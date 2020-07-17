Доступны платформы обмена сообщениями Zulip 3.0 и Mattermost 5.25

Представлен релиз Zulip 3.0, серверной платформы для развёртывания корпоративных мессенджеров, подходящих для организации общения сотрудников и групп разработчиков. Проект изначально был разработан компанией Zulip и открыт после её поглощения компанией Dropbox под лицензией Apache 2.0. Код серверной части написан на языке Python с использованием фреймворка Django. Клиентское ПО доступно для Linux, Windows, macOS, Android и iOS, также предоставляется встроенный web-интерфейс. Система поддерживает как прямой обмен сообщениями между двумя людьми, так и проведение групповых обсуждений. Zulip можно сравнить с сервисом Slack и рассматривать как внутрикорпоративный аналог Twitter, применяемый для общения и обсуждений рабочих вопросов в больших группах сотрудников. Предоставляются средства для отслеживания состояния и участия одновременно в нескольких обсуждениях с использованием нитевидной модели отображения сообщений, которая является оптимальным компромиссом между привязкой к комнатам в Slack и единым публичным пространством Twitter. Одновременное нитевидное отображение всех обсуждений позволяет в одном месте охватить все группы, при этом сохранив логическое разделение между ними. Из возможностей Zulip также можно отметить поддержку отправки сообщений пользователю в offline-режиме (сообщения будут доставлены после появления в online), сохранение полной истории обсуждений на сервере и средства для поиска в архиве, возможность отправки файлов в режиме Drag-and-drop, aвтоматическую подсветку синтаксиса для передаваемых в сообщениях блоков кода, встроенный язык разметки для быстрого оформления списков и форматирования текста, средства для групповой отправки уведомлений, возможность создания закрытых групп, интеграция с Trac, Nagios, Github, Jenkins, Git, Subversion, JIRA, Puppet, RSS, Twitter и другими сервисами, средства для привязки к сообщениям наглядных меток. Основные новшества: Добавлена возможность перемещения тем между группами обсуждений (streams) или сообщений внутри тем.

Изменено оформление навигационной панели и области поиска.

Добавлена секция с недавно добавленными темами.

Проведено общее оттачивание всех виджетов.

Для сообщений добавлена разметка для определения раскрывающихся блоков (споллеров). При ответе с цитированием обеспечена подстановка ссылки на исходное сообщение. Упрощёно назначение времени мероприятий (время теперь указывается каждому получателю с учётом его часового пояса).

Добавлена поддержка Ubuntu 20.04 и прекращена поддержка Ubuntu 16.04 и Debian 9.

По умолчанию в новых установках рекомендован PostgreSQL 12 с сохранением поддержки PostgreSQL 10 и 11.

Внесено несколько значительных оптимизаций производительности: производительность системы push-уведомлений увеличена в 4 раза, ускорены некоторых виды запросов, значительно повышена производительность крупных внедрений, насчитывающих 10 тысяч пользователей и более.

Осуществлён переход с Django 1.11.x на ветку 2.2.x.

Добавлены новые внешние методы аутентификации через учётные записи в GitLab и Apple. В десктоп-приложении появилась возможность аутентификации через Google, GitHub и социальные сети, используя внешний браузер.

Добавлен новый webhook API для перехвата входящих сообщений, аналогичный webhook API Slack.

Изменена схема нумерации выпусков. Вторая цифра в версии теперь будет означать корректирующее обновление.





Дополнительно можно отметить выпуск системы обмена сообщениями Mattermost 5.25, также ориентированной на обеспечение коммуникации разработчиков и сотрудников предприятий. Код серверной части проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT. Web-интерфейс и мобильные приложения написаны на JavaScript с использованием React, десктоп-клиент для Linux, Windows и macOS построен на платформе Electron. В качестве СУБД могут применяться MySQL и PostgreSQL. Mattermost позиционируется как открытая альтернатива системе организации коммуникаций Slack и позволяет получать и отправлять сообщения, файлы и изображения, отслеживать историю переговоров и получать уведомления на смартфоне или ПК. Поддерживаются подготовленные для Slack модули интеграции, а также предоставлена большая коллекция собственных модулей для интеграции с Jira, GitHub, IRC, XMPP, Hubot, Giphy, Jenkins, GitLab, Trac, BitBucket, Twitter, Redmine, SVN и RSS/Atom. Из улучшений в новом выпуске упоминается появление интеграции с открытой платформой Jitsi для проведения видеоконференций и предоставление доступа к содержимому экрана. Для запуска новой видеоконференции реализована команда "/jitsi" и специальная кнопка в интерфейсе. Видеоконференции можно встраивать в чаты Mattermost в форме плавающего окна. По умолчанию для проведения конференций используется сервер meet.jit.si, но имеется возможность подключение к собственному серверу Jitsi и настройки использования аутентификации JWT (JSON Web Token). Вторым заметным улучшением является обновление плагина Welcomebot, позволяющего показывать произвольные сообщения пользователям, подключающимся к чатам Mattermost. В новом выпуске появилась возможность предпросмотра приветственных сообщений и поддержка привязки сообщений, специфичных для отдельных каналов.



