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет невыполнимых задач для опеннетных икспертов с буйным воображением
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|3.21, пох. (?), 12:09, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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учитывая что 90% подобных поделок это их веб-мордие, нет никакой проблемы переписать оставшиеся 300 строчек чисто серверного кода для общения с бд и нескучного хрест апи на хрусте, тем более что и это наверняка за них делает пара сотен нескучных crate'ов со всего интернета.
Ничуть не сложнее чем пара тысяч неведомых модулей из npm, решавших ту же задачу до того.
Зато бебебебезопатсный йезычок!
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|1.5, Аноним (5), 11:08, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Смотрел, ничего интересного, никаких планов по взаимодействию с внешними сетями. Уж лучше Matrix с ворохом недостатков.
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|2.7, Аноним (5), 11:10, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> При этом проект не намерен развиваться в сторону децентрализованных и федеративных систем, объединяющих несколько серверов. Revolt не пытается конкурировать с Matrix, не желает усложнять реализацию протокола и считает своей нишей создание оптимально работающих одиночных серверов для отдельных проектов и сообществ, которые могут быть запущены на дешёвом VPS.
Ну вот, про это даже в новости написано. Не проще тогда взять фиче-навороченный Mattermost или тот же более лёгкий Рокет?
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|3.8, Аноним (8), 11:37, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как Рокет может быть более лёгким, когда он на JavaScript/Node.js?
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|4.24, Аноним (5), 12:26, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В сравнении с Mattermost он лёгкий и довольно скромный в плане фич.
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|2.42, Kuromi (ok), 14:37, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так ведь "времена огроженных садов", еще во времена ICQ юзеры считались собственностью компании, а сейчас и тем более, "а как еще?"
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|2.15, Аноним (15), 11:54, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И в чем проблема?
Пусть эта смузихлебка работает, я тоже не сильно бы хотел чтобы силы уходили в такой шыэт. Ну зато мы доказываем что наше сообщество имеет право выбора.
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|2.18, пох. (?), 12:00, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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доскер забыли. Полное bullshit-bingo.
Конечно взлетит - в помойное ведро. Только невысоко да все больше вниз.
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|1.14, Аноним (14), 11:47, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Есть мнение, что для того, для чего используют Discord, хватит всем и IRC.
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|2.19, пох. (?), 12:01, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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где в твоем г-не мамонта стикеры и анимированные смайлики? Бесполезное устаревшее ненужно.
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|1.23, макпыф (ok), 12:13, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Electron <...> Rust
Впринципе тут логично, если они хотят создать полностю анологичный продукт под свободной лицензии. Оригинал ведь тоже на этом, а если взять нормальные ЯП и фреймворк то точной копии может не получится, вдруг ресурсов меньше будет потреблять
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|1.27, нах.. (?), 12:36, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Серверная часть Revolt написана на языке Rust, использует для хранения СУБД MongoDB
Ай малаца, кккккомбо ненужности и бесполезности. Открытые блин, ага.
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|1.29, Аноним (28), 12:58, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Посмотрел, зарегистрировался. Пилят открытый клон Дискорда, а это хорошо в любом случае.
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|1.30, Аноним (30), 13:00, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А дискорд кому-то вообще нужен? Там из полезных фич только возможность выборочно мьютить людей, а так только баги, лаги и вечные проблемы с шэрингом экрана
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|2.32, Аноним (28), 13:35, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если забыть про постсоветское пространство, с его особым путем (ВКб ТГ), то Discord это самый популярный мессенджер и не только у геймеров. Сейчас виджет Дискорда висит на любом сайте, где есть сообщество.
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|3.39, Аноним (39), 14:29, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати 5 лет назад дискорд тоже был самым популярным способом общения. Он на роли irc, только удобный. Я, правда, в основном голосовым чатом пользовался, и после постоянно отваливающихся мамбла с рк, это просто чудо. Да и качество на высоте. Из минусов, только некоторая жручесть, потому что оно на электроне.
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|3.40, Аноним (30), 14:31, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> то Discord это самый популярный мессенджер
Ну ложь же. А дальше ещё большая ложь
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|2.37, псевдонимус (?), 13:49, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну Фейсбук ведь кому-то нужен. Конечно никаких триллиардов активных пользователей там нет, но все же. И у дрискорда немаленькая аудитория.
Тут как: главное убедить, что "у всех это есть, чё ты как лох?"
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|1.31, Skullnet (ok), 13:01, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Был недавно такой случай, когда я приджоинился к Discord серверу через веб и Discord просто забанил меня во время пандемии без объяснения причин. Обращался в поддержку 4 раза, чтобы хотя бы объяснили причину что я нарушил. Отвечает в поддержке бот в стиле "Вы нарушили правила сообщества, а какие сами угадывайте.". Причём при повторной регистрации Discord стал просить у меня номер телефона, 1 из которых тупо не работал, а второй Discord забанил. Слава богу у меня была третья симка.
Ты, анонимус, сидишь и читаешь все это и думаешь, что все это херня полнейшая и Discord - нормальный мессенджер. Так вот, дружок, это ошибка выжившего в чистом виде. Discord - капиталистическая мразь, которой плевать на своих пользователей.
Клиент у Discord-а всего один. Он написан на электроне и отжирает приличное кол-во RAM. Альтернативные клиенты блокируют. Вроде пока что работает только Ripcord. Я его юзал, когда меня в бан кинули, возможно, за его использование и забанили.
~~NVidia~~ Discord, fuck you. (C)
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|2.33, Аноним (28), 13:38, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Надо было начинать с того что ты использовал сторонний клиент за который тебя и забанили. Столько текста печатать не лень было.
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|1.41, Kuromi (ok), 14:35, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"варианте для настольных систем базируется на платформе Electron" - дальше читать не стал.
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|2.49, Аноним (28), 16:20, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Новость про открытый клон Дискорда. Давайте перечислять все имеющиеся децентрализованныфе мессенджеры. Л- Логика.
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|1.44, Аноним (44), 16:01, 12/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Серверная часть Revolt написана на языке Rust
>Клиентская часть написана на TypeScript и в варианте для настольных систем базируется на платформе Electron
>Мобильные приложения для Android и iOS не предоставляются, вместо них предлагается использовать устанавливаемое web-приложение, работающее в режиме PWA (Progressive Web Apps). ...на фреймворке Preact и инструментарии Vite.
>При этом проект не намерен развиваться в сторону децентрализованных и федеративных систем, объединяющих несколько серверов.
>использует для хранения СУБД MongoDB
Кэк-к-к-комбо!!!
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|2.50, псевдонимус (?), 16:37, 12/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Докер, Раст, электрон, макакаДБ.
Что ещё нужно добавить, чтобы любой сказал: "нинужна!"?
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